  MENIU  
Home > Vedete > Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”

Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Liliana Ștefan a trecut printr-o transformare radicală după separarea de Dan Bittman. Aceasta a povestit cum a reușit să depășească momentele dificile, subliniind faptul că a ales drumul psihologiei într-o perioadă complicată.

Liliana Ștefan, decizie importantă după separarea de Dan Bittman

Liliana Ștefan, fosta parteneră a lui Dan Bittman și mama celor trei băieți ai acestuia, este exemplul perfect al curajului și al transformării personale. După despărțirea de artist, aceasta a făcut o schimbare radicală de carieră, îndreptându-se către un domeniu care o pasionează: psihologia și psihoterapia.

liliana stefan in albastruIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Într-un interviu acordat Cancan, Liliana Ștefan a mărturisit că această alegere profesională a fost determinată de o nevoie personală profundă: „Direcția către domeniul psihologiei și psihoterapiei a venit tot dintr-o nevoie personală. Eram într-o perioadă din viața mea în care nu mă simțeam deloc bine. Nici fizic, nici psiho-emoțional, așa că a trebuit să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să repar. Astfel mi-am început studiile și călătoria către ceea ce am devenit acum: psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și terapeut somatic”.

Astăzi, fosta parteneră a lui Dan Bittman nu doar că și-a transformat propria viață, dar ajută și alte persoane să se redescopere și să își vindece traumele. Ea activează ca psiholog clinician și psihoterapeut, fiind singura profesionistă din România acceptată în prestigioasa Asociație Europeană de Psihoterapie Corporală.

Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Recomandarea zilei

„Profesez în cadru clinic folosind principiile minte-corp, unde contează atât povestea din spatele unei traume, dar și ceea ce are corpul de «spus»”, a explicat ea.

Citește și: Trucurile Adinei Buzatu pentru o siluetă impecabilă la 49 de ani. „Vă spun secretul meu! Acum, când îmi văd abdomenul, nu îmi vine să cred!”

Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Recomandarea zilei

Citește și: Elena Ionescu, apariție rară alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr decât ea. Fotbalistul l-a cunoscut pe fiul artistei

Despre meseria de psihoterapeut

Meseria de psihoterapeut nu este ușoară, iar Liliana nu se ferește să recunoască acest lucru.

„Da, poate fi solicitant uneori să fii expus la suferința altora. Când lucrezi cu poveștile, durerile și vulnerabilitățile, ești atins inevitabil ca om. De aceea, formarea ca psihoterapeut este una riguroasă și presupune ani de studiu, practică și supervizare”, a declarat ea.

Pentru a-și păstra echilibrul emoțional, Liliana pune accent pe organizare și pe o disciplină bine definită.

„Pentru mine funcționează să am o foarte bună planificare a activităților și a timpului. Nu cred că ideea este să le fac perfect pe toate, ci să fac cât pot eu de bine la momentul respectiv”, a adăugat Liliana Ștefan.

Citește și: Codruța Filip a recunoscut că a mers la psiholog după divorțul de Valentin Sanfira: „E ok să ceri ajutor”

Citește și: Victoria Raileanu, momente dificile la spital cu fiica sa, Maria: „Îmi venea să mușc din fiecare doctor și asistent”. Micuța a fost diagnosticată cu pneumonie severă

„Cutiuța Muzicală”, un proiect inspirat de dragostea pentru copii

Pe lângă cariera de psihoterapeut, Liliana Ștefan este cunoscută și pentru „Cutiuța Muzicală”, un proiect care a luat naștere din dorința sa de a crea o conexiune specială cu primul său fiu, Alex.

„Cutiuța Muzicală este și va fi întotdeauna parte din mine. A apărut dintr-o nevoie personală, aceea de a crea conexiune cu primul meu fiu, Alex. La început el a fost inspirația acestui proiect, apoi și frații lui, Patrick și Marc”, a povestit ea.

De-a lungul timpului, cei trei băieți i s-au alăturat în dezvoltarea acestui proiect, contribuind la crearea de conținut muzical pentru diverse musical-uri pentru copii.

„Atât el, cât și Patrick, au contribuit alături de mine și la realizarea conținutului muzical pentru câteva musical-uri pentru copii”, a explicat Liliana Ștefan.

Liliana Ștefan, despre provocările maternității

Ca mamă, Liliana a trecut prin momente dificile, dar și pline de învățăminte. Ea își amintește cu emoție situații critice din copilăria băieților săi: „Îmi amintesc când prin parc unul din ei și-a spart capul, sau când altul avea febră mare, pe altul îl durea burtica… Treceam prin toate stările posibile”.

Pentru fosta parteneră a lui Dan Bittman, familia rămâne cel mai important aspect al vieții ei.

„Cea mai puternică, dar și cea mai vulnerabilă m-am simțit și mă simt în tot ceea ce ține de băieții mei”, a spus ea, demonstrând cât de profundă este legătura cu copiii săi.

Privind în urmă, Liliana Ștefan consideră că fiecare etapă a vieții sale a fost o lecție valoroasă. Pentru ea, înaintarea în vârstă nu este un motiv de regret, ci o oportunitate de creștere.

„Cred că nu am pierdut nimic esențial, doar am adăugat straturi de cunoaștere și experiență. Nimic din ce sunt azi nu ar fi fost posibil fără cine eram la 20 de ani, apoi la 30, 40, 50”, a explicat ea.

Cât despre schimbările din societate, Liliana Ștefan crede că atât femeile, cât și bărbații, au capacitatea de a se adapta vremurilor.

„A spune că femeile au pierdut ceva în ziua de azi este o generalizare cu care eu nu rezonez pe deplin. Femeile, ca și bărbații, se adaptează timpurilor pe care le trăiesc”, a concluzionat ea cu optimism.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Liliana Ștefan

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
Fanatik
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
GSP.ro
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Citește și...
„Vin acționari noi la Universitatea Craiova!”. Mihai Rotaru anunță infuzie de capital pentru campioana României: „Suntem selectivi! Nu ne interesează doar banii dați”
Banii în plus pentru angajați din profitul firmei, fără taxe CAS și CASS. Exemplul simplu care arată mecanismul noii legi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Un fenomen meteo fără precedent urmează să lovească Europa. Ce spun specialiștii de la ECMWF
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Proiecte speciale
Preotul Constantin Necula: „Diferența dintre fomist și fomalău e de partid”
Preotul Constantin Necula: „Diferența dintre fomist și fomalău e de partid”
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Libertatea.ro
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment
Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment
Observator News
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Fructele românești care dispar de pe tarabe. Este al doilea an consecutiv
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Care este, de fapt, nivelul de vitamina B12 care încetinește declinul cognitiv. „Normal” la analize, poate fi insuficient pentru creier
Care este, de fapt, nivelul de vitamina B12 care încetinește declinul cognitiv. „Normal” la analize, poate fi insuficient pentru creier
Ajutor de 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii din iulie 2026
Ajutor de 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii din iulie 2026
De ce lipsa colesterolului și a vitaminei D îți poate provoca dureri musculare și dezechilibre ascunse
De ce lipsa colesterolului și a vitaminei D îți poate provoca dureri musculare și dezechilibre ascunse
Horoscop 23 mai 2026. Ziua care îți dă peste cap planurile, dar în cel mai bun mod posibil
Horoscop 23 mai 2026. Ziua care îți dă peste cap planurile, dar în cel mai bun mod posibil
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Libertatea
Emoții mari pentru Cristian Mungiu și Sebastian Stan la Cannes. Juriul condus de Park Chan-wook anunță sâmbătă dacă „Fjord” câștigă Palme d’Or
Emoții mari pentru Cristian Mungiu și Sebastian Stan la Cannes. Juriul condus de Park Chan-wook anunță sâmbătă dacă „Fjord” câștigă Palme d’Or
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cât costă plinul în Grecia, Bulgaria și Turcia. Diferențele uriașe de preț care pot da peste cap bugetul de vacanță
Cele mai pufoase găluște cu griș, în centrul unei controverse pentru drepturi de autor: „Nesimțita își atribuie ideea”
Cele mai pufoase găluște cu griș, în centrul unei controverse pentru drepturi de autor: „Nesimțita își atribuie ideea”
Cum au apărut Adrian Mutu și soția lui, Sandra, în Italia. „Soare, mare și noi doi”
Cum au apărut Adrian Mutu și soția lui, Sandra, în Italia. „Soare, mare și noi doi”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton