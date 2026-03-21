Care este cea mai veche ţară din lume

Adina Zamfir
Te-ai întrebat vreodată unde a început povestea civilizației noastre? Unde a luat ființă primul stat, prima organizare teritorială care poate fi numită cea mai veche țară din lume? Istoricii nu ne pot da un singur răspuns concludent, dar putem afla lucruri fascinante despre primele formațiuni stat care au apărut în lume.

Pentru a descoperi care este cea mai veche țară din lume, trebuie să explorăm acele locuri unde istoria s-a scris neîntrerupt, acolo unde primele forme de guvernare și comunități organizate s-au născut în zone ce oglindesc, în mare, granițele hărților de astăzi. Istoricii, probabil, nu vor găsi niciodată un numitor comun pentru titlul de cea mai veche țară din lume, vom prezenta câteva state cu argumente istorice solide. Ele nu sunt doar simple teritorii, ci veritabile leagăne de cultură care au supraviețuit mileniilor.

San Marino – cea mai veche republică existentă

Este adesea considerată cea mai veche țară cu continuitate statală.

  • A fost fondată în anul 301 d.Hr.
  • Se află în interiorul Italiei
  • Are aceeași formă de guvernare republicană de peste 1.700 de ani.
În inima peninsulei Italice, acolo unde istoria pare să fi încremenit într-o îmbrățișare de piatră, o mică națiune sfidează timpul și marile imperii. Cu o suprafață de numai 62,2 kilometri pătrați, San Marino nu este doar una dintre cele mai discrete prezențe pe harta globului, ci și deținătoarea unui record mondial impresionant: este cea mai veche republică din lume care și-a păstrat existența neîntreruptă.

Deși este adesea menționat alături de Vatican în topul statelor minuscule — acesta din urmă rămânând liderul absolut în ceea ce privește statul cel mai mic din lume, cu cele 49 de hectare ale sale — San Marino impresionează prin longevitatea sa politică.

De la legenda unui sfânt la democrația modernă

Tradiția ne poartă înapoi în timp, până la data de 3 septembrie 301 e.n., când Sfântul Marin ar fi pus bazele acestei comunități. Chiar dacă istoricii încă dezbat data exactă a „certificatului de naștere”, dovezile documentare confirmă faptul că San Marino funcționează ca un stat autoguvernat încă din secolul al XIII-lea.

Bijuteria coroanei sale, centrul istoric ridicat în jurul maiestuosului Munte Titano, face astăzi parte din patrimoniul mondial UNESCO. Nu este doar un peisaj de poveste, ci, conform experților, „singurul oraș-stat italian care a supraviețuit asediului timpului”, marcând o etapă crucială în evoluția democrației europene.

Respectat de cuceritori, protejat de tratate

Ceea ce face ca povestea acestui stat să fie cu adevărat fascinantă este abilitatea sa de a rămâne independent într-o regiune marcată de conflicte sângeroase. Chiar și temutul Napoleon, în plină campanie de cucerire a Italiei, s-a lăsat impresionat de suveranitatea acestui punct minuscul pe hartă și i-a respectat granițele.

Mai târziu, în 1861, când restul peninsulei se unea sub steagul Italiei, San Marino a ales să rămână o insulă de independență, statut consolidat prin tratate oficiale care dăinuie până astăzi. Astfel, San Marino rămâne un simbol viu al rezilienței, demonstrând că măreția unei națiuni nu se măsoară în kilometri pătrați, ci în forța tradițiilor sale.

Cum a fost fondată San Marino

Fondarea statului San Marino este o împletire fascinantă între istoria sacră și dorința de libertate, având la bază o legendă care a supraviețuit peste 1700 de ani.

Totul a început în anul 301 e.n., în timpul domniei împăratului roman Dioclețian, cunoscut pentru persecuțiile sale aspre împotriva creștinilor. Protagonistul acestei istorii este Marin (sau Marinus), un cioplitor în piatră iscusit, originar de pe insula Arbe (astăzi în Croația).

Marin a sosit în orașul Rimini pentru a lucra la reconstrucția zidurilor cetății, însă, fiind un creștin devotat, a fost nevoit să fugă de persecuții. Căutând un refugiu unde să își poată practica credința în liniște, el s-a retras pe coasta abruptă a Muntelui Titano.

„Libertas”: Moștenirea spirituală

Acolo, Marin a construit o mică chilie și o capelă, punând bazele unei mici comunități creștine care dorea să trăiască departe de controlul autorităților imperiale. Se spune că, înainte de a trece la cele veșnice în anul 366, ultimele sale cuvinte către comunitate au fost:

Relinquo vos liberos ab utroque homine” (Vă las liberi de ambii oameni).

Prin „ambii oameni”, Sfântul Marin se referea la Împăratul (puterea politică) și la Papă (puterea religioasă a vremii). Această dorință de independență totală a devenit fundamentul identității naționale, cuvântul „Libertas” fiind și astăzi înscris pe stema țării.

Evoluția către Republică

De-a lungul secolelor, mica așezare monahală de pe munte s-a transformat organic într-un oraș-stat. Iată câteva puncte cheie ale consolidării sale:

  • Izolarea strategică: Relieful accidentat al Muntelui Titano a făcut ca San Marino să fie greu de cucerit și, de multe ori, ignorat de marile puteri care se luptau pentru controlul Italiei.
  • Auto-guvernarea: Încă din secolul al XIII-lea, comunitatea a început să își dezvolte propriile legi și structuri democratice. În loc să aibă un singur conducător, au instituit sistemul celor doi Căpitani Regenți (care sunt aleși și astăzi la fiecare 6 luni!), pentru a preveni acumularea puterii de către o singură persoană.
  • Recunoașterea oficială: Deși a fost atacat de câteva ori (de către familia Borgia), San Marino a reușit mereu să își recapete libertatea prin diplomație și alianțe inteligente, fiind recunoscut oficial ca stat independent de către Papă în 1631.

Astăzi, San Marino rămâne un monument viu al acelei viziuni de acum 17 secole: o comunitate care a ales libertatea în locul expansiunii și pacea în locul puterii.

Japonia, cea mai veche monarhie din lume

Japonia este considerată una dintre cele mai vechi monarhii continue.

  • Tradiția spune că statul japonez a fost fondat în 660 î.Hr.
  • Primul împărat ar fi fost Împăratul Jimmu
  • Familia imperială japoneză este cea mai veche din lume.

Statul Japonez are o poveste fascinantă în care istoria documentată se împletește inseparabil cu mitologia shintoistă. Spre deosebire de alte națiuni, Japonia își găsește originile într-un amestec de legende despre zei și ascensiunea unei linii imperiale care dăinuie până astăzi. Iată cum a luat naștere „Țara Soarelui Răsare”.

Între mit și realitate: Coborârea zeilor

Conform tradiției japoneze, cuprinsă în vechile cronici Kojiki și Nihon Shoki, arhipelagul nu a fost pur și simplu descoperit, ci creat. Se spune că zeii Izanagi și Izanami au coborât din ceruri și, folosind o suliță decorată cu bijuterii, au amestecat apele oceanului, picăturile căzute formând insulele Japoniei.

Cea mai importantă divinitate din panteonul lor este Amaterasu, Zeița Soarelui. Legenda spune că ea l-a trimis pe nepotul ei, Ninigi, să guverneze pământul, oferindu-i cele trei semne ale puterii imperiale care se păstrează și astăzi: Oglinda, Bijuteria și Sabia.

Primul Împărat: Jimmu și data simbolică de 11 februarie

Istoria oficială a fondării statului este legată de figura legendară a lui Jimmu, strănepotul lui Ninigi și primul împărat al Japoniei. Se spune că, după o lungă campanie militară pornită din sud, Jimmu a stabilit capitala în provincia Yamato și a urcat pe tron în anul 660 î.Hr.

Deși istoricii moderni consideră că Jimmu este mai degrabă o figură mitologică decât una strict istorică, ziua de 11 februarie rămâne și astăzi Sărbătoarea Națională a Fondării Japoniei (Kigentsu). Japonia deține astfel recordul pentru cea mai veche monarhie ereditară neîntreruptă din lume, actualul împărat fiind considerat, simbolic, al 126-lea descendent al lui Jimmu.

Adevărul istoric: Perioada Yamato

Dacă privim prin lentila arheologiei și a documentelor scrise, formarea Japoniei ca stat organizat a fost un proces treptat:

  • Migrațiile și cultura Yayoi: Începând cu anul 300 î.Hr., noi valuri de migrație din Asia continentală au adus în Japonia cultivarea orezului și prelucrarea metalelor, punând bazele unei societăți agricole stabile.
  • Ascensiunea clanului Yamato: Între secolele III și IV e.n., diverse triburi și clanuri au început să se unească sub autoritatea clanului Yamato, stabilit în centrul insulei Honshu. Aceștia au reușit să își impună dominația și să creeze prima formă de guvernare centralizată.
  • Influența chineză și budismul: În secolele VI-VII, Japonia a adoptat scrierea chineză, budismul și modelele de administrare statală de pe continent, moment care a marcat cristalizarea Japoniei ca națiune matură, cu o identitate culturală proprie, dar profund rafinată.

Japonia rămâne astfel un stat unic, unde tehnologia de vârf de astăzi coexistă armonios cu un respect profund pentru o linie imperială ce se pierde în negura timpurilor mitologice.

Egiptul, cea mai veche civilizație organizată a lumii

Dacă vorbim despre civilizație organizată, Egiptul este unul dintre cele mai vechi state.

  • Stat unificat în jurul anului 3100 î.Hr.
  • Fondatorul tradițional al Egiptului unificat este faraonul Narmer.

Fondarea Egiptului ca stat unitar este una dintre cele mai spectaculoase povești ale antichității, reprezentând momentul în care s-au pus bazele primei mari puteri a lumii. Procesul a avut loc în jurul anului 3100 î.Hr. și a marcat trecerea de la simple comunități agricole la un imperiu sofisticat.

Cele două regate: O lume divizată

Înainte de a deveni un singur stat, Egiptul era împărțit în două entități distincte, modelate de cursul fluviului Nil:

  1. Egiptul de Jos (Nordul): Situat în Delta Nilului, un pământ fertil și verde, simbolizat de papirus și de coroana roșie (Deshret).
  2. Egiptul de Sus (Sudul): Valea îngustă a Nilului, mărginită de deșert, simbolizată de floarea de lotus și de coroana albă (Hedjet).

Timp de secole, aceste două regiuni au funcționat separat, având proprii conducători și divinități, până când un lider vizionar a decis că destinul lor este să strălucească împreună.

Regele Narmer (Menes) și unificarea

În jurul anului 3100 î.Hr., un rege războinic din Sud, cunoscut sub numele de Narmer (identificat uneori de istorici cu legendarul Menes), a pornit o campanie de cucerire a Nordului. Aceasta nu a fost doar o victorie militară, ci un act simbolic de naștere a unei națiuni.

Piatra de hotar a acestei unificări este celebra Paletă a lui Narmer, un obiect arheologic prețios care îl înfățișează pe rege purtând pe o parte coroana albă a Sudului, iar pe cealaltă coroana roșie a Nordului. Pentru a pecetlui această uniune, el a creat o nouă coroană, Pschent, care le îmbina pe amândouă, simbolizând puterea sa absolută asupra întregului Egipt.

Memphis: O capitală strategică

Pentru a guverna eficient noul stat, Narmer a fondat o capitală nouă, Memphis, situată strategic la „Granița celor două țări” (punctul unde Valea Nilului întâlnește Delta). Această locație îi permitea să controleze rutele comerciale și să mențină echilibrul între nord și sud.

De ce a reușit Egiptul să devină un stat atât de puternic?

Spre deosebire de alte civilizații, Egiptul a avut câteva avantaje unice care i-au permis să rămână un stat unit timp de milenii. Se poate spune că este cea mai veche țară din lume, deși structura lui a fost mult mai complexă decât a unei simple țări.

  • Nilul ca „autostradă”: Fluviul nu era doar sursa de hrană, ci și principala cale de comunicare. Mesajele și trupele faraonului puteau ajunge rapid dintr-un capăt în altul al țării.
  • Figura Faraonului: Regele nu era doar un conducător politic, ci un zeu pe pământ (întruparea zeului Horus). Această teocrație a oferit o stabilitate incredibilă, deoarece supunerea față de stat era echivalentă cu credința religioasă.
  • Birocrația timpurie: Egiptul a fost printre primele state care a dezvoltat un sistem complex de colectare a taxelor, depozitare a grânelor și scriere (hieroglifele), esențiale pentru administrarea unui teritoriu atât de vast.

Astfel, prin unificarea celor două regate sub sceptrul unui singur om, Egiptul a încetat să mai fie doar o adunare de așezări și a devenit prima mare civilizație organizată, lăsând moștenire piramidele și o cultură care ne fascinează și astăzi.

