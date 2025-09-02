Ce vrea să facă Daiana Anghel după divorț. Ce decizie a luat fosta concurentă Power Couple

Daiana Anghel a divorțat de soțul ei, Sorin Gonțea, după ce au participat la show-ul Power Couple de la Antena 1. Fosta prezentatoare a pus capăt căsniciei sale de 10 ani. Iată ce va face în continuare Daiana Anghel.

Daiana Anghel, planuri după divorț

Daiana Anghel, în vârstă de 40 de ani, a divorțat de Sorin Gonțea, în vârstă de 49 de ani, nu la mult timp după ce au participat la Power Couple.

Cei doi erau căsătoriți de 10 ani, iar ruptura s-a pridus de ceva timp, deși în luna februarie, fosta prezentatoare a negat acest lucru. Mai mult, cei doi au fost prezenți la câteva evenimente împreună, în încercarea de a ascunde acest lucru.

Daiana Anghel a vorbit despre divorț pe rețelele sociale, spunând că uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. (…)

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp < >. Dar n-ar fi fost acel < > sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință”, a fost mesajul fostei prezentatoare tv.

Influencera a vorbit despre faptul că a fost ultima oară în vacanță în Cipru, dar nu a vrut să spună cu cine a fost.

În schimb, ea a ținut să precizeze că nu își dorește o reîntoarcere în televiziune.

„Nu mă întorc în televiziune. Mai am anumite proiecte, gen să particip la emisiuni, dar nu mă mai întorc. Nu mai are cum să intre televiziunea în viața mea de zi cu zi pentru că stilul meu de viață nu-mi mai permite. Nu-mi mai doresc, nu mă mai văd făcând asta.

Proiectele mele se duc acum în zona de business, de antreprenoriat, de consultanță, de beauty( n.r: frumusețe). Nu aș renunța pentru nimic în lume la ele. Să lucrezi în televiziune înseamnă să dedici timp, să fii acolo cu totul. Nu aș da pe nimic în lume ceea ce fac acum. Iar, pe plan personal nu-mi pun dorințe. Nu sunt genul!”, a spus Daiana Anghel, pentru Click!

Daiana Anghel si Sorin Gonțea, o poveste de dragoste de 10 ani

Daiana Anghel și Sorin Gonțea erau împreună de 10 ani. În 2019, cei doi au decis să se căsătorească. La început, diferența de vârstă nu a fost nicio problenă pentru ei, însă pe măsură ce timpul a trecut, cei doi au început să aibă probleme în cuplu.

După separare, Daiana Anghel s-a mutat singură în chirie, în Brașov.

„Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine.

Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată. Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost. Ne-am lăsat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră.

Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare”, a scris Daiana Anghel pe Instagram.

