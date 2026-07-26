  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Ploaia de meteori Delta Aquariade 2026 atinge apogeul la final de iulie

Ploaia de meteori Delta Aquariade 2026 atinge apogeul la final de iulie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ploaia de meteori Delta Aquaride 2026 luminează cerul nopţilor spre final de iulie. Află când are loc spectacolul astronomic și cum îl poți observa cel mai bine de pe teritoriul României.

Sfârșitul lunii iulie aduce unul dintre cele mai frumoase fenomene astronomice ale verii: ploaia de meteori Delta Aquaride. Deși este adesea umbrită de faima Perseidelor, acest curent de meteori oferă nopți spectaculoase pentru cei care au răbdarea să privească cerul. În nopțile senine, departe de luminile orașelor, zeci de dâre luminoase pot traversa bolta cerească, transformând o simplă seară de vară într-o experiență memorabilă.

Fenomenul poate fi urmărit fără telescop sau binoclu, cu ochiul liber, iar astronomii recomandă să fie observat în special după miezul nopții, când cerul devine mai întunecat, iar radiantul urcă suficient de sus pe boltă.

Când are loc ploaia de meteori Delta Aquaride și de ce este specială

ploaie de stele

Delta Aquaride este activă în fiecare an pe parcursul mai multor săptămâni, de la jumătatea lunii iulie până spre a doua parte a lunii august. Momentul de maximă intensitate este așteptat în nopțile de 28 spre 29 iulie și 29 spre 30 iulie, când cerul poate oferi cel mai frumos spectacol. Și anul acesta, cele mai vizibile ploi de stele marca Delta Aquaride se vor vedea cel mai bine în noaptea de 28 spre 29 iulie.

Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Recomandarea zilei

În condiții ideale, observatorii din emisfera sudică pot vedea aproximativ 20 de meteori pe oră, în timp ce din emisfera nordică, inclusiv din România, numărul este mai redus, fiind vizibili în medie între 5 și 10 meteori pe oră, în funcție de transparența atmosferei și de poluarea luminoasă.

Deși nu impresionează prin numărul foarte mare de meteori, Delta Aquaride are un farmec aparte. Meteorii sunt cunoscuți pentru viteza lor mare și pentru faptul că lasă uneori în urmă urme luminoase persistente de gaz ionizat, vizibile timp de una sau două secunde după dispariția lor.

Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Recomandarea zilei

Cum ia naștere „ploaia de stele”

În ciuda denumirii populare de stele căzătoare, nu este vorba despre stele care cad din cer. Fenomenul apare atunci când Pământul traversează un nor de particule cosmice rămase în urma unei comete.

Aceste fragmente sunt extrem de mici, multe având dimensiunea unor grăunțe de nisip sau a unor particule fine de praf. Când pătrund în atmosfera terestră cu viteze de zeci de kilometri pe secundă, frecarea cu aerul le încălzește până la temperaturi foarte ridicate, iar acestea se vaporizează, producând dârele luminoase pe care le numim meteori.

Mulți oameni confundă termenii, însă există diferențe importante:

  • meteoroidul este particula aflată în spațiu;
  • meteorul este lumina produsă atunci când aceasta arde în atmosferă;
  • meteoritul este fragmentul care reușește să ajungă pe suprafața Pământului.

În cazul Delta Aquaridelor, aproape toate particulele se dezintegrează la aproximativ 100 de kilometri altitudine, astfel încât fenomenul rămâne exclusiv unul vizual.

De unde provin meteorii Delta Aquaride

Astronomii consideră că principala sursă a acestui curent de meteori este cometa 96P/Machholz, descoperită în anul 1986. Cometa are un nucleu cu diametrul estimat la aproximativ 6,4 kilometri și urmează o orbită neobișnuită în jurul Soarelui, motiv pentru care continuă să fie studiată.

La fiecare trecere prin apropierea Soarelui, cometa pierde cantități importante de praf și mici fragmente de rocă. Acestea rămân dispersate de-a lungul orbitei sale, iar atunci când Pământul intersectează acest „nor” cosmic apar meteorii Delta Aquaride.

Unele cercetări sugerează că o parte dintre particulele care alcătuiesc acest curent ar putea proveni și din alte corpuri cerești din aceeași familie de obiecte, precum cometele Marsden și Kracht. Studiile indică faptul că o parte din acest praf cosmic a fost eliberat în spațiu în urmă cu peste 20.000 de ani, ceea ce înseamnă că luminile pe care le vedem astăzi reprezintă urmele unei istorii cosmice extrem de vechi.

De ce se numesc Delta Aquaride

Denumirea provine de la radiant, adică punctul de pe cer din care meteorii par să pornească. În cazul acestui curent, radiantul se află în apropierea stelei Delta Aquarii (Skat), din constelația Vărsătorului (Aquarius). În realitate, meteorii nu vin din acea stea, ci doar creează această impresie din cauza perspectivei.

Din România, constelația Vărsătorului se ridică deasupra orizontului sudic în timpul nopții, iar după ora 2:00 radiantul ajunge suficient de sus pentru ca șansele de observare să crească.

Pentru publicul larg, constelația Vărsătorului este mai bine cunoscută din zodiac. În astrologie, Vărsătorul este unul dintre cele mai neobișnuite și inovatoare semne ale zodiacului, fiind asociat cu libertatea, originalitatea și dorința de a schimba lumea în bine.

Guvernat în astrologia modernă de Uranus și, în tradiția clasică, de Saturn, Vărsătorul simbolizează progresul, ideile revoluționare, tehnologia și spiritul de comunitate. Persoanele influențate de energia acestui semn sunt adesea independente, vizionare și atrase de tot ceea ce este nou sau neconvențional. Constelația Vărsătorului, din care pare să provină ploaia de meteori Delta Aquaride, este astfel asociată simbolic cu inspirația, creativitatea și deschiderea către noi perspective.

Cum poți vedea cel mai bine Delta Aquaridele

ploaie de stele meteori Delta Aquaride

Unul dintre marile avantaje ale ploii de meteori Delta Aquaride este faptul că nu ai nevoie de telescop, binoclu sau alte echipamente speciale pentru a te bucura de spectacol. De fapt, instrumentele optice restrâng câmpul vizual și pot face mai dificilă observarea meteorilor, care pot apărea în orice colț al cerului. Cel mai bun „instrument” rămâne ochiul liber, ajutat de un cer cât mai întunecat și de puțină răbdare.

Astronomii recomandă să alegi un loc aflat la zeci de kilometri de orașe, unde poluarea luminoasă este minimă. Cu cât cerul este mai întunecat, cu atât vei putea observa mai multe dâre luminoase, inclusiv pe cele mai slabe, care dispar în câteva fracțiuni de secundă. Zonele montane, dealurile, câmpiile deschise sau plajele izolate sunt printre cele mai bune locuri pentru observații.

Momentul ideal pentru urmărirea Delta Aquaridelor este după miezul nopții, în special între orele 2:00 și 4:00, când constelația Vărsătorului se ridică suficient de sus pe cer, iar numărul meteorilor vizibili crește. Dacă cerul este senin, merită să rămâi afară cel puțin o oră, deoarece meteorii apar aleatoriu. Pot exista câteva minute fără niciun fenomen vizibil, urmate de mai multe dâre luminoase într-un interval foarte scurt.

Este foarte important să îți lași ochii să se adapteze la întuneric timp de aproximativ 20-30 de minute. În această perioadă evită să verifici telefonul mobil sau alte dispozitive cu ecran luminos, deoarece lumina artificială reduce sensibilitatea ochilor și va trebui să aștepți din nou pentru a te adapta la întuneric. Dacă ai nevoie de lumină, poți folosi o lanternă cu lumină roșie, preferată de astronomi tocmai pentru că afectează mai puțin vederea nocturnă.

Nu încerca să privești fix spre punctul din care par să provină meteorii, numit radiant. Deși Delta Aquaridele își au radiantul în constelația Vărsătorului, dârele luminoase pot apărea oriunde pe bolta cerească. Cel mai bine este să privești relaxat o porțiune cât mai largă a cerului și să lași privirea să cuprindă întregul peisaj.

Pentru că observațiile pot dura câteva ore, este recomandat să iei cu tine o pătură, un șezlong pliabil sau un scaun confortabil. Chiar și în nopțile călduroase de vară, temperatura poate scădea spre dimineață, așa că o haină mai groasă sau o pătură suplimentară îți vor face experiența mult mai plăcută. De asemenea, este bine să ai la îndemână apă, o băutură caldă și un spray împotriva țânțarilor, mai ales dacă alegi să urmărești fenomenul din apropierea pădurilor sau a lacurilor.

Un alt aspect important este verificarea prognozei meteo înainte de plecare. Chiar și câțiva nori pot ascunde o mare parte din spectacol, iar umiditatea ridicată sau ceața reduc considerabil vizibilitatea. O noapte senină, fără Lună foarte strălucitoare și fără poluare luminoasă, oferă cele mai bune condiții pentru a admira această ploaie de meteori.

Chiar dacă Delta Aquaridele nu produc la fel de mulți meteori precum Perseidele din august, răbdarea este răsplătită. Privind cerul suficient de mult timp, ai șanse să observi nu doar dârele rapide ale Aquaridelor, ci și alți meteori sporadici care traversează cerul în aceeași perioadă, transformând o simplă noapte de vară într-o experiență astronomică de neuitat.

Delta Aquaride sau Perseide? Cum le deosebești

Cele două ploi de meteori sunt active aproape în aceeași perioadă, motiv pentru care sunt deseori confundate. Perseidele sunt mai spectaculoase și pot produce în perioada maximă între 50 și 100 de meteori pe oră, iar în unii ani chiar mai mulți. În schimb, Delta Aquaridele sunt mai discrete, cu meteori mai slabi și mai puțin numeroși.

Diferența principală este direcția din care par să provină. Delta Aquaridele au radiantul în constelația Vărsătorului, spre sud, în timp ce Perseidele par să pornească din constelația Perseu, aflată spre nord-est. În nopțile de la sfârșitul lunii iulie este posibil ca observatorii să surprindă meteori din ambele curente, oferind astfel un spectacol astronomic și mai bogat.

Vara, sezonul ideal pentru iubitorii cerului

Lunile iulie și august sunt considerate cele mai bune perioade ale anului pentru observarea meteorilor. Temperaturile plăcute permit petrecerea mai multor ore în aer liber, iar nopțile senine oferă condiții excelente pentru observații.

Chiar dacă Delta Aquaride nu este cea mai spectaculoasă ploaie de meteori din calendarul astronomic, ea reprezintă începutul sezonului marilor spectacole cerești ale verii și pregătește terenul pentru apariția Perseidelor din luna august. Pentru pasionații de astronomie sau pentru cei care vor doar să petreacă o noapte privind cerul, este una dintre cele mai frumoase ocazii de a descoperi frumusețea Universului fără niciun instrument special, doar cu răbdare și cu ochii îndreptați spre stele.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Fanatik
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat pe transmisia TV. Foto
GSP.ro
Iuliana Pepene, întrebată direct: „Cât de greu este pentru un bărbat să-ți câștige inima?” » Răspunsul oferit de prezentatoarea TV
Iuliana Pepene, întrebată direct: „Cât de greu este pentru un bărbat să-ți câștige inima?” » Răspunsul oferit de prezentatoarea TV
Click.ro
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
Revine Festivalul Mamaia! Reacțiile acide ale foștilor prezentatori ai concursului, Octavian Ursulescu și Dan Negru: „Și-a pierdut identitatea!”
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Redactia.ro
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Citește și...
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem eforturi uriașe pentru ca gazonul să fie OK!” Exclusiv
Ce fac dacă vecinul refuză să plătească jumătate din gard?. Sfatul unui avocat, paşi de urmat pentru rezolvarea problemei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Moartea stupidă a Jocului de-a vacanța. Marea iubire a lui Mihail Sebastian și un text scris sub șocul morții sale
De ce gheața plutește pe apă
Motorina standard se apropie de 10 lei/l, vineri, 24 iulie 2026. Cât costă litrul de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Vlăduța Lupău s-a întors în casa bunicilor din Maramureș. Camerele mici si mobilierul vechi recreează atmosfera autentică a unei gospodării de odinioară

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv
Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv
Corina Ciriblan va deveni mamă pentru prima dată. Influencerița a dat vestea cea mare la câteva luni după ce a pierdut o sarcină
Corina Ciriblan va deveni mamă pentru prima dată. Influencerița a dat vestea cea mare la câteva luni după ce a pierdut o sarcină
Proiecte speciale
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Elle
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Horoscop 27 iulie 2026. Relațiile se rup definitiv. O zodie pierde o persoană dragă
Horoscop 27 iulie 2026. Relațiile se rup definitiv. O zodie pierde o persoană dragă
Horoscop 26 iulie 2026. Saturn retrograd. Lecția încrederii pierdute. O zodie e trădată chiar de oamenii dragi
Horoscop 26 iulie 2026. Saturn retrograd. Lecția încrederii pierdute. O zodie e trădată chiar de oamenii dragi
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celebrei Adela Mărculescu. Artista a murit la 87 de ani 
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celebrei Adela Mărculescu. Artista a murit la 87 de ani 
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
Observator News
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
Libertatea pentru Femei
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TREI zodii care dau lovitura financiară în august 2026! Banii vin pe bandă rulantă pentru favoriții astrelor
TREI zodii care dau lovitura financiară în august 2026! Banii vin pe bandă rulantă pentru favoriții astrelor
Ce semnifică o cârpă albă atârnată la geamul unei mașini aflate în mers
Ce semnifică o cârpă albă atârnată la geamul unei mașini aflate în mers
Nivelul de colesterol care nu trebuie depășit în niciun caz după vârsta de 60 de ani
Nivelul de colesterol care nu trebuie depășit în niciun caz după vârsta de 60 de ani
Mirela Retegan: „Nu trebuie să așteptăm un diagnostic ca să le lăsăm copiilor…”
Mirela Retegan: „Nu trebuie să așteptăm un diagnostic ca să le lăsăm copiilor…”
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
O autoare din România a scris o carte pentru copii inspirată de soțul ei, jucător de tenis în scaun rulant: „Dizabilitatea nu este un capăt de linie”
O autoare din România a scris o carte pentru copii inspirată de soțul ei, jucător de tenis în scaun rulant: „Dizabilitatea nu este un capăt de linie”
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton