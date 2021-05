Mesajul fiicei lui Bill Gates după separarea părinților

Bill Gates și soția sa, Melinda, au decis să divorțeze după 27 de ani de căsnicie.

Hotărâra de a o lua pe drumuri separate a fost comună, iar anunțul divorțului a fost confirmat printr-un mesaj postat în mediul online.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă vieți sănătoase și productive. Continuăm să împărtășim aceeași credință în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu, în următoarea etapă a vieţii noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre”, a fost mesajul celor doi, postate pe conturile personale ale rețelelelor de socializare.

Cei doi au împreună trei copii: Jennifer Katharine (25), Rory John (21 de ani) si Phoebe Adele (18).

La scurt timp după ce vestea divorului a fost făcută publică, fata cea mare a cuplului Bill – Melinda Gates, Jennifer, a postat pe Instagram un mesaj emoționant în care spune că trece printr-o “periodă dificilă” din caua separării părinților ei.

„Încă mă străduiesc să gestionez în mod corect timpul cu fiecare membru al familiei. Și acum învăț cum să-mi controlez emoțiile, așa cum fac și frații, și părinții mei. Nu voi face comentarii în viitor legate de separarea părinților, dar vreau să știți că încurajările voastre și suportul înseamnă enorm pentru mine. Vă mulțumesc pentru că ne înțelegeți nevoia de a fi discreți în această perioadă”, este mesaul transmis de Jennifer Gates, pe pagina sa de Instagram.

