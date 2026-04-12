Ce este vita Wagyu şi de ce este atât de scumpă

Vita Wagyu este deja recunoscută drept cea mai scumpă rasă de vite din lume. Cunoscătorii spun că friptura făcută din vita Wagyu este atât de gustoasă și untoasă, încât ți se topește în gură. Află de unde vine vita Wagyu, de ce este atât de scumpă și cum poate fi pregătită.

Wagyu este un nume general folosit pentru cele patru rase principale de bovine de carne din Japonia. Toate vitele Wagyu provin din încrucișările realizate la începutul secolului al XX-lea între rasele native japoneze și exemplare importate, în special din Europa.

Carnea de vita Wagyu este printre cele mai scumpe tipuri de carne din lume. Aceasta se caracterizează prin marmorare, ceea ce înseamnă că în interiorul cărnii roșii există inserții de grăsime care o fac fragedă și suculentă, adăugând în același timp savoare. Carnea Wagyu este adesea cunoscută sub nume diferite, în funcție de locul de origine. În mai multe prefecturi japoneze, carnea Wagyu este livrată cu numele zonei respective; exemplele includ carnea de Matsusaka, carnea de Kobe (provenită de la vitele Tajima), carnea de Yonezawa și carnea de Ōmi.

În ultimii ani, procentul de grăsime al cărnii Wagyu a crescut din cauza reducerii pășunatului și a intensificării utilizării furajelor, rezultând vite mai mari și mai grase. Odată cu faima lor, au crescut și controversele. Numeroși fiermieri, bucătari cu experiență și specialiști fac acum diferența dintre vita Wagyu din Japonia și rasele înrudite care sunt crescut în Canada, Statele Unite sau Australia. Nu orice carne Wagyu este la fel de gustoasă și la fel de apreciată.

Cum este clasificată vita Wagyu

Genetica este extrem de importantă în lumea Wagyu, iar la nivelurile superioare, unde se tranzacționează produse cu marmorare extremă și prețuri exorbitante, liniile genealogice sunt urmărite cu atenție, iar carnea vine cu o proveniență detaliată. Descendenții taurilor sunt monitorizați pe parcursul generațiilor, iar taurii premiați sunt numiți și înregistrați, pedigree-ul fiind o afacere foarte serioasă.

Totuși, acest nivel de calitate reprezintă doar o mică parte din spectrul cărnii sub marca Wagyu disponibilă astăzi pe piața mondială. Dacă nu ai în plan o călătorie în Japonia, șansele să întâlnești acest tip de produs sunt minime. Așadar, să privim imaginea de ansamblu a universului Wagyu:

Fullblood Wagyu (Sânge pur 100%)

„Fullblood” este termenul industrial pentru carnea de vită 100% genetică Wagyu. Acesta este produsul autentic, provenit direct din descendența japoneză. În afara Japoniei, exemplarele fullblood vor fi întotdeauna descendenți ai raselor Japanese Black sau Japanese Brown.

Dacă vrei să guști un produs Wagyu legitim și nealterat, asigură-te că cumperi 100% fullblood. Deoarece această vită nu a fost încrucișată deloc, te poți aștepta, în general, la cele mai ridicate niveluri de marmorare dintre toate variantele disponibile pe piața americană.

Purebred Wagyu (Rasă pură)

Aici lucrurile devin puțin complicate. Contrar numelui, o vită „Purebred” trebuie să aibă doar 93,75% genetică Wagyu și este cunoscută în industrie sub denumirea F4. Este o diferență fracționară, dar este totuși o diferență. Importanța acestei distincții apare mai ales la preț – dacă găsești un produs purebred la fel de scump (sau chiar mai scump) decât unul fullblood, ar fi mai bine să alegi varianta fullblood, mai ales dacă are un grad de marmorare mai mare.

Crossbred Wagyu (Încrucișată)

În Japonia, carnea Wagyu, bogată și intens marmorată, este servită în porții mici, feliate subțire, fiind folosită ca un condiment pentru orez. Considerând că această carne nu este concepută pentru a fi mâncată sub formă de fripturi groase (steak-uri), așa cum preferă consumatorul american, unii crescători au ales să încrucișeze Wagyu cu rasa Angus. Wagyu încrucișat este numit și „American-style” sau „American Wagyu”.

Totuși, rareori vei vedea un brand care să se laude cu titlul de „crossbred”, pentru că nu sună foarte atractiv. În Statele Unite, carnea Wagyu trebuie să aibă doar 50% genetică originală pentru a fi vândută sub acest nume (fiind numită F1). Tehnic vorbind, chiar și varianta „purebred” este o încrucișare, dar majoritatea cărnii vândute în SUA ca Wagyu este doar 50% pură.

Carnea Akaushi

Unele restaurante și furnizori specifică faptul că oferă carne Akaushi, ceea ce înseamnă carne provenită exclusiv din linia rasei Japanese Red/Brown, fără amestec de genetică de la vaca Japanese Black. Totuși, deși puritatea rasei japoneze trebuie respectată, carnea sub marca Akaushi poate fi, de asemenea, încrucișată până la un nivel de 50%.

Carnea de Kobe

America a avut o „poveste de dragoste” intensă cu conceptul de carne Kobe acum câțiva ani. Problema este că, până în 2012, nicio bucată de carne vândută în Statele Unite sub numele de „Kobe” nu era, de fapt, carne de Kobe. Carnea de Kobe este o marcă înregistrată, la fel ca Șampania sau Bourbonul, deoarece există numeroase cerințe și standarde care trebuie îndeplinite înainte ca produsul să poată purta acest nume.

Cu alte cuvinte, tot ce este Kobe este Wagyu, dar nu tot ce este Wagyu este Kobe. Pentru a fi carne de Kobe autentică (acea carne la care visează pasionații de vită), aceasta trebuie, înainte de toate, să fie născută, crescută și sacrificată în prefectura Hyogo din Japonia, a cărei capitală este orașul Kobe.

Ce trebuie să știi, dacă vrei să cumperi vita Wagyu

Pentru orice carnivor convins sau pasionat de gastronomie, vita Wagyu este o experiență de lux. Totuși, doar pentru că eticheta poartă inscripția „Wagyu”, nu înseamnă că trebuie să plătești imediat sute de euro pe kilogram. Gradul de încrucișare, vârsta animalului, genetica turmei respective, alimentația și o mulțime de alte variabile intră în joc.

Există toate șansele ca un vițel de rasă mixtă (un sfert Wagyu), hrănit cu iarbă și sacrificat prematur, să producă o marmorare mediocră, poate chiar mai slabă decât cea a unei cărni de vită considerată premium. Poate că dacă acel animal ar fi fost hrănit cu cereale, ar fi avut o marmorare mai bună. Poate că dacă animalul ar fi fost lăsat să crească încă 8-12 luni, marmorarea ar fi fost superioară. Așadar, totul depinde de context.

De cele mai multe ori, vita Wyagu este considerată o carne premium, super marmorată, cu o concentrație ridicată de grăsime. Așadar, ea va fi apreciată cu mult peste o carne de vită premium sau abundent marmorată. Iată și o imagine în care poți obverva diferențele de calitate între bucăți de carne de vită considerate de calitate mai slabă.

Așa cum se poate observa în imaginea de mai sus , gradul de marmorare al bucăților de carne Wagyu este foarte ridicat, carnea fiind aproape albă de la grăsime, ceea ce îi conferă acel gust untos și gras, greu de egalat de alte tipuri de friptură.

La fel de apreciată este grăsimea sau untura de vită Wagyu, care are un gust extraordinar și un punct de topire mult mai scăzut decât la celelalte bovine. Untura de vita Wagyu este caracterizată de aroma untoasă și de o aromă care aduce cu alunele de pădure. Este utilizată în principal în bucătăria japoneză la prepararea plăcintelor cu carne dar și la prăjit, datorita punctului de fum foarte ridicat.

Cum poți cumpăra vita Wagyu în România

Mulți cunoscători spun că vita Wagyu autentică se poate comanda, cu prețuri exorbitante, doar în restaurantele de lux din marile orașe japoneze. Cu toate aceste sunt șanse să poți gusta măcar o parte din ceea ce înseamnă Wagyu și în România, fie în restaurante de lux, fie cumpărând on-line, cu precomandă.

Așadar, în România, vita Wagyu poate fi cumpărată prin comandă on-line de la magazine specializate, iar prețul ei începe de la 200 de lei pentru 100 de grame și depășește 3.000 de lei pentru un kilogram, în funcție de țara de proveniență și de rasă. Cu toate acestea, majoritatea produselor provin de la vite încrucișate, de aceea este bine să te asiguri că este vorba de un comerciant serios, care poate prezenta un certificat de calitate pentru marfa sa.

Cum se gătește carnea Wagyu

Datorită acestei bogății incredibile de arome și a profilului său extrem de generos, Wagyu se consumă în porții mici, fiind o delicatesă ce merită savurată pe îndelete. Experiența este desăvârșită atunci când este împărtășită, combinând carnea cu alte ingrediente care să echilibreze și să pună în valoare onctuozitatea și profunzimea gustului de vită japoneză.

Există mai multe tehnici prin care poți debloca întregul potențial gustativ al acestui produs:

Stilul Teppanyaki: Accentuează contrastul de texturi. Prin prăjirea rapidă a exteriorului, se creează o crustă caramelizată care sigilează în interior suculența explozivă . Tăiată în cuburi groase și rumenită pe toate părțile, carnea își păstrează textura fină și frăgezimea caracteristică.

Accentuează contrastul de texturi. Prin prăjirea rapidă a exteriorului, se creează o crustă caramelizată care sigilează în interior . Tăiată în cuburi groase și rumenită pe toate părțile, carnea își păstrează caracteristică. Stilul Yakiniku: Folosește felii extrem de subțiri expuse unui foc intens pentru câteva secunde. Această metodă eliberează imediat grăsimea dulceagă și aromată, oferind o senzație care pur și simplu se topește în gură. Este esențial ca gătirea să nu depășească gradul medium pentru a nu compromite aroma completă și delicată.

Această carne nu se mănâncă pur și simplu, ci se degustă. Fiecare înghițitură trebuie să fie o celebrare a rafinamentului culinar. Și nu uita că grăsimea din vita Wagyu este extrem de bogată în acizi grași Omega 6!

