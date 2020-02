Filme psihologice: top 20 de filme ce merită văzute

În top filme psihologice se regăesc atât pelicule recente, cât și unele care au făcut istorie. De-a dreptul fascinante, filmele psihologice te fac, inevitabil, să te transpui în acțiune cu toate simțurile ascuțite la maximum, sentiment ce se menține și o bună perioadă după ce ai stins ecranul.

Filme psihologice – Cele mai bune filme din toate timpurile

Rear Window

Considerat cel mai bun film al lui Alfred Hitchcok, filmul psihologic Rear Window, lansat în 1954 a primit patru premii Oscar. Acesta este în lista celor mai bune filme din ultimii 100 de ani și îi are în rolurile principale pe James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter și Raymond Burr. Pelicula spune povestea unui fotograf care, din cauza unui accident, rămâne paralizat. Aflat în scaun cu rotile în permanență, acesta începe să-și spioneze vecinii din spatele ferestrei. Așa ajunge să creadă că unul dintre vecinii săi și-a omorât soția, iar acțiunea ia din acest punct o întorsătură absolut neașteptată.

Taxi Driver

Taxi Driver este, de asemenea, una dintre cele mai populare drame psihologice vechi și spune povestea unui veteran singuratic care decide să devină șofer de taxi din cauza insomniei de care suferea după războiul din Vietnam. Încet-încet, lucrurile se transformă radical și personajul principal încearcă să asasineze un senator. Lansat în 1976 și regizat de Martin Scorsese, filmul îi are pe Robert DeNiro, Jodie Foster, Cybill Shepherd și Harvey Keitel în rolurile principale. Acțiunea filmului, care a primit mai multe nominalizări la premiile Oscar, se desfășoară în orașul New York, aflat în acel moment într-o stare deplorabilă după război.

The Silent Lambs

Filmul The Silent Lambs sau Tăcerea mieilor, așa cum a fost tradus în limba română, este în topul celor mai cunoscute thrillere psihologice din toate timpurile. Chiar dacă l-ai văzut, cu siguranță vei fi surprins și a doua oară de cel puțin câteva detalii care ți-au scăpat. Filmul a avut un succes răsunător, atât din punct al vânzărilor, cât și din punctul de vedere al criticilor, reușind performanța de a câștiga cinci premii Oscar importante: pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Anthony Hopkins), cea mai bună actriță (Jodie Foster), cel mai bun regizor (Jonathan Demme) și cea mai bună ecranizare (Ted Tally).

Primal Fear

Bazat pe romanul cu același nume al lui William Diehl și regizat de Gregory Hoblit, filmul lansat în 1996 spune povestea unui avocat al apărării din Chicago, interpretat de Richard Gere și a unui tânăr acuzat de uciderea unui influent arhiepiscop catolic. Dacă inițial avocatul apărării crede în nevinovăția clientului său, lucrurile se complică în momentul în care acesta mărturisește că în momentul crimei, în camera unde s-a întâmplat totul, mai era cineva prezent. Thriller psihologic, Primal Fear este unul dintre cele mai apreciate ale genului și a primit, de asemenea, o nominalizare la Oscar.

Fight Club

Cu Edward Norton, Helena Carter și Brad Pitt în rolurile principale, filmul Fight Club a fost lansat în 1999 și a primit un premiu Oscar. Pelicula a fost subiectul multor dezbaterii și controverse, fiind o comedie neagră ce are tendința să transforme agresivitatea masculină într-o terapie colectivă. Efectele speciale folosite la acel moment, lumina utilizată pentru a scoate în evidență leziunile celor care luptau, precum și faptul că cele mai multe scene au fost filmate noaptea au dat acestui film psihologic devenit celebru o notă de originalitate aparte. Cu toate acestea, vânzările nu au fost pe măsura așteptărilor.

Shutter Island

Shutter Island, lansat în 2010 și regizat de Martin Scorsese, este considerat unul dintre cele mai bune filme psihologice ale ultimului deceniu. Avându-l pe Leonardo DiCaprio, filmul are la bază romanul omonim scris de Dennis Lehane. Acțiunea filmului are loc în anul 1954, când șeriful Teddy Daniels este mandatat pentru a investiga dispariția unui pacient din spitalul de pe insula Shutter de lângă Boston. Inițial el este convins că a făcut presiuni să primească această misiune pe insulă din motive personale, ulterior însă are dubii că aceasta a fost decizia lui. După ce au loc mai multe evenimente ce-i dau serios de gândit, eddy începe să se îndoiască de tot: de memoria lui, de partenerul său, chiar și de propria capacitate mintală.

American Psycho

Filmul are la bază romanul omonim al lui Bret Easton Ellis, un roman foarte controversat în anii ’80, în Statele Unite. Și pelicula, la rândul ei a iscat numeroase discuții și chiar proteste față de tonul întunecat și violența extremă. Acțiunea îl are în prim plan pe Patrick Bateman, rol jucat de Christian Bale. Deși regizoarea a spus că nu este, de fapt, o dramă psiholgică, filmul reprezintă o puternică satiră socială, reflectând viața urbană de la finalul anilor ’80 văzută prin ochii unui criminal în serie. Acesta obligă audiența să-i descopere mintea afectată și să încerce să-i înțeleagă acțiunile. ”American Psycho nu e un film cu mesaje adânci, dar sper că va deschide ochii asupra unor lucruri din societatea noastră pe care ne-am obișnuit să nu le mai vedem” – spunea scenarista și regizoarea filmului.

Filme psihologice horror

Psycho

Psycho este un film de groază, un thriller psihologic american lansat în anul 1960 și considerat unul dintre cele mai bune filme ale lui Alfred Hitchcok și o adevărată capodoperă a cinematografiei din toate timpurile. Anthony Perkins îl interpretează pe Norman Bates, ale cărui casă și motel sunt cele mai neindicate locuri pentru a-ți petrece o seară liniștită. Nimeni nu știe asta mai bine decât Marion Crane (Janet Leigh), ghinionista călătoare a cărei drumeție ia sfârșit într-o cabină de duș, scenă ce avea să devină celebră în timp.

Rosemary’s Baby

Unul dintre cele mai apreciate filme psihologice americane de groază, lansat în 1968, Rosemary’s Baby este regizat de Roman Polanski. În rolurile principale sunt actorii Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Ralph Bellamy, Maurice Evans, Sidney Blackmer și Charles Grodin, aflat pe atunci la debut. Farrow joacă rolul unei femei însărcinate care se teme că soțul ei ar fi făcut un pact cu vecinii lor excentrici. Aceasta crede tot mai mult în ideea că bărbatul promis copilul pentru a fi folosit ca sacrificiu uman în ritualurile lor oculte, totul în schimbul obținerii succesului în cariera sa de actor.

The Shining

Filmul este o adaptare a romanului omonim al lui Stephen King și spune povestea unui scriitor, Jack Torrance, care acceptă o slujbă de supraveghetor al unui hotel aproape pustiu, pe timp de iarnă. Fiul sciitorului posedă abilități de medium și este capabil să vadă lucruri din trecut și din viitor, precum și spiritele ce au rămas blocate în hotel. La scurt timp după ce s-a stabilit la hotel, familia se găsește izolată la hotel de o furtună de zăpadă, iar Jack devine influențat treptat de o prezență supranaturală, începe să aibă accese de nebunie și încearcă să-și ucidă soția și copilul. Rolurile principale sunt interpretate de Jack Nicholson, Shelley Duvall și Danny Lloyd. Deși a primit două nominalizări la Zmeura de Aur, filmul este unul dintre cele mai cunoscute filme psihologice horror.

Orphan

Orfana, un film psihologic de groază lansat în 2009 și produs de Leonardo DiCaprio, îi are în rolurile principale pe actorii Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman, C. C. H. Pounder și Jimmy Bennett.

Pelicula spune povestea unui cuplu, format din Kate și John Coleman. După ce Kate pierde copilul cu care era însărcinată, pentru a readuce pacea și armonia în familia lor, John și Kate decid să adopte un copil. Cei doi se simt foarte atrași de o fetiță de 9 ani dintr-un orfelinat. După ce o adoptă însă, Kate începe să creadă că Esther are o latură întunecată și diabolică, în ciudă înfățișării sale angelice. În ciuda tentativelor multiple pe care Kate le are în a le arăta celorlalți membri ai familiei comportamentul deloc normal al copilei, aceștia o ignoră până când totul e tardiv.

Misery

Adaptat după romanul lui Stephen King și regizat de Rob Reiner, thrillerul psihologic Misery a primit aprecieri din partea criticilor pentru interpretarea ireproșabilă a psihopatei Annie Wilkes de către Kathy Bates. Filmul a fost clasat pe locul 12 în topul filmelor cu cele mai înspăimântătoare scene din toate timpurile. Este vorba despre povestea unui scriitor care cade în capcana unuia dintre cei mai mari admiratori ai săi.

Acțiunea este absolut captivantă. Annie Wilkes, o fostă infirmieră și fanatică admiratoare a personajului Misery Chastain și a creatorului său, îl salvează pe sciitorul Sheldon dintr-un accident de automobil. Celebrul autor de romane este obligat s-o reînvie pe Misery, să rescrie ultimul episod, numai pentru Annie. Tensiunea atinge cote maxime și curând devine limpede că sfârșitul cărții va fi și sfârșitul unuia dintre cei doi.

Cube

Cube, un film psihologic horror/science fiction psihologic lansat în 1997, a fost un produs de mare succes a Centrului Canadian de Filme. Deși producția a avut un buget limitat, filmul a dobândit statutul de cult. Este vorbe despre povestea a șase oameni care nu s-au mai văzut niciodată și care ajung captivi într-o închisoare cubică. Aceasta este formată din camere cubice care comunică între ele, dar care sunt înțesate cu capcane mortale.

Fascinant este că niciunul dintrte cei șase – un polițist, un hoț, un student la matematică, un psiholog, un arhitect și un adult autist – nu știe de ce și cum au ajuns prizonieri în închisoare. Pe parcursul filmului, aceștia înțeleg însă repede că, deși par aleși la întâmplare, fiecare este posesorul unui talent necesar supraviețurii.

Filme psihologice ce pot fi văzute pe Netflix

Solace

Filmul Solace sau Premoniții, așa cum a fost tradus în limba română, a fost lansat în 2016 și îi are în rolurile principale pe Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan și Abbie Cornish. Dr. John Clancy, un medium care obișnuia să ofere consultanță detectivilor pentru a-i prinde pe criminali, a decis să trăiască izolat după ce fiica sa a fost ucisă. Când un veteran al FBI-ului și tânăra și ambițioasa colegă a acestuia îi cer ajutorul pentru a rezolva un șir de crime bizare, mediumul acceptă și revine la fosta lui activitate. În mod absolut surprinzător însă, criminalul în serie pe care-l caută are și el premoniții, așa că se va ajunge la o confruntare între cei doi, care-și pot ghici unl altuia toate mișcările.

Inception

Printre cele mai mediatizate filme psihologice ale ultimilor ani , fiind nominalizat la 7 premii Oscar din care a primit patru, Inception te captivează instantaneu cu scenariul său fascinant, dar și cu efectele vizuale. Leonardo DiCaprio joacă rolul lui Dom Cobb, un spion care extrage informații din subconștientul victimelor sale în timp ce acestea visează. Pentru a-și putea vizita copiii și pentru a-și recăpăta vechea viață, Cobb acceptă o ultimă misiune: plantarea unei idei în mintea competitorului clientului său.

The Roommate

Filmul evidențiază într-un mod uimitor linia fragilă dintre prietenie și obsesie. Un thriller psihologic care îți dă fiori, acesta îi are în rolurile principale pe Leighton Meester, Minka Kelly și Cam Gigandet. Regizorul Christian E. Christiansen, nominalizat la Oscar pentru acest film, reușește să construiască o poveste bine dozată despre nebunie și personalitate multiplă. Eroina este o studentă naivă, în primul an de facultate, care începe să-și dea seama că partenera ei de cameră nu este deloc ceea ce pare a fi.

Girl, Interrupted

O dramă psihologică, filmul Girl, Interrupted le are în rolurile principale pe Winona Ryder, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg, Brittany Murphy, Calea Duvall, Elisabeth Moss și Vanessa Redgrave. Pentru acest film, Angelina Jolie a primit un Oscar și un premiu la Globurile de Aur. Sussana Kaysen (Winona Ryder) este o adolescentă ajunsă la spitalul de nebuni după ce a încercat să se sinucidă. Aici își face un grup de prietene. Georgina Tuskin (Clea DuVall), mincinoasă patologică, Daisy Randone (Brittany Murphy), abuzată sexual, Polly (Elizabeth Moss), cea care s-a ars pe corp, Janet(Angela Bettis), cea anorexică și Lisa (Angelina Jolie), o adolescentă sociopată și manipulatoare. Acțiunea ia o întorsătură neașteptată și inevitabil ajungi să pui la îndoială problemele psihice ale pacientelor spitalului.

Clinical

Un thriller horror, Clinical este un film original Netflix lansat în 2017. Pelicula ce îi are în rolurile principale pe Vinessa Shaw, Kevin Rahm și William Atheron este povestea unei psihiatre care nu reușește să treacă peste propriile amintiri legate de un atac înfriorător. Ea acceptă să trateze un nou pacient, desfigurat de un accident, însă lucrurile se complică din cauza imaginilor ce revin neîncetat în mintea ei.

Se7en

Se7en este un film psihologic de groază cu Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey și Kevin Spacey în rolurile principale. Are o nominalizare la Premiile Oscar și una la Premiile BAFTA, fiind un succes atât din punct de vedere comercial, cât și din punct de vedere al criticilor.

Acțiunea se bazează pe povestea lui David Mills (Brad Pitt) și William Somerset (Freeman), doi detectivi la secția de omucideri care lucrează într-un oraș mare unde au loc multe crime. Mills este nou transferat și, alături de veteranul aproape pensionar Somerset, se implică profund în cazul unui criminal în serie sadic. Fiecare victimă a unei crime planificată cu meticulozitate este aleasă în funcție de săvârșirea celor șapte păcate biblice: lăcomia, zgârcenia, lenea, mânia, mândria, pofta și invidia.

The Butterfly Effect

Un thriller psihologic cu accente SF, The Butterfly Effect spune povestea unui tânăr cu pierderi de memorie frecvente. Amnezia apare de fiecare dată când ceva traumatizant i se întâmplă. Ajuns la maturitate, acesta descoperă, absolut întâmplător, că poate schimba anumite fapte din trecut, dar nimic nu rămâne fără consecințe și se va învârti într-un cerc vicios. Până la un punct. În rolurile principale sunt Ashton Kutcher și Amy Smart.

