Marius Urzică, pus la zid pentru atitudinea din finala Power Couple. „Lasă orgoliul și învață să pierzi!” Replica Simonei Urzică pentru criticii soțului ei

Finala sezonului 3 Power Couple România a declanșat un val de reacții puternice în mediul online, după ce Marius Urzică a continuat proba decisivă, deși soția lui, Simona, i-a cerut printre lacrimi să se oprească. Momentul a împărțit publicul în două tabere și a generat critici dure la adresa fostului gimnast olimpic.

O finală extrem de dură: „Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”

Probele din finală au simulat trecerea prin mai multe anotimpuri, cu variații bruște de temperatură, ploaie și disconfort extrem. Simona a povestit că organismul ei a cedat treptat.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a spus ea în timpul emisiunii.

Marius a recunoscut la rândul său dificultatea momentului: „Toate aceste anotimpuri au fost un calvar”. Cu toate acestea, cei doi au continuat să se încurajeze reciproc, încercând să ducă proba până la capăt.

Dialogul lor din finală a devenit viral:

Marius: „Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți.”

Simona: „Nu prea.”

Marius: „Haide, mami, mai ține.”

Critici dure în mediul online: „Orgoliul nu trebuie să fie mai important decât partenerul”

Mulți telespectatori au considerat că Marius ar fi trebuit să țină cont de limitele Simonei și să pună sănătatea ei pe primul loc. Comentariile au curs imediat după difuzarea finalei, iar unele au fost extrem de tranșante.

„Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf…”, a scris un internaut.

Altul a adăugat: „Marius, lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate!”.

Chiar și așa, o parte a publicului a continuat să-i aprecieze pe cei doi pentru energia și determinarea lor. „Pentru mine, ei sunt adevăratul Power Couple. M-au cucerit de la prima apariție și mi-au rămas la suflet”, a comentat un fan.

Reacția Simonei Urzică: „A vrut doar să lupte până la capăt!”

După valul de critici, Simona a decis să intervină public pentru a-și apăra soțul. Mesajul ei, postat pe Facebook, a clarificat motivele din spatele comportamentului lui Marius în finală.

„Dragi oameni, am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri… Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială”, a scris ea.

Simona a explicat că momentul a fost extrem de solicitant fizic și emoțional, iar Marius a reacționat din instinctul format în ani de competiții.

„El spunea «încă puțin», nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion – să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil”, a continuat ea.

„Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din dorința de a nu renunța, nu din lipsă de iubire.”

