Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei, la 67 de ani. Cum a fost filmată mama lui Dan Bălan

Ludmila Bălan, mama lui Dan Bălan, a atras toate privirile la concertul fiului ei din Chișinău ce a avut loc pe 24 februarie 2026. La 67 de ani, aceasta a dansat cu o energie debordantă, susținându-și fiul cu entuziasm. Imaginile memorabile au cucerit internetul.

Ludmila Bălan, apariție electrizantă la concertul fiului ei

Ludmila Bălan, mama lui Dan Bălan, a fost adevărata atracție a concertului susținut de fiul ei în capitala Republicii Moldova. La cei 67 de ani, aceasta a demonstrat că vârsta este doar un număr, cucerind publicul cu energia sa debordantă.

Dan Bălan a susținut recent două spectacole incendiare la Chișinău, în cadrul turneului său „SOUNDSTALGIC”, eveniment ce a debutat încă din toamna anului 2025, la Sala Palatului din București. Concertele au fost un omagiu adus muzicii anilor 2000, iar cele mai mari hituri ale artistului au ridicat spectatorii în picioare.

Bunica lui Dan Bălan, marea surpriză din public

Printre cei prezenți, Ludmila Bălan s-a numărat printre cei mai înfocați fani ai fiului său. Îmbrăcată elegant și plină de vitalitate, aceasta a fost însoțită de mama sa, bunica lui Dan Bălan, care l-a aplaudat pe nepot pe toată durata concertului.

Publicul a fost impresionat de energia și bucuria cu care Ludmila a dansat pe ritmurile pieselor care l-au consacrat pe Dan Bălan.

„Efectiv o adorrrrr, are un vibe de invidiat”; „E și bunica? Nu pot să cred!”; „O admir foarte mult”, sunt doar câteva dintre mesajele pline de entuziasm apărute pe rețelele sociale.

Reacții mixte după apariția lui Dan Bălan pe scena din Chișinău

Pe de altă parte, apariția artistului a generat o serie de reacții mixte în rândul fanilor. Aceștia au remarcat schimbarea fizică a lui Dan Bălan, care părea vizibil mai slab.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea”, „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Arată foarte schimbat! Sper să fie bine din punct de vedere al sănătății”, și-au arătat îngrijorarea unii internauți, în timp ce alții au ținut să-i laude performanța artistică impecabilă.

Fanii au fost de acord că, indiferent de schimbările fizice, vocea artistului rămâne inegalabilă: „Super artist, are voce, carismă, tot, dar noroc în dragoste nu prea”.

O surpriză plăcută a fost prezența celor două femei importante din viața sa – mama și bunica, care l-au încurajat din public, în timp ce el a oferit un spectacol memorabil.

