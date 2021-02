Luni seară pe scena de la „Românii au Talent”, show transmis de ProTV, Ion Mihail Ghintan a creat un moment spectaculos. Gim, așa cum mai este cunoscut tânărul rapper, a impresionat pe toată lumea cu un cântec inspirat din viața sa. Emoția transmisă și mesajul puternic din versurile tânărului orfan i-au adus și un Golden Buzz. Florin Călinescu a apăsat butonul și l-a trimis pe Gim direct în semifinale.

Cine este tânărul care a primit Golden Buzz la „Românii au talent”

Ion Mihail Ghintan are 20 de ani, trăiți parcă după un scenariu de film. La 9 luni a fost abandonat la un orfelinat din Timișoara și de atunci viața lui n-a fost deloc una ușoară. Tânărul a dezvăluit în fața întregii lumi frânturi de amintiri extrem de dureroase pentru el.

„Am crescut singur, de mic… prin case de copii, orfelinate. La 11 ani, am fugit. De atunci, mă descurc singur. Prima mea amintire este a momentului în care a fost înfiat fratele meu. Noi am ajuns împreună la același centru, dar el a fost înfiat imediat. Aia e prima mea amintire, când zbieram după fratele meu. Știam că de atunci se vor rupe legăturile. Cine ar mai mai veni să viziteze un loc în care nu i-a fost deloc bine?

Oficial, eu am stat la orfelinat până la vârsta de 12 ani. După ce am plecat, am stat trei ani pe stradă, în frig. În Timișoara, avem niște țevi. Am săpat dedesubt, am pus niște cartoane, am pus câteva pături, să nu se simtă așa de tare umezeala, și dormeam sub ele. Când mă lovea foamea aia cumplită, făcea Dumnezeu cumva, că doar El ar fi putut să mă ajute și găseam sau primeam, fără să cer”, a povestit tânărul concurent.

Rapperul Gim, despre unul dintre visurile sale

În ciuda greutăților, Gim a fost singurul din orfelinat care s-a dus la școală și a terminat liceul de muzică din Timișoara. Muzica a fost bucuria și refugiul lui, potrivit știrileprotv.ro.

„Mă duceam trist că nu aveam haine, nu aveam pachet, nu avea cine să mă ia de la școală. Profesorii mi-au fost părinți. Ei m-au ghidat”, a spus concurentul. Un profesor de teatru l-a ajutat să-și dezvolte și această latură artistică, ceea ce l-a încurajat să participe la castinguri. Așa a ajuns să joace în Hackerville, un serial co-produs de HBO Europe și filmat la Timișoara, Bucuresti si Frankfurt.

Întrebat de Andi Moisescu ce vis și-ar dori să îi îndeplinească dacă ar putea, tânărul artist a răspuns: „Să dechideți o casă de copii. Dacă aveți puterea, să o faceți. Pot să vă ajut. Să fie altfel decât sunt cele mai multe. Indiferent că sunt case de stat sau case private, contează educatorii”, a mărturisit Gim.

„Este fără doar și poate, unul dintre concurenții care au șanse mari să câștige emisiunea Românii au talent sezonul acesta, pentru că zgândără această coardă emoțională. Fiecare dintre noi s-a lovit de multe ori în viață de nedreptatea asta, știi…Îl vedem pe el un fel de purtător de drapel, e un fel de ambasador al luptei noastre cu nedreptatea”, a spus Andi Moisescu.

