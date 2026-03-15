Cum să cultivi cartofi dulci în grădina ta

Cartofii dulci sunt apreciați nu doar pentru gustul lor plăcut, ci și pentru valoarea nutritivă ridicată. Sunt legume versatile, care pot fi pregătite pentru grătar, dar și pentru salate. Află ce beneficii deosebite au cartofii dulci, cum pot fi gătiți și dacă merită să îi cultivi în grădină.

Cartofii dulci sunt tuberculi comestibili ai plantei Ipomoea batatas, o specie din familia Convolvulaceelor, aceeași familie din care fac parte și unele plante ornamentale cățărătoare. Deși poartă numele de „cartof”, cartoful dulce nu este înrudit direct cu cartoful obișnuit.

Cum arată planta Ipomoea

Planta de cartof dulce este o plantă erbacee târâtoare, cu tulpini lungi care se întind pe sol și cu frunze verzi, adesea în formă de inimă sau ușor lobate. Rădăcinile plantei formează tuberculi mari, alungiți sau rotunjiți, care reprezintă partea consumată. Coaja lor poate fi subțire și netedă, iar dimensiunile variază în funcție de soi și de condițiile de cultivare.

De unde sunt originari cartofii dulci

Cartoful dulce este originar din regiunile tropicale ale Americii Centrale și Americii de Sud, unde era cultivat cu mii de ani în urmă de populațiile indigene. În prezent, cultura s-a extins pe scară largă în zonele cu climă caldă și temperată. Cele mai mari producții se obțin astăzi în China, dar cartofii dulci se cultivă frecvent și în Statele Unite, Japonia, India, precum și în multe țări din Africa și Europa.

Ce gust au și care este culoarea lor

Cartofii dulci au un gust ușor dulceag, mai intens după gătire, când amidonul se transformă parțial în zaharuri naturale. Textura lor devine cremoasă și fină atunci când sunt copți sau fierți.

În funcție de soi, pulpa cartofilor dulci poate avea mai multe culori:

albă sau crem

galbenă

portocalie

roz sau roșiatică

mov sau violet

Coaja poate varia și ea de la bej și galben până la roșu sau mov. Datorită gustului plăcut și versatilității în bucătărie, cartofii dulci sunt folosiți în supe, piureuri, deserturi sau drept garnitură în multe bucătării ale lumii.

De ce sunt apreciați pentru consum cartofii dulci

Cartofii dulci sunt apreciați nu doar pentru gustul lor plăcut, ci și pentru valoarea nutritivă ridicată. Tuberculii plantei Ipomoea batatas conțin cantități importante de vitamine, minerale și antioxidanți care contribuie la menținerea sănătății organismului.

Legume bogate în beta-caroten

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cartofilor dulci este conținutul ridicat de beta-caroten, un antioxidant care se transformă în vitamina A în organism și ajută la menținerea sănătății ochilor, a pielii și a sistemului imunitar. De asemenea, aceștia furnizează vitamina C, vitamina B6, potasiu și magneziu, nutrienți esențiali pentru funcționarea normală a organismului.

Bogați în fibre alimentare

Cartofii dulci sunt și o sursă bună de fibre alimentare, ceea ce îi face utili pentru digestie și pentru menținerea senzației de sațietate mai mult timp. Din acest motiv, pot fi incluși cu succes într-o dietă echilibrată, chiar și în regimurile de control al greutății.

Indice glicemic moderat

În plus, au un indice glicemic moderat, mai ales atunci când sunt fierți sau copți, ceea ce înseamnă că eliberează energia treptat în organism. Consumați cu moderație, cartofii dulci pot contribui la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge și la susținerea energiei pe parcursul zilei.

Pe scurt, merită să îi consumi pentru că sunt hrănitori, bogați în antioxidanți, ușor de digerat și foarte versatili în bucătărie, putând fi preparați în supe, piureuri, garnituri sau chiar deserturi.

Cum pot fi cultivați cartofii dulci în grădină

Cartofii dulci se dezvoltă în zonele calde, cu perioade lungi de vegetație și chiar perioade caniculare. În România, cartofii dulci pot fi cultivați în grădină în zonele din sudul țării, în Dobrogea, dar și în Câmpia din vest, unde primăvara vine devreme.

Plantele pot fi cultivate după ce solul se încălzește, iar nopțile trec frecvent de temperatura de 10 – 12 grade Celsius.

Ce varietăți sunt mai rezistente

Există numeroase varietăți din care poți alege, cele cu maturizare timpurie fiind potrivite pentru climatele mai răcoroase. Cartofii dulci fac parte din familia Convolvulaceae (familia zorelelor), sunt relativ rezistenți la dăunători și pot fi depozitați pentru o perioadă lungă după recoltare.

Cartofii dulci sunt clasificați în funcție de textura pulpei: moale sau fermă. Varietățile cu pulpă moale sunt dulci, au interiorul portocaliu și sunt adesea numite „yams”. Varietățile cu pulpă fermă au interiorul portocaliu deschis, galben sau chiar alb și pot fi păstrate pentru perioade mai lungi de timp.

Deși cartofii dulci pot avea vrejuri lungi, în prezent există multe varietăți de tip tufă, mult mai compacte. În cazul varietăților care nu sunt de tip tufă, vrejurile pot fi tunse. Încercați oricare dintre varietățile enumerate mai jos, potrivind perioada de maturizare cu condițiile locale de creștere. În general, dacă se doresc varietăți specifice, plantele trebuie comandate din cataloage de semințe sau de la cultivatori specializați.

Ce temperatură și ce condiții de sol sunt necesare

Cartofii dulci se dezvoltă cel mai bine în climate calde sau caniculare. Plantele pot fi afectate de temperaturi sub 10°C. Rădăcinile ajung la maturitate în decurs de 4 până la 5 luni.

Cartofii dulci pot crește în toate tipurile de sol, cu condiția ca acesta să fie fertil, umed, bine drenat și bogat în nutrienți. Doar Centennial este o varietate care tolerează bine solurile argiloase.

Cum se pregătește solul pentru cartofii dulci

Înainte de plantare, determinați necesarul de îngrășământ printr-un test de sol și urmați recomandările raportului. Dacă este necesară aplicarea îngrășămintelor, încorporați-le în primii 15 cm de sol. Dacă folosiți compost, aplicați maximum 2,5 cm de materie organică bine descompusă la fiecare 9 metri pătrați de grădină. După fertilizare, formați straturi înălțate de 20-25 cm pentru a asigura un drenaj bun și un spațiu adecvat dezvoltării rădăcinilor.

Cum se obțin butașii

Cartofii dulci se cultivă din butași înrădăcinați (numiți „slips”), care sunt lăstari crescuți direct din tubercul. Pot fi cultivați, de asemenea, din fragmente de vrej.

Cum obții butașii în apă: poți dezvolta proprii lăstari punând un cartof dulce într-un recipient cu apă încă din luna februarie. În câteva săptămâni se vor dezvolta butași care pot fi transplantați în grădină în luna aprilie – mai.

poți dezvolta proprii lăstari punând un cartof dulce într-un recipient cu apă încă din luna februarie. În câteva săptămâni se vor dezvolta butași care pot fi transplantați în grădină în luna aprilie – mai. Cum obții butașii în răsadnițe: se așază mai mulți tuberculi la o distanță de 2,5 cm într-un răsadniță, într-un loc cald și însorit, și se acoperă cu 5 cm de nisip sau sol ușor. Se mai adaugă 2,5 – 5 cm de nisip când apar primii lăstari și se udă frecvent.

se așază mai mulți tuberculi la o distanță de într-un răsadniță, într-un loc cald și însorit, și se acoperă cu de nisip sau sol ușor. Se mai adaugă de nisip când apar primii lăstari și se udă frecvent. Cum se recoltează lăstarii: se păstrează solul umed (dar nu îmbibat cu apă) și se menține o temperatură a solului de 21-27°C. Lăstarii sunt gata de recoltat în aproximativ 6 săptămâni (când au rădăcini și o înălțime de 15-20 cm).

Plantarea butașilor

Lăstarii se plantează în grădină după ce a trecut pericolul de îngheț. Plantați-i în rânduri aflate la o distanță de 90-120 cm, cu un spațiu de 30 cm între plante pe rând. Un lăstar bun trebuie să aibă 4-5 frunze și un sistem radicular sănătos. Udați regulat după plantare pentru a ajuta prinderea.

Mulcirea

Utilizarea mulciului ajută la conservarea umidității și reduce buruienile. Pentru o recoltă timpurie, puteți planta prin folie de mulcire neagră cu până la zece zile înainte de data obișnuită de plantare în sol liber. Folosiți folie de protecție (tip agril) pentru protecție suplimentară împotriva înghețului.

Necesarul de apă

Cartofii dulci sunt destul de rezistenți la secetă, dar cresc cel mai bine dacă au apă din abundență imediat după plantare și pe parcursul dezvoltării. Pe măsură ce plantele se apropie de maturitate, udați cu moderație, deoarece udarea târzie poate provoca crăparea tuberculilor.

Fertilizarea

Pe lângă îngrășământul aplicat la plantare, în luna iulie ar trebui adăugat un supliment de azot (aproximativ 225 g de îngrășământ de tip 21-0-0 la 9 metri pătrați) pentru o creștere optimă a vrejului și a tuberculilor.

Controlați buruienile cât timp plantele sunt tinere. Folosiți o combinație de prășit și mulcire. Odată ce s-au stabilit, vrejurile vor acoperi solul și vor suprima majoritatea buruienilor. Evitați prășitul adânc, deoarece poate deteriora rădăcinile și încetini extinderea plantei.

Cum se recoltează și se depozitează cartofii dulci

Cartofii dulci pot fi recoltați atunci când rădăcinile au o grosime de 4-5 cm. Unele rădăcini pot fi „recoltate” începând cu sfârșitul verii, săpând cu grijă în lateralul stratului și extrăgând tuberculii dezvoltați, lăsând restul plantei pe loc. Majoritatea grădinarilor așteaptă până când frunzișul începe să se îngălbenească sau până când primul îngheț afectează frunzele, dar neapărat înainte ca solul să înghețe. Folosiți o furcă de grădină sau o lopată și săpați cu atenție rădăcinile umflate, având grijă să nu le loviți, tăiați sau deteriorați în vreun fel.

Tuberculii se păstrează cel mai bine dacă sunt supuși unui proces de maturare (uscare) timp de 1-2 săptămâni la 27°C, iar apoi sunt depozitați într-un loc răcoros și uscat (10-13°C). Când sunt maturați corespunzător, cartofii dulci pot fi păstrați timp de 3-4 luni.

Ce productivitate are o tufă de cartofi dulci

Cartofii dulci produc rădăcini foarte mari într-un sezon lung de creștere. Așteptați-vă la aproximativ 0,5 – 1 kg de rădăcini de la fiecare plantă. Ține cont de faptul că ploile abundente sau irigarea excesivă în ultimele 3-4 săptămâni înainte de recoltare vor deteriora tuberculii. Cartofii dulci preferă o perioadă de secetă înainte de recoltare, ceea ce ajută la maturarea rădăcinilor și le pregătește pentru depozitare.

