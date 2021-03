Nalani: „Obsesia mea a fost întotdeauna muzica”

A început să cânte de la 11 ani și mărturisește cu entuziasm că s-a bucurat de o evoluție rapidă. Nalani, adică Alexandra Dinu, nu se vede făcând altceva decât muzică. În timpul liber o pasionează psihologia, așa că citește cu placere cărți în acest domeniu pentru a înțelege cum funcționează mintea și de ce nu putem gestiona anumite emoții. Află în interviul următor detalii interesante despre viața cântăreței.

Ce ai vrea să știe oamenii despre tine? Cine este Alexandra Dinu?

Sunt o persoană introvertită de fel, dar ca și artist îmi doresc să eman încredere și să inspir oamenii, prin ceea ce fac, să își urmeze visurile. De cele mai multe ori, iau decizii pe moment, going with the flow, fără să mă mai gândesc la ce va urma. Fac ce simt. Sunt dependentă de anumite persoane, dar totodată îmi doresc să am și timpul meu, spațiul meu, să nu mă deranjeze nimeni. Îmi place să petrec timp cu mine. Obsesia mea a fost întotdeauna muzica, nu aș putea trăi fără ea, nu aș ști ce altceva să fac dacă nu aș putea face muzică.

Când ai început să cânți? Care a fost parcursul tău?

Am început să cânt pe la 11 ani și cred că am avut o evoluție rapidă. Am trecut prin foarte multe genuri muzicale, care m-au ajutat să îmi dau seama ce îmi place și ce nu. Așa mi-am schimbat mult stilul pe parcurs. La început ascultam Whitney Houston și Celine Dion, acum ascult R&B, house, soul.

Cum ar arăta lumea ideală pentru tine?

Lumea ideală, pentru mine, ar fi o lume în care oamenii se acceptă unii pe ceilalți, nu se judecă în funcție de orientare sexuală, rasă, stilul muzical pe care îl ascultă, vestimentație și așa mai departe. Nu putem fi toți la fel, diferențele ne fac unici.

Care este relația cu familia ta?

Am o relație bună cu familia mea, mama este susținătorul meu numărul unu de când eram mică. Ne-a oferit întotdeauna sprjin, mie și surorii mele. Sora mea, pe de altă parte, aș spune că este criticul meu, dar într-un mod constructiv. Mă sfătuiesc cu ea în aproape orice situație, îi cer părerea când vine vorba de muzică, știu că dacă ei îi place, atunci e de bine.

Ce te face fericită/ce te bucură cel mai tare?

Cea mai fericită sunt atunci când am lângă mine prieteni, oameni care mă înțeleg și care au același vibe ca mine. Îmi place când stăm și discutăm lucruri deep, despre viață, despre viitor și cum vom fi peste 10 ani.

De unde îți iei inspirația? Cine te inspiră?

Îmi place când e liniște afară noaptea și îmi aud doar gândurile. Când vreau să scriu, mă gândesc la oamenii pe care îi cunosc și la relațiile cu aceștia.

Care este artistul tău preferat? Dar melodia preferată?

Îmi plac mulți artiști, dar dacă ar fi să aleg, aș zice Beyonce. Mi se pare cel mai complet artist, din toate punctele de vedere, cântă, dansează, compune. Șochează de fiecare dată prin muzica și prin aparițiile ei. Își iubește originile și cultura și le transpune în muzica ei, încurajând și alte femei să aibă încredere în ele.

Melodia mea preferată acum este Naked, de la Ella Mai.

Care sunt pasiunile tale?

Principala mea pasiune e muzica, dar îmi place și să călătoresc. Aș vrea să ajung peste tot în lume, sa descopăr fiecare țară, să văd ce obiceiuri și ce tradiții are.

Cum arată o zi perfectă pentru tine?

Știu că am avut o zi bună atunci când am reușesc să fac ceva pentru mine, profesional sau spiritual. Asta înseamnă că pot avea o zi în care studiez toată ziua și la final să fiu mulțumită de mine sau pot să am o zi în care lenevesc pe plajă și ascult marea.

Ce-ți place sa faci în timpul liber?

În timpul liber citesc, îmi plac cărțile psihologice. Mereu mi-am dorit să știu cum funcționează mintea noastră, de ce nu putem gestiona anumite emoții. Aș vrea să știu ce gândesc ceilalți, despre mine, despre orice.

Fără ce lucru nu ai putea să trăiești?

Nu aș putea trăi fără oameni. Există câteva persoane, pe lângă familie, pe care dacă nu le-aș avea, nu știu ce s-ar întâmpla cu mine. Sunt persoanele care mă îndrumă, mă sprijină în tot și îmi amintesc că sunt în stare să fac orice îmi doresc, atunci când eu aș renunța.

