Bill Gates a recunoscut relațiile extraconjugale cu două rusoaice. Ce spune despre prietenia cu Jeffrey Epstein: „Nu am văzut nimic ilegal”

Bill Gates, fondatorul Microsoft, a recunoscut că a avut în trecut relații extraconjugale cu două femei din Rusia și a confirmat că Jeffrey Epstein a aflat ulterior despre aceste relații. Totuși, el a susținut că femeile nu au fost victime ale exploatării lui Epstein și că nu știa despre activitățile infracționale ale acestuia.
Anterior, publicația a relatat că Epstein ar fi încercat să îl șantajeze pe Gates folosindu-se de informațiile despre aceste relații. Wall Street Journal a susținut că, în 2013, Epstein ar fi plătit taxa de școlarizare pentru Mila Antonova, jucătoarea de bridge implicată în relație, iar în 2017 i-ar fi cerut lui Gates să îi returneze banii.
Gates a început să se întâlnească cu Epstein în 2011, după condamnarea acestuia din 2008 pentru racolarea unei minore în scopuri sexuale. Gates a recunoscut că știa că libertatea de mișcare a lui Epstein era restricționată la acel moment, dar a spus că nu a verificat detaliile cazului.
Epstein executase o pedeapsă de 18 luni, într-un regim care îi permitea să meargă la birou în timpul zilei și să revină în detenție noaptea. Gates a declarat că nu cunoștea detaliile exacte.
Gates a continuat să interacționeze cu Epstein până în 2014, inclusiv prin zboruri cu avioane private și călătorii în Germania, Franța, New York și Washington. El a negat că ar fi înnoptat vreodată pe insula lui Epstein sau că ar fi asistat la activități ilegale. „Nu am participat și nu am văzut nimic ilegal”, a spus el. „Vreau să fie clar: nu am petrecut timp cu femeile din jurul lui Epstein sau cu victimele acestuia.”
Cum a descris relația cu Jeffrey Epstein
Bill Gates a descris asocierea cu Epstein și implicarea unor directori ai fundației în întâlniri cu acesta drept „o greșeală uriașă” și și-a cerut scuze celor afectați.
„Știind ceea ce știu acum, faptul că Epstein și-a continuat comportamentul inadecvat face ca acea decizie să pară de 100 de ori mai gravă”, a adăugat el.
El a mai spus că fosta sa soție, Melinda, și-a exprimat îngrijorări legate de Epstein.
„Trebuie să recunosc că Melinda a fost mereu sceptică în privința oricărui lucru legat de Epstein”, a declarat Gates. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2014, după care Gates a ignorat e-mailurile lui Epstein.
Documentele recent făcute publice în cazul Epstein susțin că Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală de la femeile din Rusia și că ar fi încercat să ascundă acest lucru de Melinda. Gates a respins aceste acuzații, pe care le-a numit „absurde și nefondate”.Pe de altă parte, Melinda a declarat într-un interviu: „Sunt profund întristată.”
