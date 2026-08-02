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Ce bacşiş ar trebui să dai la hotel

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Un sejur reușit nu depinde doar de confortul camerei sau de facilitățile hotelului, ci și de relația dintre turiști și personal. O atitudine politicoasă și respectuoasă din partea ambelor părți contribuie la o experiență plăcută, iar bacșișul reprezintă, în multe țări, o modalitate prin care oaspeții își arată aprecierea pentru serviciile de calitate.

Numeroși turiști se gândesc dacă trebuie să lași bacșiș la hotel, așa cum lași bacșiș la restaurant, la terase, cluburi și alte locații horeca. Dacă bucătarii și chelnerii sau barmanii merită un bacșiș pentru modul în care își servesc clienții, poate că și cameristele care fac zilnic curat în camere merită o mică apreciere.

Deși nu există reguli obligatorii valabile peste tot în lume, există câteva recomandări care te pot ajuta să decizi când și cât este potrivit să lași bacșiș la hotel sau la pensiune.

Bacșișul diferă în funcție de categoria hotelului

Clasificarea hotelului este unul dintre cele mai importante criterii atunci când stabilești valoarea bacșișului.

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În moteluri şi hotelurile de două și trei stele, unde serviciile sunt mai simple, un bacșiș modest este suficient dacă personalul și-a făcut treaba cu profesionalism. În general, echivalentul a 5 -10 lei pe zi pentru cameristă este considerat un gest de apreciere. Poți oferi o sumă de 20 – 30 de lei la finalul sejurului, în funcție și de câte nopți ai dormit în hotel sau în funcție de cât de des s-a făcut curățenie în camera ta.

În hotelurile de patru stele, unde standardele sunt mai ridicate, iar personalul acordă mai multă atenție fiecărui detaliu, turiștii aleg adesea să lase între 10 și 20 de lei pe zi sau echivalentul în moneda locală.

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În hotelurile de cinci stele, unde serviciile sunt personalizate și nivelul de confort este foarte ridicat, bacșișul este mai generos. Dacă personalul a fost discret, amabil și atent la toate solicitările, suma poate depăși 50 de lei pe zi, în funcție de durata sejurului și de calitatea serviciilor.

Curățenia camerei contează cel mai mult

Ce bacşiş ar trebui să dai la hotel

Cameristele se numără printre angajații care depun cel mai mare efort fizic într-un hotel. Curățarea camerelor presupune muncă intensă, schimbarea lenjeriilor, igienizarea băilor și pregătirea fiecărei camere într-un timp limitat.

Din acest motiv, mulți specialiști din industria ospitalității consideră că bacșișul pentru personalul de curățenie este unul dintre cele mai importante.

Dacă în fiecare zi găsești camera impecabilă, prosoapele schimbate, produsele de igienă completate și observi atenția la detalii, un bacșiș reprezintă o modalitate elegantă de a spune „mulțumesc”.

În schimb, dacă ai stat mai multe nopți și camera a necesitat un efort suplimentar din partea personalului, este firesc ca și suma oferită să fie puțin mai mare.

Amabilitatea personalului poate face diferența

Recepționerii, portarii și concierge-ul pot transforma o vacanță obișnuită într-o experiență memorabilă.

Dacă ai primit recomandări utile despre oraș, dacă ai fost ajutat cu bagajele dacă ai beneficiat de un check-in rapid, poți lăsa un mic bacșiș la plecare, o mică atenție.

Cu atât mai mult, dacă ai beneficiat de un upgrade gratuit al camerei sau de sprijin în rezolvarea unei probleme, bacșișul este un gest de apreciere bine primit și poate fi mai generos, spre exemplu 25 – 30 de lei.

Specialiștii din domeniu spun că o atitudine prietenoasă din partea turiștilor este răsplătită de multe ori prin servicii mai bune. Respectul și politețea creează o relație pozitivă între oaspeți și angajați, iar personalul este adesea dispus să facă un efort suplimentar pentru cei care se comportă civilizat.

Unde se lasă bacșișul pentru cameristă

Mulți turiști se întreabă unde este cel mai potrivit să lase bacșișul, astfel încât personalul de curățenie să înțeleagă imediat că banii reprezintă un gest de apreciere și nu o sumă uitată din greșeală. Alegerea locului este importantă, deoarece în multe hoteluri angajații evită să atingă bani găsiți întâmplător în cameră, de teama unor neînțelegeri.

Cea mai elegantă și sigură variantă este să pui banii într-un plic sau să îi însoțești de un bilețel pe care să scrii câteva cuvinte simple, precum: „Pentru housekeeping. Mulțumesc!” sau „Vă mulțumim pentru grija acordată camerei!”. Un mesaj scurt elimină orice dubiu și este întotdeauna apreciat.

Dacă nu ai un plic la îndemână, poți alege câteva locuri vizibile și ușor de recunoscut de către personal. Perna este una dintre cele mai întâlnite opțiuni, deoarece camerista observă imediat că banii au fost lăsați intenționat. La fel de potrivit este și patul, mai ales dacă bancnotele sunt așezate la vedere, înainte de refacerea lenjeriei.

O altă idee inspirată este să lași bacșișul pe biroul din cameră, lângă telecomandă, agenda hotelului sau mapa cu informații despre cazare. Aceste obiecte sunt verificate la fiecare curățenie, iar gestul este ușor de remarcat.

Unii turiști aleg să lase banii pe măsuța de lângă pat, lângă sticla de apă oferită de hotel sau lângă cheia ori cardul camerei în ziua plecării. Și aceste locuri transmit clar că este vorba despre un bacșiș, mai ales dacă sunt însoțite de un bilețel.

Dacă sejurul durează mai multe zile, este recomandat să lași bacșișul zilnic, nu doar la finalul vacanței. În multe hoteluri, personalul de curățenie lucrează în schimburi, iar camerista care s-a ocupat de camera ta în primele zile s-ar putea să nu fie aceeași persoană care va face curățenie în ziua plecării. Astfel, fiecare angajat este răsplătit pentru munca depusă.

În schimb, evită să ascunzi banii sub pernă, sub saltea, între prosoape sau în sertare. Deși poate părea o surpriză plăcută, astfel de locuri pot crea confuzii, iar personalul ar putea considera că sunt bani uitați accidental și să nu îi atingă. Bacșișul trebuie să fie întotdeauna vizibil și ușor de identificat, pentru ca gestul tău de apreciere să ajungă fără echivoc la persoana căreia îi este destinat.

Cum pleci din cameră spune multe despre tine

Ce bacşiş ar trebui să dai la hotel

Chiar dacă ai plătit cazarea și ai lăsat un bacșiș generos, este recomandat să lași camera într-o stare decentă la plecare. Dacă dai bani în plus pentru curățenie, nu înseamnă că poți lăsa în urma ta lucruri aruncate peste tot, prosoape pătate de sosuri sau de machiaj greu de curățat sau să verși vin pe mocheta impecabilă.

Nu este nevoie să faci curățenie generală, însă câteva gesturi simple ușurează munca personalului:

  • pune gunoiul în coș;
  • strânge prosoapele folosite într-un singur loc;
  • evită să lași resturi de mâncare împrăștiate;
  • nu deteriora mobilierul sau obiectele din cameră.

Respectul față de munca angajaților este apreciat în orice hotel, indiferent de categoria acestuia.

Dacă apare o problemă, discută întâi cu personalul

Oricât de bine organizat ar fi un hotel, pot apărea situații neprevăzute: o rezervare greșită, o defecțiune în cameră sau întârzieri la check-in.

Specialiștii recomandă ca nemulțumirile să fie semnalate imediat la recepție, înainte de a fi publicate pe rețelele sociale sau pe platformele de recenzii. În multe cazuri, problemele pot fi rezolvate pe loc, iar hotelul poate oferi o altă cameră, o reducere sau alte compensații.

O discuție calmă și respectuoasă are, de cele mai multe ori, rezultate mai bune decât reproșurile sau conflictele.

Când NU trebuie să lași bacșiș

Deși în multe țări bacșișul este considerat o formă de apreciere pentru munca depusă de angajații din hoteluri, acesta nu reprezintă o obligație și nici nu ar trebui oferit automat, doar pentru că „așa se face”. În realitate, bacșișul este o recompensă pentru servicii de calitate și pentru efortul suplimentar depus de personal, nu o taxă ascunsă pe care turistul trebuie să o achite la finalul sejurului.

Dacă ai avut parte de o experiență neplăcută, nu trebuie să te simți obligat să lași bani doar din politețe. Există numeroase situații în care lipsa bacșișului este pe deplin justificată.

  • camera nu a fost curățată corespunzător;
  • ai găsit lenjerie sau prosoape murdare;
  • personalul s-a comportat nepoliticos sau lipsit de respect;
  • solicitările tale au fost ignorate fără explicații;
  • serviciile au fost mult sub standardele hotelului;
  • ai întâmpinat probleme repetate care nu au fost rezolvate, deși au fost semnalate.

De exemplu, dacă ai intrat într-o cameră insuficient curățată, ai observat praf pe mobilier, urme de murdărie în baie, lenjerie de pat pătată sau prosoape care nu păreau proaspăt spălate, este evident că standardele de igienă nu au fost respectate. Curățenia este unul dintre cele mai importante servicii oferite de un hotel, iar lipsa acesteia nu merită răsplătită.

La fel de importantă este și atitudinea personalului. Un zâmbet, o vorbă bună și disponibilitatea de a ajuta fac parte din experiența pentru care plătește orice turist. Dacă recepționerii, cameristele sau ceilalți angajați s-au purtat nepoliticos, au răspuns iritat la întrebări, au ignorat solicitările tale sau au dat dovadă de lipsă de respect, nu există niciun motiv pentru care ar trebui să îi recompensezi financiar.

De asemenea, nu este recomandat să lași bacșiș dacă problemele semnalate în timpul sejurului au fost ignorate sau tratate cu indiferență. O instalație defectă, lipsa apei calde, aerul condiționat care nu funcționează, zgomotul excesiv sau alte inconveniente trebuie rezolvate prompt. Dacă personalul nu încearcă să găsească o soluție sau nu oferă nicio explicație, experiența ta ca turist este afectată, iar bacșișul își pierde sensul.

Nici situațiile în care serviciile oferite sunt mult sub categoria hotelului nu justifică o recompensă suplimentară. Un hotel de patru sau cinci stele trebuie să ofere standarde pe măsura clasificării sale. Dacă facilitățile promise lipsesc, camera nu corespunde fotografiilor de prezentare, iar serviciile sunt departe de nivelul așteptat, bacșișul nu este obligatoriu.

În schimb, ceea ce este recomandat este să comunici nemulțumirile într-un mod calm și argumentat. Informează recepția sau conducerea hotelului imediat ce observi problema, oferindu-le șansa de a o remedia. Dacă situația nu se rezolvă, poți transmite ulterior un feedback detaliat prin e-mail sau pe platformele de rezervări și recenzii. O opinie sinceră, bazată pe fapte și exprimată civilizat, este mult mai utilă decât un comentariu făcut la nervi și poate contribui la îmbunătățirea serviciilor pentru viitorii oaspeți.

Foto: Shutterstock

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O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Libertatea
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ANM a emis Cod roșu de caniculă în trei județe din țară, temperaturile vor atinge 40°C. Restricții pentru TIR-uri. La ce să ne așteptăm săptămâna viitoare
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13 oameni au murit pe loc, după ce un avion s-a prăbușit în celebra zonă Nazca din Peru
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
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