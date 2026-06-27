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Ce este Espresso Tonic Bomb, băutura virală pe Tiktok

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Adina Zamfir
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O băutură tonică, un shot de espresso și efectul efervescent, Espresso Tonic Bomb a cucerit iubitorii de cafea din toată lumea. Este băutura verii și toți vor să o încerce acasă. Dar ce este Espresso Tonic Bomb, de unde provine și de ce toată lumea vorbește despre ea.

Un pahar plin cu gheață, apă tonică, un espresso proaspăt turnat lent, câteva picături de lime și, uneori, chiar un praf de sare. Așa arată Espresso Tonic Bomb, băutura care a devenit virală pe TikTok și Instagram și care este prezentată drept soluția perfectă pentru zilele toride de vară.

Răcoritoare, energizantă și spectaculoasă din punct de vedere vizual, aceasta a atras rapid atenția iubitorilor de cafea din întreaga lume. Merită să încerci să o prepari și tu, pentru că efectul este amuzant. Cât despre gust și aromă, depinde de gustul fiecăruia.

Combinația dintre apa tonică și cafeaua concentrată nu este chiar pe gustul tuturor! Dar mulți băutori de cafea o apreciază și sunt fascinați de modul în care pot pregăti singuri Espresso Tonic Bomb. În realitate, nici nu este prea complicat!

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Mulți susțin că băutura oferă un plus de energie fără senzația de greutate pe care o poate lăsa o cafea clasică și că este ideală în zilele caniculare. În mediul online au apărut chiar și afirmații potrivit cărora ar putea ajuta la reducerea stării de disconfort sau mahmureală după o noapte lungă, însă aceste beneficii nu sunt susținute de dovezi științifice.

Băutura nu este atât de nouă pe cât pare

Deși „Espresso Bomb” pare o invenție recentă, ideea de a combina cafeaua cu băuturile carbogazoase există de aproape două decenii.

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Originile sale pot fi găsite în cultura cafelei de specialitate din țările nordice. În jurul anului 2007, în cafenelele din Scandinavia a început să fie servit celebrul „Espresso Tonic”, o combinație neobișnuită la acea vreme între espresso și apă tonică. Băutura a atras atenția prin contrastul dintre amăreala cafelei și notele ușor dulci-amărui ale tonicului.

De-a lungul anilor, rețeta a fost reinterpretată în numeroase variante. Unele cafenele au înlocuit tonicul cu apă minerală carbogazoasă, au adăugat citrice sau siropuri aromate și au transformat preparatul într-o adevărată categorie de băuturi reci pe bază de cafea. Espresso Tonic Bomb este, practic, cea mai nouă versiune a acestui concept, adaptată perfect tendințelor actuale și rețelelor sociale.

Cum se prepară Espresso Tonic Bomb

Ce ingrediente sunt necesare

Ce este Espresso Tonic Bomb, băutura virală pe Tiktok

Vestea bună este că băutura aceasta virală nu este deloc scumpă și sofisticată. Ingredientele de care ai nevoie sunt chiar ieftine și deja le ai în casă. Îți trebuie doar o cafea de bună, calitate, apă minerală sau apă tonică, cubulețe de gheață și arome opționale de lime sau lămâie.

Cât despre recipientele necesare, este bine să ai la îndemână un pahar înalt de cocktail și un pahar foarte mic, de espresso.

Ingrediente

  • 1 espresso proaspăt preparat
  • 150-200 ml apă minerală carbogazoasă (sau plată, după preferințe)
  • cuburi de gheață
  • câteva picături de suc de lime (sau lămâie verde)
  • un praf de sare (opțional)

Mod de preparare

Ce este Espresso Tonic Bomb, băutura virală pe Tiktok
  1. Umple un pahar înalt cu cuburi de gheață.
  2. Toarnă apa minerală peste gheață.
  3. Adaugă câteva picături de lime și, dacă dorești, un praf foarte fin de sare.
  4. Prepară un espresso proaspăt și lasă-l câteva secunde să se stabilizeze.
  5. Toarnă espresso-ul lent peste apa minerală, pentru a obține efectul spectaculos de straturi care a făcut băutura celebră pe rețelele sociale.
  6. Amestecă ușor înainte de consum sau savurează-l așa cum este.

Pentru un gust mai interesant

Unii barista adaugă:

  • o felie de lime pentru decor;
  • apă tonică în loc de apă minerală (rezultând o variantă apropiată de celebrul Espresso Tonic);
  • sirop de citrice sau portocală;
  • câteva frunze de mentă pentru un plus de prospețime.

Prima modalitate de preparare

Succesul băuturii nu se datorează doar gustului, ci și modului spectaculos în care este preparată.

Într-un pahar înalt se adaugă mai întâi cuburile de gheață, care creează contrastul termic necesar. Peste ele se toarnă apa tonică și carbogazoasă, iar în unele variante se adaugă câteva picături de suc de lime sau lămâie și un vârf de sare pentru a intensifica aromele.

Pasul final este cel care transformă băutura într-un adevărat spectacol vizual: espresso-ul fierbinte este turnat încet peste apa rece. Pentru câteva secunde, cafeaua rămâne la suprafață, formând straturi distincte de culoare. Bulele continuă să urce spre suprafață, iar nuanțele se amestecă treptat, oferind imaginea care a făcut celebră această băutură pe TikTok.

A doua modalitate de preparare

O altă modalitate, așa cum vei vedea în clipul de mai jos, arată și mai spectaculos. Se pune espresso fierbinte într-un pahar foarte mic, de shot-uri, iar acesta se lasă să se scufunde încet în paharul mai mare plin cu apă tonică și gheață. Vei fi surprinsă ce bine arată efectul efervescent și ce aromă capătă băuturile astfel combinate!

De ce a devenit atât de populară

Într-o perioadă în care băuturile sunt apreciate la fel de mult pentru aspectul lor ca pentru gust, Espresso Bomb bifează toate criteriile succesului. Este simplă, fotogenică, răcoritoare și diferită de cafeaua tradițională.

În plus, combinația dintre cafeina din espresso și senzația de prospețime oferită de apa minerală o transformă într-o alternativă atractivă pentru cei care caută o băutură energizantă pe timpul verii.

Specialiștii în cafea spun că băutura scoate în evidență și aromele unui espresso de calitate. Apa carbogazoasă poate accentua notele fructate și florale ale cafelelor de specialitate, oferind o experiență diferită față de consumul clasic. Se știe doar că apa minerală, ușor sărată sau amăruie, se potrivește de minune cu o cafea concentrată sau cu o cafea solubilă, mai ales vara, când se servește rece, cu gheață.

Astfel, deși este prezentată ca o descoperire revoluționară, Espresso Bomb reprezintă mai degrabă reinventarea unei idei mai vechi. Diferența este că, în era rețelelor sociale, o băutură care odinioară era cunoscută doar în cercurile pasionaților de cafea poate deveni, peste noapte, fenomen mondial.

Energie, prospețime și… remediu pentru mahmureală?

O mare parte din popularitatea băuturii „Espresso Tonic Bomb” se datorează promisiunilor care circulă pe rețelele sociale. Mulți o descriu drept o combinație miraculoasă care oferă energie instantanee, hidratează organismul și chiar ajută la combaterea efectelor unei nopți petrecute în exces. Pentru unii, este alternativa modernă și „naturală” la băuturile energizante din comerț.

În realitate, lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Efectul energizant provine în principal din cofeina conținută de espresso, aceeași cofeină care transformă și cafeaua clasică într-un aliat al dimineților somnoroase. Apa minerală, lime-ul sau sarea nu amplifică efectul cofeinei și nici nu accelerează absorbția acesteia în organism.

La fel de exagerată este și ideea că espresso bomb ar putea elimina efectele alcoolului. Cofeina poate reduce temporar senzația de oboseală și poate crea impresia de revigorare, însă nu influențează nivelul de alcool din sânge și nu grăbește recuperarea organismului. Cu alte cuvinte, te poți simți mai treaz, dar asta nu înseamnă că efectele consumului de alcool au dispărut.

În ceea ce privește sarea și lime-ul, acestea au un rol mult mai simplu și mai concret decât lasă să se înțeleagă videoclipurile virale. Ele îmbogățesc gustul băuturii, îi oferă note proaspete și citrice și contribuie la hidratare, fără să aibă însă proprietăți spectaculoase sau efecte miraculoase asupra organismului.

Cum pregăteau italienii cafele răcoritoare în timpul verii

Deși espresso bomb pare o invenție a erei TikTok, ideea de a adapta cafeaua pentru zilele caniculare nu este deloc nouă. În special în sudul Italiei există de zeci de ani tradiții care merg în aceeași direcție.

În Sicilia, de exemplu, granita de cafea este considerată un adevărat simbol al verii. Cu textura sa densă, răcoritoare și aromată, aceasta oferă aceeași combinație de prospețime și energie pe care o caută astăzi adepții espresso bomb. În Napoli, cafeaua rece servită cu gheață este la fel de apreciată în zilele toride, când temperaturile transformă o ceașcă fierbinte de espresso într-o alegere mai puțin tentantă.

În unele regiuni, cafeaua era chiar diluată cu apă minerală carbogazoasă pentru a deveni mai ușor de consumat pe timpul verii, o practică ce amintește surprinzător de mult de băutura devenită virală în prezent.

Mai mult decât o cafea: un nou mod de a consuma espresso

Fenomenul Espresso Tonic Bomb reflectă, de fapt, o schimbare mai amplă în cultura cafelei. Espresso-ul nu mai este văzut doar ca ritualul rapid al unei cești servite la bar sau acasă, ci devine ingredientul principal al unor băuturi creative, colorate și adaptate stilului de viață modern.

Dacă odinioară cafeaua era consumată aproape exclusiv într-o ceașcă mică și fierbinte, astăzi ea intră într-un univers al combinațiilor surprinzătoare, al aromelor noi și al prezentărilor spectaculoase. Espresso bomb este, într-un fel, asemenea unei vechi melodii reinterpretate într-o versiune modernă: ingredientele de bază sunt cunoscute de mult timp, însă modul în care sunt prezentate le oferă o viață nouă.

Astfel, băutura care cucerește internetul nu este neapărat o revoluție în lumea cafelei, ci mai degrabă dovada că tradițiile pot fi reinventate și transformate, cu puțină creativitate, într-un fenomen global.

Foto: Shutterstock

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Libertatea
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