Fructul lime – proprietăți, beneficii, cum arată și cum se consumă

Fructul lime sau limeta este un soi de lămâie verde, cu un gust acru-amărui și foarte suculentă. Este folosită îndeosebi pentru cocktail-uri, prăjituri, dar și pentru parfumuri și cosmetice.

Cuprins 1 Lime sau lămâie: principalele diferențe

2 Lime, valorile nutritive

3 Cum se folosește lime în bucătărie

4 Fructul lime: beneficiile pentru sănătate

5 Fitofotodermatita – reacție severă la contactul prelungit cu lime

Fructul lime este deosebit de apreciat pentru aroma lui deosebită! Chiar dacă seamănă cu lămâia în ceea ce privește gustul acru, lime are un parfum deosebit, accentuat și persistent. Datorită aromei sale, uleiul esențial de lime este folosit în parfumuri, iar sucul acestui fruct dă o savoare deosebită băuturilor alcoolice răcoritoare și parfumate, așa cum sunt cocktail-urile.

Lime sau lămâie: principalele diferențe

Fructul lime poate fi ușor de recunoscut între toate fructele citrice datorită culorii sale verde. Multe fructe lime au o culoare verde închis, care sugerează prospețime și sănătate! Cu toate acestea, există și lime de culoare gălbuie sau verde-gălbui. Lime are numeroase varietăți, fiind cunoscute cel puțin 15 soiuri de lime până în prezent.

Deoarece lime este considerată un fel de lămâie și este asemănătoare cu aceasta din cauza gustului acru, iată principalele diferențe dintre ele.

Culoarea și forma: lămâia este galbenă când este bine coaptă și are formă ovală, pe când lime este rotund și are culoarea verde sau galben-verzuie.

Coaja: lămâia are coaja mai groasă și un strat alb sub coajă mult mai gros, pe când lime are o coajă mult mai subțire, iar stratul alb este aproape insesizabil;

Gustul: lămâia este deosebit de acră, cea mai acră dintre fructele citrice populare; despre lime se spune că este puțin mai dulce decât lămâia, deși mulți consumatori nu obvservă această diferență; lime are mai degrabă un gust acru-amărui și este foarte parfumat când este bine copt.

Lime, valorile nutritive

Aceste mici lămâi verzi sau limete cum mai sunt denumite popular, sunt apreciate în primul rând pentru conținutul ridicat de vitamina C, antioxidanți și folați.

Sucul de lime este mai puțin acid decât sucul de lămâie. În schimb, limeta, pe cât este de mică, este mult mai suculentă decât portocalele sau lămâile.

Iată valorile nutritive esențiale pentru 100 gr de pulpă de lime

Calorii: 30

Carbohidrați: 10 gr

Zaharuri: 1,7 gr

Fibre: 2,8 gr

Vitamina C: 29 mg

Folați: 2% din DZR

Calciu: 33 mg

Magneziu: 6 mg

Potasiu: 102 mg

Fosfor: 18 mg

Fructul lime mai conține fier, sodiu, vitaminele din grupul B, uleiuri volatile, acizi benefici și antioxidanți care sprijină sistemul imunitar și sănătatea întregului organism.

Cum se folosește lime în bucătărie

Fructul este mai puțin consumat ca atare, chiar dacă este bine copt, pentru că este foarte acru. În schimb, sucul lui este folosit pentru a da aromă și prospețime pentru o mulțime de preparate dulci și sărate, pentru băuturi, limonade, sucuri și cocktailuri.

Lime poate oricând înlocui lămâia în maioneze, sosuri, plăcinte, tarte, salate și băuturi. Este de preferat adesea pentru băuturile răcoritoare pentru că are o aromă mai puternică. De asemenea, lime este folosit adesea pentru a înlocui oțetul în diverse preparate și salate.

Iar fructele de lime puse în saramură constituie o adevărată delicatesă în bucătăria indiană.

Coaja de lime poate fi răzuită și conservată în zahăr pentru limonadă și pentru prăjituri. Iar pulpa de lime se folosește pentru fructe de mare și preparate din pește.

Fructul lime: beneficiile pentru sănătate

Lime este apreciat în primul rând pentru pulpa lui suculentă și pentru concentrația mare de vitamina C. De asemenea, ca multe alte fructe citrice, conține un procent semnificativ de magneziu, potasiu și calciu. Vitamina C și sărurile minerale din lime stimulează imunitatea și previn virozele, răcelile și infecțiile respiratorii,

accelerează metabolismul și arderea grăsimilor;

Ajută activitatea ficatului

Ajută activitatea cardiacă și previne depunerile de colesterol pe artere

Reglează nivelul de zahăr din sânge și este recomandat diabeticilor

menține acuitatea vederii la distanță

este recomandat în perioadele în care se iau suplimente pe bază de fier, deoarece vitamina C ajută la absorbția fierului în sânge;

stimulează funcțiile cognitive

conferă energie organismului și combate stările de astenie și oboseală

are efect antiinflamator și întârzie apariția artritei și a reumatismului

antioxidanții din lime au efect antitumoral și pot preveni degradarea rapidă a țesuturilor și apariția cancerului.

Barmanii sau bucătarii care folosesc foarte des fructele lime și sucul lor pot avea reacții severe la aciditatea acestor citrice. Iar boala este denumită fitofotodermatită. Principala cauză o constituie anumți compuși toxici pentru piele din sucul de lime numiți furanocumarine.

După folosirea fructelor și expunerea la razele ultraviolete, poate apărea acest gen de dermatită care se manifestă prin înroșirea puternică a pielii mâinilor, usturimi și durere. Riscul de a face această boală este foarte redus în cazul celorlalți oameni care folosesc ocazional lime.