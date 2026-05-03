  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Fiecare băutură cere un anumit tip de pahar. Unele pahare au picior înalt, altele au cupa cilindrică, altele sunt bombate, iar forma lor nu ține doar de estetica mesei. Iată cum alegi paharul potrivit în funcție de băutura pe care o servești, mai ales dacă organizezi o masă de sărbătoare.

La o masă festivă, ordinea servirii băuturilor nu este întâmplătoare; ea urmează o logică menită să pregătească digestia, să pună în valoare preparatele culinare și să mențină o stare de bine invitaților. Iată în ce ordine se servesc băuturile la masă și cum să alegi paharul potrivit pentru fiecare dintre ele.

În ce ordine se servesc băuturile la masă

1. Aperitivul (Cocktail-uri ușoare sau băuturi tari)

Se servește înainte de masă, pentru a stimula apetitul.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Recomandarea zilei
  • Ce servim: Cocktail-uri (ex: Aperol Spritz, Gin Tonic), șampanie, prosecco sau băuturi tari (țuică, vodcă, bitter).
  • Regulă: Băuturile tari se servesc în cantități mici. Scopul este deschiderea apetitului, nu intoxicarea înainte de felul principal.

2. Apa și băuturile nealcoolice (Sucurile)

Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Recomandarea zilei

Apa (plată sau minerală) trebuie să fie prezentă pe masă pe tot parcursul evenimentului.

  • Rol: Apa curăță papilele gustative între diferite feluri de mâncare și previne deshidratarea cauzată de alcool.
  • Sucurile: Se servesc de obicei odată cu felul principal pentru cei care nu consumă alcool, sau între felurile de mâncare.

3. Vinul (Vedeta mesei)

Vinul se servește de regulă odată cu mâncarea, respectând o ierarhie a intensității:

  • Vinul alb sau rosé: Se servește la gustări, pește sau carne albă.
  • Vinul roșu: Se servește la felul principal (carne roșie, vânat).
  • Regula de aur: Întotdeauna se trece de la un vin ușor la unul corpolent, de la un vin sec la unul dulce și de la un vin tânăr la unul vechi.

4. Berea

Deși la mesele foarte formale berea este mai rar întâlnită, la evenimentele moderne sau informale ea se servește în timpul felului principal, fiind o alternativă la vin.

  • Atenție: Nu se recomandă amestecarea berii cu vinul roșu, deoarece poate crea disconfort gastric.

5. Vinul de desert

Se servește la final, odată cu dulciurile. Sunt vinuri licoroase, dulci sau demidulci, care să completeze zahărul din desert.

6. Digestivul (Băuturi tari de final)

Se servește după ce masa s-a încheiat, uneori alături de cafea.

  • Ce servim: Coniac, brandy, grappa, lichioruri fine sau bitter-uri digestive.
  • Rol: Ajută sistemul digestiv după o masă copioasă.

Cum alegi paharul potrivit pentru vin

Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

Când vine vorba de paharele de vin, există principii foarte diferite. În realitate, paharul are o influență majoră asupra modului în care se dezvoltă gustul și buchetul (aroma) vinului.

Paharele pentru vin roșu

Pentru vinurile roșii puternice și bogate în taninuri, cum sunt Rioja sau Cabernet Sauvignon, se recomandă paharele de vin roșu înalte și înguste, cu o cupă mai puțin bombată, pentru a permite aromelor să se etaleze treptat.

Vinurile roșii mai ușoare, precum Pinot Noir, care au un conținut mai scăzut de taninuri, sunt potrivite pentru paharele de vin roșu bombate. De asemenea, vinurile roșii franțuzești celebre din regiunea Bordeaux sau vinul italian Chianti se beau cel mai bine din pahare bombate.

Pe de altă parte, un vin roșu de țară, servit rece, poate fi savurat și din tipicele pahare rotunde sau pătrățoase, cu pereți groși.

Paharele pentru vin alb

Dacă servești vinuri albe ușoare, ar trebui să folosești pahare cu o capacitate ceva mai mică, picior lung și formă îngustă. Acest design previne încălzirea rapidă a vinului rece. În caz contrar, notele de alcool ar putea acoperi buchetul delicat.

Vinurile albe mai pline, cum sunt Chardonnay sau Sauvignon Blanc, pot fi servite în pahare de vin alb mai mari și ușor bombate, pentru a lăsa aroma să se dezvolte.

Paharele pentru vin rosé

Paharele de rosé sunt ușor bombate și au un picior lung. Acest lucru împiedică căldura mâinilor să încălzească vinul răcit. O alternativă potrivită sunt și paharele de vin alb în formă de lalea. La fel ca vinul alb, și cel rose se servește rece. Pe măsură ce se încălzește, se pierde gustul subtil și prima aromă fructată.

Tipuri de pahare potrivite pentru spumante sau șampanie

Vinurile spumante, cum sunt șampania sau Prosecco, sunt nelipsite de la recepții și ocazii festive. De obicei, aceste băuturi se servesc într-un pahar în formă de lalea, cu pereți subțiri, destul de alungit și cu un picior lung.

Forma tipică a paharelor de șampanie asigură menținerea dioxidului de carbon pentru mai mult timp, permițând bulelor să se ridice sub formă de perle prin centrul paharului.

Mai puțin întâlnită, dar foarte spectaculoasă vizual, este cupa de șampanie de tip „bowl”, cu o deschidere largă. Datorită cupei cu deschidere largă, aceasta nu este tocmai ideală pentru băuturile carbogazoase, deoarece acidul se pierde repede. Totuși, cupele de șampanie sunt folosite pentru aranjamente spectaculoase la bufete, cum ar fi piramidele de pahare.

Paharele de vin spumant au o capacitate maximă de 0,2 litri, însă în majoritatea restaurantelor se servesc doar 0,1 litri de băutură per pahar.

Ce pahare să alegi când servești bere

Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

Berea rămâne una dintre cele mai populare băuturi din lume. Paharele pentru bere și halbele au forme foarte diferite, care reflectă nu numai calitatea, ci și aroma sau specialitatea de bere servită.

Paharul de Pilsner sau „laleaua”

Datorită formei de lalea a cupei, paharul de Pilsner este cunoscut și sub numele de „lalea de bere”. Cu un picior scurt și sticlă destul de subțire, acest pahar este foarte delicat. Capacitatea tipică este de 0,33 litri. Forma specială a paharului asigură formarea unei coroane frumoase de spumă atunci când berea este turnată.

Paharul cilindric

Paharul cilindric are o capacitate de 0,2 litri. Formatul mic este important pentru ca berea de casă sau diverse specialități, servite adesea în pahare cilindrice, să rămână proaspăte mai mult timp.

Halba de bere

Halba de bere, cunoscută și sub numele de „Stein” sau „Tankard”, este un recipient robust, cu pereți groși și toartă. În funcție de tradiție, poate avea un capac metalic cu balama. Halbele sunt disponibile în multe forme, inclusiv cu gravuri sau pereți din sticlă cu relief. Capacitatea obișnuită este de 0,5 litri pentru halbele mari și 0,33 litri pentru cele mici.

Tipuri de pahare pentru apă, sucuri și băuturi fără alcool

Atunci când vine vorba de băuturi nealcoolice, cum ar fi sucurile amestecate cu apă minerală (spritzers), sucurile naturale, limonadele sau apa minerală, se folosesc paharele de zi cu zi. Acestea au o capacitate între 0,2 și 0,5 litri și pot avea forme foarte variate. Cu deschidere largă sau îngustă, cu pereți groși sau subțiri – aici aproape orice este permis.

Recomandăm totuși servirea băuturilor carbogazoase în pahare mai înguste. Acest lucru împiedică dioxidul de carbon să iasă prea repede, menținând acidulate mai mult timp apa minerală, sucurile sau apa tonică.

Pahare pentru spirtoase și rachiuri

Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

Paharele de shot (păhărelele) sunt disponibile în numeroase variante. Trăsătura lor comună este capacitatea mică, de 0,02 sau 0,04 litri (2 și 4 cl), dimensiune care este standardizată. Acestea pot fi cu sau fără picior, cu pereți groși sau subțiri, cilindrice, ușor bombate sau sub formă de eprubetă.

Paharele pentru aperitiv

Aperitivul se servește înainte de masă și, de regulă, constă în băuturi alcoolice. Paharele pentru aperitiv vin în diverse forme: bombate, cilindrice, cu sau fără picior. Pe lângă clasicul Aperol Spritz, aceste pahare sunt folosite și pentru a servi vinuri albe seci cu gheață sau alte băuturi mixte (cocktailuri).

Paharele de coniac (balon)

Paharul de coniac are o formă specială, creată pentru a pune în valoare coniacul sau alte spirtoase fine. De regulă, are o formă bombată și o deschidere care se îngustează spre vârf, pentru a concentra și intensifica aromele băuturii.

Paharele pentru digestiv

Acestea sunt folosite pentru a servi rachiuri, lichioruri sau bitter-uri, care se savurează în principal după masă. Paharele de digestiv pot avea sau nu picior. O variantă celebră este paharul de coniac de tip „snifter”: are un picior scurt și o cupă bombată cu pereți subțiri, fiind conceput să permită aromei să se dezvolte atunci când băutura este rotită în pahar.

Paharele de grappa

Paharul de grappa este o variantă specială a paharului de rachiu, folosit în special pentru acest tip de băutură italiană sau pentru rachiurile de fructe. Se distinge prin forma aparte a cupei: este bombată la bază și terminată cilindric la partea superioară, permițând aromei de tescovină să se dezvolte pe deplin.

Paharele foarte mici

Aceste păhărele de mici dimensiuni sunt folosite atât pentru prezentarea rachiurilor de fructe, cât și pentru „shots” (băuturi dintr-o singură înghițitură).

Paharele de whiskey

Paharele tipice de whiskey sunt, de obicei, pahare joase și largi. Variantele realizate din cristal gravat sunt deosebit de elegante. Baza groasă a paharului are rolul de a menține whiskey-ul la temperatura dorită de servire.

Cum se așază paharele lângă farfurii și tacâmuri

Cum alegi paharul potrivit pentru fiecare băutură

La o masă festivă, aranjarea paharelor nu este întâmplătoare — există o logică simplă, care ține de ordinea servirii și de confortul invitatului.

Regula de bază: toate paharele se așază în partea dreaptă, deasupra cuțitelor.

Ordinea corectă a paharelor

Paharele se aliniază oblic sau în linie ușor curbată, pornind dinspre dreapta spre stânga (sau dinspre exterior spre interior), în funcție de utilizare:

  1. Paharul de apă
    • Se pune cel mai aproape de farfurie, deasupra cuțitului mare.
    • Este de obicei cel mai mare pahar.
  2. Paharul de vin roșu
    • Se așază ușor în dreapta paharului de apă.
  3. Paharul de vin alb
    • Se pune lângă cel de vin roșu, puțin mai în față (fiind folosit înaintea celui de vin roșu).
  4. Paharul pentru băuturi tari (ex: gin, țuică, lichior)
    • Se plasează cel mai în exterior sau ușor în față, fiind cel mai mic.

Sfaturi utile de la specialiști

  • Nu se pun mai mult de 3–4 pahare pe masă, ca să nu aglomerezi spațiul.
  • Paharele trebuie să formeze un ansamblu aerisit, nu înghesuit.
  • Se folosesc în ordinea în care sunt așezate: de la exterior spre interior.
  • Nu uita că paharele de apă nu se strâng niciodată de pe masă până când nu pleacă ultimul invitat! Ele trebuie să fie tot timpul pline cu apă!

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
GSP.ro
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru el am venit”. Video exclusiv
Când plătești impozit pe garaj. Tot ce trebuie să ştii despre construcţie în 2026
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce se aude un bâzâit în prize sau întrerupătoare
Cum să faci mozzarella acasă
Curățarea aerului condiționat. De ce trebuie să faci igienizarea înainte de caniculă
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”
Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să...”
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop săptămânal 4 mai – 10 mai 2026. Două dintre zodii traversează o perioadă dificilă
Horoscop 4 mai 2026. Furtună copleșitoare în viața unei zodii. Conflicte, trădări și neînțelegeri. Deciziile importante trebuie amânate
Horoscop 4 mai 2026. Furtună copleșitoare în viața unei zodii. Conflicte, trădări și neînțelegeri. Deciziile importante trebuie amânate
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Observator News
Notă de plată record la un club din Mamaia Nord. Cât au cheltuit petrecăreţii pe litoral de 1 Mai
Notă de plată record la un club din Mamaia Nord. Cât au cheltuit petrecăreţii pe litoral de 1 Mai
Libertatea pentru Femei
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pata de pe gât care poate semnala diabetul. Semnul ignorat de mulți pacienți
Pata de pe gât care poate semnala diabetul. Semnul ignorat de mulți pacienți
Medicamentele pe care nu trebuie să le ții în frigider. Pot deveni ineficiente fără să îți dai seama
Medicamentele pe care nu trebuie să le ții în frigider. Pot deveni ineficiente fără să îți dai seama
Ce se întâmplă, de fapt, cu glicemia când iei vitamina D
Ce se întâmplă, de fapt, cu glicemia când iei vitamina D
Mersul lent după 65 de ani, un posibil semn timpuriu de demență
Mersul lent după 65 de ani, un posibil semn timpuriu de demență
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton