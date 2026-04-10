Cum să găteşti fasolea ca să eviţi balonarea

Adina Zamfir
Mâncărurile cu fasole boabe sau ciorba de fasole se numără printre cele mai delicioase preparate tradiționale românești, gătite fie în zilele de post, fie în restul anului, cu afumătură, carne de porc sau de gâscă. Dar mulți dintre noi evităm să consumăm prea des fasolea pentru că ne balonează. Află ce substanțe din fasole provoacă dureri de stomac și cum poți să gătești fasolea ca să eviți balonarea.


Cel mai simplu sfat, primit de la mamele și bunicile noastre, este acela de a pune fasolea boabe la înmuiat peste noapte, înainte de a o pregăti. Astfel poți să gătești fasolea mai bine și mai sănătos, dar de multe ori nu este de ajuns să o ții la înmuiat pentru a scăpa de balonare.

Sigur că trebuie să schimbi apa de două ori, dar mulți dintre noi tot avem probleme chiar dacă aruncăm prima apă în care a fiert fasolea. Iată alte sfaturi din vechime, dar și trucuri din bucătăria modernă care te ajută să găsești fasolea și să o mănânci fără să mai ai probleme cu stomacul!

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
De ce ne doare stomacul după ce mâncăm fasole

Cum să găteşti fasolea ca să eviţi balonarea

Fasolea este un aliment nutritiv, oferind o varietate mare de nutrienți esențiali precum proteine, vitamine și minerale esențiale pentru întregul organism. În plus, mâncarea de fasole boabe este și deosebit de gustoasă. Cu toate acestea, multe persoane evită fasolea din cauza efectelor sale asupra digestiei. Gătirea corectă și introducerea treptată în alimentație pot ajuta la reducerea simptomelor precum gazele și balonarea.

De ce provoacă fasolea gaze și balonare

Fasolea face parte din familia leguminoaselor, alături de năut, linte, soia și mazăre. Aceasta este bogată în oligozaharide, un tip de fibre nedigerabile. Deoarece organismul nu poate digera oligozaharidele din fasole și alte leguminoase, acestea ajung în intestinul gros, unde bacteriile benefice le fermentează. Acest proces eliberează gaze, care pot provoca disconfort digestiv, precum balonare sau crampe.

Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Leguminoase care provoacă mai puține gaze

Deși toate leguminoasele sunt considerate bogate în fibre fermentabile, unele conțin cantități mai mari decât altele. Alegerea boabelor cu un conținut mai scăzut de oligozaharide poate ajuta la reducerea disconfortului intestinal.

Potrivit studiilor, leguminoasele cele mai bogate în oligozaharide includ:

  • Mazărea verde
  • Lintea
  • Soia

Leguminoasele cu un conținut mai redus de oligozaharide includ:

  • Bobul
  • Fasolea verde
  • Fasolea boabe roșie (soiul kidney)

În rest, toate celelalte soiuri de fasole boabe, fie că sunt albe, maronii sau chiar negre sunt bogate în oligozaharide și provoacă fermentație puternică în stomac, gaze și balonare.

Ce substanțe provoacă balonarea și gazele

Cum să găteşti fasolea ca să eviţi balonarea

Substanțele principale din fasole care provoacă balonare sunt oligozaharidele (în special rafinoza, stachioza și verbascoza), care sunt carbohidrați complecși pe care corpul uman nu îi poate digera complet. Când acestea ajung în intestinul gros, nefiind digerate complet, ele încep să fermenteze și produc acele gaze atât de neplăcute, cu iz sulfuros.   

Așadar, în tot acest proces, de vină sunt oligozaharidele, zaharuri complexe precum rafinoza, stachioza, și fibrele insolubile, adică fibrele greu de descompus. Organismul nu le poate descompune (digera) pentru că îi lipsește o enzimă necesară descompunerii lor (alfa-galactozidaza). Aceste substanțe ajung în colon, unde începe fermentația și pot agrava simptomele de colon iritabil sau alte boli de stomac.

Acest tip de carbohidrați nu se regăsește doar în fasole, ci și în alte alimente precum cerealele, semințele și legumele din familia verzei – broccoli, conopidă sau varză de Bruxelles. În timpul fermentației, bacteriile intestinale produc gaze precum hidrogenul, dioxidul de carbon și metanul, responsabile pentru balonare.

Mirosul neplăcut asociat flatulenței este cauzat de compuși precum hidrogenul sulfurat sau amoniacul, rezultați în urma descompunerii alimentelor nedigerate complet.

Astfel, deși fasolea rămâne un aliment nutritiv și valoros, modul în care este preparată și combinată cu alte alimente poate face diferența între un beneficiu real pentru sănătate și un disconfort digestiv neplăcut.

Cum să gătești fasolea, să scapi de balonare. Trucuri care funcționează

Tot mai multe gospodine au început să folosească boabele de fasole prefierte din conserve. Iahnia de fasole sau ciorba de fasole se prepară mai repede, dar boabele din conserve nu îți oferă siguranța că vei scăpa de balonare. Ele sunt prefierte la presiune, dar apa nu este schimbată, astfel că polizaharidele sunt prezente în continuare în concentrație destul de mare.

Fasolea cea mai bună și sigură pentru stomac este cea preparată acasă. Iată cum să gătești fasolea să fie gustoasă și sănătoasă, fără să mai ai deloc probleme cu stomacul.

Pune boabele la înmuiat peste noapte

Cum să găteşti fasolea ca să eviţi balonarea

Este un sfat general valabil și o etapă pe care nu trebuie să o sari, chiar dacă nu poți găti fasolea imediat, așa cum ți-ai dori. Spală bine boabele și pune-le la înmuiat în apă la temperatura camerei, într-un bol încăpător. Adaugă și câteva crenguțe proaspete de busuioc sau de cimbru. Lasă fasolea la înmuiat peste noapte! Fibrele greu de digerat se vor înmuia foarte bine și nu vor mai provoca dureri și crampe de stomac.

Este foarte important să pui fasolea boabe la înmuiat în apă rece cu 4 sau chiar 8 ore înainte de a fi gătită. Adaugă un strop de sare sau o jumătate de linguriță de bicarbonat în apa în care fasolea stă la înmuiat. Cojile boabelor se vor desface și se vor desprinde mai ușor.

Clătește boabele cu jet de apă

După ce a stat la înmuiat, fasolea trebuie clătită sub jet de apă rece de câteva ori, pentru a înlătura cât mai multe coji. Substanțele polizaharide care provoacă balonarea și gazele se află în mare parte în coaja boabelor. Cu cât se înmoaie mai bine, cu atât fasolea va fi mai ușor de digerat.

Fierbe fasolea boabe în 2 ape

Cum să găteşti fasolea ca să eviţi balonarea

A doua zi, după ce miezul boabelor s-a înmuiat bine, fierbe fasolea în două ape, aruncă-le, clătește bine boabele și apoi gătește-le cu al treilea rând de apă curată. Prin acest proces, o bună parte din substanțele care provoacă balonarea ajung în apă și vor fi eliminate. Dar, între cele două ape, ține minte acest truc simplu:

fierbe boabele de fasole în prima apă și lasă-le să clocotească 5 – 7 minute; stecoară apa și amestecă în boabe cu o lingură de lemn, să se desprindă cât mai multe coji; clătește boabele și adună cojile care plutesc la suparafață;

– pune altă apă curată în oală și fierbe boabele iar, până începe să clocotească apa; lasă-le să clocotească 5 minute, apoi aruncă apa;

– amestecă iar boabele cu lingura de lemn să se mai desprindă din coji, clătește cu apă rece și abia apoi poți să începi să gătești fasolea în funcție de rețeta pe care vrei să o faci.

În ultima apă de fiert, se adaugă un morcov întreg, câteva felii de țelină, o ceapă și o rădăcină de pătrunjel, astfel încât boabele de fasole să capete un gust mult mai bun. Ulterior, ele pot fi folosite pentru ciorbe, iahnii și diverse mâncăruri scăzute cu sos de roșii.

Când poți să folosești bicarbonat de sodiu

Unele gospodine sunt convinse că bicarbonatul ajută boabele de fasole să se înmoaie mai repede și te scapă apoi de balonare. Bicarbonatul se folosește doar în prima apă de fiert, apoi boabele de fasole se fierb cu apă curată, fără bicarbonat. De multe ori, trucul cu bicarbonat funcționează, iar persoanele care nu au probleme mai grave cu stomacul tolerează bine mâncarea de fasole.

Cum să grăbești procesul de înmuiere

cum se fierbe fasolea trucuri

Există o soluție simplă să grăbești înmuierea boabelor de fasole, dar ea funcționează mult mai bine cu boabe de cel mult un an de zile, mai puțin cu boabele vechi și foarte deshidratate. De asemenea, este un truc bun pentru soiurile cu boabe mari și cremoase, precum este fasolea albă mare sau fasolea roșie.

Se spală bine boabele de fasole, se pun la fiert într-o oală încăpătoare și se lasă să clocotească unul – două minute. Apoi se aruncă apa în care au fiert și se pun boabele în altă apă curată și fierbinte, care deja a clocotit câteva secunde. Se lasă la înmuiat aproximativ o oră, apoi se aruncă apa și se gătesc boabele după placul inimii.

Când să folosești oala cu presiune

Bunica spunea că mâncarea de fasole cu adevărat gustoasă nu se fierbe pe repede înainte și nici la presiune. Este adevărat că oala cu presiune face ca boabele să fie foarte bine fierte, dar răpește din gustul și dulceața acestei leguminoase.

Cu toate acestea, este bine să folosești oala cu presiune în trei situații concrete:

– când ai boabe de fasole mai vechi de un an;

– când ai boabe din soiuri foarte mici și tari, din care poți face iahnie;

– când vrei să gătești ciorbe sau supe de fasole.

De ce este bine să gătești fasolea lent

Unul dintre cele mai importante trucuri necesare când gătești fasolea este acela de a găti mâncarea respectivă la foc potrivit, mai mult timp, pentru a descompune mai bine carbohidrații și polizaharidele. Așadar, fierbe fasolea încet, la foc potrivit, așa cum fierbi sarmalele.

Nu grăbi procesul și nu stinge focul, dacă boabele de fasole ți se par în continuare puțin tari la mijloc. Mai adaugă sos de roșii, apă fierbinte sau supă de legume și continuă fierberea lent, până când fasolea devine cremoasă și gustoasă. Spor la treabă!

Ce a spus Răzvan Lucescu la slujba de înmormântare a tatălui său: gestul facut la finalul discursului
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Dinamo, aproape de tragedie în Vinerea Mare! „Câinii” au scăpat ca prin minune de un accident aviatic. Video
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;

Cine a oficiat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Ceremonia a fost rezervată familiei și apropiaților
Giovanni Becali, acuzații grave după moartea lui Mircea Lucescu: „Federația Română de Fotbal, vinovată moral de tragedie”
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini emoționante de la ceremonia de înmormântare
Cine este Maria Luiza Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu. Cum arată și cu ce se ocupă Marilu. Are trei copii
Fiica Ralucăi Moianu, Mara Boglea, i-a tăiat moțul fiului. Ce a ales Carol de pe tăviță. „Nașul Dan Alexa ne-a spus că a făcut cea mai bună alegere”
Mihai Stoica, impresionat de felul în care Răzvan Lucescu s-a comportat la priveghiul tatălui său: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Fotografii emoționante de la mormântul lui Mircea Lucescu. Zeci de admiratori s-au adunat să-i aducă un ultim omagiu. Ce scrie pe cavou
Diana, lovită mortal în Italia de o maşină în timp ce stătea ghemuită pe marginea drumului. Era mamă a 4 copii
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Crește numărul cazurilor de cancer pulmonar la nefumători. Cauzele care îi surprind pe medici
Hipertensiunea ar putea avea o cauză ascunsă în creier. O posibilă cale nouă de tratament
Cum se stabilește, de fapt, pensia de urmaș după Mica Recalculare
Vaccinul antigripal scade riscul de Alzheimer, susțin cercetătorii. Doza face diferența
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Ce a spus Răzvan Lucescu la slujba de înmormântare a tatălui său: gestul facut la finalul discursului
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
