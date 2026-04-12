Ce să vizitezi în San Marino – obiective turistice şi curiozităţi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
Cel mai mic stat independent din Europa, după Vatican, San Marino este o adevărată curiozitate și o destinație deosebit de atractivă pentru turiștii din întreaga lume. Legendele și istoria acestui stat, precum și frumusețile lui naturale reprezintă principalele atracții ale republicii cu aer medieval.

San Marino, mica bijuterie medievală a Europei, este unul dintre cele mai vechi state independente din lume. Fondat, potrivit tradiției, în anul 301, acest microstat își păstrează farmecul istoric intact, cu cetăți cocoțate pe stânci și străduțe înguste care par desprinse dintr-o poveste.

Deși are dimensiuni reduse, San Marino impresionează prin identitatea sa puternică și prin statutul de republică suverană, o insulă de recreere și naturelețe, înconjurată de teritoriul italian.

Unde se află San Marino și cum a fost înființată

turnul Guaita din San Marino

Mica republică San Marino este situată în sudul Europei, pe peninsula italiană, în apropiere de Marea Adriatică, fiind înconjurat în totalitate de Italia. San Marino se învecinează cu provinciile Emiglia Romana și Marche. Capitala, Città di San Marino, se află pe pantele spectaculoase ale muntelui Monte Titano, inclus în patrimoniul UNESCO.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
Limba oficială este italiana, iar populația este de aproximativ 33.000 de locuitori, ceea ce îl face unul dintre cele mai mici state din lume. Cu toate acestea, țara are propriul sistem politic, monedă (euro) și chiar o echipă națională de fotbal.

Republica San Marino are o origine care îmbină istoria cu legenda, fiind considerată cea mai veche republică din lume încă existentă. Povestea începe în anul 301 d.Hr., când un pietrar creștin pe nume Marinus (cunoscut și ca Sfântul Marinus) a fugit din Dalmația, o regiune aflată astăzi pe teritoriul Croației, pentru a scăpa de persecuțiile împăratului roman Diocletian.

Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Ajuns în Italia, Marinus s-a refugiat pe Monte Titano, un loc izolat și greu accesibil, unde a întemeiat o mică comunitate de creștini. În jurul său s-au adunat oameni care căutau libertate religioasă și protecție, iar această comunitate a devenit nucleul viitoarei republici.

Legenda spune că, înainte de a muri, Marinus ar fi rostit cuvintele „Vă las liberi de alți oameni”, un mesaj interpretat ca fundament al independenței statului. De-a lungul secolelor, această comunitate s-a organizat într-o formă de autoguvernare, păstrându-și autonomia chiar și în perioadele dominate de imperii și regate puternice din jur.

Un element definitoriu al statului este continuitatea instituțională: San Marino nu a fost niciodată cucerit complet și și-a menținut independența, inclusiv în Evul Mediu și în epoca modernă. Constituția sa, adoptată în 1600, este una dintre cele mai vechi încă în vigoare.

Astfel, Republica San Marino nu a fost „înființată” printr-un act politic clasic, ci a crescut organic dintr-o comunitate de refugiați, devenind în timp un simbol al libertății și al rezistenței în fața istoriei.

Ce climă găsești în San Marino

Clima din San Marino este mediteraneană, cu veri calde și însorite și ierni blânde, uneori cu episoade de ninsoare care transformă orașul într-un peisaj de basm. Primăvara și toamna sunt ideale pentru vizite, când temperaturile sunt plăcute, iar mulțimea de turiști este mai redusă.

Ecosistemele diverse din San Marino susțin o gamă largă de floră și faună, transformând țara într-un adevărat paradis pentru iubitorii de natură. Flora include un amestec de specii mediteraneene și submediteraneene, cu dealuri și văi împodobite cu stejari, fagi și castani, alături de ienupăr și arbuști de măslin sălbatic. Primăvara și vara, pajiștile se umplu de culoare datorită florilor de câmp precum macii, margaretele și orhideele. Zonele agricole sunt bogate în culturi precum vița-de-vie, grâul și măslinii, reflectând tradiția agrară a țării.

Fauna este la fel de diversă, pădurile fiind habitat pentru mamifere precum căprioarele, vulpile și mistreții. Pasionații de observarea păsărilor pot admira numeroase specii, inclusiv șoimi călători, ulii și diverse păsări cântătoare. Râurile și pâraiele susțin amfibieni precum broaștele și tritonii, dar și pești, cum ar fi păstrăvul.

Cum ajungi în mica republică din România

Pentru a ajunge în San Marino din România, cea mai simplă variantă este să călătorești cu avionul până în orașe apropiate din Italia, precum Bologna sau Rimini. De acolo, călătoria continuă cu trenul sau autobuzul până la poalele muntelui, urmată de un drum spectaculos până în centrul istoric.

Alternativ, poți opta pentru o călătorie cu mașina, care durează aproximativ 15-18 ore, oferind ocazia de a descoperi peisaje pitorești de-a lungul traseului. Dar San Marino nu este doar o destinație, ci o experiență: un loc unde istoria, natura și liniștea se împletesc într-un mod rar întâlnit în Europa.

Ce poți să vizitezi în San Marino

San Marino este o destinație mică, dar extrem de spectaculoasă, unde fiecare colț spune o poveste. De la fortărețe medievale cocoțate pe stânci până la muzee neobișnuite, ai surprinzător de multe atracții interesante de descoperit.

Cele trei turnuri emblematice

Simbolul absolut al republicii sunt cele trei turnuri ridicate pe crestele muntelui Monte Titano:

  • Guaita – cel mai vechi și mai impresionant turn oferă priveliști panoramice incredibile; acest turn fortăreață denumit și Rocca, este cel mai vechi dintre cele trei turnuri construite pe Monte Titano în secolul al XI-lea. În dialectul san-marinez, numele său înseamnă „a sta de pază”. Fortăreața a fost consolidată de mai multe ori în secolele următoare și a fost reconstruită la sfârșitul anilor 1400. Construcția este protejată de ziduri duble, primul rând fiind prevăzut cu creneluri și având turnuri la poartă și la colțuri. Fortăreața a fost adesea folosită pentru a adăposti populația în timpul asediilor. Unele încăperi din zidul interior au fost utilizate ca închisoare pentru persoanele ale căror sentințe erau mai mici de 6 luni.
  • Cesta – Turnul este situat pe cel mai înalt vârf al muntelui Monte Titano, la o altitudine de aproximativ 756 de metri. A fost construit la sfârșitul secolului al XI-lea și urmează un plan pentagonal. Turnul principal găzduiește o cameră de gardă și câteva celule de închisoare. Un muzeu dedicat Sfântului Marin, înființat în 1956, se află în acest turn și expune peste 1.550 de arme care datează din epoca medievală până în epoca modernă. Muzeul conține sabia care se presupune că i-a fost dăruită statului San Marino de către Giuseppe Garibaldi, după ce acesta s-a adăpostit în republică în timp ce fugea de forțele austriece, în urma căderii Republicii Romane.
  • Montale – este cel mai mic și cel mai retras turn, dar plin de mister. Construit în timpul unei perioade de tensiuni regionale crescute, turnul a servit în principal atât ca punct strategic de observație, cât și ca închisoare. Construcția sa a fost un răspuns direct la amenințările tot mai mari venite din partea puternicei familii Malatesta din Rimini, care avea ambiții teritoriale asupra micii republici.

Drumul dintre cele trei turnuri este o experiență în sine, cu peisaje care îți taie respirația.

Centrul istoric și instituțiile statului

Inima orașului este centrul istoric din Città di San Marino, inclus în patrimoniul UNESCO. Aici poți vizita:

  • Palazzo Pubblico – sediul guvernului
  • Piazza della Libertà – piața principală, plină de viață
  • Basilica di San Marino – biserica dedicată fondatorului republicii

Străduțele înguste sunt perfecte pentru plimbări și fotografii.

Muzee pentru toate gusturile

Chiar dacă este un stat mic, San Marino are o ofertă culturală bogată:

  • Museo di Stato – istorie și artefacte locale
  • Museum of Curiosities – exponate bizare și fascinante
  • Muzeul Torturii – pentru cei pasionați de istoria mai întunecată
  • Muzeul Armelor – în Turnul Cesta

Natură și priveliști spectaculoase

San Marino nu înseamnă doar istorie, ci și natură:

  • trasee de drumeție pe Monte Titano
  • puncte de belvedere de unde poți vedea până la Marea Adriatică
  • peisaje liniștite, perfecte pentru relaxare

Curiozități și mistere din San Marino

San Marino este locul ideal pentru o escapadă de poveste – un amestec de istorie medievală, cultură și panorame spectaculoase, toate concentrate într-un spațiu mic, dar memorabil. San Marino nu impresionează doar prin istorie, ci și printr-o colecție fascinantă de legende, simboluri și mici mistere care îi dau un aer aparte. Iată câteva dintre cele mai interesante:

Legenda fondatorului și jurământul libertății

Totul pornește de la Marinus, pietrarul creștin care ar fi fondat republica. Se spune că, înainte de a muri, a rostit cuvintele: „Vă las liberi de alți oameni”. Această frază a devenit simbolul independenței absolute a statului. Unii istorici consideră că povestea este mai degrabă o legendă decât un fapt documentat în totalitate, dar ea rămâne sufletul identității naționale.

Cele trei turnuri și misterele lor

Cele trei turnuri de pe Monte Titano nu sunt doar simboluri turistice, ci și locuri încărcate de povești:

  • Guaita ar fi fost cândva o închisoare unde se spune că spiritele foștilor prizonieri încă „veghează”, iar turiștii se tem și azi de fantomele neliniștite,
  • Cesta este asociat cu legende despre cavaleri și comori ascunse
  • Montale, inaccesibil publicului, alimentează misterul – se spune că ar ascunde tuneluri secrete.

O republică „neîntreruptă”

Un fapt aproape incredibil: San Marino susține că este cea mai veche republică din lume care a existat fără întrerupere. Deși a fost amenințată de-a lungul istoriei, inclusiv de Napoleon Bonaparte, țara nu a fost cucerită complet niciodată.

Legenda spune că Napoleon, impresionat de rezistența și organizarea lor, ar fi ales să le respecte independența și chiar le-ar fi oferit teritorii în plus — ofertă refuzată de sanmarinezi.

Refugiu pentru fugari și oameni liberi

De-a lungul secolelor, San Marino a fost un loc de refugiu pentru cei persecutați. În timpul unificării Italiei, revoluționarul Giuseppe Garibaldi s-a adăpostit aici, iar localnicii l-au protejat. Acest rol de „adăpost al libertății” a întărit reputația republicii ca loc sigur și neutru.

Un sistem politic neobișnuit

San Marino are un sistem unic: doi conducători simultan, numiți „Căpitani Regenți”, care sunt schimbați la fiecare 6 luni. Această tradiție medievală continuă și azi și este menită să prevină concentrarea puterii. Unii spun că acest sistem a fost inspirat tocmai din dorința de a evita trădările și conspirațiile care au afectat alte state.

Libertatea.ro
S-a aflat cine este femeia cu care Valentin Sanfira a înlocuit-o pe Codruța Filip. Legătura pe care o are cu Liviu Dragnea
S-a aflat cine este femeia cu care Valentin Sanfira a înlocuit-o pe Codruța Filip. Legătura pe care o are cu Liviu Dragnea
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Fanatik
Orban vs. Magyar, alegeri Ungaria 2026. Maghiarii se îndreaptă către o prezență istorică la vot. Ce indică cifrele
Orban vs. Magyar, alegeri Ungaria 2026. Maghiarii se îndreaptă către o prezență istorică la vot. Ce indică cifrele
GSP.ro
Ce amintiri! Cum a cucerit-o Mircea Lucescu pe Neli în tramvaiul din Grozăvești: „Era timid, nu îndrăznea să mă ia de mână!”
Ce amintiri! Cum a cucerit-o Mircea Lucescu pe Neli în tramvaiul din Grozăvești: „Era timid, nu îndrăznea să mă ia de mână!”
Click.ro
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc: „M-am gândit puțin”
Ce spune Andreea Popescu despre o viitoare căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc: „M-am gândit puțin”
Cum gestionează Elwira și Mihai Petre conflictele în cuplu: „Eu sunt, de obicei, cea care...”
Cum gestionează Elwira și Mihai Petre conflictele în cuplu: „Eu sunt, de obicei, cea care...”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Avantaje
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini de la parastasul lui Mircea Lucescu! Toți greii fotbalului, la aceeași masă. Poza cu fiul lui Nicolae Ceaușescu este virală
Imagini de la parastasul lui Mircea Lucescu! Toți greii fotbalului, la aceeași masă. Poza cu fiul lui Nicolae Ceaușescu este virală
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
A1.ro
Mesaje și Felicitări de Paște 2026. Urări creștine, haioase, formale sau calde și prietenoase pentru Învierea Domnului
Mesaje și Felicitări de Paște 2026. Urări creștine, haioase, formale sau calde și prietenoase pentru Învierea Domnului
Horoscop 13 aprilie 2026. Zâmbet pe buze și fericire în suflet. O zodie va simți ca are un înger păzitor. În sfârșit, se așază lucrurile și pentru ea
Horoscop 13 aprilie 2026. Zâmbet pe buze și fericire în suflet. O zodie va simți ca are un înger păzitor. În sfârșit, se așază lucrurile și pentru ea
Horoscop 12 aprilie 2026. În loc de sărbătoare, conflicte și rumoare. O zodie face un scandal monstru la masa de Paște. Va arunca vobe grele și va supăra pe toată lumea
Horoscop 12 aprilie 2026. În loc de sărbătoare, conflicte și rumoare. O zodie face un scandal monstru la masa de Paște. Va arunca vobe grele și va supăra pe toată lumea
Diana Lupescu, mărturisiri dureroase despre viața după moartea lui Mircea Diaconu. "Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm!"
Diana Lupescu, mărturisiri dureroase despre viața după moartea lui Mircea Diaconu. "Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm!"
Tradiția de Paște pe care Daniela Gyorfi o respectă în fiecare an: „Am superstiții”
Tradiția de Paște pe care Daniela Gyorfi o respectă în fiecare an: „Am superstiții”
Observator News
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
Libertatea pentru Femei
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Recuperarea postoperatorie modernă. De ce mersul rapid poate salva zile întregi de spitalizare
Recuperarea postoperatorie modernă. De ce mersul rapid poate salva zile întregi de spitalizare
Obiceiul zilnic care poate încetini declinul cognitiv cu 11 ani. Fără pastile, fără stres
Obiceiul zilnic care poate încetini declinul cognitiv cu 11 ani. Fără pastile, fără stres
Când se poate spăla după Paște? Zilele în care se pot face treburi casnice în Săptămâna Luminată
Când se poate spăla după Paște? Zilele în care se pot face treburi casnice în Săptămâna Luminată
Zodiile care dau lovitura după Paște. Schimbări majore, noroc și revelații karmice
Zodiile care dau lovitura după Paște. Schimbări majore, noroc și revelații karmice
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Libertatea
S-a aflat cine este femeia cu care Valentin Sanfira a înlocuit-o pe Codruța Filip. Legătura pe care o are cu Liviu Dragnea
S-a aflat cine este femeia cu care Valentin Sanfira a înlocuit-o pe Codruța Filip. Legătura pe care o are cu Liviu Dragnea
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Dulcele care a „detronat” cozonacul de Paște în 2026. Cofetăriile, asaltate de comenzi pe ultima sută de metri
Dulcele care a „detronat” cozonacul de Paște în 2026. Cofetăriile, asaltate de comenzi pe ultima sută de metri
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton