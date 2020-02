Filme horror – Cele mai bune filme horror vechi și noi

Filmele horror sunt perfecte dacă vrei să simți adrenalina și tensiunea la maximum stând pe canapea, la tine acasă. De-a dreptul înfricoșătoare, filmele horror îți vor testa cu siguranță limitele. Mai jos ai o listă pentru a putea să alegi dintre cele mai bune thrillere vechi și noi.

Cele mai bune filme horror din toate timpurile

Frankenstein

Unul dintre cele mai vechi filme horror, dar și printre cele mai cunoscute, Frankenstein este adaptarea cărții cu același nume. Deși a fost lansat în 1931, scenele gândite acum aproape un secol sunt cu adevărat terifiante și cu siguranță vei simții tensiunea la cote maxime. Frankenstein este povestea unui inginer de-a dreptul genial care creează viață din bucăți găsite în laborator. La început, inginerul și crerația sa par a se înțelege. Pe parcursul filmului însă, tot mai multe personaje mor în circumstanțe suspecte. Astfel, personajul principal concluzionează că monstrul nu are ce căuta printre oameni.

Dead of the Night

Considerat unul dintre cele mai apreciate filme horror britanice, Dead of Night, lansat în 1945, conține mai multe povești cu tematică terifiantă. Acesta are la bază premoniția unui accident de autobuz, multe coșmaruri, o oglindă bântuită și, nu în ultimul rând, o păpușă care prinde viață.

Carrie

Un thriller lansat în 1976, filmul Carrie spune povestea lui Carrie White, o adolescentă timidă care, din cauza persecuțiilor la care era supusă de colegii săi de liceu, dar și de mama sa, descoperă ca are o putere înspăimântătoare, telechinezia. Din momentul în care descoperă ce poate să facă, Carrie se transformă într-un adevărat demon.

Carnival of Souls

Lansat în 1962, Carnival of Souls este unul dintre filmele horror cu buget redus, care nu a fost foarte mediatizat, dar care este considerat un clasic al genului. Pelicula spune povestea unei femei care crede că este urmărită de un bărbat misterios. Acțiunea te transpune între realitate, fantezie și halucinații. Este cu adevărat un film de groază, realizat ce-i drept cu tehnica acelor ani, așadar ar fi bine să știi la ce să te aștepți înainte.

The Texas Chain Saw Massacre

Încă din momentul lansării, în 1974, The Texas Chain Saw Massacre era deja pe lista celor mai bune filme horror ale tuturor timpurilor. În rolurile principale sunt Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow și Gunnar Hansen. Acesta spune povestea a cinci tineri implicați într-un coșmar canibalistic și un criminal în serie ce are ca armă o drujbă.

A Nightmare on Elm Street

Lansat în anii ’80, filmul horror A Nightmare on Elm Street are la bază povestea unor adolescenți care sunt deja terorizați în coșmarurile lor de fantoma unui criminal în serie numit Freddy Krueger. Clasat în top 100 Scariest Movie Moments, acesta a fost nominalizat, la momentul apariției, la premiul pentru cel mai bun film Horror.

Hellraiser

Tot din seria de filme horror ale anilor ’80, Hellraiser a fost atât de apreciat de public, încât a fost transformat într-o franciză.

Filmul de debut al scenaristului Clive Barker, acesta spune o poveste monstruoasă despre atracție și adulter. Filmul este o combinație de scene cu zombie, sadomasochism și posesiuni, în prim plan aflându-se un demon cu adevărat sinistru.

Saw

Thrillerul Saw, lansat în 2004, spune povestea unui ucigaș cunoscut doar sub numele de Jigsaw. Este un film despre alegeri extrem de grele și multe crime sângeroase. Asta pentru că criminalul își va obliga victimele să ucidă, asta dacă vor ca familiile lor să supraviețuiască. Cruzimea de care dă dovadă sinistrul personaj, dar și felul în care vor fi făcute alegerile de-a lungul întregii acțiuni, te vor face să-ți pui întrebări despre limita dintre binele suprem, sacrificiu și moralitate.

Paranormal Activity

Filmul horror american Paranormal Activity a fost lansat în 2007 și, potrivit producătorilor, multe dintre întâmplări au la bază fapte adevărate. Acțiunea și îi are în prim plan pe Katie și Michay, un cuplu de tineri bântuiți de o entitate necunoscută. Aceștia realizează tot mai des că se petrec evenimente ciudate în casa lor, însă nu pot să descopere despre ce este vorba. Pentru a reuși să vadă ce se întâmplă dincolo de aparențe, aceștia instalează camere în propria casă.

Insidious

Insiduos este unul dintre filmele horror cu încasări uriașe. Lansat în 2010 cu un buget de 1,5 milioane de dolari, acesta a înregistrat încasări de aproape 100 de milioane. Acțiunea are la bază povestea unui cuplu al cărui fiu ajunge într-o formă inexplicabilă de comă și ajunge să fie posedat de fantome dintr-o dimensiune astrală.

The Witch

Deși este lansat mai recent, în anul 2015, The Witch este mai degrabă film horror de epocă care îmbină totuși elemente de actualitate. Pe lângă partea terifiantă cu multe crime și o vrăjitoarea răzbunătoare, filmul scoate în evidență și tarele unei societăți marcate de intoleranța față de necunoscut.

Filme horror noi

Us

Lansat în 2019, Noi – Us face parte din seria de filme horror noi ce au înregistrat succese, atât din punct de vedere comercial, cât și din punct de vedere al criticilor. Acesta a fost apreciat și lăudat pentru scenariul și regia lui Peele, precum și pentru coloana sonoră și interpretarea lui Lupita Nyong’o. În rolurile principale joacă Lupita Nyong’o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Elisabeth Moss și Tim Heidecker. Filmul prezintă o familie care se confruntă cu doppelgangeri (dubluri ale unor persoane vii) criminali cunoscuți sub numele de Tethered.

It: Chapter Two

Unul dintre cele mai noi și mediatizate filme horror, It: Chapter Two a fost lansat în 2019 și este continuarea filmului din 2017 It: Chapter One, ambele bazate pe romanul din 1986 de Stephen King. Prietenii din primul film sunt adunați în Chapter Two, acțiunea desfășurându-se la 27 de ani de la evenimentele din prima parte. Dacă în prma parte personajele principale vânau clovnii ucigași de copii, în cea de-a doua parte, sunt urmăriți de fantomele trecutului.



Hereditary

Hereditary, lansat în 2018 a fost catalogat pe care criticii de film cel mai bun film horror al ultimilor ani. Povestea filmului horror începe atunci când Ellen Graham moare, iar fiica sa începe să descopere tot mai multe secrete terifiante despre moștenirea familiei. Încet, încet, în timp ce avansează cu descoperirile, ea realizează că a moștenit și o soartă cu adevărat sinistră căreia trebuie să-i facă față cumva.

Serenity

Unul dintre cele mai așteptate thrillere ale anului 2019, Serenity îi are ca protaginiști pe laureații cu Oscar Matthew McConaughey și Anne Hathaway și este regizat de Oscar Steven Knight. Filmul spune povestea misterioasă a unui căpitan de vas de pescuit, al cărui trecut e pe cale să-i distrugă viața liniștită pe o insulă caribiană, și să-l arunce într-o nouă realitate în care nimic nu este ce pare a fi.

Annabelle Comes Home

Annabelle Comes Home este cel de-al treilea din seria de filme horror Annabelle ce o au în prim plan pe sinistra și malefica păpușă cu nume omonim. De data aceasta, experții în demoni Ed și Lorraine Warren vor să o ducă pe Annabelle în camera sigilată de artefacte supranaturale din propria lor casă și să o închidă într-o cutie sfințită. Doar că lucrurile iau o întorsătură cu totul neașteptată și păpușa trezește celelalte spirite malefice din încăpere care încep să o bântuie pe fiica de 10 ani a soților Warren și pe prietenele acesteia.

Scary Stories to Tell in the Dark

Povești de groază de spus pe întuneric, așa cum a fost tradus numele acestui film horror în limba română, este bazat pe pe o populară serie de cărți de speriat copiii, cărți care s-au bucurat de un succes enorm în Statele Unite, dar care au stârnit și numeroase controverse. Acțiunea are loc într-un mic orășel, unde fiica unei familii înstărite a dispărut misterios cu mulți ani în urmă. În prezent, casa familiei este o adevărată ruină, iar adolescenții din oraș sunt de-a dreptul fascinați de legendele care circulă în oraș despre monștrii care ar bântui proprietatea. Așadar, aceștia decid să vadă cât adevăr este în spatele acestor povești.

Filme horror ce pot fi văzute online, pe Netflix

Under the Shadow

Under the Shadow, unul dintre cele mai apreciate filme psihologice de groază ale ultimilor ani, poate fi văzut și Netflix. Filmul este în limba persană. Este vorba despre povestea unei mame și a fiicei sale care sunt bântuite de un rău misterios în anii ’80, în Teheran, în timpul războiului.

A Quiet Place

Premiat de Critic’s Choice Awards ca fiind cel mai bun filme horror | SF al anului 2018, A Quiet Place a fost clasat și în top 10 cele mai bune filme de Natioanl Board Review. Acțiunea are la bază povestea unei familii foarte unite care trăiește izolată de restul lumii. Existența lor este marcată de permanenta frică de a nu face vreun zgomot ce ar putea atrage niște creaturi extraterstre sinistre.

Poltergeist

Poltergeist, lansat în 1982 și produs după un scenariu de Steven Speilberg, a fost în top 10 filme cu cele mai mari vâznări ale anului respectiv. Inclus pe lista cu filme horror a Netflix, acesta spune povestea unei familii a cărei mezină atrage forțe malefice dintr-o altă lumea. Astfel, o casă din suburbii va deveni locul unui spectacol supranatural.

