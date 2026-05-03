Mozzarella este una dintre cele mai îndrăgite brânzeturi italienești, cu un gust proaspăt, ușor gumat și delicat. Află cum să faci mozzarella acasă, din două ingrediente simple. Este o experiență culinară fascinantă, pe cât de simplă, pe atât de satisfăcătoare!

Nimic nu se compară cu gustul proaspăt al unei mozzarella făcute chiar în bucătăria ta. Deși pare un proces rezervat artizanilor italieni, vei descoperi că, având doar două ingrediente de bază și puțină răbdare, poți obține o textură elastică și un gust delicat care vor transforma complet orice pizza sau salată Caprese. Pregătește-te să uiți de varianta din comerț și să savurezi momentele în care faci mozzarella acasă.

Ce este mozzarella și de ce este atât de populară

Mozzarella este un tip de brânză originară din Italia, cunoscută pentru textura sa moale, elastică și gustul delicat, ușor lăptos. Tradițional, se făcea din lapte de bivoliță (mozzarella di bufala), dar astăzi este produsă frecvent și din lapte de vacă.

Mozzarella face parte din categoria brânzeturilor „paste filata” – adică este încălzită și întinsă până devine elastică. De aici vine și consistența aceea ușor „gumata” și faptul că se topește atât de frumos.

La ce preparate este folosită?

Este extrem de versatilă și apare în multe rețete celebre:

Pe diverse sortimente de pizza – probabil cea mai cunoscută utilizare

În salata Caprese (cu roșii, busuioc și ulei de măsline)

În paste (lasagna, penne la cuptor)

În sandvișuri și panini cu diverse ingrediente, de la roșii sau castraveți, la mezeluri fine

În preparate la cuptor (cu vinete, pui sau legume gratinate)

consumată ca atare, cu ulei de măsline și ierburi aromatice

De ce este mozzarella atât de populară

Popularitatea ei nu este întâmplătoare. De câțiva ani, a cucerit și gurmanzii din România, care o apreciază pentru textura delicată.

Se topește perfect – devine cremoasă și ușor elastică, fără să se ardă rapid, de aceea este apreciată pentru pizza și panini

– devine cremoasă și ușor elastică, fără să se ardă rapid, de aceea este apreciată pentru pizza și panini Gust neutru și plăcut – merge cu aproape orice ingredient în salate sau sandviciuri

– merge cu aproape orice ingredient în salate sau sandviciuri Textură unică – acea senzație „gumată” pe care o ai când savurezi o felie de pizza

– acea senzație „gumată” pe care o ai când savurezi o felie de pizza Versatilitate – poate fi consumată crudă sau gătită

– poate fi consumată crudă sau gătită Percepție sănătoasă – are mai puțină sare decât alte brânzeturi și conține multe proteine și calciu

Pe scurt, mozzarella e iubită pentru că nu acoperă gustul mâncării, ci îl completează, iar combinația dintre gust, textură și modul în care se comportă la gătit o face aproape indispensabilă în bucătărie.

Cum să faci mozzarella acasă. Ce ingrediente sunt necesare

Dacă ești un iubitor de brânză mozzarella, atunci trebuie neapărat să încerci această rețetă ușoară de mozzarella de casă. O poți folosi exact în același mod în care folosești brânza cumpărată din magazin. Dar vei știi exact ce ingrediente conține.

Procesul tradițional de fabricare a brânzei necesită acid citric și un produs numit cheag. Dar, pentru această rețetă, te voi învăța cum să o prepari fără aceste ingrediente. Este extrem de simplu de făcut!

Pasul 1: Pregătirea ingredientelor

Doi litri de l apte crud sau lapte integral pasteurizat – Nu folosi lapte ultra-pasteurizat (UHT) sau omogenizat, deoarece brânza nu va ieși corect; se va transforma în ceva asemănător cu brânza de vaci (perle de brânză). Laptele nu trebuie sub nicio formă să fie ultra-pasteurizat.

– Nu folosi lapte ultra-pasteurizat (UHT) sau omogenizat, deoarece brânza nu va ieși corect; se va transforma în ceva asemănător cu brânza de vaci (perle de brânză). Laptele nu trebuie sub nicio formă să fie ultra-pasteurizat. Oțet alb distilat – Acesta este folosit în locul acidului citric clasic și al cheagului (concentrație de aciditate 4-5%).

– Acesta este folosit în locul acidului citric clasic și al cheagului (concentrație de aciditate 4-5%). Sare pentru brânză – Este opțională; poți folosi, de asemenea, sare de mare grunjoasă sau sare kosher. Sarea de masă iodată nu este recomandată.

– Este opțională; poți folosi, de asemenea, sare de mare grunjoasă sau sare kosher. Sarea de masă iodată nu este recomandată. Apă – Aceasta este utilizată pentru răcirea brânzei, dar nu este un ingredient propriu-zis al brânzei.

Pasul 2: Cum să faci mozzarella acasă din doar 2 ingrediente

Toarnă laptele într-o oală mare sau într-un ceaun de fontă. Reține: Folosește lapte crud (nepasteurizat) sau lapte integral pasteurizat normal, dar NU ultra-pasteurizat sau omogenizat. Acestea din urmă nu se vor închega corect și nu vor produce un caș bun. De asemenea, dacă o anumită marcă de lapte pasteurizat nu funcționează bine, încearcă alta. Cele mai bune rezultate se obțin cu lapte crud. Setează focul între mic și mediu. Nu vrem să încălzim laptele prea repede. Amestecă ușor, astfel încât să se încălzească uniform până ajunge la aproximativ 46°C (115°F). Un termometru este foarte util aici. Dacă nu ai unul, laptele ar trebui să se simtă la mână ca apa fierbinte de baie. Odată ce laptele a ajuns la acea temperatură, oprește focul și adaugă oțetul. Amestecă timp de aproximativ 30 de secunde pentru ca acesta să se combine uniform cu laptele. Va începe să se închege aproape imediat. Pune un capac pe oală și las-o să se odihnească, fără să amesteci în lapte, timp de 15-20 de minute.

Pasul 3: Adunarea cașului și eliminarea zerului

După ce au trecut cele 15–20 de minute, este timpul să aduni acel caș minunat și să îl separi de zer.

Folosește o lingură sau o spatulă pentru a aduna cașul pe marginea oalei. Asigură-te că „pescuiești” bine prin zer, deoarece vei găsi mereu bucățele de caș rătăcite. Pe măsură ce îl aduni, împinge-l spre peretele oalei. Apoi scoate-l din zer și pune-l într-un bol. NOTĂ: Dacă folosești lapte integral pasteurizat obișnuit, cașul ar putea arăta diferit și ar putea fi în bucăți mai mici. (Dacă ai fi folosit acid citric și cheag, s-ar fi format un strat de caș deasupra, ca o budincă, pe care ar fi trebuit să-l tai în formă de grilaj). Este timpul să elimini cât mai mult zer posibil. Cu mâinile foarte curate (sau purtând mănuși), ia cașul în palme și strânge-l ușor. Acest lucru te ajută să storci bine zerul. Colectează zerul într-un bol și pune-l înapoi în oala mare. Repetă procesul de câteva ori, aplicând puțin mai multă forță de fiecare dată. Poți, de asemenea, să pui cașul în bol și să-l frămânți puțin. SFAT: Poți folosi și un tifon; pune cașul în el, strânge-l sub formă de ghem și stoarce-l. După ce ai scos cât de mult zer s-a putut, șterge restul de lichid din bol cu un prosop de hârtie și pune bila de brânză înapoi (sau folosește un bol nou). Asigură-te că bolul poate fi folosit în cuptorul cu microunde.

Pasul 4: Încălzirea și întinderea mozzarellei de casă

Acum trebuie să încălzim cașul până la aproximativ 71°C (160°F). Există două metode:

Metoda cu microunde: Unii bucătari folosesc cuptorul cu microunde. Încep cu 30 de secunde, amestecă brânza, apoi mai pun încă vreo 20 de secunde. De obicei, este suficient.

Unii bucătari folosesc cuptorul cu microunde. Încep cu 30 de secunde, amestecă brânza, apoi mai pun încă vreo 20 de secunde. De obicei, este suficient. Metoda cu zer/apă fierbinte: O altă variantă este să încălzești zerul din oală până la 76°C (170°F) sau să încălzești apă simplă până aproape de punctul de fierbere și să scufunzi cașul în ea pentru a-l încălzi.

Odată ce mozzarella a ajuns la temperatura potrivită, începe să o întinzi și să o împăturești cu o lingură (va fi fierbinte!). Dacă mai iese lichid, scurge-l în oală. Întinde și frământă mozzarella timp de câteva minute, apoi dă-i formă de bilă. Dacă folosești metoda cu lichid fierbinte, scufundă brânza, apasă-o cu lingura, scoate-o și stoarce-o, repetând procesul până devine elastică. NOTĂ: Dacă vrei să adaugi sare (sare pentru brânză, sare de mare sau kosher – fără iod), fă-o chiar acum, în timp ce încălzești și întinzi brânza. Folosește aproximativ un sfert de linguriță de sare la porția de mozzarella obținută din 2 litri de lapte.

Pasul 5: Răcirea și servirea

Scufundă bila de brânză într-un bol cu apă rece timp de aproximativ 10 minute. Adaugă câteva cuburi de gheață în apă și mai las-o la răcit între 5 și 20 de minute. Unii oameni lasă brânza în apă rece, la frigider, peste noapte înainte de a o consuma. SFAT: Dacă vrei să aibă mai multă aromă, adaugă câteva linguri de sare și în apa de răcire. Scoate bila de brânză din apă și tamponează cu un prosop de hârtie. Și gata! Mozzarella ta de casă este gata de savurat.

Trucuri de preparare când faci mozzarella de casă

De ce este mozzarella prea tare?

Brânza poate deveni tare dacă tai bucățile de caș prea mici sau dacă este întinsă (frământată) prea mult. Secretul este să o întinzi cât mai puțin posibil, doar atât cât este necesar pentru a obține o textură fină și pentru a-i da formă de bilă.

De ce nu se topește mozzarella mea de casă?

Dacă prepari mozzarella în casă și o păstrezi în apă sărată sau în zer (așa cum preferă unii), aceasta nu se va topi foarte bine. Acest lucru se întâmplă deoarece conținutul de umiditate din brânză devine foarte ridicat.

Dacă vrei ca brânza să se topească perfect (de exemplu, pentru o pizza), cel mai bine este să o folosești imediat după ce ai preparat-o.

Cât timp rezistă mozzarella de casă

Pentru a păstra brânza în cele mai bune condiții, înfășoară mozzarella de casă în folie de plastic, pune-o într-un recipient ermetic și păstrează-o la frigider timp de 1 până la 2 săptămâni.

Sau o poți păstra în apă cu sare sau în zer, într-un recipient mic închis etanș; această metodă menține brânza hidratată și gustoasă, prevenind uscarea ei.

SFAT: Dacă vrei să o dai pe răzătoare, așteaptă să se răcească la frigider pentru o zi sau pune-o la congelator timp de câteva ore.

