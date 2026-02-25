Bill Gates a recunoscut relațiile extraconjugale cu două rusoaice. Ce spune despre prietenia cu Jeffrey Epstein: „Nu am văzut nimic ilegal”

Bill Gates, fondatorul Microsoft, a recunoscut că a avut în trecut relații extraconjugale cu două femei din Rusia și a confirmat că Jeffrey Epstein a aflat ulterior despre aceste relații. Totuși, el a susținut că femeile nu au fost victime ale exploatării lui Epstein și că nu știa despre activitățile infracționale ale acestuia.

Bill Gates recunoaște relațiile extraconjugale, dar nu spune nimic despre Epstein

Conform Wall Street Journal, Bill Gates a declarat, în cadrul unei întâlniri interne cu angajații Fundației Bill & Melinda Gates, că „relațiile au existat”.

El a precizat că una dintre femei era o jucătoare rusoaică de bridge, pe care a cunoscut-o la un eveniment de profil, iar cealaltă era o fiziciană nucleară din Rusia, întâlnită în context profesional.

Gates a spus că Boris Nikolic, fostul său colaborator apropiat și consilier științific, i-ar fi povestit lui Epstein despre aceste relații, astfel încât acesta a aflat despre ele.

Anterior, publicația a relatat că Epstein ar fi încercat să îl șantajeze pe Gates folosindu-se de informațiile despre aceste relații. Wall Street Journal a susținut că, în 2013, Epstein ar fi plătit taxa de școlarizare pentru Mila Antonova, jucătoarea de bridge implicată în relație, iar în 2017 i-ar fi cerut lui Gates să îi returneze banii.

Gates a început să se întâlnească cu Epstein în 2011, după condamnarea acestuia din 2008 pentru racolarea unei minore în scopuri sexuale. Gates a recunoscut că știa că libertatea de mișcare a lui Epstein era restricționată la acel moment, dar a spus că nu a verificat detaliile cazului.

Epstein executase o pedeapsă de 18 luni, într-un regim care îi permitea să meargă la birou în timpul zilei și să revină în detenție noaptea. Gates a declarat că nu cunoștea detaliile exacte.

Gates a continuat să interacționeze cu Epstein până în 2014, inclusiv prin zboruri cu avioane private și călătorii în Germania, Franța, New York și Washington. El a negat că ar fi înnoptat vreodată pe insula lui Epstein sau că ar fi asistat la activități ilegale. „Nu am participat și nu am văzut nimic ilegal”, a spus el. „Vreau să fie clar: nu am petrecut timp cu femeile din jurul lui Epstein sau cu victimele acestuia.”

Cum a descris relația cu Jeffrey Epstein

Bill Gates a descris asocierea cu Epstein și implicarea unor directori ai fundației în întâlniri cu acesta drept „o greșeală uriașă” și și-a cerut scuze celor afectați.

„Știind ceea ce știu acum, faptul că Epstein și-a continuat comportamentul inadecvat face ca acea decizie să pară de 100 de ori mai gravă”, a adăugat el.

El a mai spus că fosta sa soție, Melinda, și-a exprimat îngrijorări legate de Epstein.

„Trebuie să recunosc că Melinda a fost mereu sceptică în privința oricărui lucru legat de Epstein”, a declarat Gates. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2014, după care Gates a ignorat e-mailurile lui Epstein.

Documentele recent făcute publice în cazul Epstein susțin că Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală de la femeile din Rusia și că ar fi încercat să ascundă acest lucru de Melinda. Gates a respins aceste acuzații, pe care le-a numit „absurde și nefondate”.Pe de altă parte, Melinda a declarat într-un interviu: „Sunt profund întristată.”

