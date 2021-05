Alexandra Dinu a fost recent fotografiată în compania omului de afaceri Ziv Tetelman. Ziv a format un cuplu cu fosta jucătoare de tenis Raluca Sandu. Fostul cuplu are împreună un fiu, Jonathan. Totodată, sportiva mai are o fiică, Simona, din relația cu Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, iar Ziv mai are doi fii din prima căsnicie.

Cu ce bărbați celebri a format Alexandra Dinu cupluri în trecut

Și Alexandra Dinu este mama unui fiu, Mario, din fostul mariaj cu Adrian Mutu. Înainte să formeze un cuplu cu fostul jucător de fotbal, Alexandra, pe atunci prezentatoare a emisiunii Trupa DP2, difuzată de TVR, a fost într-o relație cu Mircea Radu.

Potrivit Spynews, în 2005, după 2 ani de la divorțul de Mutu [mariajul lor a durat 2 ani, între 2001 și 2003], Alexandra l-a cunoscut pe bancherul Carlo Cancellieri. În ianuarie 2006, actrița a fost cerută în căsătorie. Perechea s-a despărțit în 2007.

Din 2008 până în 2012, Alexandra a format un cuplu cu producătorul italian Andrea Rizzoli. „Am făcut unul dintre filmele lui și cu ocazia asta ne-am cunoscut. Ne-am văzut de nenumărate ori, până când am decis să formăm un cuplu.

Probabil că în viitor mă voi căsători. Nu știu dacă în viitorul apropiat sau îndepărtat, însă există discuții în acest sens. Încă mai cântăresc”, povestea Alexandra Dinu înainte de despărțire, potrivit Spynews.

După despărțirea de Andrea, Alexandra l-a cunoscut pe actorul Luca Bastianello pe platourile de filmare ale serialului Rosso San Valentino. „Luca e o persoană liniștită, e modest, umil.

Citește și:

Alexandra Dinu, primul mesaj din online după ce s-a aflat că s-a despărțit de Jeffrey Greenstein

Fiul Alexandrei Dinu, Mario, la un pas de a se accidenta grav

Alexandra Stan a răspuns speculațiilor că ar fi într-o relație cu Tristan Tate

Nu îi place viața de noapte, nici cluburile. Am căutat o astfel de persoană, fiindcă nici mie nu îmi plac. Luca îmi corespunde. Ne pregătim și pentru pasul cel mare. O să ne căsătorim”, declara Alexandra în 2013.

Cel mai recent, jurata Românii au talent a format un cuplu cu producătorul american Jeffrey Greenstein. Și-au început relația în anul 2014 și nu este clar când s-au despărțit, însă pe 9 aprilie 2021 bărbatul a publicat prima imagine alături de actuala lui parteneră, o actriță, antrenoare personală și creatoare de conținut din New York.

La începutul anului 2021, într-un interviu oferit revistei VIVA!, Alexandra a vorbit despre căsătorie. „Cred în căsătorie și o să fac acest pas atunci când o să simt că acesta este singurul lucru care-mi mai lipsește”, a spus atunci.

Despre fiul ei, Mario, Alexandra mai spunea în noiembrie 2020, pentru Perfecte.ro: „Ne înțelegem foarte bine, simt că începe să se maturizeze. A avut și el momentele lui de rebeliune în perioada adolescenței. Acum este mult mai matur.

Este un băiat inteligent și sensibil. Cred că are posibilitatea de a face orice își dorește în viață, dacă își dorește cu adevărat și dacă va munci. Alegerile, evident, îi aparțin. Îi dau sfaturi și mă implic și voi fi întotdeauna lângă el atunci când va avea nevoie de mine”.

Mario mai are două surori și un frate. Maya și Adriana sunt fiicele lui Adrian Mutu din mariajul cu actrița Consuelo Matos Gómez, iar Tiago este fiul sportivului cu actuala soție, Sandra Bachici.

Foto: Instagram