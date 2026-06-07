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Ce sunt cariile de lemn şi cum poţi scăpa de ele

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Adina Zamfir
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Cariile de lemn sunt adesea întâlnite în casele vechi, în care pereții, podul sau mobila sunt făcute din lemn masiv. Le recunoști după găurile minuscule pe care le sapă în lemn, iar noaptea poți auzi cum rod mobila, dacă este o liniște mormântală în casă.

Cariile de lemn, cunoscute popular și sub denumirea de „viermi de lemn”, reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme care pot afecta mobilierul, podelele sau structurile din lemn ale unei locuințe. Deși la început pot trece neobservate, aceste insecte pot provoca în timp deteriorări serioase, slăbind rezistența lemnului și compromițând aspectul obiectelor afectate.

În realitate, ceea ce oamenii numesc „cari de lemn” sunt larvele unor insecte xilofage, adică insecte care se hrănesc cu lemn. Una dintre cele mai cunoscute specii este Anobium punctatum, o insectă din ordinul coleopterelor, care își petrece cea mai mare parte a vieții în interiorul lemnului.

Cum distrug cariile de lemn mobila și construcțiile din lemn

Ce sunt cariile de lemn şi cum poţi scăpa de ele

Ciclul de viață al acestor insecte cuprinde patru etape: ou, larvă, pupă și adult. Deși mulți cred că insectele adulte sunt cele care provoacă daunele, adevărul este că acestea au rolul principal de reproducere și trăiesc relativ puțin.

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Pericolul real vine de la larve. După ce ouăle sunt depuse în crăpăturile, fisurile sau micile orificii existente în lemn, larvele ies și încep să pătrundă în interiorul acestuia. Acolo se hrănesc cu fibrele lemnului și sapă galerii complexe, care se extind treptat pe măsură ce cresc.

Acest proces poate dura ani întregi. În tot acest timp, lemnul este „mâncat” din interior, chiar dacă la exterior poate părea intact. De aceea, multe persoane descoperă problema abia atunci când deteriorarea este deja avansată.

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Cariile de lemn pot afecta numeroase elemente dintr-o locuință, de la mobilier vechi, uși și ferestre, până la podele, scări, grinzi de susținere sau alte structuri importante. Dacă infestarea este severă, rezistența lemnului poate fi redusă considerabil.

Cum recunoști mobila infestată de carii

Ce sunt cariile de lemn şi cum poţi scăpa de ele

Depistarea timpurie a cariilor de lemn nu este întotdeauna ușoară. În primele faze, larvele lucrează ascunse în interiorul lemnului, fără să lase urme evidente la suprafață.

Unul dintre cele mai clare semne este apariția unor găuri foarte mici, cu diametrul de aproximativ 1-2 milimetri. Acestea reprezintă orificiile prin care insectele adulte ies la exterior după finalizarea ciclului de dezvoltare.

Un alt indiciu important este prezența unei pulberi fine, asemănătoare rumegușului sau prafului de lemn. Aceasta apare ca rezultat al activității larvelor și se poate observa în apropierea găurilor sau sub obiectele afectate.

În unele cazuri, lemnul poate deveni fragil, se poate sfărâma mai ușor sau poate produce un sunet gol atunci când este lovit ușor. Aceste semne indică faptul că interiorul a fost deja afectat de numeroase galerii săpate de larve.

Specialiștii atrag atenția că o infestare ignorată poate continua ani la rând, timp în care deteriorarea se agravează constant. Din acest motiv, orice urmă de găuri mici în lemn sau de pulbere fină ar trebui verificată cât mai repede, pentru a preveni extinderea problemei și distrugerea unor obiecte sau structuri valoroase.

Cum scapi de cariile de lemn. Ce soluții poți folosi

Ce sunt cariile de lemn şi cum poţi scăpa de ele

Cariile de lemn pot provoca daune importante dacă nu sunt descoperite și tratate la timp. Aceste insecte își petrec cea mai mare parte a vieții în interiorul lemnului, unde sapă galerii și se hrănesc cu fibrele acestuia. În timp, mobilierul, podelele, grinzile sau alte elemente din lemn își pot pierde rezistența și aspectul.

Metoda de combatere depinde în primul rând de gradul de infestare. Dacă atacul este descoperit din timp, tratamentele insecticide pot elimina dăunătorii și pot opri extinderea pagubelor. În schimb, dacă lemnul este deja puternic deteriorat și și-a pierdut rezistența structurală, cea mai sigură soluție este înlocuirea lui.

Tratamente lichide și soluții care pătrund în interiorul lemnului

Una dintre cele mai utilizate metode de combatere a cariilor este aplicarea insecticidelor lichide prin pulverizare. Aceste produse sunt concepute pentru a pătrunde în lemn și pentru a elimina larvele și insectele aflate în galerii.

Pentru rezultate cât mai bune, soluția trebuie preparată și aplicată conform instrucțiunilor producătorului. Specialiștii recomandă ca, înainte de tratament, zonele afectate să fie curățate și aspirate. Astfel se elimină o parte din pulberea produsă de larve, iar insecticidul poate pătrunde mai adânc în tunelurile săpate în lemn.

În cazul găurilor vizibile, soluția poate fi introdusă direct în interior cu ajutorul unei seringi sau al unui dispozitiv similar. Această metodă permite tratarea exactă a locurilor unde se ascund larvele.

Pulverizarea nu trebuie limitată doar la obiectul afectat. Este recomandată tratarea întregii încăperi, insistând asupra zonelor în care insectele se pot ascunde sau reproduce:

  • în jurul ușilor și ferestrelor;
  • la plinte;
  • sub mobilier;
  • în crăpături și rosturi;
  • în apropierea elementelor din lemn masiv.

În multe cazuri, tratamentul trebuie repetat după 7-10 zile pentru a elimina insectele care au supraviețuit primei aplicări sau cele care au ieșit ulterior din ouă.

Insecticidele pulbere și aerosolii, aliați importanți în combaterea dăunătorilor

Pe lângă soluțiile lichide, există și insecticide sub formă de pulbere, care sunt foarte eficiente în zonele greu accesibile. Acestea se introduc direct în găurile create de cari, unde rămân active o perioadă îndelungată.

Atunci când larvele sau insectele adulte intră în contact cu pulberea, acestea preiau o doză letală și sunt eliminate. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca fiecare orificiu vizibil să fie tratat individual.

Pulberile completează foarte bine tratamentele lichide. În timp ce soluțiile pulverizate elimină rapid insectele expuse și creează o barieră de protecție la suprafață, pulberile continuă să acționeze în interiorul lemnului pe termen mai lung.

Pentru combaterea insectelor adulte se folosesc frecvent și insecticidele tip aerosol. Aceste produse sunt utile în special atunci când adulții ies din lemn și se deplasează prin încăperi pentru reproducere.

Înainte de utilizare, ferestrele și ușile sunt de regulă închise, iar produsul este lăsat să acționeze câteva ore. După aceea, spațiul trebuie aerisit conform recomandărilor de pe etichetă.

Nebulizarea ULV, soluția pentru infestările extinse

Atunci când este vorba despre spații mari sau infestări mai dificile, se poate recurge la aplicarea insecticidelor prin nebulizare ULV (Ultra Low Volume).

Această metodă transformă insecticidul într-o ceață foarte fină, care pătrunde în zonele greu accesibile și ajunge în locuri unde pulverizarea clasică nu poate avea efect.

Nebulizarea produce și un efect numit „flush-out”, adică determină insectele ascunse să iasă din adăposturile lor. Odată expuse, acestea intră în contact cu substanța activă și sunt eliminate mai ușor.

Metoda este utilizată frecvent în:

  • hoteluri;
  • pensiuni;
  • depozite;
  • magazine;
  • birouri;
  • clădiri cu suprafețe mari.

Particulele fine de insecticid pot rămâne suspendate în aer până la o oră, crescând eficiența tratamentului.

Când trebuie înlocuit lemnul

Există situații în care tratamentele nu mai sunt suficiente. Dacă lemnul este puternic afectat, se sfărâmă ușor, prezintă numeroase galerii sau și-a pierdut rezistența, înlocuirea sa este cea mai sigură soluție.

Acest lucru este deosebit de important în cazul elementelor structurale, precum grinzile de susținere, scările sau podelele. Un lemn compromis poate deveni un risc pentru siguranța clădirii.

Pe scurt: cele mai eficiente metode de combatere a cariilor de lemn

Pentru cititorii care caută o soluție rapidă, iată cele mai importante metode de combatere:

Pulverizarea cu insecticide lichide – elimină insectele și larvele din lemn și creează o protecție la suprafață.

Injectarea soluției în găurile vizibile – ajută substanța să ajungă direct în galeriile săpate de larve.

Aplicarea insecticidelor sub formă de pulbere – oferă protecție de lungă durată în interiorul lemnului.

Utilizarea aerosolilor – combate insectele adulte care ies la suprafață.

Nebulizarea ULV – recomandată pentru spații mari și infestări extinse.

Înlocuirea lemnului degradat – necesară atunci când structura este grav afectată și nu mai poate fi salvată.

Indiferent de metoda aleasă, succesul tratamentului depinde în mare măsură de depistarea timpurie a infestării. Cu cât cariile sunt descoperite mai repede, cu atât șansele de a salva lemnul și de a evita costuri mari de reparație sunt mai mari.

Echipamente de protecție recomandate pentru combaterea cariilor de lemn

În timpul tratamentelor de dezinsecție împotriva cariilor de lemn se folosesc substanțe care pot produce iritații sau pot fi inhalate accidental. Pentru a evita contactul direct cu insecticidele și pentru a lucra în siguranță, este recomandată utilizarea unui echipament complet de protecție.

Echipamentul de bază include:

  • Combinezon de protecție cu glugă
    • Acoperă întregul corp și împiedică depunerea substanțelor chimice pe piele sau pe haine.
    • Este recomandat mai ales în timpul pulverizărilor pe suprafețe mari.
  • Mască de protecție cu filtre pentru gaze și vapori
    • Protejează căile respiratorii împotriva vaporilor și particulelor rezultate în timpul aplicării insecticidelor.
    • Reduce riscul inhalării substanțelor chimice.
  • Mănuși de protecție antichimice
    • Previn contactul direct al mâinilor cu soluțiile insecticide.
    • Sunt esențiale atunci când se prepară soluțiile sau se manipulează echipamentele de pulverizare.
  • Cizme de cauciuc sau încălțăminte impermeabilă
    • Protejează picioarele împotriva stropirii accidentale cu insecticide.
    • Sunt recomandate în special pentru tratamente efectuate în spații mari sau în exterior.

Recomandări suplimentare

  • Verifică întotdeauna starea echipamentului înainte de utilizare.
  • Respectă instrucțiunile de pe eticheta produselor insecticide.
  • Evită consumul de alimente și băuturi în timpul aplicării tratamentelor.
  • După finalizarea lucrării, spală bine mâinile și zonele expuse ale pielii.
  • Aerisește încăperile conform recomandărilor producătorului insecticidului utilizat.

Utilizarea corectă a echipamentului de protecție reduce semnificativ riscurile asociate tratamentelor de dezinsecție și contribuie la desfășurarea acestora în condiții de maximă siguranță.

Foto: Shutterstock

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Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Imagini nemaivăzute de la nunta lui Mihai și a Elwirei Petre. Cum arătau în urmă cu 18 ani. „S-au adunat amintiri. Suntem mai recunoscători”
Imagini nemaivăzute de la nunta lui Mihai și a Elwirei Petre. Cum arătau în urmă cu 18 ani. „S-au adunat amintiri. Suntem mai recunoscători”
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
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