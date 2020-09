18 diete de slăbit populare! Meniurile pe zile și sfaturi să slăbești sănătos

Fiecare femeie visează la un corp suplu și tonifiat și multe dintre noi am încercat cel puțin o dată în viață una dintre cele mai recomandate diete de slăbit. Varietatea dietelor este largă și avem de unde alege, în funcție de stilul nostru de viață și de obiectivele pe care ni le propunem. Iată 18 diete de slăbit populare și eficiente, care te ajută să duci o viață mai sănătoasă și să menții greutatea ideală.

I. Cum alegi cea mai bună dietă pentru tine

II. Cele mai bune sfaturi și secrete care funcționează în orice dietă

III. Caloriile și dietele de slăbit. Cum le calculezi!

Cu ambiție și perseverență, multe diete de slăbit dau rezultate foarte bune, chiar de la prima încercare. Sunt diete care te ajută să îți controlezi pofta de mâncare și porțiile din farfurie. Sunt diete rapide, care se bazează pe consumul redus de calorii. Sunt diete de slăbit care restricționează dulciurile, carbohidrații și grăsimile. Toate conțin sfaturi bune și pot avea rezultate, dacă sunt respectate în mod corect și mai ales dacă le urmezi conform indicațiilor unui medic nutriționist.

Cum alegi cea mai bună dietă pentru tine

Ține cont de câteva criterii foarte importante înainte de a alege o dietă care să funcționeze, care să aibă grijă de sănătatea ta, să nu provoace dezechilibre majore și să poată fi menținută pentru o perioadă mai lungă de timp.

1. Care este stilul tău de viață

Contează foarte mult să alegi un plan de slăbit conform nevoilor tale, dacă ești o persoană mai activă sau, din contră, dacă ești sedentară, iar kilogramele pierdute se depun la loc. Dietele care promit rezultate rapide ar putea fi bune pentru o persoană activă, dar pentru persoanele plinuțe și sedentare sunt mult mai indicate dietele de slăbit pe termen lung, cu un număr de calorii bine calculat în fiecare zi și meniuri sănătoase și simple.

2. Ce preferințele culinare ai

O dietă eficientă nu trebuie să te înfometeze; trebuie să alegi un plan de slăbit în funcție de ceea ce îți place în general să mănânci, astfel încât să eviți poftele greu de controlat și să cedezi chiar înainte de a vedea primele rezultate. În acest caz sunt indicate dietele pe termen lung, cu o varietate mare de alimente simple și sănătoase, cu un consum redus de calorii și grăsimi.

3. Ce aștepți de la o dietă

În cazul în care vrei doar să îți conturezi silueta, pentru că ai adunat câteva kilograme în plus, poți opta pentru o dietă rapidă, restrictivă cu grăsimile, însoțită de mișcare și tonifiere. În cazul în care este necesar să slăbești 10, 15 sau mai multe kilograme, trebuie să alegi cel mai bun plan de slăbit pe termen lung, cu mai multe etape și să nu aștepți miracole peste noapte.

4. Ce buget ai pentru dietă

Și latura financiară este importantă când alegi o dietă. Dacă ești calculată cu bugetul tău, evită meniurile cu alimente exotice scumpe, chiar dacă promit minuni că slăbești peste noapte. Sunt multe diete de slăbit cu meniuri accesibile, cu salate și supe ușor de făcut din legume autohtone și gustări delicioase, pe care și le permite orice buzunar.

Cele mai bune sfaturi și secrete care funcționează în dietele de slăbit

Respectă programul de masă

Evită să mănânci haotic, chiar dacă iei o gustare simplă cu un măr sau câteva nuci. De îndată ce începi o dietă, trebuie să ai un program riguros și să îl respecți.

Respectă numărul de porții și de calorii

Indiferent de dietă, ai grijă să mănânci doar atât cât este permis, deoarece alimentele sunt combinate în așa fel încât să te ajute să faci față primelor faze, în care apare des senzația de foame. Ai încredere în sfaturile nutriționistului și în planul de slăbit pe care l-ai ales!

Nu mânca seara!

Dacă ai luat micul dejun la ora 9, ultima ta masă/gustare trebuie să fie la ora 17, adică la opt ore după prima masă a zilei. Nu depăși intervalul de opt ore și nu mânca seara după orele 17 sau 18, este regula de aur în orice diete de slăbit.

Ai grijă cum combini alimentele

Pregătește mese cât mai simple, cu una sau două preparate dietetice, conform meniului dietei tale. Nu combina prea multe ingrediente și alimente, chiar dacă sunt pe lista permisă. Dacă mănânci și supă, friptură, salată, pâine prăjită și un desert cu fructe nu vei slăbi prea curând, chiar dacă sunt pregătite dietetic. Alege doar două preparate la masa de prânz și unul singur la masa de seară.

Nu te urca pe cântar zilnic

Dacă ai început o dietă, nu trebuie să te cântărești zilnic. Rezultatele pot întârzia și vei fi dezamăgită, iar tentația de a renunța va fi mare. Cântărește-te o dată la trei zile sau doar o dată pe săptămână, mai ales dacă urmezi o dietă pe termen lung. Stabilește un obiectiv clar, să slăbești x kilograme în 3 zile sau în 7 zile și fii perseverentă. Când cântarul îți arată că ți-ai atins obiectivul, vei fi mai optimistă și mai hotărâtă să continui dieta.

Bea multă apă plată indiferent ce diete de slăbit urmezi

Oricât ar părea de sănătoase și delicioase, sucurile proaspete din fructe sau ceaiurile pot conține zaharuri, glucoză sau taninuri care întârzie efectele dietelor. Cel mai bun sfat de la orice nutriționist este să bei zilnic multă apă plată, atâta câtă are nevoie corpul tău și un pahar în plus.

Găsește o activitate sportivă plăcută

Ai nevoie de mișcare, cu atât mai mult dacă ești sedentară și nu reușești să slăbești prea repede. Alege un sport ușor, gimnastică, plimbări lungi, plimbări cu bicicleta, dans, dar orice ai alege fă-ți un program să faci mișcare zilnic cel puțin 30 de minute. Nicio dietă nu face minuni, dacă nu îți tonifiezi mușchii și pielea prin mișcare zilnică.

Caloriile și dietele de slăbit. Cum le calculezi!

Dieta pe care vrei să o urmezi nu trebuie să conțină reguli absurde și să te înfometeze până când cazi din picioare. Trebuie să fie o dietă echilibrată și potrivită cu metabolismul tău, dar orice dietă impune un control strict al caloriilor.

Indiferent de dieta aleasă, în mod categoric trebuie să reduci foarte mult pâinea, produsele de patiserie, prăjiturile, alimentele prăjite și grase, alcoolul sau brânzeturile grase.

Pentru a scădea în greutate, la finalul fiecărei zile trebuie să arzi mai multe calorii decât consumi. Cu cât este mai mare diferența, cu atât slăbești mai repede, dar până la un punct în care metabolismul poate fi dezechilibrat.

În general, femeile trebuie să aibă un consum de 1200 de calorii pe zi, iar bărbații, de 1800 de calorii. Ideal ar fi să scazi zilnic numărul de calorii obișnuit cu 500 și vei pierde jumătate de kilogram într-o săptămână. O scădere zilnică a numărului de calorii cu 1000 poate duce la o scădere în greutate de un kilogram pe săptămână. Când slăbești treptat și calculat, metabolismul te ajută și riscul de a depune kilogramele la loc este mult mai mic.

18 cele mai populare diete de slăbit care s-au dovedit eficiente!

Noi îți prezentăm cele mai eficiente diete de slăbit, cu beneficiile lor, dar și cu riscuri, cu etapele pe care trebuie să le urmezi și cu idei de meniuri sănătoase. Vei găsi mai jos o varietate mare de diete low-carb, diete disociate, diete concentrate pe un aliment de bază sau diete permisive, dar bine calculate în ceea ce privește numărul de calorii.

Diete de slăbit eficiente, cu meniu disociat

1.Dieta Rina

Dieta Rina este o dietă disociată care promite să te scape de 10 până la 15 kg în 90 de zile. Slăbești sigur cu dieta Rina, iar unul dintre marile ei avantaje este acela că te ajută ulterior să te menții la greutatea optimă.

Dieta Rina nu are un regim alimentar drastic, îmbunătățește metabolismul și este recomandată inclusiv persoanelor care au probleme cu tensiunea și inima.

Dieta Rina propune 4 meniuri disociate

Această dietă se bazează pe disocierea alimentelor și le împarte în patru grupe, astfel încât dieta Rina cuprinde 4 meniuri. În fiecare zi, se consumă alimente dintr-o singură grupă. Cele patru categorii de alimente permise sunt alimentele bogate în proteine, legumele, alimente cu carbohidrați și fructele.

Nu există gustări între mese, nu se consumă dulciuri, zahăr, sosuri sau alcool, iar intervalul dintre mese trebuie să fie minim de 2 ore. O dată la fiecare 28 de zile, obligatoriu după ziua de vitamine, trebuie să urmeze o zi în care se consumă doar apă. Aceste zile sunt: 29, 58 și 87.

Idei de meniuri și planul pe zile în articolul nostru mai amplu despre dieta Rina.

2. Dieta disociată

Această dietă se bazează pe principiul conform căruia nu alimentele îngrașă, și asocierea lor. Dieta disociată pe 7 zile propune consumul unei singure grupe de alimente. Nu este una dintre dietele de slăbit ușoare, dar are rezultate și se vede!

O altă regulă în dieta disociată este că, întotdeauna, cina trebuie luată mereu înainte de ora 7 seara. În plus, se beau cel puțin doi litri de apă zilnic. Este foarte important să faci și mișcare, timp de cel puțin 30 de minute zilnic.

Alimente permise în dieta disociată

Dieta disociată permite consumul de alimente gătite la aburi sau fierte:

pui, curcan, peşte.

legume de orice fel, dar consumate crude, gătite la abur sau la cuptor,

lactate, de preferat slabe în grăsimi – iaurt, lapte, brânză de vaci

toate fructele sunt permise, dar evită citricele, deoarece pot cauza hiperaciditate şi balonare;

cereale: utile pentru tranzitul intestinal datorită aportului de fibre, cerealele sunt permise în orice prezentare: paste integrale, orez integral, tărâţe de ovăz etc.

ouă, fierte tari.

Află care este planul de slăbit și ce poți mânca în fiecare zi dacă ții dieta disociată.

3. Dieta indiană sau dieta lacto-vegetariană de 7 zile

Dieta indiană are la bază câteva reguli foarte importante, fiind, în principiu o dietă disociată și lacto-vegetariană. Acest tip de dietă este preferat de foarte multe persoane pentru că nu limitează cantitățile de mâncare, ci doar felul cum se combină alimentele.

Etapele dietei indiene

În dieta indiană sunt extrem de importante primele 4 zile, care sunt și cele mai stricte din punct de vedere al alimentelor permise.

ziua 1: se vor consuma numai fructe cu excepţia strugurilor, bananelor, lychee şi mango

ziua 2: se pot consuma oricât de multe legume, până la saţietate, însă este important ca ele să fie fierte sau crude.

ziua 3: Se pot mânca fructele şi legumele menţionate, în orice cantitate, şi se bea multă apă.

ziua 4: doar lapte și banane, se pot mânca până la 6 banane pentru întreaga zi. Se pot bea până la 4 pahare de lapte.

ziua 5: Se pot mânca roşii, varză, germeni de grâu şi brânză de vaci. De asemenea, se pot adăuga bucăţi de soia la supă sau la o mâncare de varză.

ziua 6: se consumă supe, varză, germeni de cereale și brânză dietetică; se interzic roșiile. Este ziua în care se observă deja că începi să slăbești.

ziua 7: se consumă fructe proaspete, o ceaşcă de orez brun și diverse legume preparate la cuptor sau proaspete în salată.

Cele mai populare diete de slăbit hipocalorice

4. Dieta daneză

Este una dintre dietele de slăbit restrictive, cu un meniu bine calculat, dar care te scapă de 6 kilograme în două săptămâni.

Dieta daneză promite să-ţi schimbe metabolismul şi să te scape de kilogramele în plus în numai 13 zile. Meniul este destul de sărăcăcios şi trebuie ţinut cu stricteţe, altfel nu va avea niciun rezultat. Dacă te abaţi de la meniu chiar şi o singură dată va trebui să opreşti dieta şi nu o poţi relua decât după şase luni. Dacă ai reuşit să ţii dieta daneză cel puţin şase zile înainte să „calci strâmb”, atunci trebuie să o opreşti, dar o poţi relua după trei luni.

Ce cuprinde meniul în dieta daneză

Lista alimentelor permise în dieta daneză este redusă: pește, carne slabă, salată, spanac și alte legume cu frunze verzi, ouă, morcovi, fasole, roșii, cafea și ceai.

Toate alimentele trebuie să fie pregătite dietetic, mai mult fierte sau gătite la aburi, fără prăjeli și ulei. Gustările nu sunt permise, altfel dieta daneză nu mai are niciun efect.

Citește mai multe despre regulile și planul pas cu pas care te ajută să slăbești cu dieta daneză.

5. Dieta Balerină

Inspirată din alimentaţia dansatoarelor de balet, dieta Balerină este o cură de slăbire hipocalorică, care te ajută să slăbeşti rapid, dar îţi permite cinci mese pe zi și nu vei avea senzația de foame și de oboseală ca în alte diete.

Regulile de bază în dieta Balerina

Mănânci doar cât să te saturi, nu depăşeşti cantităţile indicate. Nu ai voie să combini mai multe alimente cu proteine, de exemplu două feluri de carne sau carne şi peşte. La prânz mănânci doar supă. Când pregăteşti mâncarea nu ai voie să pui sare. Laptele şi alte produse lactate consumate trebuie să fie degresate. Trebuie să bei zilnic în jur de doi litri de apă plată.

Propunere de meniu pentru dieta Balerină

Micul dejun: 100 grame brânză de vaci cu 0% grăsimi şi un pahar de lapte cu 1-3% grăsimi.

Gustare: O felie de pâine cu unt, o cafea fără zahăr.

Prânz: Un bol de supă cu legume şi carne

Gustare: Un fruct, de preferat un măr

Cina: Cu două ore înainte de culcare, un pahar cu lapte.

6. Dieta hipocalorică

Un regim sănătos, cu multe fructe și legume, dieta hipocalorică îți permite să consumi 1200 de kcal pe zi, din toate grupele de alimente. Slăbeşti uşor 4 kilograme în 7 zile cu această dietă, dacă ești consecventă și atentă la numărul de calorii.

Dieta hipocalorică este una dintre cele mai eficiente diete de slăbit și trebuie să devină un adevărat stil de viață, dacă vrei să îți păstrezi silueta fină și să nu te mai îngrași.

Ce alimente sunt permise în dieta hipocalorică

Pot fi consumate: carne slabă, pește, legume proaspete, lapte și iaurt degresat, brânzeturi slabe.

Sunt permise în porții foarte mici pâinea, orezul, pastele, porumbul, cartofii, mazărea, fasolea, ouăle, brânzeturile fermentate, untul și uleiul vegetal.

Micul dejun trebuie să fie bogat în proteine și să țină de foame.

Prânzul trebuie să conțină proteine ușor de asimilat din carnea slabă.

Cina trebuie să conțină doar carne și legume fără amidon.

Vei găsi mai multe informații despre meniurile recomandate în dieta hipocalorică

Variante de diete ketogenice eficiente pe termen scurt

7. Dieta keto

Este una dintre cele mai permisive diete, cu un meniu delicios și bogat, dar are un mecanism aparte. Dieta keto sau dieta ketogenică învață organismul să toate grăsimile din alimentație, fără să le mai depună.

Dieta ketogenică, practic, îți educă metabolismul să consume grăsimi sănătoase în fiecare zi în următoarele cantități: 65% grăsimi, 30% proteine și 5% glucide. În mod surprinzător, meniul propus în dieta keto este bogat în grăsimi, dar cea mai mare cantitate sunt grăsimi sănătoase, astfel că organismul le transformă ușor în energie.

Dieta keto are două faze, una de atac și una de menținere

În prima etapă, faza de atac, este recomandat să mănânci 4 mese pe zi, la orele 8, 11:30, 15:00 și 18:30. În această etapă, îți vei obișnui organismul să consume cu 500 de calorii mai puțin pe zi, pentru a-l învăța să ardă mai repede grăsimile. În cea de-a doua fază a dietei keto, faza de menținere, vei rămâne la aceleași 4 mese pe zi, dar vei crește aportul de calorii la 2000/zi pentru femei și 2500 de calorii/zi pentru bărbați.

Dacă vrei să urmezi una dintre cele mai bune diete de slăbit, citește mai multe despre dieta keto.

8. Dieta oloproteică

Este una dintre dietele de slăbit din categoria celor ketogenice și mai este cunoscută și drept liposucția alimentară. Dieta oloproteică se ține pe o perioadă de 21 de zile, timp în care ar trebui să pierzi 10% din greutatea corporală. Urmează o perioadă de întreținere, în care se reintroduc treptat alimentele interzise.

Dieta oloproteică exclude carbohidrații și lactatele

În această dietă sunt permise proteinele și este încurajat consumul de suplimente proteice, care vor înlocui unele mese și gustări. Sunt interzise dulciurile, sucurile, alcoolul. Este o dietă destul de restrictivă, însă, având în vedere că poți consuma proteine, nu vei suferi de foame.

Prima etapă: durează 21 de zile și se consumă shake-uri proteice la micul dejun și la cină, carne slabă, legume la aburi și la grătar, legume cu frunze verzi și salate.

Etapa de menținere: alimentele inițial interzise, cele cu conținut de carbohidrați, sunt reintroduse treptat. La început, dieta va fi una disociată, astfel că nu se asociază carbohidrați cu grăsimi la aceeași masă. Cu timpul, se revine la o dietă normală, dar echilibrată și sănătoasă.

Află mai multe detalii despre etapele din dieta oloproteică și cum trebuie ținută corect.

Diete de slăbit low-carb

9. Dieta Dukan

Dieta creată de doctorul francez Pierre Dukan este una dintre dietele de slăbit low-carb, care elimină carbohidrații. Este o dietă eficientă pe care multe vedete o aleg pentru că are mereu rezultate. Ea se bazează pe consumul alimentelor bogate în proteine și pe tărâțe de ovăz, cu un aport de apă suplimentar în fiecare zi.

Nu trebuie să cântărești mâncarea și să aduni caloriile, dar trebuie să elimini complet anumite alimente, în funcție de cele patru etape ale dietei.

Etapele importante din dieta Dukan

Prima etapă: ai voie să consumi în orice cantitate alimente bogate în proteine, dar fără grăsimi – peşte, carne de vita, pui, ficat, lactate degresate, ouă.

A doua etapă: odată la două zile poţi să mănânci în orice cantitate legume care nu conţin amidon: roşii, castraveţi, varză, spanac, salată verde, ceapă, fasole verde, etc.

A treia etapă: În fiecare zi poţi să mănânci în cantităţi nelimitate proteine şi legume, din cele permise în fazele anterioare. În plus, acum ai voie să mănânci carne de porc mai slabă şi zilnic câte un fruct

A patra etapă: O zi pe săptămână ţii regimul din faza de atac, adică nu mănânci decât proteine, zilnic mănânci tărâțe de ovăz și trebuie să mergi pe jos cel puțin 20 de minute.

Găsești mai multe detalii, idei de meniuri și sfaturi să slăbești sănătos în articolul nostru despre dieta Dukan.

10. Dieta mediteraneeană

Dieta mediteraneană, bogată în legume, fructe, nuci, măsline şi peşte, este importantă pentru sănătatea cardiovasculară dar şi pentru sănătatea mentală. În plus, te ajută să slăbeşti sănătos şi repede. Dar cel mai important avantaj al ei este că te ajută să ţii sub control tensiunea arterială şi colesterolul.

Dacă vrei să slăbeşti sau doar să-ţi protejezi sănătatea, dieta mediteraneană este ideală, mai ales că include alimente foarte gustoase.

Meniul de bază în dieta mediteraneeană

Mănâncă multe legume şi fructe de sezon.

Alege uleiul de măsline în locul altor surse de grăsimi.

Ca sursă de proteine, preferă carnea de peşte si pui, leguminoasele (fasole, mazăre).

Ca sursă de carbohidraţi, alege cerealele integrale.

Când simţi nevoia unei gustări, mănâncă nuci, alune, seminţe, care conţin grăsimi bune. Dar nu uita că oleaginoasele sunt bogate în calorii, deci porţiile trebuie să fie mici.

Citește mai multe despre planul de masă și cele mai bune sfaturi să slăbești cu dieta mediteraneeană.

11. Dieta Atkins

Dieta Atkins te ajută să slăbești pe termen lung și îți permite o varietate largă de alimente, dacă reduci drastic preparatele cu zahăr și carbohidrați. Dr. Robert Atkins pornea de la principiul că principala cauză a obezității este consumul tot mai ridicat de alimente procesate, bogate în carbohidrați.

El a conceput această dietă prin care reducea consumul zilnic de carbohidrați la numai 20 g, adică elimina complet pâinea, produsele de patiserie, pizza, dulciurile, laptele, orezul sau pastele.

Ce poți să mănânci în dieta Atkins

Sunt permise ouăle, brânza, carnea slabă de pui sau de pește, măslinele, untul, margarina, maioneza, sosurile, ciupercile, șunca, nucile, alunele, semințele. Conform planului revăzut al dietei Atkins, sunt recomandate legumele și fructele de orice fel.

Prima etapă: Inducția

Te ajută să te acomodezi cu noul regim alimentar și trebuie să țină cel puțin 2 săptămâni. Este etapa cea mai grea, deoarece trebuie să renunți brusc la toate alimentele dulci și la cele cu carbohidrați, menționate mai sus. Porțiile de mâncare trebuie reduse la cel mult 150 gr.

A doua etapă: pierderea în greutate

Ce respectă în continuare regulile de bază, cu porții mici și alimente lipsite de zaharuri și carbohidrați. Dar poți crește cantitatea de carbohidrați la 25 gr pe zi. Poți adăuga mici gustări cu fructe și nuci.

A treia etapă: etapa de menținere

Regulile de bază se păstrează în continuare, dar se pot consuma 30 gr de carbohidrați pe zi. Se pot adăuga mici porții de paste și orez în fiecare săptămână.

A patra etapă: întreținerea

Dacă ai ajuns la kilogramele dorite și la o siluetă frumoasă, dacă te-ai adaptat deja noului regim fără carbohidrați și dulciuri, este recomandat să menții dieta cât mai mult timp posibil și să eviți porțiile mari de mâncare. Poți crește cantitatea de carbohidrați la 90 gr pe zi. Poți mânca porții mici de orez, cartofi și pâine.

Mai multe detalii găsești în articolul nostru despre dieta Atkins și beneficiile ei.

Diete de slăbit permisive, cu alimente savuroase și sănătoase

12. Dieta Cambridge

Una dintre cele mai rapide și eficiente diete de slăbit este dieta Cambridge, care conține un meniu special conceput pentru a pierde kilogramele în plus chiar din prima etapă.

Dieta Cambridge este o dietă specială, care propune un meniu strict în prima etapă, pe bază de supe, shake-uri și batoane hipocalorice. De aceea, este indicat să consulți un medic nutriționist înainte de a urma dieta Cambridge.

Dieta Cambridge are un meniu cu multe semipreparate dulci

Meniul dietei Cambridge se bazează pe o serie de preparate la plic, supe, paste, porridge, budinci, multe shake-uri aromate, precum și gustări dulci, sub formă de batoane proteice cu fructe și ciocolată. De asemenea, mai sunt incluse nuci cu diverse arome și chiar concentrate pentru sucuri pe care le diluezi cu apă.

Etapele dietei Cambridge

Etapa I: durează de la 1 la 12 săptămâni și trebuie numărate caloriile în fiecare zi, să nu de depășească 500 – 550 de calorii. Se consumă doar supă la plic și shake-uri, în special alimentele lichide concepute pentru această dietă. Se admite o porție de 200 ml de lapte degresat pe zi.

Etapa II. Se consumă alimente cu un aport caloric zilnic de cel mult 800 de calorii, timp de cel puțin o săptămână pentru a se vedea un efect. Se pot adăuga porții moderate de alimente bogate în proteine, lapte degresat și legume.

Etapa III. Permite consumul a cel mult 1000 de calorii pe zi, timp de cel puțin 2 săptămâni. Este permis laptele degresat, un mic dejun frugal și salate de legume la cină.

Etapa IV. Se va urma timp de 2 săptămâni și sunt admise 1200 de calorii pe zi. Se consumă oricare 2 sau 3 produse Cambridge pe zi și se admite laptele degresat.

Etapa V. Se va urma timp de 2 săptămâni și sunt admise 1500 de calorii pe zi. Se recomandă un plic pe zi și mese regulate lipsite de dulciuri și grăsime, dar se admite o gustare simplă.

Etapa VI. Sunt admise produse Cambridge de 1500+ calorii pe zi și mese regulate, cu alimente dietetice, sărace în grăsimi și zahăr.

Citește cum trebuie combinate alimentele și produsele speciale concepute pentru dieta Cambridge.

13. Dieta Fix la fix

Este una dintre dietele de slăbit ușor de urmat, destul de permisive în ceea ce privește meniul, dar mesele trebuie luate la ore fixe, fără să te abați nici măcar jumătate de oră.

Așa cum îi spune și numele, dieta Fix la fix are orele ei la care trebuie luată masa:

7.00 – micul dejun

10.00 – gustare

13.00- prânz

16.00 -gustare

19.00-cină

Beneficii și meniu în dieta Fix la fix

Dieta fix la fix are mai multe avantaje. Pe lângă faptul că ajută la pierderea în greutate într-un mod sănătos, fără înfometare, aceasta are și rolul de a accelera metabolismul. În plus, prin această dietă se reglează lanțul glicemic, dispare senzația de foame agresivă, crește rezistența în fața poftelor și, nu în ultimul rând, se îmbunătățește tranzitul intestinal.

Mesele sunt servite din 3 în 3 ore, în intervalul 07.00 și 19.00, Între mese nu se consumă absolut nimic în afară de apă, ceai neîndulcit, cafea neagră. Orice altceva e considerat aliment și trebuie consumat la ora mesei.

Mai multe variante de meniu și gustări sănătoase găsești în articolul nostru pe larg despre dieta Fix la fix.

Diete restrictive, care ajută metabolismul

14. Dieta paleo, inspirată din hrana omului preistoric

Dieta Paleo presupune întoarcerea la alimentaţia curată, neprocesată, compusă doar din alimente de bază. Acest lucru înseamnă că ai voie să mănânci carne, peşte, ouă, fructe şi legume, verdeţuri, nuci şi seminţe.

Dieta Paleo exclude, aşadar, toate produsele lactate, zahărul, sarea, cerealele, uleiurile şi orice alt aliment procesat, caracteristic epocii moderne. Totodată, singura băutură acceptată este apa.

Ce trebuie evitat în dieta Paleo:

• Cereale, cum ar fi grâul, ovăzul și orzul;

• Leguminoase (legume boabe), cum ar fi fasole, linte, arahide și mazăre;

• Produse lactate;

• Zahăr rafinat;

• Sare;

• Cartofi;

• Alimente procesate în general.

Poți afla mai multe informații despre beneficiile și alimentele incluse în dieta Paleo.

15. Dieta Oshawa

Dieta Oshawa mai este cunoscută și drept dieta macrobiotică și mulți cred în puterea ei de a vindeca organismul bolnav, nu doar de a elimina surplusul de kilograme.

Dieta Oshawa este una dintre cele mai simple diete de slăbit, dar are multe efecte miraculoase. Conform unor studii derulate în Statele Unite, această dietă promite o reechilibrare a organismului, regenerarea țesuturilor și a sângelui precum și refacerea energiei vitale a corpului.

Cum se ține dieta Oshawa

Perioada optimă pentru această dietă este de 10 zile. Se consumă doar 7 cereale și anume grâul, orezul, orzul, ovăzul, secara, meiul şi hrişca, de preferat integrale, fierte sau coapte.

Se admite doar apă și sare și se recomandă să bei cât mai multă apă în cele 10 zile cât ții dieta. Orice alt aliment este interzis. Nici măcar ceaiul nu este acceptat.

Cerealele din meniul Oshawa, se pot consuma în orice combinație și în orice cantitate, de mai multe ori pe zi. Noi îți propunem mai multe rețete să le pregătești simplu într-un articol mai amplu despre dieta Oshawa.

Diete de slăbit concentrate pe un aliment de bază

16. Dieta cu ouă fierte

O dietă destul de simplă și ușor de ținut, dieta cu ouă fierte este accesibilă și are câteva beneficii notabile asupra metabolismului. Ea te poate ajuta să slăbești între 5 și 7 kilograme în două săptămâni.

Ouăle sunt alimente complexe, cu un aport mare de proteine sănătoase, de grăsimi bune, vitamine și minerale. Dar nu trebuie consumate în exces. De aceea, este bine să consulți medicul de familie sau medicul nutriționist înainte de a ține dieta cu ouă fierte. Este foarte important ca acest regim să se potrivească cu stilul tău de viață și să nu îți pună sănătatea în pericol.

Cum te ajută să slăbești dieta cu ouă fierte

Dieta durează 14 zile și nu are un regim de înfometare.

Ouăle îți asigură toate proteinele și grăsimile bune de care ai nevoie zilnic.

Dieta exclude alimentele cu carbohidrați, ca atare trebuie să renunți la pâine, dulciuri, produse de patiserie, băuturi carbogazoare și orice alte tentații grase și dulci.

Este încurajat consumul de fructe proaspete, în special citrice, mere, pere, prune, caise, piersici, căpșune, orice alte fructe de sezon care îți plac.

Trebuie să bei multă apă pe zi și să faci mișcare sau gimnastică în ritm susținut timp de cel puțin 30 de minute.

Pentru idei de meniu și informații utile citește mai multe despre dieta cu ouă fierte

17. Dieta cu cartofi fierți

Cartofii conțin carbohidrați și sunt evitați în diete, dar există o dietă pe bază de cartofi fierți care chiar te ajută să slăbești. Cartofii sunt legume sățioase și au beneficiile lor pentru organism, atâta vreme cât îi consumi în combinațiile cele mai bune și nu îi prăjești.

Poți ține dieta cu cartofi în combinație cu fructe, cum ar fi merele sau citricele, în combinație cu iaurturi sau cu brânzeturi dietetice.

Spre exemplu, dieta cu cartofi fierți și mere te poate ajuta să scapi de 5 kilograme în doar 5 zile. Tot ceea ce trebuie să faci este să urmezi un anumit meniu zilnic bazat pe cartofi fierți, iar ca gustări între mese să consumi câte un măr.

De asemenea, în această perioadă de 5 zile renunță la sare și încearcă să condimentezi cartofii cu piper, pătrunjel, mărar, rozmarin sau usturoi. Untul sau margarina sunt total interzise.

Alimente permise în dieta cu cartofi

Pe lângă cartofii fierți sau copți în coajă, sunt permise doar iaurtul, brânza dulce degresată, merele, portocalele, grepfruit-ul și fructele mai puțin dulci.

Se bea multă apă plată, iar dimineața este permisă o cafea.

Pentru variante de meniuri și detalii poți citi mai multe despre dieta cu cartofi.

18. Dieta cu supă de varză

Este imposibil să ții la silueta ta și să nu fii încercat deja dieta cu supă de varză! Este recomandată tuturor, și doamnelor mai plinuțe, și celor care au probleme grave cu greutatea.

Este una dintre dietele de slăbit pe care medicii le recomandă cu prudență, dar despre care și ei spun că au rezultate.

Alimente recomandate și interzise

În fiecare zi mănâncă supă de varză atât de mult cât poți și adaugă porții moderate de legume, carne slabă și fructe.

Sunt interzise toate alimentele care conțin carbohidrați, pâinea și dulciurile, sunt interzise alimentele prăjite, pline de grăsime și sucurile carbogazoase.

Ce avantaje ai dacă ții dieta cu supă de varză

Varza are un conținut ridicat de fibre și un procent nesemnificativ de calorii.

Supa de varză și legume este delicioasă și răcoritoare.

Te ajută să scapi rapid de câteva kilograme înaintea unui eveniment sau doar pentru a-ți contura formele.

Te ajută să renunți la consumul alimentelor grase și făinoase.

Te obișnuiești cu un regim de slăbit restrictiv și poți menține mai ușor un regim sănătos după dietă.

