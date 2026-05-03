  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum să faci mozzarella acasă

Cum să faci mozzarella acasă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Mozzarella este una dintre cele mai îndrăgite brânzeturi italienești, cu un gust proaspăt, ușor gumat și delicat. Află cum să faci mozzarella acasă, din două ingrediente simple. Este o experiență culinară fascinantă, pe cât de simplă, pe atât de satisfăcătoare!

Nimic nu se compară cu gustul proaspăt al unei mozzarella făcute chiar în bucătăria ta. Deși pare un proces rezervat artizanilor italieni, vei descoperi că, având doar două ingrediente de bază și puțină răbdare, poți obține o textură elastică și un gust delicat care vor transforma complet orice pizza sau salată Caprese. Pregătește-te să uiți de varianta din comerț și să savurezi momentele în care faci mozzarella acasă.

Ce este mozzarella și de ce este atât de populară

Mozzarella este un tip de brânză originară din Italia, cunoscută pentru textura sa moale, elastică și gustul delicat, ușor lăptos. Tradițional, se făcea din lapte de bivoliță (mozzarella di bufala), dar astăzi este produsă frecvent și din lapte de vacă.

Mozzarella face parte din categoria brânzeturilor „paste filata” – adică este încălzită și întinsă până devine elastică. De aici vine și consistența aceea ușor „gumata” și faptul că se topește atât de frumos.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Recomandarea zilei

La ce preparate este folosită?

Este extrem de versatilă și apare în multe rețete celebre:

  • Pe diverse sortimente de pizza – probabil cea mai cunoscută utilizare
  • În salata Caprese (cu roșii, busuioc și ulei de măsline)
  • În paste (lasagna, penne la cuptor)
  • În sandvișuri și panini cu diverse ingrediente, de la roșii sau castraveți, la mezeluri fine
  • În preparate la cuptor (cu vinete, pui sau legume gratinate)
  • consumată ca atare, cu ulei de măsline și ierburi aromatice
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Recomandarea zilei

De ce este mozzarella atât de populară

Popularitatea ei nu este întâmplătoare. De câțiva ani, a cucerit și gurmanzii din România, care o apreciază pentru textura delicată.

  • Se topește perfect – devine cremoasă și ușor elastică, fără să se ardă rapid, de aceea este apreciată pentru pizza și panini
  • Gust neutru și plăcut – merge cu aproape orice ingredient în salate sau sandviciuri
  • Textură unică – acea senzație „gumată” pe care o ai când savurezi o felie de pizza
  • Versatilitate – poate fi consumată crudă sau gătită
  • Percepție sănătoasă – are mai puțină sare decât alte brânzeturi și conține multe proteine și calciu

Pe scurt, mozzarella e iubită pentru că nu acoperă gustul mâncării, ci îl completează, iar combinația dintre gust, textură și modul în care se comportă la gătit o face aproape indispensabilă în bucătărie.

Cum să faci mozzarella acasă. Ce ingrediente sunt necesare

Cum să faci mozzarella acasă

Dacă ești un iubitor de brânză mozzarella, atunci trebuie neapărat să încerci această rețetă ușoară de mozzarella de casă. O poți folosi exact în același mod în care folosești brânza cumpărată din magazin. Dar vei știi exact ce ingrediente conține.

Procesul tradițional de fabricare a brânzei necesită acid citric și un produs numit cheag. Dar, pentru această rețetă, te voi învăța cum să o prepari fără aceste ingrediente. Este extrem de simplu de făcut!

Pasul 1: Pregătirea ingredientelor

  • Doi litri de lapte crud sau lapte integral pasteurizat – Nu folosi lapte ultra-pasteurizat (UHT) sau omogenizat, deoarece brânza nu va ieși corect; se va transforma în ceva asemănător cu brânza de vaci (perle de brânză). Laptele nu trebuie sub nicio formă să fie ultra-pasteurizat.
  • Oțet alb distilat – Acesta este folosit în locul acidului citric clasic și al cheagului (concentrație de aciditate 4-5%).
  • Sare pentru brânză – Este opțională; poți folosi, de asemenea, sare de mare grunjoasă sau sare kosher. Sarea de masă iodată nu este recomandată.
  • Apă – Aceasta este utilizată pentru răcirea brânzei, dar nu este un ingredient propriu-zis al brânzei.

Pasul 2: Cum să faci mozzarella acasă din doar 2 ingrediente

  1. Toarnă laptele într-o oală mare sau într-un ceaun de fontă.
  2. Reține: Folosește lapte crud (nepasteurizat) sau lapte integral pasteurizat normal, dar NU ultra-pasteurizat sau omogenizat. Acestea din urmă nu se vor închega corect și nu vor produce un caș bun. De asemenea, dacă o anumită marcă de lapte pasteurizat nu funcționează bine, încearcă alta. Cele mai bune rezultate se obțin cu lapte crud.
  3. Setează focul între mic și mediu. Nu vrem să încălzim laptele prea repede. Amestecă ușor, astfel încât să se încălzească uniform până ajunge la aproximativ 46°C (115°F).
  4. Un termometru este foarte util aici. Dacă nu ai unul, laptele ar trebui să se simtă la mână ca apa fierbinte de baie.
  5. Odată ce laptele a ajuns la acea temperatură, oprește focul și adaugă oțetul. Amestecă timp de aproximativ 30 de secunde pentru ca acesta să se combine uniform cu laptele. Va începe să se închege aproape imediat.
  6. Pune un capac pe oală și las-o să se odihnească, fără să amesteci în lapte, timp de 15-20 de minute.

Pasul 3: Adunarea cașului și eliminarea zerului

După ce au trecut cele 15–20 de minute, este timpul să aduni acel caș minunat și să îl separi de zer.

  1. Folosește o lingură sau o spatulă pentru a aduna cașul pe marginea oalei. Asigură-te că „pescuiești” bine prin zer, deoarece vei găsi mereu bucățele de caș rătăcite.
  2. Pe măsură ce îl aduni, împinge-l spre peretele oalei. Apoi scoate-l din zer și pune-l într-un bol.
  3. NOTĂ: Dacă folosești lapte integral pasteurizat obișnuit, cașul ar putea arăta diferit și ar putea fi în bucăți mai mici. (Dacă ai fi folosit acid citric și cheag, s-ar fi format un strat de caș deasupra, ca o budincă, pe care ar fi trebuit să-l tai în formă de grilaj).
  4. Este timpul să elimini cât mai mult zer posibil. Cu mâinile foarte curate (sau purtând mănuși), ia cașul în palme și strânge-l ușor. Acest lucru te ajută să storci bine zerul.
  5. Colectează zerul într-un bol și pune-l înapoi în oala mare. Repetă procesul de câteva ori, aplicând puțin mai multă forță de fiecare dată. Poți, de asemenea, să pui cașul în bol și să-l frămânți puțin.
  6. SFAT: Poți folosi și un tifon; pune cașul în el, strânge-l sub formă de ghem și stoarce-l.
  7. După ce ai scos cât de mult zer s-a putut, șterge restul de lichid din bol cu un prosop de hârtie și pune bila de brânză înapoi (sau folosește un bol nou). Asigură-te că bolul poate fi folosit în cuptorul cu microunde.

Pasul 4: Încălzirea și întinderea mozzarellei de casă

Cum să faci mozzarella acasă

Acum trebuie să încălzim cașul până la aproximativ 71°C (160°F). Există două metode:

  • Metoda cu microunde: Unii bucătari folosesc cuptorul cu microunde. Încep cu 30 de secunde, amestecă brânza, apoi mai pun încă vreo 20 de secunde. De obicei, este suficient.
  • Metoda cu zer/apă fierbinte: O altă variantă este să încălzești zerul din oală până la 76°C (170°F) sau să încălzești apă simplă până aproape de punctul de fierbere și să scufunzi cașul în ea pentru a-l încălzi.
  1. Odată ce mozzarella a ajuns la temperatura potrivită, începe să o întinzi și să o împăturești cu o lingură (va fi fierbinte!). Dacă mai iese lichid, scurge-l în oală.
  2. Întinde și frământă mozzarella timp de câteva minute, apoi dă-i formă de bilă. Dacă folosești metoda cu lichid fierbinte, scufundă brânza, apasă-o cu lingura, scoate-o și stoarce-o, repetând procesul până devine elastică.
  3. NOTĂ: Dacă vrei să adaugi sare (sare pentru brânză, sare de mare sau kosher – fără iod), fă-o chiar acum, în timp ce încălzești și întinzi brânza. Folosește aproximativ un sfert de linguriță de sare la porția de mozzarella obținută din 2 litri de lapte.

Pasul 5: Răcirea și servirea

  1. Scufundă bila de brânză într-un bol cu apă rece timp de aproximativ 10 minute.
  2. Adaugă câteva cuburi de gheață în apă și mai las-o la răcit între 5 și 20 de minute. Unii oameni lasă brânza în apă rece, la frigider, peste noapte înainte de a o consuma.
  3. SFAT: Dacă vrei să aibă mai multă aromă, adaugă câteva linguri de sare și în apa de răcire.
  4. Scoate bila de brânză din apă și tamponează cu un prosop de hârtie. Și gata! Mozzarella ta de casă este gata de savurat.

Trucuri de preparare când faci mozzarella de casă

Cum să faci mozzarella acasă

De ce este mozzarella prea tare?

Brânza poate deveni tare dacă tai bucățile de caș prea mici sau dacă este întinsă (frământată) prea mult. Secretul este să o întinzi cât mai puțin posibil, doar atât cât este necesar pentru a obține o textură fină și pentru a-i da formă de bilă.

De ce nu se topește mozzarella mea de casă?

Dacă prepari mozzarella în casă și o păstrezi în apă sărată sau în zer (așa cum preferă unii), aceasta nu se va topi foarte bine. Acest lucru se întâmplă deoarece conținutul de umiditate din brânză devine foarte ridicat.

Dacă vrei ca brânza să se topească perfect (de exemplu, pentru o pizza), cel mai bine este să o folosești imediat după ce ai preparat-o.

Cât timp rezistă mozzarella de casă

Pentru a păstra brânza în cele mai bune condiții, înfășoară mozzarella de casă în folie de plastic, pune-o într-un recipient ermetic și păstrează-o la frigider timp de 1 până la 2 săptămâni.

Sau o poți păstra în apă cu sare sau în zer, într-un recipient mic închis etanș; această metodă menține brânza hidratată și gustoasă, prevenind uscarea ei.

  • SFAT: Dacă vrei să o dai pe răzătoare, așteaptă să se răcească la frigider pentru o zi sau pune-o la congelator timp de câteva ore.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor
Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”
Cât de des ar trebui să speli blugii. Sfatul companiilor producătoare, așa vor rezista mai mult
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Tiropita, rețeta de plăcintă grecească cu brânză
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Wilmark, prins de soție cu altă femeie în casă: „Am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o domnișoară”
Wilmark, prins de soție cu altă femeie în casă: „Am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o domnișoară”
Observator News
Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
6 utilizări neașteptate ale șamponului în curățenie pe care experții le recomandă
6 utilizări neașteptate ale șamponului în curățenie pe care experții le recomandă
Horoscop Alina Bădic 3-9 mai. Revelații și confruntări decisive. Zodia care își vindecă rana ultimilor ani
Horoscop Alina Bădic 3-9 mai. Revelații și confruntări decisive. Zodia care își vindecă rana ultimilor ani
Unde să pui un cactus în casă pentru a atrage bogăția și abundența
Unde să pui un cactus în casă pentru a atrage bogăția și abundența
Țara unde chiria pentru un apartament cu 3 camere ajunge la doar câțiva cenți pe lună
Țara unde chiria pentru un apartament cu 3 camere ajunge la doar câțiva cenți pe lună
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Libertatea
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton