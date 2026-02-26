Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026. Câți bani au câștigat în marea finală

Oase și Maria Pitică au dovedit că atunci când dragostea și ambiția se împletesc, limitele dispar. Pe 25 februarie 2026, cei doi au câștigat trofeul Power Couple România, dar și o sumă impresionantă de bani.
Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026
Ultima etapă a show-ului a fost un test suprem de voință. Gazda emisiunii, Dani Oțil, a deschis proba cu un mesaj emoționant: „Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”.
Proba „Un cuplu cu greutate” a fost primul pas către gloria finală. Echipele au răspuns la întrebări despre relația lor pentru a se elibera din lanțuri, apoi au stivuit lăzi pe un cântar până la atingerea greutății de 150 kg. Din cele șase echipe inițiale, doar trei au ajuns în finală: Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, și, desigur, Oase și Maria Pitică.
Finaliștii au fost ridicați pe o platformă unde au înfruntat simulări ale anotimpurilor – ploi reci, vânturi puternice și senzații de frig. Presiunea fizică și psihică a fost copleșitoare, iar Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost primii care au cedat, după ce Răzvan a ales să o protejeze pe soția sa de suferință.
Răzvan Bănică, gest impresionant pentru Sandra Izbașa
Sandra Izbașa a trecut prin momente dificile în ultima probă a emisiunii. Văzând că soția lui se chinuie să reziste, Răzvan Bănică a decis să renunțe la probă pentru a o proteja.
„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume.”, a spus Răzvan Bănică.
„Te ador. O să facem noi bani viața asta. Te ador.”, a mai spus Răzvan Bănică, care a decis să dea drumul la geantă, lucru care a dus la eliminarea cuplului.
