Andra, Alexandra Dinu, Smiley sau Florin Călinescu – cine câștigă mai mult la „Românii au talent”?

Jurații îndrăgiului show de la Pro TV, “Românii au talent”, sunt celebri, apreciați pentru talentul și charisma lor de publicul românesc și ne încântă săptămânal cu apariții televizate spumoase. Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu sunt nume sonore în showbiz-ul românesc și bucură de o răsplată financiară pe măsură pentru prestația în emisiunea de talente.

Alexandra Dinu, cea mai nouă vedetă de la masa juraților, este, potrivit surselor impact.ro, cea mai bine plătită pentru participarea la “Românii au talent”, primind un salariu lunar de 60.000 de euro. Urmează actorul Florin Călinescu, cu un onorariu lunar de 50.000 de euro, Smiley – care îi ține momentan locul lui Andi Moisescu – , cu 10.000 de euro și Andra care ar primi nici mai mult nici mai puțin de 15.000 de euro.

Alexandra Dinu a venit la masa juraților în sezonul 11 al șhow-ului de talente în locul lui Mihai Petre. Frumoasa actriță s-a întors din Italia special pentru acest proiect televizat, de care s-a arătat extrem de încântată.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!Ț, spunea Alexandra Dinu, înainte de a începe filmările pentru sezonul 11 al emisiunii “Românii au talent”.

