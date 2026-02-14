  MENIU  
Cât de bine este să speli prosoapele împreună cu hainele

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Cu toții punem la spălat, în același coș, prosoapele, hainele de zi cu zi, șosetele sau tricourile transpirate în sala de sport. Dar cât de bine este de fapt să le speli împreună? Experții în curățenie ne avertizează că prosoapele ar trebui separate de celelalte haine și iată de ce!

Când vine ziua de spălat rufe, te trezești în fața unui coș ticsit cu haine și prosoape care așteaptă să fie curățate. Întrebarea firească este: „Pot să le spăl pe toate împreună?” Pare o soluție salvatoare, mai ales dacă vrei să faci economie și de timp, și de apă și de detergent.

Este adevărat că scapi de rufele murdare cu o singură spălare, dar nu este recomandat să amesteci prosoapele cu restul garderobei. De ce? Răspunsul este complex: de la îngrijirea țesăturii până la eficiența spălării, de la culoarea materialelor, la bacteriile pe care le pot conține.

Putem spăla prosoapele împreună cu alte haine?

Din punct de vedere tehnic, bineînțeles că le poți spăla împreună și majoritatea femeilor chiar așa fac. În realitate, ar trebui să renunți la acest obicei. Este mult mai sănătos, igienic și benefic să separi prosoapele de celelalte rufe și să le speli separat.

Ține cont de faptul că prosoapele au o textură cu totul diferită. Fie că sunt prosoape pufoase din bumbac, fie că sunt prosoape moderne și subțiri din microfibră, ele au nevoie de detergenți speciali, care să le păstreze moi și delicate cu pielea ta. Dacă le speli împreună cu haine din texturi diferite, vei întâmpina trei probleme majore:

  • – prosoapele din bumbac lasă scame pe celelalte haine;
  • – prosoapele se vor uza mai repede într-o grămadă de rufe înghesuită în mașină;
  • – pot apărea probleme de igienă, dacă le amesteci cu haine pătate, transpirate sau cu șosete purtate câteva zile la rând.
Ține minte faptul că prosoapele sunt grele, absorbante și lasă o grămadă de scame care se agață de hainele tale preferate. Colanții negri sau puloverele din tricotaje fine s-ar putea să fie compromise.

De ce nu este bine să speli prosoapele împreună cu hainele

Prosoapele sunt mai groase și mai pline decât hainele pe care le porți zi de zi. Nu toate materialele sunt create la fel, de aceea nu trebuie tratate la fel în mașina de spălat. Și iată de ce nu este bine să speli prosoapele împreună cu hainele.

1. Texturile diferite pot distruge hainele

Prosoapele sunt mai groase și aspre, în timp ce hainele sunt moi. Amestecarea mai multor tipuri de materiale atât de diferite poate duce la deteriorarea fibrelor textile, mai ales în cazul hainelor delicate.

Prosoapele din bumbac sunt create să rețină umezeala, iar bumbacul are o textură mai rigidă. În timpul ciclului de spălare, fricțiunea creată poate face ca materialele delicate să se scămoșeze, să se întindă sau să își piardă finețea.

Mai mult, decât atât, reține faptul că prosoapele nu ar trebui spălate niciodată cu balsam de rufe. Acesta le reduce capacitatea de absorbție. Dacă îți place să pui balsam pentru hainele sport sau pentru hainele din lână, acesta îmbâcsește prosoapele din bumbac în timp și are un efect contrar – prosoapele vor fi mai aspre și vor absorbi mai puțină umezeală când le folosești.

2. Echilibrul mașinii de spălat are de suferit

O cuvă plină cu un amestec de haine ușoare și prosoape dense se poate dezechilibra ușor. Prosoapele devin foarte grele când sunt ude, ceea ce poate face ca încărcătura să se ducă „într-o parte” în timpul centrifugării. Acest lucru duce la o spălare ineficientă sau, în timp, la defectarea mașinii.

3. Timpul de uscare este diferit

Prosoapele au nevoie de mult mai mult timp pentru a se usca față de majoritatea hainelor. Dacă le pui împreună în uscător, hainele se vor usca rapid, în timp ce prosoapele vor rămâne umede. Prelungirea programului de uscare pentru prosoape va uza inutil hainele deja uscate și va consuma energie în plus.

4. Temperaturile ideale de spălare nu coincid

Multe haine necesită o spălare delicată, la temperaturi scăzute, pentru a păstra culorile și integritatea fibrei. În schimb, pentru prosoape este nevoie de apă fierbinte ori de câte ori este posibil pentru a le igieniza corect și pentru a elimina bacteriile. Spălându-le împreună, fie riști să decolorezi hainele la temperaturi mari, fie prosoapele nu vor fi curățate în profunzime.

Cu ce haine poți pune prosoapele la spălat

Cum să cureţi maşina de spălat

Așa cum scriam mai sus, regula generală este aceea de a spăla prosoapele întotdeauna separat. Cu toate acestea, când ai prea puține prosoape și mai multe haine, poți combina prosoapele de bumbac cu haine tot din bumbac, mai puțin pretențioase.

Spre exemplu, prosoapele pot fi spălate uneori cu:

  • – tricouri simple din bumbac
  • – pantaloni de trening din bumbac
  • – pijamale din bumbac
  • – haine de casă mai puțin pretențioase.

Evită să combini prosoapele cu:

  • – haine din tricotaje delicate
  • – haine din lână moale
  • – haine sport din materiale tehnice precum fleece, lyocel sau tencel
  • – lenjerie intimă
  • – haine din mătase sau materiale foarte subțiri și fine
  • – hainele de birou.

Dacă trebuie neapărat să speli prosoapele împreună cu hainele, alege un program adecvat de spălare, o temperatură medie și cel mult 600 de rotații pe minut la stoarcere. Trebuie să ai grijă ca prosoapele tale să rămână proaspete, moi și absorbante, păstrând în același timp aspectul impecabil al hainelor.

1. Spală țesăturile similare împreună

Dacă trebuie să amesteci prosoapele cu îmbrăcămintea, încearcă să le speli alături de materiale rezistente, în culori similare. De exemplu, prosoapele din bumbac pot fi spălate cu haine din bumbac, atâta timp cât ții cont de diferența de greutate. Totuși, evită să amesteci prosoapele cu piese din materiale delicate, cum ar fi dantela, lâna sau materialele sintetice. Acestea necesită condiții de spălare mult mai blânde și, ideal, ar trebui spălate separat.

2. Alege un ciclu de spălare blând (pentru haine delicate)

Dacă totuși alegi această variantă mixtă, optează pentru un program de spălare delicat, care reduce la minimum fricțiunea dintre țesături. Și setează un număr de rotații de cel mult 600 pe minut pentru stoarcere, pentru a evita șifonarea celorlalte haine.

3. Evită supraîncărcarea mașinii de spălat

Este esențial să nu supraîncarci mașina atunci când combini prosoapele cu hainele. O cuvă prea plină va împiedica spălarea temeinică a rufelor și poate duce la încurcarea sau deteriorarea acestora. Încearcă să umpli mașina doar pe jumătate sau trei sferturi, pentru a lăsa suficient spațiu articolelor să se miște și să fie curățate eficient.

Cum se spală prosoapele, să rămână pufoase și moi

prosoape proaspete

Spălarea separată a hainelor și prosoapelor nu trebuie să fie o corvoadă. Este bine să le speli întotdeauna separat, deoarece prosoapele au alte necesități decât hainele. Și evită supraîncărcarea în mașina de spălat, pentru a le oferi prosoapelor suficient spațiu să se clătească și să se stoarcă corect

De asemenea, asigură-te că speli prosoapele folosind o setare cu apă fierbinte — cu excepția cazului în care eticheta indică alte instrucțiuni — pentru a te asigura că sunt curățate în profunzime. Apa fierbinte este esențială pentru a elimina grăsimile, bacteriile și reziduurile care se acumulează adesea în fibrele prosoapelor.

Iată câteva sfaturi de bază care te ajută să speli și să igienizezi corect prosoapele

Cum tratezi prosoapele noi

Ai cumpărat prosoape noi? Înainte de prima utilizare, oferă-le o spălare. Acest lucru „deschide” fibrele, făcându-le mult mai absorbante. Prosoapele noi sunt adesea tratate cu balsamuri speciale pentru a părea pufoase în magazin, dar aceste substanțe pot împiedica absorbția apei. Ca să scapi de ele, adaugă o jumătate de cană de oțet alb la ciclul de clătire al primei spălări.

De ce vei avea nevoie:

  • Detergent de rufe delicat
  • Oțet alb (prietenul tău de nădejde!)
  • Înălbitor fără clor (pentru prosoapele albe)
  • Înălbitor special pentru culori (dacă vrei un plus de putere împotriva petelor)

Cum speli prosoapele colorate

Pentru culorile închise, folosește apă călduță (în jur de 40°C). Această temperatură este perfectă pentru a elimina bacteriile fără a decolora țesătura.

  • Trucul pentru strălucire: Dacă vrei culori vibrante, folosește doar jumătate din cantitatea de detergent recomandată și adaugă o cană de oțet în timpul clătirii.
  • Atenție! Nu amesteca niciodată înălbitorul cu oțetul. Separat sunt minunate, dar împreună pot crea un gaz periculos. Siguranța ta este cea mai importantă!

Cum speli prosoapele albe

Prosoapele albe iubesc apa fierbinte! Aceasta ajută la menținerea acelui alb imaculat. Folosește doza recomandată de detergent și, dacă vrei, un înălbitor natural fără clor (pe bază de oxigen).

  • Nu le înghesui! Dacă pui prea multe prosoape în mașină, ele nu se vor curăța bine, iar mașina ta s-ar putea supăra din cauza greutății. Lasă-le spațiu să „danseze” în cuvă!

Cât de des ar trebui să speli prosoapele

Este o chestiune de preferință, dar regula de aur este să le pui la spălat după 3 sau 4 folosiri. Nu aștepta niciodată ca prosoapele tale să se păteze sau să miroasă urât, înainte de a le spăla. Lasă-le să se usuce bine la soare sau într-o cameră bine ventilată înainte de fiecare folosire, apoi spală-le după 3 – 4 folosiri.

Cum să elimini mirosurile și petele din prosoape

Dacă prosoapele tale au căpătat un miros neplăcut de umezeală, oțetul este din nou salvatorul tău! Înmoaie-le în oțet alb timp de 3 minute înainte de a porni mașina de spălat. Vor ieși proaspete și incredibil de moi.

Cum să usuci prosoapele corect

Uscarea imediată este esențială. Dacă le uiți în mașină, vor căpăta rapid acel miros de mucegai.

  1. Scoate prosoapele, scutură-le bine și pune-le în uscător la temperatură medie.
  2. Când sunt gata, scoate-le imediat și bucură-te de parfumul proaspăt!
  3. Asigură-te că sunt complet uscate înainte de a le împături și a le pune în dulap.
  4. Atenție la uscarea pe sârmă: uscarea afară poate face fibrele aspre și rigide. Nu așeza prosoapele în plin soare, ci într-o zonă semiumbrită.

Foto: Shutterstock

