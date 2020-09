Dieta Atkins combate kilogramele, dar mănânci bine!

Dieta Atkins te ajută să slăbești pe termen lung și îți permite o varietate largă de alimente, dar trebuie să reduci drastic zahărul și carbohidrații. Descoperă cum funcționează dieta Atkins și ce beneficii are!

Foarte populară prin anii 1970-1980, dieta Atkins a cucerit milioane de fani și vedete mari de la Hollywood care o mai folosesc și azi. Este una dintre dietele de slăbit permisive, care nu te înfometează, nici nu costă mult și te ajută să te adaptezi unui regim de viață mai sănătos. Are și ea minusurile ei, dar au fost corectate pe parcurs de medicii nutriționiști care au îmbunătățit planul doctorului Atkins.

Dieta Atkins în trecut și în prezent

Dr. Robert Atkins pornea de la principiul că principala cauză a obezității este consumul tot mai ridicat de alimente procesate, bogate în carbohidrați. El a conceput dieta Atkins prin care reducea consumul zilnic de carbohidrați la numai 20 g, adică elimina complet pâinea, produsele de patiserie, pizza, dulciurile, laptele, orezul sau pastele. Dr. Atkins nu încuraja nici consumul de fructe și legume, considerând că au un conținut ridicat de fibre și zahăr.

În schimb, permitea consumul de produse cu grăsimi saturate, precum untul, uleiul, brânzeturile și carnea. La vremea respectivă, nu se cunoșteau prea bine efectele consumului de grăsimi saturate, care favorizează depunerea de colesterol.

Ulterior, dieta Atkins a fost îmbunătățită de trei medici nutriționiști, care au adaptat-o la standardele secolului XXI. Ei încurajează consumul de legume chiar din prima fază, chiar mai multe porții pe zi, deoarece azi se știe că fibrele din legume ajută digestia, dar nu sunt absorbite de organism și nu ne îngrașă. Noile principii ale dietei au fost revizuite de medicii Eric Westman, Stephen Phinney şi Jeff Volek și au fost publicate în cartea „The New Atkins for the New You”, din anul 2010.

Cui se adresează dieta Atkins

Este o dietă permisivă, care nu te înfometează, dar te obligă să renunți pentru o perioadă lungă de timp la zahăr și carbohidrați. Ea se adresează persoanelor care se luptă cu obezitatea, dar și persoanelor plinuțe, care vor să adopte un regim mai sănătos de viață și să scape de kilogramele în plus.

Dieta Atkins poate fi ținută de oricine vrea să slăbească, chiar dacă suferă de unele probleme medicale aflate sub control medical. Ca orice dietă, înainte de a începe planul de slăbire Atkins, este indicat să consulți medicul de familie sau un medic nutriționist, pentru a înțelege mai bine mecanismul dietei și consecințele acesteia.

Ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. Cum alegi meniul pentru dieta Atkins

Planul de slăbire conceput de dr. Atkins interzicea categoric pâinea, pastele, prăjiturile, covrigii, bomboanele, biscuiții, cartofii, pizza, hamburgerul, plăcintele, pateurile fie ele dulci sau sărate, mazărea, fasolea, porumbul, morcovii, cerealele, clătitele.

Nu ai voie dulciuri dacă ții dieta Atkins, dar poți consuma înghețate și budinci îndulcite cu alți îndulcitori, decât zahăr. De asemenea sunt permise sucurile light sau sucurile de fructe diluate, fără zahăr. Mai sunt permise cafeaua și băuturile alcoolizate slabe, fără adaos de zahăr.

Sunt permise ouăle, brânza, carnea slabă de pui sau de pește, măslinele, untul, margarina, maioneza, sosurile, ciupercile, șunca, nucile, alunele, semințele. Conform noului plan de slăbire Atkins, sunt recomandate legumele și fructele de orice fel.

Ține minte că dieta Atkins îți permite multe alimente interzise în alte diete, dar acestea trebuie consumate în cantități mici, de cel mult 150 gr per porție.

Citește și – Slăbește cu dieta cu pește. Poți da jos rapid 4 kilograme

Cele 4 etape obligatorii ale dietei Atkins

Prima etapă: Inducția

Te ajută să te acomodezi cu noul regim alimentar și trebuie să dureze cel puțin 2 săptămâni. Este etapa cea mai grea, deoarece trebuie să renunți brusc la toate alimentele dulci și la cele cu carbohidrați, menționate mai sus. Porțiile de mâncare trebuie reduse.

Dacă ești ambițioasă și te acomodezi cu noul regim, precum și cu o cantitate mai mică de alimente pe zi, vei reuși să slăbești în scurt timp. Este recomandată mișcarea, un sport ușor sau gimnastica regulată. Poți să scapi de 3 – 10 kilograme din cantitatea corporală chiar din prima etapă.

A doua etapă: pierderea în greutate

Se respectă în continuare regulile de bază, cu porții mici și alimente lipsite de zaharuri și carbohidrați. Dar poți crește cantitatea de carbohidrați la 25 gr pe zi. Poți adăuga mici gustări cu fructe și nuci.

În a doua etapă începe să se simtă pierderea în greutate, iar cei care fac mișcare în continuare vor pierde în medie 1 – 2 kilograme pe săptămână. Această etapă din dieta Atkins trebuie să dureze o săptămână.

A treia etapă: etapa de menținere

Regulile de bază se păstrează în continuare, dar se pot consuma 30 gr de carbohidrați pe zi. Se pot adăuga mici porții de paste și orez în fiecare săptămână. În această etapă, care poate dura o săptămână, organismul continuă să consume din grăsimea acumulată, pierzi din masa corporală treptat și trebuie să ai grijă să menții acest ritm printr-un regim alimentar sănătos.

A patra etapă: întreținerea

Dacă ai ajuns la kilogramele dorite și la o siluetă frumoasă, dacă te-ai adaptat deja noului regim fără carbohidrați și dulciuri, este recomandat să menții dieta cât mai mult timp posibil și să eviți porțiile mari de mâncare.

Poți crește cantitatea de carbohidrați la 90 gr pe zi. Poți mânca porții mici de orez, cartofi și pâine. Poți mânca orice dorești, dar cât mai echilibrat, multe legume și fructe proaspete și este indicat să continui să faci mișcare. În această etapă se estimează că vei pierde 0,5 kg pe zi din masa corporală.

Citește și opinia medicului Mihaela Bilic despre cura de slăbire care funcționează întotdeauna!

Avantaje și dezavantaje pe scurt!

Avantajele dietei Atkins

– se poate consuma o varietate largă de alimente sățioase;

– nu vei avea decât la început senzația de foame;

– poți consuma alimentele cu care erai obișnuită deja, în afară de cele cu un conținut mare de zahăr și carbohidrați;

– nu crește costul meselor zilnice;

– te obișnuiești cu un regim mai sănătos de viață și vei menține o greutate corporală optimă pentru o perioadă lungă de timp.

Dezavantajele dietei Atkins

– se consumă mai multe produse de naturală animală, precum carnea și brânzeturile, în detrimentul aluaturilor și pastelor, iar acest lucru poate duce la creșterea colesterolului;

– scade aportul de fibre, dar se poate corecta consumând mai multe salate de legume, conform programului de slăbire revizuit în 2010.

– în dieta Atkins pot apărea probleme de digestie și constipație frecventă;

– în primele etape, scade energia organismului, ai senzația ușoară de foame și somnolență;

– scade nivelul de glucoză necesară creierului, de aceea trebuie compensată prin consumul de fructe proaspete;

– cantitatea admisă de 90 de carbohidrați pe zi este mult mai mică decât media considerată necesară pentru un adult sănătos, de 150 gr pe zi.

– dacă renunți la dietă brusc, kilogramele pierdute se recuperează rapid.

– nu urma dieta Atkins dacă suferi de boli cronice, diabet, afecțiuni renale sau digestive, și nici dacă ești însărcinată!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro