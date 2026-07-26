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Pui câteva cuburi de gheață într-un pahar cu apă și ele urcă la suprafață. Te uiți la documentarele de la Polul Nord și vezi bucăți uriașe de gheață cum plutesc pe ocean. Pe cât de grea pare, este uimitor cum gheața plutește pe apă. Este un fenomen misterios, dar până și el are o explicație științifică.

Știm deja că apa este fenomenală și este unul dintre cele mai curioase daruri ale naturii, fără de care nu ar fi posibilă nici omenirea, nici atmosfera planetei. Apa ascunde una dintre cele mai fascinante ciudățenii ale naturii. Este una dintre foarte puținele substanțe care în formă solidă plutește pe propriul lichid. În timp ce aproape toate celelalte lichide devin mai dense atunci când îngheață, apa face exact opusul: se dilată, iar gheața rezultată este suficient de ușoară pentru a rămâne la suprafață.

Apa este una dintre puținele substanțe din natură care se dilată atunci când îngheață, în loc să se contracte.

Apa este una dintre foarte puținele substanțe al căror solid (gheața) este mai puțin dens decât forma lichidă.

Apa are o proprietate rară în natură: atunci când îngheață, volumul său crește, iar densitatea scade. Din acest motiv, gheața plutește pe apă.

Spre deosebire de majoritatea lichidelor, apa nu devine mai densă atunci când îngheață. Dimpotrivă, moleculele sale se reorganizează într-o structură deschisă, ceea ce face ca gheața să ocupe mai mult spațiu și să plutească.

Intuitiv, ai spune că gheața ar trebui să se scufunde, pentru că este solidă și pare mai „grea” decât apa lichidă. În realitate, lucrurile stau exact invers, iar explicația ține de una dintre cele mai neobișnuite proprietăți ale apei.

De ce gheața plutește pe apă? Secretul stă în densitate, nu în greutate

Atunci când un obiect este pus în apă, faptul că plutește sau se scufundă nu depinde de cât cântărește, ci de densitatea lui. Cu alte cuvinte, contează câtă materie există într-un anumit volum.

Un obiect cu o densitate mai mică decât apa va pluti, în timp ce unul cu o densitate mai mare se va scufunda. Gheața are o densitate de aproximativ 0,92 grame pe centimetru cub, în timp ce apa lichidă atinge aproape 1 gram pe centimetru cub. Diferența pare mică, însă este suficientă pentru ca gheața să rămână la suprafață.

De ce este apa atât de diferită de celelalte lichide?

În cazul majorității substanțelor, răcirea face ca particulele să se apropie unele de altele. Solidul rezultat ocupă mai puțin spațiu și devine mai dens decât lichidul.

Apa reprezintă însă o excepție rară. Moleculele sale au o structură aparte și sunt legate între ele prin așa-numitele legături de hidrogen. Atunci când temperatura scade și apa începe să înghețe, aceste legături obligă moleculele să se așeze într-o rețea cristalină ordonată.

Paradoxal, această structură lasă mici spații între molecule. Astfel, aceeași cantitate de apă ocupă un volum mai mare după înghețare. Masa rămâne aceeași, dar volumul crește cu aproximativ 9%, ceea ce înseamnă că densitatea scade. Din acest motiv, gheața plutește.

Un fenomen curios: apa este cea mai densă la 4 grade Celsius

Un alt detaliu surprinzător este că apa nu este cea mai densă la 0 grade Celsius, ci la aproximativ 4 grade. Pe măsură ce se răcește de la temperatura camerei până la 4 grade, moleculele se apropie tot mai mult.

Sub această temperatură însă, ele încep să se reorganizeze pentru formarea cristalelor de gheață și se depărtează din nou unele de altele. Acesta este motivul pentru care apa începe să se dilate chiar înainte de a îngheța complet.

Mulți dintre noi am pățit măcar o dată să uităm o sticlă cu apă în congelator. Când o scoatem, observăm că este umflată, deformată sau chiar spartă. Acest lucru se întâmplă deoarece apa are un comportament diferit față de aproape toate celelalte lichide.

În mod normal, atunci când un lichid îngheață, particulele sale se apropie unele de altele, iar volumul scade. Apa face însă exact opusul. Pe măsură ce temperatura coboară sub 0 grade Celsius, moleculele de apă încep să se așeze într-o structură ordonată, asemănătoare unei rețele. Între ele rămân mici spații goale, astfel încât gheața ocupă mai mult loc decât apa lichidă.

Cu alte cuvinte, aceeași cantitate de apă are nevoie de un volum mai mare după ce îngheață. În medie, apa își mărește volumul cu aproximativ 9%. Dacă se află într-un recipient închis, cum este o sticlă de plastic, o sticlă de sticlă sau o doză, nu mai are unde să se extindă. Presiunea din interior crește tot mai mult, iar recipientul se poate deforma sau chiar sparge.

Același fenomen poate fi observat și iarna, când apa pătrunde în crăpăturile asfaltului, ale trotuarelor sau ale stâncilor. După ce îngheață, apa își mărește volumul și exercită o presiune foarte mare asupra materialului din jur. Repetat de nenumărate ori, acest proces lărgește fisurile și poate provoca apariția gropilor în carosabil sau desprinderea unor bucăți de rocă.

Această dilatare explică și de ce gheața plutește pe apă. Pentru că ocupă un volum mai mare fără să-și schimbe masa, gheața devine mai puțin densă decât apa lichidă. De aceea, cuburile de gheață rămân la suprafața paharului, iar lacurile îngheață de sus în jos, un fenomen esențial pentru supraviețuirea vieții acvatice în timpul iernii.

De ce este acest fenomen atât de important pentru viață?

Faptul că gheața plutește pe apă nu este doar o curiozitate a fizicii, ci o condiție esențială pentru existența vieții pe Pământ. În timpul iernii, lacurile și râurile îngheață mai întâi la suprafață. Stratul de gheață acționează ca o pătură izolatoare și împiedică răcirea rapidă a apei de dedesubt. Astfel, peștii și celelalte viețuitoare acvatice, inclusiv plantele acvatice și diverse microorganisme esentiale pot supraviețui chiar și în cele mai reci luni.

Dacă gheața ar fi mai densă decât apa și s-ar scufunda, fiecare nou strat de apă înghețată ar cădea pe fundul lacului. În timp, întregul bazin ar îngheța complet, iar viața acvatică ar fi pusă în pericol în fiecare iarnă, numeroase specii ar pieri definitiv. Cercetătorii consideră că această proprietate unică a apei a avut un rol esențial în dezvoltarea și menținerea ecosistemelor de pe planeta noastră.

Un fenomen simplu, dar extraordinar

De fiecare dată când vezi un cub de gheață plutind într-un pahar sau un aisberg plutind pe ocean, privești unul dintre cele mai neobișnuite comportamente ale apei. Deși pare să sfideze logica, explicația este una elegantă: în momentul înghețării, moleculele de apă se organizează într-o structură mai aerisită, ceea ce face ca gheața să fie mai puțin densă decât apa lichidă.

Fără această proprietate aparent banală, iernile ar transforma lacurile și râurile în blocuri compacte de gheață, iar lumea în care trăim ar arăta cu totul diferit. Același principiu se aplică și în regiunile polare. La Polul Nord și în jurul Antarcticii se formează în fiecare an întinse suprafețe de gheață marină, iar în unele locuri stratul de gheață ajunge la câțiva metri grosime. Chiar dacă pare uriaș și extrem de greu, el plutește deoarece este mai puțin dens decât apa mării. La fel se întâmplă și cu aisbergurile desprinse din ghețari: doar aproximativ 10% din volumul lor este vizibil deasupra apei, în timp ce restul rămâne scufundat. Cu toate acestea, ele plutesc spre zone cu temperaturi mai ridicate, unde se topesc treptat.

Prezența acestui strat de gheață este esențială pentru echilibrul planetei. El încetinește pierderea căldurii din ocean către atmosferă și oferă un habitat pentru numeroase specii, de la alge microscopice și pești până la foci, pinguini și urși polari, în funcție de regiune. În plus, suprafața albă a gheții reflectă o mare parte din lumina și căldura Soarelui înapoi în spațiu, contribuind la menținerea unui climat rece.

Dacă gheața ar fi mai densă decât apa și s-ar scufunda, oceanele, mările, lacurile și râurile ar îngheța de la fund spre suprafață. În fiecare iarnă s-ar depune un nou strat de gheață pe fundul apelor, iar în timp multe dintre ele ar putea îngheța aproape complet. Viața acvatică ar fi grav afectată, iar clima Pământului s-ar schimba radical. Tocmai de aceea, faptul că gheața plutește pe apă este considerat de oamenii de știință una dintre proprietățile care au făcut posibilă apariția și menținerea vieții pe planeta noastră.

Cele mai interesante curiozități despre apă

Apa pare un lucru obișnuit, însă ascunde proprietăți care îi uimesc și astăzi pe oamenii de știință. Este singura substanță întâlnită în mod natural pe Pământ în toate cele trei stări de agregare: lichidă, solidă și gazoasă.

Un alt fapt surprinzător este că apa este una dintre foarte puținele substanțe care se dilată atunci când îngheață. Din acest motiv, gheața plutește pe apă, iar lacurile și mările îngheață de la suprafață, protejând viața acvatică în timpul iernii.

Apa atinge densitatea maximă la aproximativ 4°C, nu la 0°C, o proprietate rară care contribuie la circulația apei în lacuri și la supraviețuirea organismelor acvatice.

Corpul uman este alcătuit în proporție de aproximativ 60% din apă, iar creierul și inima conțin chiar mai mult de 70%. Fără apă, organismul nu poate regla temperatura, transporta nutrienții sau elimina toxinele.

Deși peste 70% din suprafața Pământului este acoperită de apă, doar aproximativ 2,5% este apă dulce. Iar din această cantitate, cea mai mare parte este blocată în ghețari și calote glaciare, ceea ce înseamnă că mai puțin de 1% din apa planetei este ușor accesibilă pentru consumul oamenilor și al ecosistemelor.

Foto: Shutterstock

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