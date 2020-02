Dieta Rina a fost creată de un sportiv american și este o dietă disociată care promite să te scape de 10 până la 15 kg în 90 de zile. Însă, acesta nu este singurul avantaj pe care-l oferă dieta Rina, ci și faptul că te ajută ulterior să te menții la greutatea optimă.

Dieta Rina: beneficii

nu presupune un regim de slăbit drastic;

pierderea kilogramelor în plus se face într-un mod rapid și sănătos;

a fost aprobată de medicii nutriționiști;

îmbunătățește metabolismul;

este recomandată persoanelor care suferă de boli cardiovasculare;

reglează presiunea sangvină;

Dieta Rina: reguli importante

Dieta Rina se bazează pe disocierea alimentelor, astfel că într-o zi vei avea voie să consumi doar alimente dintr-o anumită categorie. Există patru categorii de alimente permise, prin urmare, patru zile cu meniu diferit.

Cele patru categorii de alimente permise în dieta Rina sunt proteinele, legumele, carbohidrații și fructele (vitaminele și mineralele).

Micul dejun este singura masă care nu se modifică, astfel că în fiecare zi vei consuma doar fructe sau doar legume, cafea sau ceai fără zahăr. Fructele pot fi consumate și sub formă de suc.

Mesele trebuie să aibă un interval de minim 2 ore între ele, iar cina nu trebuie să depășească ora 20:00.

Începând cu ora 04:00 dimineața și până la ora 10:00 se pot consuma fructe sau legume din 2 în 2 ore, însă între ora 20:00 și ora 04:00 nu se consumă absolut nimic.

O dată la fiecare 28 de zile, obligatoriu după ziua de vitamine, trebuie să urmeaze o zi în care se consumă doar apă. Aceste zile sunt: 29, 58 și 87.

Nu există gustări între mese, nu se consumă dulciuri, zahăr, sosuri sau alcool.

Dieta Rina: meniu ziua 1 – ziua proteinelor

În prima zi se vor consuma doar proteine: carne de pui, carne de curcan, carne roșie, pește, ouă fierte sau brânză. Este important să nu se depășească 200 de grame de proteine la prânz, ceea ce înseamnă nu mai mult de 3 ouă fierte sau 3 felii de pui. Carnea se va fierbe sau se va găti la cuptor sau la grătar. Se poate adăuga în meniu și o supă sau o salată fără ulei, iar la cină porția trebuie să fie mai mică, fiind exclusă supa și salata.

17Idee de prânz pentru ziua de proteine – Dieta Rina

Dieta Rina: meniu ziua 2 – ziua legumelor

În ziua a doua se vor consuma doar legume gătite la abur sau la cuptor asezonate cu ierburi sau sos de roșii. Porția de la cină trebuie să fie, de asemenea, mai mică.

Dieta Rina: meniu ziua 3 – ziua carbohidraților

În cea de a treia zi se consumă paste cu sos de roșii sau pizza vegetariană, pâine integrală și sunt admise produsele de patiserie și prăjiturile, dar în cantități mici, inclusiv înghețata și ciocolata neagră.

Dieta Rina: meniu ziua 4 – ziua fructelor și a vitaminelor

În această zi se consumă fără restricții fructe, legume, nuci și semințe. Pot fi consumate crude, uscate sau în fresh-uri, la un interval de 2 ore distanță.

Dieta rina – întrebari și răspunsuri despre această dietă

Cum a apărut dieta Rina? Dieta Rina a apărut sub formă de carte, autoarele fiind două femei din Slovenia, Breda Hrobat şi Mojca Poljansek. Ele au lucrat sub atenta supraveghere a lui Lucka Kostajnsek, medic specialist in boli de nutritie si diabet.

Pot să am probleme cu stomacul dacă țin dieta Rina? Mulți oameni se tem că dietele de slăbit ar putea să ducă la ulcer gastric sau alte probleme cu stomacul. În cazul dietei Rina, lucrurile stau exact invers. Mulți dintre cei care o țin spun că au scăpat de problemele digestive, precum balonare, constipație sau flatulență.

Ce este o dietă disociată? O dietă disociată, cum este și dieta Rina, presupune consumul unei singure grupe de alimente în fiecare zi. Astfel, într-o zi de carbohidrați, ai voie să mănânci doar paste, pâine sau alte făinoase, fără a le combina cu carne sau grăsimi. La fel, în zilele de proteine, ai voie să mânânci doar carne sau ouă, însă fără a la combina cu pâine sau paste. Dieta Rina nu este singura dietă disociată.

Pot să slăbesc fără a face sport? Da, în dieta Rina se poate slăbi fără a face exerciții fizice, dar pentru a pierde mai repede kilogramele în plus și a menține tonusul muscular, este indicat să faci sport de trei ori pe săptămână și cât mai multă mișcare în fiecare zi – urcat scări, mers pe jos, mers cu bicicleta în loc de mașină, etc.

