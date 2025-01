Ce dietă a urmat Roxana Vancea ca să slăbească. A dezvăluit meniul pe care îl respectă cu sfințenie

Roxana Vancea a trecut printr-o transformare colosală în ultimii ani, iar acum arată impecabil. La 35 de ani, fosta asistentă TV a reușit să obțină o siluetă de invidiat, iar secretul din spatele acestei transformări îl reprezintă dieta echilibrată și antrenamentele intense. Ce mănâncă într-o zi Roxana?

Cum a reușit Roxana Vancea să slăbească

Transformarea Roxanei Vancea a fost un proces gradual și bine gândit. După ce s-a dedicat primii ani de maternitate băiețelului său Zian, care acum are 3 ani, fosta asistentă TV și-a regăsit pasiunea pentru sport. Acum, sportul este parte integrantă din rutina zilnică a Roxanei, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Am început să-mi iau și cliente, până acum am avut doar online. Însă, spre surprinderea mea, la online am avut rezultate super wow”, a declarat Roxana, potrivit libertatea.ro.

Cu multă disciplină și determinare, Roxana a reușit să îmbine viața de mamă cu un program intens de fitness, reușind astfel să-și îmbunătățească silueta și să-și întărească corpul.

Fosta asistentă TV este convinsă că dieta reprezintă aproximativ 70% din procesul de slăbire. În acest sens, Roxana a adoptat o dietă low carb, care include trei mese principale și două gustări pe zi. Cu un meniu care se bazează pe alimente sănătoase și nutritive, Roxana reușește să slăbească fără să se înfometeze.

„Dieta mea și cea pe care o recomand și clientelor este formată din 3 mese și 2 gustări. Este o dietă low carb, dar unde slăbești cumva mâncând, nu te înfometezi. Hidratarea e foarte importantă și pentru digestie și pentru celulită și calitatea pielii”, a mai spus Roxana Vancea.

Cum arată meniul pentru o zi al Roxanei Vancea

Roxana a dezvăluit câteva exemple din meniul său zilnic. Dimineața, începe ziua cu o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, însoțită de un avocado. Acesta este un mic dejun sățios și plin de proteine, care o ajută să-și înceapă ziua cu energie.

„Dimineață aleg o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, cu un avocado lângă ea”, spune Roxana. La gustare, preferă un măr, un aliment ușor și sănătos, care îi oferă o doză de vitamine.

Pentru prânz, fosta asistentă TV optează pentru piept de pui la grătar cu salată de varză, un preparat simplu și bogat în proteine. Ca gustare, ea alege un mix de nuci și caju, care îi oferă o sursă de grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali.

„La prânz, piept de pui la grătar cu salată de varză, iar ca gustare: 6/7 caju și/sau 2/3 nuci”, a mai adăugat Roxana Vancea. La cină, ea preferă o salată iceberg cu ton din conservă, roșii cherry și măsline, iar uneori își adaugă și alte legume preferate. Alternativ, o poate înlocui cu un pește la cuptor cu sparanghel sau cu cartof dulce.

„Cină este formată dintr-o salată iceberg cu o conservă de ton, roșii cherry, măsline și ce legume îmi mai plac în ea. Sau un pește la cuptor cu sparanghel sau cu cartof dulce”, a completat Roxana.

Chiar dacă dieta joacă un rol esențial, Roxana nu uită niciodată importanța mișcării fizice. Ea își diversifică antrenamentele între sala de fitness și acasă, iar pentru mămicile care nu au timp de sală, Roxana a creat un program de antrenamente pentru acasă. Acesta este adaptat pentru a le ajuta pe femei să obțină rezultate și să își îmbunătățească forma fizică, chiar și cu un program încărcat.

„Programul de antrenamente pentru acasă sau pentru la sală presupune: dietă, hidratare, odihnă, antrenamente pe grupe musculare și, pentru cine are puțin mai mult timp, și cardio. Asta fac și eu la sală. Antrenamentele mele sunt pe grupe musculare, iar o dată la ceva timp am o zi doar de cardio”, a mai explicat Roxana Vancea potrivit sursei menţionate anterior.

