Unde s-a mutat Bill Gates după divorț

La începutul lunii mai, Melinda (56 de ani) și Bill Gates (65 de ani) anunțau că divorțează după o căsnicie de 27 de ani. Cei doi au comunicat decizia separării prin intermediul rețelelor sociale prin mesajul următor:

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă vieți sănătoase și productive. Continuăm să împărtășim aceeași credință în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu, în următoarea etapă a vieţii noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre.”

La aproape două săptămâni după divorț, co-fondatorul Microsoft s-a mutat în concul său de lux de la The Vintage Club, din California. Potrivit presei internaționale, Bill Gates a fost văzut la un club de golf împreună cu fata cea mare, Jennifer, și cu partenerul ei de viață.

„Bill se aştepta în mod clar la divorţ, este acolo de aproximativ trei luni. Este locul perfect pentru ca Bill să se ascundă de oricine vrea să îl întrebe despre divorţ sau despre presupusele sale legături cu Epstein”, a declarat o sursa citată de Bussines Insider.

Bill și Melinda s-au căsătorit în 1994 și au împreună trei copii: Jennifer (25 de ani), Rory (21 de ani) și Phoebe (18 ani).

Foto – Facebook