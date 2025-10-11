  MENIU  
Home > Diverse > Cum se calculează volumul

Cum se calculează volumul

Cum se calculează volumul
Adina Zamfir
.

Întâlnești situații în care ai nevoie să știi cum se calculează volumul unor obiecte pentru a afla ce greutate pot susține sau ce spațiu ocupă. Orice obiect sau corp tridimensional, orice substanță lichidă sau gazoasă are un anumit volum, pentru care se aplică diverse formule de calcul, de o dificultate mai scăzută sau mai complicată.

Anii de școală au trecut de mult, am uitat multe formule matematice, dar se întâmplă să avem nevoie de ele în viața de zi cu zi. Dacă îți cumperi un teren, vrei să știi ce suprafață are, dacă vrei să cumperi o piscină pentru copii, poate vrei să știi cum se calculează volumul de apă cu care trebuie să o umpli.  

Aria este ușor de determinat. Pur și simplu înmulțești lungimea cu lățimea sau latura la pătrat, dacă este vorba de un teren perfect pătrat, cu toate laturile egale. Dar cum se calculează volumul poate fi o operațiune mai complicată, în funcție de corpurile sau substanțele la care ne referim.

Ce este volumul

Volumul este un parametru deosebit de important în fizică, matematică și chimie și în toate domeniile conectate cu aceste științe. Volumul descrie o mărime fizică ce exprimă spațiul ocupat de un obiect sau de un corp sau capacitatea acestui corp.

Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Recomandarea zilei

În funcție de dimensiunile corpului, volumul se calculează în mod diferit pentru un cub, pentru un obiect sferic sau pentru unul cilindric. Pentru fiecare corp sau obiect, există anumite formule matematice care îți arată cum se calculează volumul.

Aceste formule sunt adesea aplicate în medicină, chimie, cercetare, arhitectură, industrie, agricultură… aproape în toate domeniile de activitate. Dar și în viața de zi cu zi avem uneori nevoie să știm cum se calculează volumul, chiar dacă volumul lichidelor, solidelor și gazelor este atât de diferit și mai complicat de calculat în funcție de fiecare corp în parte.  

La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

Alte semnificații ale cuvântului ”volum”

Limba română este deosebit de bogată mai ales datorită faptului că numeroase cuvinte au înțelesuri diferite, în funcție de context. Iar cuvântul ”volum” nu este doar un termen matematic sau tehnic.

Prin volum putem înțelege intensitatea unui sunet. Căștile pentru urechi, telefoanele mobile și aparatele la care ascultăm muzică sunt prevăzute cu butoane pentru controlul volumului.

De asemenea, prin volum mai înțelegem o carte, dar nu orice carte. Spre exemplu, nu poți numi volum o carte de colorat pentru copii sau orice cărticică mică și subțire cu anecdote, povești sau nuvele. În general, în lumea cărților, termenul de volum desemnează o carte cu dimensiuni generoase, care conține literatură de înaltă calitate. Un volum de poezii, spre exemplu, care conține întreaga operă poetică a unui autor. Sau un volum cu mai multe lucrări în proză sau teatru, semnat de un autor celebru.

Cum se măsoară volumul?

Să revenim la volumul ca formulă matematică de măsură. Când discutăm despre volumul unui corp, trebuie să știm că unitatea de măsură a volumului în Sistemul Intenațional este m3 (metru cub). În anumite lucrări sau formule matemative vom întâlni metru cub exprimat prin inițialele mc, însemnând același lucru precum m3.

Centimetrii cubi (cm³) reprezintă o măsură de un milion de ori mai mică decât metrul cub.

La ce ajută calculul volumului

Spre exemplu, în transporturi, calculul volumului este important pentru determinarea greutății volumetrice a mărfurilor, ceea ce influențează costul transportului. Acest lucru este valabil mai ales pentru articolele mari, dar ușoare, care ocupă mult spațiu, dar nu sunt foarte grele. 

În chimie, volumul molar, calculat ca volumul unui mol de substanță, este o proprietate importantă pentru caracterizarea substanțelor. De asemenea, volumul masic, inversul densității, este relevant în termodinamică.

În construcții, calculul volumului este esențial pentru determinarea cantității de materiale necesare pentru construcția clădirilor, cum ar fi betonul sau cărămizile. 

În medicină, calculul volumului poate fi important pentru determinarea dozei de medicamente per kilogram corp sau pentru evaluarea volumului de lichid dintr-un organ. 

Cum se calculează volumul

Cum se calculează volumul

Așa cum spuneam, volumul este o mărime fizică prin care poate fi măsurată capacitatea unui corp tridimensional, ca atare avem nevoie de cele trei axe perpendiculare și anume lățimea, lungimea și respectiv înălțimea corpului.

Forma geometrică a corpului îți arată exact cum se calculează volumul. De exemplu, pentru un paralelipiped, volumul se calculează înmulțind lungimea, lățimea și înălțimea. Pentru un cilindru, se calculează înmulțind aria cercului de la bază (π * raza²) cu înălțimea.

Iată câteva formule uzuale pentru calcularea volumului:

  1. Paralelipiped dreptunghic: Volum = lungime × lățime × înălțime

Exemplu: L = 5 cm;  latimea = 3 cm si h = 2 cm ( inaltimea ) Volumul paralelipipedului = 5 cm × 3 cm × 2 cm = 30 cm³

2. Cub: Volum = latură³ (latura la cub = latura x 3, deoarece toate muchiile sunt egale. Exemplu: volumul unui cub cu latura de 5 cm = 5 cm × 5 cm × 5 cm  = 125 cm³

3. Cilindru: Volum = π × raza² × înălțime sau π × (diametru/2)² × înălțimea; cilindrul este de fapt un corp care are două cercuri la capete, așadar este necesară raza cercului și înălțimea corpului.  Exemplu: dacă avem un cilindru cu o rază de 5 cm și o înălțime de 7 cm, volumul acestuia se va calcula astfel: V = π x 5² x 7 = 549,778 cm³

4. Sferă: Volum = (4/3) × π × raza³ Exemplu: pentru o sferă cu o rază de 6 cm, aplicăm formula și vom avea următoarea ecuație: V = 4/3 x π x 6³ = 904,778 cm³

5. Con: Volum = (1/3) × π × raza² × înălțimea; așa cum știm conul este un corp cu un cerc la bază pe care se sprijină în realitate un triunghi. Exemplu: În cazul unui con care are o rază de 8 cm și o înălțime de 10 cm, volumul acestei forme geometrice se va calcula folosind următoarea ecuație: V = 1/3 π x 8² x 10 = 1/3 x 3,14159265359 x 64 x 10 = 670,206 cm³

6. Piramidă: Volum = (1/3)Abh, unde „Ab” este aria bazei piramidei, iar „h” este înălțimea. Exemplu: dacă vrei știi cum se calculează volumul unei piramide cu o bază de 10 cm și o lățime de 15 cm și o înălțime de 20 cm, poți folosi ecuația: V = 1/3 x 10 x 15 x 20 = 1.000 cm³

Pentru a calcula volumul unui obiect cu o formă mai complexă, este posibil să fie necesară împărțirea în forme mai simple și apoi însumarea volumelor fiecărei părți.

Ce factori influențează volumul

În pofida faptului că avem tot felul de formule matematice după care știm cum se calculează volumul, trebuie să ținem cont și de faptul că volumul este condiționat de anumiți factori.

În natură există patru stări de agregare, descrise prin proprietățile de „volum” și „formă”:

  • în stare solidă materia are volum și formă fixă;
  • în stare lichidă are volum fix, dar are forme variabile;
  • în stare gazoasă materia ocupă întregul volum disponibil, luând forma corespunzătoare;
  • în stare de plasmă, materia nu are nici formă, nici volum propriu, ci este ionizată, răspunde la forțe electromagnetice și emite radiații electromagnetice.

Această clasificare este însă incompletă și aproximativă, deoarece există stări de agregare cu proprietăți noi sau intermediare, cum sunt stările de cvasicristal, coloid (substanță dispersată uniform prin altă substanță) sau cristal lichid (substanță care se comportă deopotrivă ca un lichid și cristal, adică poate curge ca un lichid, dar moleculele sunt orientate în aceeași direcție, ca la un cristal).

În meteorologie, volumul maselor de aer, spre exemplu, este profund influențat de temperatură și umiditate, cu alte cuvinte este dependent de presiune și temperatură. În general, volumul poate fi influențat de căldură, de temperaturile foarte scăzute, de umiditatea crescută sau de absența acesteia.

Volumul substanțelor solide

În general, pentru un corp solid, se aplică formula care presupune înmulțirea lățimii, înălțimii și a adâncimii. Pentru un corp regulat, așa cum am arătat mai sus, pentru un cub, un paralelipiped sau pentru un con avem formule consacrate pentru a calcula volumul.

Chiar și în cazul corpurilor solide, temperatura poate modifica volumul. Știm deja că multe materiale își modifică forma și volumul, dacă sunt supuse unor temperaturi prea ridicate (dilatare) sau prea scăzute (comprimare)

Volumul lichidelor versus volumul gazelor

Volumul gazelor și volumul lichidelor sunt și ele influențate de temperatură și presiune. Gazele sunt compresibile (capacitatea unui gaz de a-și micșora volumul în funcție de o presiune exterioară), astfel că volumele lor (și volumele masice) se pot modifica în timpul proceselor termodinamice. Lichidele sunt aproape incompresibile, astfel că volumele lor pot fi adesea considerate constante, deși există unele excepții.

În general, compresibilitatea este definită ca modificarea relativă a volumului unui fluid sau solid supus unei presiuni și poate fi determinată pentru substanțe în orice fază. În mod similar, dilatarea termică este tendința materiei de a-și modifica volumul la schimbarea temperaturii.

De obicei, lichidele se măsoară ușor cu recipiente gradate și mai toți avem prin bucătărie căni gradate pentru lapte sau găleți gradate pentru apă. Unitatea de măsură pentru volumul lichidelor este litrul sau metrul cub. Un litru este egal cu un decimetru cub (1 dm³), care reprezintă o miime parte dintr-un metru cub (1/1000 m³).

În schimb, volumul gazelor necesită metode de calcul mai elaborate. Volumul unui gaz se măsoară în condiții standard de temperatură și de presiune și este reglementat de Legea lui Boyle sau Legea lui Charles. Ecuația de calcul a gazului ideal este PV = nRT, unde „P” este presiunea, „n” este numărul de moli, „R” este constanta universală a gazelor, iar „T” este temperatura gazului.

Dar, în natură, nu avem condiții standard de temperatură și presiune. De obicei, se folosește formula de calcul V = m/d, unde „m” este masa gazului, iar „d” este densitatea. Volumul unui gaz poate fi definit ca fiind volumul recipientului în care este conținut. Atunci când un gaz este comprimat, volumul său scade pe măsură ce moleculele devin mai apropiate. Dacă un gaz se dilată, volumul crește.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Marilena Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița a suferit mai multe intervenții chirurgicale și patru accidente vasculare cerebrale
Fanatik
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
GSP.ro
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Click.ro
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Citește și...
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
Ce este şi cum se determină cel mai mare divizor comun
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
DailyBusiness.ro
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
A1.ro
Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară
Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii spulberă misterul vieții sale amoroase. Mattia a recunoscut că nu a format un cuplu cu ispita
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Gabi Bădălău refuză să plătească pensia alimentară a copiilor. Reacția acidă a Claudiei Pătrășcanu: "E rușinos ce face! Are obligația să achite lunar 4.000 de euro!"
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Cristina Cioran, secretul cu care își menține greutatea, după ce a slăbit în urma nașterii: „Fiecare femeie are puterea să își scrie singură povestea”
Observator News
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
Libertatea pentru Femei
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie. NU aduc vechime în muncă
Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie. NU aduc vechime în muncă
Alertă meteo extremă în România: ANM a emis COD ROȘU
Alertă meteo extremă în România: ANM a emis COD ROȘU
Un tip de cancer se răspândește rapid printre tineri – experții, alarmați de numărul uriaș de cazuri
Un tip de cancer se răspândește rapid printre tineri – experții, alarmați de numărul uriaș de cazuri
Cum verifici dacă uleiul de măsline este cu adevărat de calitate: acest semn dezvăluie totul
Cum verifici dacă uleiul de măsline este cu adevărat de calitate: acest semn dezvăluie totul
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton