Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple. „Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani!”

Simona Urzică, partenera de viață a campionului olimpic Marius Urzică, a intrat în atenția publicului odată cu participarea cuplului în sezonul 3 al emisiunii „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este o figură cunoscută în gimnastica românească, Simona impresionează prin discreție, eleganță și o poveste personală care merită descoperită.

Cine este și cu ce se ocupă Simona

Simona Urzică are 38 de ani și este antrenoare de gimnastică, o profesie care reflectă pasiunea ei pentru sportul de performanță. A făcut parte din lotul de la Onești, iar astăzi își dedică timpul formării noilor generații de gimnaști, potrivit Antena 1. Simona este o femeie puternică, echilibrată și devotată atât carierei, cât și familiei.

Povestea de dragoste cu Marius Urzică

Simona și Marius Urzică sunt împreună de 18 ani și căsătoriți de 15. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul gimnasticii, sportul care le-a unit destinele. Relația lor este bazată pe respect, încredere și o legătură profundă cultivată în timp. „Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani și de atunci iubirea noastră a crescut mai mult, amplificându-se și mai tare o dată cu venirea pe lume a copiilor”, au declarat cei doi pentru Antena 1.

Cuplul are doi copii: Alexandru și Yasmin. Fiul lor, Alexandru, le calcă pe urme și practică gimnastică de performanță, fiind deja implicat în antrenamente intense. Familia Urzică este un exemplu de echilibru între viața profesională și cea personală, iar valorile transmise copiilor sunt cele ale disciplinei, perseverenței și respectului.

Ce spun amândoi despre provocarea Power Couple

Participarea la „Power Couple” este o provocare pe care Simona și Marius au acceptat-o cu entuziasm. Emisiunea le oferă ocazia de a se redescoperi ca echipă și de a-și testa limitele într-un context diferit de cel sportiv. „Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăi acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a declarat Marius Urzică.



”Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției” – a spus, la rândul său, Simona.

