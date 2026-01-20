Fiica lui Marius Urzică, probleme de sănătate, la 10 ani. Dezvăluirile făcute de Simona Urzică, cu lacrimi în ochi: „Este operată pe urechiușa stângă, are un implant”

Marius și Simona Urzică au vorbit cu lacrimi despre lupta fiicei lor cu problemele auditive și intervențiile necesare. Într-un moment emoționant, cei doi concurenți de la „Power Couple” au povestit, cu lacrimi în ochi, despre problemele fetei lor, Yasmin, care a fost operată la urechea stângă.

Afecțiunea de care suferă Yasmin, fiica lui Marius Urzică

Simona și Marius Urzică au demonstrat că, dincolo de succesul lor profesional, adevărata putere se regăsește în unitatea familiei și în capacitatea de a înfrunta încercările vieții. În cadrul emisiunii „Power Couple România”, cei doi au împărtășit detalii emoționante despre dificultățile cu care s-au confruntat, atât la nivel personal, cât și familial.

Unul dintre cele mai sensibile momente din episodul recent difuzat a fost dezvăluirea Simonei despre starea de sănătate a fiicei lor. Micuța Yasmin se confruntă cu o problemă auditivă severă, fiind operată pe urechea stângă și purtând proteze auditive pe partea dreaptă.

„Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a afirmat Simona Urzică în emisiunea „Power Couple”.

Dezvăluirea făcută de soția lui i-a adus lacrimi în ochi și lui Marius Urzică, care a recunoscut că are o sensibilitate aparte pentru copiii lui, Yasmin și Alexandru.

Fostul gimnast a suferit o fractură la coloană

Pe lângă provocările legate de sănătatea fiicei, Marius Urzică a trecut printr-o experiență dureroasă care i-a testat limitele fizice și psihice. Fostul gimnast, campion olimpic, a suferit o fractură gravă la coloană în timpul Campionatelor Mondiale din China, în 1999. Medicii l-au avertizat că riscul de paralizie era real și i-au recomandat să își încheie cariera sportivă.

„Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus „urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici”. Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a povestit Marius Urzică.

Sursă foto: Facebook

