Dieta fix la fix – Cum să slăbești sănătos mâncând la ore fixe

Dieta fix la fix are mai multe avantaje. Pe lângă faptul că ajută la pierderea în greutate într-un mod sănătos, fără înfometare, aceasta are și rolul de a accelera metabolismul. În plus, prin această dietă se reglează lanțul glicemic, dispare senzația de foame agresivă, crește rezistența în fața poftelor și, nu în ultimul rând, se îmbunătățește tranzitul intestinal.

Cum funcționează dieta fix la fix

Acest tip de dietă pune accentul pe stimularea metabolismului. Astfel, nutriționiștii au ajuns la concluzia că este foarte bine ca într-o zi să se mănânce la ore fixe, iar ideal ar fi să existe 3 mese principale și 2 gustări.

Dieta fix la fix este una dintre cele mai permisive diete, deci nu impune anumite alimente, cum nici nu exclude altele. Desigur, pentru rezultatele dorite, dar și pentru un stil de viață sănătos, este bine să eliminăm mâncarea de tip fast-food, prăjelile, produsele de patiserie, precum și excesul de dulciuri.

Pentru a pierde în greutate într-un mod sănătos este bine să consumăm carne slabă, pește, lactate, mâncăruri preparate la cuptor sau grătar, cât mai multe fructe și legume proaspete.

Reguli ale dietei fix la fix

Chiar dacă această dietă este permisivă din punct de vedere al alimentelor consumate, este foarte restrictivă în ceea ce privește programul meselor. Chiar și cele mai mici abateri de la acest program pot sabota serios dieta.

Mesele sunt servite din 3 în 3 ore, în intervalul 07.00 și 19.00,

Între mese nu se consumă absolut nimic în afară de apă, ceai neîndulcit, cafea neagră. Orice altceva e considerat aliment și, deci, trebuie consumat la ora mesei.

Masa nu trebuie să dureze mai mult de 20 de minute, timp în care se poate consuma absolut orice.

La fiecare ceașcă de cafea se beau două pahare de apă pentru a evita deshidratarea.

Meniu dieta fix la fix

Mai important decât ce alimente se consumă în cadrul dietei fix la fix sunt orele la care se consumă aceste alimente. Acestea trebuie respectate cu strictețe, indiferent de situație.

7.00 – micul dejun

10.00 – gustare

13.00- prânz

16.00 -gustare

19.00-cină

Variantă meniu

Micul dejun: omeltă cu două ouă și salată de crudități

Prânz: 100 g paste cu sos de roșii și usturoi, 100 g legume fierte sau crude, o banană

Cină: 50 g orez, 200 varză crudă asezonată cu două linguriţe ulei de măsline şi un măr

Varianta 2 de meniu în dieta fix la fix

La micul dejun: 140 g iaurt, 50 g biscuiţi din cereale, 50 g fructe

Prânz: 50 g paste cu dovlecei, 100 g piept de pui la grătar, 100 g salată de crudităţi asezonate cu o linguriţă de ulei de măsline, o felie de pâine integrală şi un măr

Cină: 200 g peşte la grătar cu 20 g măsline verzi, 100 g legume crude cu două linguriţe de ulei de măsline şi o portocală

Varianta 3 de meniu

Mic dejun – 2 ouă fierte, un ardei capia, un cub de brânză, o felie de pâine integrală sau 2 crackers integrale

Prânz: Supă cremă de legume, 150 g salată de crudități cu 1 linguriță de ulei de măsline, un fruct.

Cină: 100 g peşte la grătar, o felie pâine integrală, 300 g conopidă fiartă cu o linguriţă de ulei de măsline, un pahar de vin alb

Gustările

Gustările care se iau la ore fixe- respectiv la ora 10 și ora 16 sunt foarte importante în această dietă și ele, teoretic, pot include orice, chiar și o prăjitură. Cu toate acestea, pentru rezultate optime, este bine să alegem gustări sănătoase precum nuci, migdale (atenție la cantitate, sunt bogate în calorii), fructe proaspete, legume proaspete.

Dieta fix la fix- avantaje și dezavantaje

Marile avantaje ale acestei diete de slăbit sunt faptul că ajută la accelerarea metabolismului, dar și la crearea unui stil de viață ordonat și sănătos. În plus, urmată corect, această dietă poate duce la rezultate uimitoare, chiar și până la 10 kilograme într-o lună de zile.

Un alt avantaj al acestei diete constă în faptul că nu este restrictivă, iar alimentele pot fi din cele mai diferite categorii. Acest lucru creează un confort psihologic, iar riscul de a renunța la această cură din cauza poftelor este unul minim. În plus, meniurile pot fi echilibrate, astfel încât să fie asigura un aport optim de nutrineți organismului.

Deși pare o dietă foarte simplă și ușor de urmat, strictețea orelor o face dificilă pentru foarte multe persoane. Dat fiind faptul că dieta nu mai are nici pe departe aceleași rezultate dacă nu sunt respectate orele fixe, multe persoane o găsesc greu de urmat,

