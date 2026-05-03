De ce căscăm când vedem pe altcineva căscând?

Căscatul este molipsitor, spune o vorbă din vechime foarte înțeleaptă. Dar te-ai întrebat vreodată de ce? De ce căscăm atunci când vedem pe altcineva căscând? O facem din reflex, iar unii oameni nu s-ar putea abține nici dacă ar încerca.

Un adult obișnuit cască, în medie, de 20 de ori pe zi. Iar atunci când simți că îți vine să caști, este aproape imposibil să te abții. Dar de ce căscăm când vedem pe cei din jur cum cască? De ce este atât de molipsitor căscatul, iar strănutul sau tusea – nu?

O serie întreagă de specialiști, neurologi, lingviști și somnologi (neurologi specializați în știința somnului) au încercat să răspundă la această întrebare, dar misterul nu a fost deslușit pe deplin. Există totuși un consens în lumea științei, și anume faptul că transmiterea căscatului ar putea avea legătură cu relația dintre mamă și copil sau cu dorința fiecărui adult de a-i proteja pe cei din grupul/familia sa.

Cum explică cercetătorii nevoia de a căsca

Nu există un consens științific clar cu privire la motivul pentru care căscăm. O teorie susține că, atunci când oamenii sunt obosiți, respiră mai superficial, ceea ce duce la acumularea de dioxid de carbon în organism, a explicat Douglas Parham, specialist în știința vorbirii la Wichita State University. Un căscat ar putea fi un tip special de respirație. Acesta ajută la creșterea rapidă a nivelului de oxigen și la eliminarea dioxidului de carbon, chiar mai eficient decât o respirație profundă.

Excesul de dioxid de carbon și alte schimbări chimice, precum scăderea nivelului de oxigen sau creșterea unei substanțe numite adenozină, ar putea acționa și ele ca „declanșatoare ale căscatului”, a spus James Giordano, neuroetician și neurolog la Georgetown University. Aceste substanțe transmit un semnal care declanșează căscatul. Prin căscat, comprimăm mușchii feței, ceea ce ajută la direcționarea sângelui îmbogățit cu oxigen către creier, a explicat Giordano.

Alte teorii susțin că rolul căscatului este de a răci creierul sau de a întinde organele interne, precum țesuturile și plămânii, ajutând organismul să se „revigoreze”.

Toate animalele cască?

Căscatul este un fenomen profund, cu toate acestea studiile și informațiile despre căscat sunt surprinzător de puține, este de părere Thomas Scammell, neurolog la Harvard Medical School, specializat în studiul somnului. El adaugă însă că căscatul este un reflex primitiv întâlnit la multe animale, care își are originea în trunchiul cerebral. Pentru că trunchiul cerebral al oamenilor este similar cu cel al altor mamifere (dar și al păsărilor și reptilelor), este logic ca majoritatea animalelor să caște, explică Scammell. Într-adevăr, păsările, reptilele, mamiferele și chiar unele specii de rechini pot căsca — iar animalele cu creiere mai mari tind să caște mai mult timp.

„Acest lucru oferă un mic sprijin teoriei potrivit căreia căscatul modifică, de fapt, chimia creierului”, a spus Giordano, adăugând că oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă exact de ce se întâmplă acest lucru.

De ce este căscatul contagios?

Ceea ce se știe sigur este că acest comportament este contagios. Probabilitatea de a căsca crește de șase ori, potrivit unui studiu, după ce vezi pe cineva căscând. În ceea ce privește contagiunea căscatului, Giordano spune că ar putea fi legată de un fenomen numit „oglindire socială”, prin care organismele imită acțiunile altora. Și alte comportamente intră în această categorie, precum scărpinatul, încrucișarea picioarelor sau râsul.

Giordano a explicat că acest comportament ar putea fi legat de neuronii oglindă din creier. „Acești neuroni sunt implicați în corelarea a ceea ce simțim cu modul în care ne mișcăm”, a spus el. „Dacă cineva mă vede scărpinându-mă pe față, va ști cum se simte acest lucru. Și este posibil să simtă impulsul de a face același lucru.”

Legăturile sociale pot fi, de asemenea, întărite prin căscat și alte forme de comportament imitativ, spune Scammell: „Dacă cineva îți oferă un zâmbet prietenos, fără să te gândești prea mult, vei zâmbi înapoi”, a spus el. „Este o formă de comunicare socială, iar persoanele mai empatice tind să manifeste mai frecvent acest tip de oglindire socială.”

Cu toții știm cât de repede „se ia” căscatul. Când vezi pe cineva căscând cu poftă, e aproape imposibil să nu-l imiți. Și, culmea, nici nu trebuie să vezi efectiv scena: uneori e suficient să citești despre căscat (da, exact ca acum) ca să simți impulsul. Dar de ce se întâmplă asta?

Iată explicațiile științifice pe înțelesul tuturor: căscatul nu e doar un reflex banal, ci un fenomen social și neurologic mult mai complex decât pare.

1. Creierul tău „imită” fără să te întrebe

Căscatul contagios este un exemplu clasic de contagiune comportamentală — adică un comportament declanșat automat de același comportament observat la altcineva. Studiile arată clar că simplul fapt de a vedea sau auzi pe cineva căscând crește probabilitatea să caști și tu.

Pe scurt, creierul tău funcționează pe pilot automat:

  • vede un stimul (altcineva cască)
  • activează aceleași circuite
  • reproduce gestul

Acest mecanism este asociat cu așa-numiții „neuroni oglindă”, implicați în imitație și înțelegerea acțiunilor altora.

2. Empatia joacă un rol surprinzător

Una dintre cele mai interesante teorii spune că căscatul contagios este legat de empatie. Cu cât ești mai conectat emoțional cu o persoană, cu atât e mai probabil să „iei” căscatul de la ea.

Mai mult:

  • oamenii cu empatie mai scăzută (de exemplu, în unele tulburări neurologice) sunt mai puțin susceptibili la căscat contagios
  • fenomenul apare mai ales în speciile sociale (oameni, maimuțe, câini etc.)

Cu alte cuvinte, nu e doar un reflex… e și un mic „test” de conexiune socială.

3. Ajută grupurile să fie „pe aceeași lungime de undă”

Cercetările sugerează că acest fenomen ar putea avea un rol evolutiv: căscatul sincronizează comportamentul unui grup.

De exemplu:

  • dacă unul cască → ceilalți cască → toți devin mai relaxați sau pregătiți de odihnă
  • sau, invers, poate semnala o schimbare de stare (atenție, oboseală etc.)

Un studiu din Scientific Reports arată că astfel de comportamente contagioase pot crește coordonarea și sincronizarea în grupuri sociale.

4. De ce căscăm chiar și când citim despre căscat?

Aici lucrurile devin aproape amuzante: creierul nu are nevoie de un stimul real — imaginația este suficientă.

Gândul la căscat poate activa aceleași mecanisme ca observarea lui. Practic, creierul „simulează” scena și declanșează reacția.

De aceea, dacă ai căscat citind până aici… nu e deloc întâmplător. Căscatul contagios nu este doar o curiozitate simpatică, ci un fenomen complex, aflat la intersecția dintre biologie, psihologie și viața socială. Explicația de ce căscăm când îi vedem pe ceilalți cum cască este mult mai complexă decât am crede și dezvăluie câteva lucruri inedite despre creierul uman și despre modul în care trăim în colectivitate.

Pe scurt, căscatul contagios:

  • este declanșat automat de creier
  • este influențat de empatie
  • ajută la sincronizarea grupurilor
  • poate apărea chiar și din simpla sugestie

Așa că data viitoare când „iei” căscatul de la cineva, nu te grăbi să dai vina pe plictiseală — de fapt, creierul tău este… foarte bine conectat la ceilalți.

Căscatul, o enigmă a corpului nostru

Căscatul rămâne una dintre acele enigme care îi fac pe medici să ridice din sprânceană și pe oameni să… mai caște o dată, ca să fie siguri că au înțeles subiectul. Nici azi nu există un verdict clar despre rolul lui, dar teoriile curg mai ceva ca un căscat într-o sală de curs la ora 8 dimineața.

Se presupune că ar fi un fel de „alarma discretă” a organismului: când creierul începe să piardă ritmul, fie din lipsă de oxigen, fie din cauza supraîncălzirii interne, corpul trage aer adânc și dă semnalul clasic: „hai, trezește-te!”. Doar că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Un „refresh” biologic cu aer proaspăt

În practică, căscatul pare să funcționeze ca un buton de reset. Ne ajută să ieșim din starea de toropeală, să tragem o gură serioasă de aer și, uneori, să revenim la viață mai repede decât o cafea slabă. Nu e de mirare că apare des când ne este cald, somn sau pur și simplu… prea liniște.

Partea amuzantă? Deși îl asociem cu oboseala, căscatul are zero respect pentru context: poate apărea în ședințe, în conversații importante sau fix când încerci să pari atent.

20 de teorii și niciun verdict final

În prezent, există peste 20 de teorii care încearcă să explice de ce căscăm, dar niciuna nu a câștigat titlul de „adevăr absolut”.

Una dintre cele mai populare ipoteze susține că ar fi legat de lipsa de oxigen din sânge. Doar că studiile nu confirmă această idee: nivelul de oxigen nu se schimbă semnificativ în timpul căscatului, deci teoria pierde teren.

O altă explicație îl vede ca pe un fel de „stretching facial” – o metodă prin care mușchii feței și gâtului se relaxează și se întind, ca după o ședință lungă de stat nemișcat.

Mai există și varianta „chimică”: căscatul ar fi influențat de hormoni și substanțe active din creier, ceea ce l-ar conecta cu emoțiile, stresul, anxietatea sau chiar foamea. Practic, corpul ar spune tot timpul ceva… dar în limbajul căscatului.

Primul reflex pe care îl dezvoltă omul

Surprinzător, căscatul apare foarte devreme: bebelușii din burtica mamei încep să caște încă de la aproximativ 11 săptămâni de dezvoltare. Așadar, reflexul este mai vechi decât orice obicei de viață.

Un căscat durează, în medie, 6 secunde, timp în care inima accelerează ușor pentru a susține schimbarea de respirație. E, dacă vreți, un mic „boost” intern, fără abonament la sală.

Când căscatul spune mai mult decât oboseală

Deși de cele mai multe ori este inofensiv, căscatul frecvent și repetitiv poate, în unele cazuri, semnala probleme medicale – de la migrene până la afecțiuni neurologice sau cardiace. Nu e motiv de panică, dar nici de ignorat complet.

Cât căscăm într-o viață?

Potrivit unor estimări citate din studii, un om poate ajunge să caște în jur de 240.000 de ori de-a lungul vieții. Iar surpriza finală: nu toți oamenii sunt „egali” în fața acestui reflex. Unii cască des și teatral, alții doar ocazional, ca un reminder discret că sunt totuși umani.

