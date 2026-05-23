De ce avem nod în gât când suntem emoționați

Adina Zamfir
Când simți că te copleșesc emoțiile, este imposibil să nu ai senzația de nod în gât. Cu toții o recunoaștem și știm că durează doar câteva secunde. Dar sunt cazuri în care senzația de nod în gât poate fi legată și de anumite probleme medicale, nu doar de emoții sau durere.

Este surprinzător faptul că senzația de nod în gât este legată adesea de emoții puternice negative. Adesea, apare atunci când ne copleșește durerea și începem să plângem sau când avem o stare de angoasă sau de anxietate.

Emoțiile pozitive, bucuria, fericirea, extazul nu sunt însoțite niciodată de această senzație ușor dureroasă de nod în gât. De ce se întâmplă acest lucru, care sunt explicațiile științifice și cum putem scăpa de ea mai ușor poți afla citind acest articol.

Hipocrate, printre primii medici care a studiat senzația de nod în gât

Primele explicații despre această tulburare apar încă din vremea Antichității. Hipocrate, celebrul medic al Greciei Antice, observa că anumite stări puternice de neliniște sau tristețe sunt însoțite de acea senzație apăsătoare de „nod în gât”, pe care mulți dintre noi o cunoaștem și astăzi. Mult timp însă, medicina a considerat că acest fenomen apare aproape exclusiv la femei. De aici a apărut și termenul hystericus, derivat din cuvântul grecesc hystera – uter –, pentru că se credea că emoțiile intense și dezechilibrele ar putea fi provocate de schimbările de dispoziție manifestate de femei de-a lungul unui ciclu menstrual.

Mai târziu, în anul 1707, medicul John Purcell a fost cel care a descris oficial senzația și a introdus termenul globus hystericus. Astăzi, lucrurile sunt mult mai clare: senzația de nod în gât nu ține de „slăbiciune” sau de un fenomen specific femeilor, ci este o reacție firească a organismului la emoții puternice. Ea poate apărea la oricine, indiferent de vârstă sau sex, iar explicația are legătură cu modul în care creierul, nervii și musculatura reacționează în momentele de stres sau emoție intensă.

Ce este, de fapt, senzația de „nod în gât”

Aproape fiecare dintre noi a simțit, măcar o dată, acel „nod în gât” care apare în momentele de emoție, stres sau oboseală. În termeni medicali, această senzație poartă numele de glob faringian (globus pharyngeus) și descrie senzația de presiune, constricție sau ceva „blocat” în gât, chiar dacă, în realitate, nu există un obstacol fizic.

De cele mai multe ori, senzația nu este dureroasă și nici periculoasă, însă poate deveni foarte supărătoare dacă persistă. Specialiștii spun că ea poate apărea în legătură cu mai multe probleme de sănătate, precum refluxul gastric, alergiile, secrețiile nazale care se scurg în gât sau anumite afecțiuni ale tiroidei. În multe cazuri trece de la sine, dar uneori este nevoie de tratament pentru a fi ținută sub control.

Este important de știut că această senzație nu este același lucru cu dificultatea la înghițire sau cu durerea la înghițire. Totuși, dacă ai impresia frecvent că „ai ceva în gât”, este bine să discuți cu medicul, pentru a exclude eventuale probleme care au nevoie de atenție medicală.

Cât de des apare această senzație

Senzația de nod în gât este mult mai frecventă decât credem. Medicii ORL întâlnesc foarte des astfel de cazuri, iar studiile arată că milioane de oameni au trecut prin episoade similare. Femeile sub 50 de ani par să fie mai afectate decât bărbații, probabil și pentru că organismul feminin reacționează mai intens la stres, anxietate și fluctuațiile hormonale.

Pentru unele persoane, senzația apare doar ocazional, în perioade tensionate. Pentru altele însă, poate reveni luni sau chiar ani la rând, mai ales atunci când cauza exactă este greu de identificat.

De ce apare senzația de nod în gât. Ce factori influențează

Una dintre cele mai comune cauze este refluxul gastric. Atunci când acidul din stomac urcă spre esofag și gât, poate irita țesuturile și poate crea acea senzație neplăcută de constricție.

În alte situații, vinovate sunt tensiunea musculară și emoțiile puternice. Stresul, anxietatea, tristețea sau emoțiile reprimate pot face mușchii din zona gâtului să se contracte fără să ne dăm seama. Această tensiune sau contracție ne face să simțim un nod, un obstacol în gât, iar dacă este prea puternică, generează și o durere ușoară.

Mai există și alte cauze care pot favoriza această senzație:

  • inflamațiile din zona gâtului, amigdalelor sau sinusurilor;
  • secrețiile nazale care se scurg spre gât;
  • alergiile și infecțiile respiratorii;
  • fumatul sau vapingul, care irită mucoasa gâtului;
  • problemele coloanei cervicale;
  • afecțiunile tiroidei, mai ales atunci când glanda este mărită;
  • suprasolicitarea vocii, mai ales la persoanele care vorbesc mult sau ridică frecvent tonul sau cântă pentru o perioadă mai lungă de timp.

De multe ori, corpul nostru transmite prin acest „nod în gât” ceea ce nu reușim să spunem în cuvinte: stres acumulat, oboseală, emoții ținute prea mult în interior sau pur și simplu nevoia de a încetini ritmul.

Când devine senzația de nod în gât un simptom pentru alte boli

Senzația de „nod în gât” nu are întotdeauna o singură cauză clară. Uneori, aceasta poate atrage atenția asupra unpr probleme de sănătate, motiv pentru care medicii trebuie să analizeze atent simptomele înainte de a pune un diagnostic.

De exemplu, această senzație poate fi confundată cu spasmele esofagiene, adică acele contracții involuntare ale esofagului care pot provoca disconfort și chiar dureri în piept. Alteori, problema poate avea legătură cu anumite pliuri de țesut formate în esofag, care îngreunează înghițirea și dau impresia că ceva „stă blocat” în gât.

Există și boli care afectează mușchii și nervii și care pot crea simptome asemănătoare. Unele dintre ele slăbesc musculatura gâtului și fac înghițirea mai dificilă, iar altele provoacă inflamații sau rigiditate musculară.

În cazuri mai rare, senzația de presiune sau constricție în gât poate apărea și din cauza unor formațiuni care apasă pe structurile din jurul gâtului sau pieptului superior.

Tocmai de aceea, dacă senzația persistă mult timp sau este însoțită de alte simptome, este important să mergi la medic. Un consult de specialitate poate face diferența între o problemă minoră, cauzată de stres sau tensiune musculară, și o afecțiune care necesită tratament.

Semne la care este bine să fii atentă

Mergi la medic dacă senzația de nod în gât este însoțită de:

  • dificultăți la înghițire;
  • dureri în zona gâtului sau a pieptului;
  • slăbiciune musculară;
  • răgușeală persistentă;
  • senzația că simptomele se agravează;
  • apariția unui nod sau a unei umflături la nivelul gâtului;
  • pierdere inexplicabilă în greutate.

Pe scurt, ce trebuie să reții

  • senzația de nod în gât este frecventă și, de multe ori, nu este gravă;
  • stresul, anxietatea și refluxul gastric sunt printre cele mai comune cauze;
  • uneori, simptomele pot semăna cu alte afecțiuni ale esofagului, mușchilor sau tiroidei;
  • dacă problema persistă sau apar simptome suplimentare, este important un consult medical;
  • doar un specialist poate stabili cauza exactă și tratamentul potrivit.

Cât poate dura senzația de nod în gât

Senzația de „nod în gât” nu dispare întotdeauna rapid, chiar dacă, în multe situații, nu este vorba despre o problemă gravă. La unele persoane, poate trece în câteva zile sau săptămâni, mai ales dacă este legată de stres sau de un episod trecător de reflux gastric. La altele însă, poate persista mai mult timp, chiar ani.

Studiile arată că evoluția acestei senzații este foarte diferită de la o persoană la alta. În unele cercetări, doar aproximativ jumătate dintre pacienți au spus că simptomele lor s-au ameliorat complet după câțiva ani. Asta nu înseamnă că problema este gravă, ci mai degrabă că poate fi încăpățânată și are nevoie de timp și răbdare. Specialiștii cred că unele persoane se recuperează mai repede dacă simptomele sunt recente sau dacă organismul răspunde mai ușor la tratament, însă evoluția exactă nu poate fi prezisă cu precizie.

Cum se tratează

Nu există un „tratament unic” pentru această senzație, deoarece ea nu este o boală în sine, ci mai degrabă un simptom. De aceea, abordarea corectă este să fie identificată cauza și tratată acea problemă de bază.

În funcție de situație, medicii pot recomanda:

  • medicamente pentru reflux gastric – atunci când acidul din stomac este responsabil de disconfort;
  • spray-uri nazale sau tratamente pentru alergii – dacă problema vine din secreții nazale care se scurg spre gât;
  • exerciții de relaxare a gâtului sau terapie logopedică – pentru a reduce tensiunea musculară din zonă;
  • sprijin psihologic sau tratament pentru anxietate și depresie, atunci când emoțiile joacă un rol important;
  • tehnici de relaxare și mindfulness – care ajută la reducerea stresului și la diminuarea senzației de presiune în gât.

În multe cazuri, combinația dintre îngrijirea corpului și gestionarea emoțiilor aduce cele mai bune rezultate.

Pe scurt, ce este important să știi

  • senzația de nod în gât poate apărea doar câteva secunde, dar poate apărea frecvent timp de câteva zile sau luni;
  • la multe persoane, simptomele se ameliorează în timp, dar evoluția este diferită de la caz la caz;
  • nu există un tratament universal, deoarece nu este o boală în sine;
  • tratamentul depinde de cauză: reflux, alergii, tensiune musculară sau stres;
  • relaxarea, terapia și tratarea problemelor de bază pot reduce semnificativ disconfortul;
  • dacă simptomele persistă, este important un consult medical pentru clarificarea cauzei.

Foto: Shutterstock

