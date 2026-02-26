Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026. Câți bani au câștigat în marea finală

Oase și Maria Pitică au dovedit că atunci când dragostea și ambiția se împletesc, limitele dispar. Pe 25 februarie 2026, cei doi au câștigat trofeul Power Couple România, dar și o sumă impresionantă de bani.

Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026

Ultima etapă a show-ului a fost un test suprem de voință. Gazda emisiunii, Dani Oțil, a deschis proba cu un mesaj emoționant: „Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”.

Proba „Un cuplu cu greutate” a fost primul pas către gloria finală. Echipele au răspuns la întrebări despre relația lor pentru a se elibera din lanțuri, apoi au stivuit lăzi pe un cântar până la atingerea greutății de 150 kg. Din cele șase echipe inițiale, doar trei au ajuns în finală: Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, și, desigur, Oase și Maria Pitică.

Finaliștii au fost ridicați pe o platformă unde au înfruntat simulări ale anotimpurilor – ploi reci, vânturi puternice și senzații de frig. Presiunea fizică și psihică a fost copleșitoare, iar Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au fost primii care au cedat, după ce Răzvan a ales să o protejeze pe soția sa de suferință.

În final, Oase și Maria Pitică s-au duelat cu Simona și Marius Urzică. Determinarea ambelor cupluri a fost remarcabilă, însă ambiția și unitatea lui Oase și Maria au ieșit învingătoare.

Citește și: Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț

Citește și: Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL

Câți bani au câștigat Oase și iubita lui

Câștigătorii sezonului 2026, Oase și Maria Pitică, nu doar că au câștigat un trofeu, ci au demonstrat că încrederea reciprocă și sprijinul necondiționat pot depăși orice obstacol.

Aceștia au plecat acasă cu marele premiu, cei doi reușind să adune suma de 50.289 de euro.

Citește și: Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan

Citește și: Bill Gates a recunoscut relațiile extraconjugale cu două rusoaice. Ce spune despre prietenia cu Jeffrey Epstein: „Nu am văzut nimic ilegal”

Răzvan Bănică, gest impresionant pentru Sandra Izbașa

Sandra Izbașa a trecut prin momente dificile în ultima probă a emisiunii. Văzând că soția lui se chinuie să reziste, Răzvan Bănică a decis să renunțe la probă pentru a o proteja.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume.”, a spus Răzvan Bănică.

„Te ador. O să facem noi bani viața asta. Te ador.”, a mai spus Răzvan Bănică, care a decis să dea drumul la geantă, lucru care a dus la eliminarea cuplului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oase și Maria Pitică

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News