  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce se întâmplă dacă uiți ușa deschisă la frigider sau congelator

Ce se întâmplă dacă uiți ușa deschisă la frigider sau congelator

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vii cu sacoșele pline de alimente, le pui repede în frigider și pleci cu alte treburi prin casă, fără să închizi bine ușa frigiderului. Vin copiii de la joacă, își iau înghețata din congelator și nu sunt atenți să închidă ușa bine. Peste câteva minute sau chiar ore descoperi că frigiderul tău mergea cu ușa deschisă. Cât este de grav? Ce se întâmplă de fapt dacă uiți ușa deschisă la frigider sau la congelator?

Ți s-a întâmplat vreodată să fii grăbită, preocupată cu alte lucruri și să observi abia mai târziu că ușa frigiderului sau a congelatorului a rămas întredeschisă? Este o greșeală mai frecventă decât ne dăm seama. Însă ceea ce pare la prima vedere un simplu accident poate avea consecințe importante asupra aparatului, alimentelor și chiar asupra facturii la energie.

O ușă lăsată deschisă câteva minute poate părea inofensivă, dar dacă acest lucru se întâmplă mai des sau pentru o perioadă mai lungă, frigiderul este forțat să muncească mult mai mult pentru a reveni la temperatura normală. Iată ce consecințe poate avea acest obicei și cum poți evita problemele.

Crește consumul de energie și factura la electricitate

Atunci când ușa frigiderului sau a congelatorului rămâne deschisă, aerul cald din încăpere pătrunde în interiorul aparatului. Pentru că temperatura crește, sistemul de răcire trebuie să funcționeze mai intens pentru a menține nivelul rece necesar.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

Practic, frigiderul începe să lucreze „peste program”, asemenea unui aparat de aer condiționat care încearcă să răcească o cameră cu geamul larg deschis. Cu cât ușa rămâne mai mult timp deschisă, cu atât compresorul va funcționa mai mult, iar consumul de energie va crește.

Rezultatul? Facturi mai mari la electricitate și risipă inutilă de energie.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Alimentele se pot strica mai repede

Aerul cald care intră în frigider afectează direct siguranța și prospețimea alimentelor. Produsele perisabile, precum carnea, lactatele, peștele, ouăle, fructele și legumele, sunt cele mai vulnerabile.

O temperatură mai ridicată favorizează dezvoltarea bacteriilor și grăbește procesul de alterare. De exemplu, un iaurt sau o bucată de carne care ar fi rezistat câteva zile în condiții normale poate începe să își piardă calitatea mai repede dacă frigiderul nu mai reușește să păstreze temperatura constantă.

În plus, alimentele aruncate înseamnă bani pierduți și mai multă risipă de mâncare.

Scade calitatea alimentelor

Nu doar siguranța alimentelor este afectată, ci și gustul și textura acestora.

Fructele și legumele pot deveni moi, își pot pierde prospețimea și textura crocantă. Salata, de exemplu, se poate ofili mai repede, iar unele fructe își pot schimba consistența.

Produsele lactate pot începe să se altereze sau să își schimbe textura, iar alimentele congelate pot suferi un proces de dezghețare parțială urmată de recongelare. Acest lucru poate afecta gustul și calitatea lor: înghețata poate deveni mai tare și capătă cristale de gheață, iar carnea congelată își poate pierde din frăgezime.

Se poate forma condens și gheață în exces

Când aerul cald intră în frigider sau congelator, apare condensul – acele mici picături de apă care se formează pe suprafețele reci.

Dacă ușa rămâne deschisă prea mult timp, umezeala acumulată poate duce la apariția gheții pe pereții interiori ai congelatorului. Stratul de gheață poate bloca circulația corectă a aerului rece și poate reduce eficiența aparatului.

În timp, această acumulare poate favoriza apariția mucegaiului în anumite zone și poate afecta funcționarea normală a frigiderului.

Aparatul se poate deteriora mai repede

Ce se întâmplă dacă uiți ușa deschisă la frigider sau congelator

Un frigider care trebuie să compenseze constant pierderile de temperatură este supus unui efort suplimentar. Compresorul – una dintre cele mai importante componente ale aparatului – poate funcționa mai mult decât este normal, ceea ce duce la uzură prematură.

În cazuri extreme, suprasolicitarea poate provoca defectarea compresorului, iar reparațiile pot fi costisitoare. Uneori, înlocuirea unei componente importante poate ajunge să coste atât de mult încât devine mai avantajoasă schimbarea aparatului.

Cum poți preveni această problemă

Pentru a evita aceste situații, câteva obiceiuri simple pot face diferența:

  • verifică întotdeauna dacă ușa s-a închis complet;
  • nu lăsa frigiderul deschis în timp ce te gândești ce să gătești;
  • organizează alimentele astfel încât să găsești mai repede ceea ce cauți;
  • curăță periodic garnitura de cauciuc a ușii, deoarece o etanșare slabă poate permite pierderea aerului rece;
  • dacă observi că ușa nu se închide bine, verifică balamalele și poziționarea aparatului.

Un gest mic, precum închiderea corectă a ușii frigiderului, poate ajuta la economisirea energiei, păstrarea alimentelor proaspete și prelungirea duratei de viață a aparatului.

Semne că frigiderul tău nu mai funcționează corect

Dacă uiți foarte rar ușa deschisă la frigider sau la congelator și o închizi după câteva minute, în afară de consumul mai mare de energie nu apar alte probleme grave. Dar, dacă se întâmplă des ca frigiderul sau congelatorul să meargă cu ușile deschise, este posibil ca aparatul tău să se defecteze curând. Iată ce semne îți indică faptul că frigiderul are nevoie de reparații.

1. Frigiderul nu mai răcește suficient

Cel mai evident semn al unei probleme este atunci când frigiderul nu mai păstrează temperatura obișnuită. Dacă alimentele nu mai sunt reci, se strică mai repede sau simți că aerul din interior este prea cald, este posibil să existe o defecțiune.

Cauzele pot fi mai multe:

  • termostatul nu mai funcționează corect;
  • sistemul de răcire are probleme;
  • există o pierdere de agent frigorific;
  • garnitura ușii nu mai închide bine;
  • ventilatorul sau senzorii de temperatură sunt defecți.

Cu cât problema este verificată mai repede, cu atât cresc șansele ca reparația să fie mai simplă. Dacă este ignorată, poate afecta compresorul, una dintre cele mai importante și costisitoare componente ale frigiderului.

2. Frigiderul nu răcește, dar congelatorul funcționează

Uneori apare o situație aparent ciudată: congelatorul își face treaba, dar partea de frigider rămâne caldă. Problema poate să apară și după ce uiți ușa deschisă la frigider de mai multe ori.

Acest lucru se întâmplă frecvent din cauza unor probleme precum:

  • acumularea de gheață care blochează circulația aerului rece;
  • ventilatorul interior care nu mai funcționează;
  • sistemul care distribuie aerul rece între congelator și frigider este blocat.

Problema poate părea minoră, dar este important să fie rezolvată rapid pentru ca întregul aparat să nu fie afectat.

3. Frigiderul face zgomote neobișnuite

Este normal ca un frigider să producă anumite sunete atunci când pornește sau răcește. Totuși, dacă apar zgomote noi sau mult mai puternice decât înainte, poate fi un semn că există o problemă.

Atenție la:

  • bâzâit continuu;
  • pocnituri;
  • ticăituri;
  • sunete metalice sau vibrații puternice.

Cauza poate fi un ventilator defect, un compresor suprasolicitat sau o piesă care s-a slăbit. O verificare făcută la timp poate preveni o defecțiune mai gravă.

4. Apare apă în interiorul frigiderului sau pe podea

Câteva picături de umezeală pot fi normale, pentru că procesul de răcire produce condens. Însă dacă găsești apă pe rafturi, în sertare sau sub frigider, este posibil să existe o problemă.

Cele mai întâlnite cauze sunt:

  • scurgerea pentru condens este blocată;
  • garnitura ușii nu mai etanșează corect;
  • există o acumulare de gheață care se topește anormal.

Dacă problema este ignorată, pot apărea mirosuri neplăcute, mucegai și un consum mai mare de energie.

5. Congelatorul este plin de gheață

Un congelator nu ar trebui să aibă un strat gros de gheață pe pereți sau pe alimente. Dacă pare că interiorul s-a transformat într-un mic „iglu”, ceva nu funcționează corect.

Posibile explicații:

  • ușa nu se închide complet;
  • intră aer cald din exterior;
  • sistemul de dezghețare are o problemă;
  • senzorii nu mai funcționează corect.

Pe lângă faptul că ocupă spațiu, gheața în exces obligă frigiderul să muncească mai mult și crește consumul de curent.

6. Frigiderul funcționează continuu și nu se mai oprește

Dacă auzi motorul pornit aproape tot timpul, este un semn că frigiderul încearcă să ajungă la temperatura dorită, dar nu reușește.

Acest lucru poate fi cauzat de:

  • pierderi de agent frigorific;
  • garnituri deteriorate;
  • probleme la termostat;
  • acumulări de murdărie în zona de răcire.

Funcționarea fără pauză crește factura la energie și poate uza rapid compresorul.

7. Persistă mirosurile neplăcute

Uneori, chiar și după o curățare atentă, frigiderul poate păstra un miros neplăcut. Dacă bicarbonatul, oțetul sau soluțiile speciale nu ajută, cauza poate fi ascunsă în interiorul aparatului.

Posibile motive:

  • scurgere murdară;
  • depuneri în zone greu accesibile;
  • filtru de aer încărcat;
  • apariția mucegaiului.

8. Lumina din frigider nu mai funcționează

Deși pare o problemă mică, lumina interioară poate indica o defecțiune mai importantă.

Cauzele pot fi:

  • bec ars;
  • LED defect;
  • senzorul ușii nu mai funcționează;
  • probleme la placa electronică.

Un senzor defect poate influența modul în care frigiderul gestionează răcirea, chiar dacă problema pare doar legată de lumină.

9. Simți miros de ars sau frigiderul este foarte fierbinte în spate

Acesta este unul dintre cele mai importante semne de alarmă. Dacă simți miros de plastic încins sau observi că partea din spate este mult prea fierbinte, este recomandat să scoți aparatul din priză și să ceri ajutor specializat.

Cauzele pot fi:

  • fire deteriorate;
  • compresor supraîncălzit;
  • condensator murdar sau blocat.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Fanatik
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
GSP.ro
Blonda jurnalistă și „decarul” » Detalii de la nunta anului în Bănie: „Mai facem una! Au venit din foarte multe țări să ne fie alături”
Blonda jurnalistă și „decarul” » Detalii de la nunta anului în Bănie: „Mai facem una! Au venit din foarte multe țări să ne fie alături”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Redactia.ro
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. "Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!"
Teo Trandafir, dezvăluiri rare despre cariera de peste 30 de ani în televiziune. "Am și făcut, foarte prost, ceva diferit care m-a marcat, ceva ce n-aș mai face niciodată!"
Cum se menține în formă Simona Halep. Care sunt alimentele pe care le evită fosta jucătoare de tenis
Cum se menține în formă Simona Halep. Care sunt alimentele pe care le evită fosta jucătoare de tenis
Proiecte speciale
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Horoscop 5 iulie 2026. Trădarea își face loc în viața ei. O zodie trece prin încercări grele
Horoscop 5 iulie 2026. Trădarea își face loc în viața ei. O zodie trece prin încercări grele
Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei: „Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut” / Exclusiv
Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei: „Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut” / Exclusiv
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil la Constanța. Primele imagini
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil la Constanța. Primele imagini
Theo Rose, surprinsă de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus micuțul: „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Theo Rose, surprinsă de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus micuțul: „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Observator News
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitaminele care pot dubla riscul de cancer de plămâni dacă sunt luate ani la rând. Pericolul ascuns din suplimentele naturale
Vitaminele care pot dubla riscul de cancer de plămâni dacă sunt luate ani la rând. Pericolul ascuns din suplimentele naturale
Alimente ideale pentru reglarea glandei tiroide. Ce să mănânci și ce să eviți ca să nu îți dai hormonii peste cap
Alimente ideale pentru reglarea glandei tiroide. Ce să mănânci și ce să eviți ca să nu îți dai hormonii peste cap
Te îngrașă statinele? Răspunsul cercetătorilor i-ar putea surprinde pe mulți
Te îngrașă statinele? Răspunsul cercetătorilor i-ar putea surprinde pe mulți
Horoscop Urania 4-10 iulie. Venus răstoarnă toate zodiile! Adevăruri ascunse ies la lumină, iar relațiile nu mai pot fi salvate prin minciuni
Horoscop Urania 4-10 iulie. Venus răstoarnă toate zodiile! Adevăruri ascunse ies la lumină, iar relațiile nu mai pot fi salvate prin minciuni
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Libertatea
Google Maps pentru Roma Antică este online și funcționează: cum arată Omnesviae, aplicația care calculează rute de acum 2.000 de ani
Google Maps pentru Roma Antică este online și funcționează: cum arată Omnesviae, aplicația care calculează rute de acum 2.000 de ani
Tatiana Țîbuleac: „Tata a murit în mijlocul cărții despre el. Asta a influențat felul în care scriu”
Tatiana Țîbuleac: „Tata a murit în mijlocul cărții despre el. Asta a influențat felul în care scriu”
Limba română, predată în școlile din Austria, ca materie opțională
Limba română, predată în școlile din Austria, ca materie opțională
Jobul plătit cu peste 2.600 de euro pe lună: trebuie să călătorești și să vorbești cu alți oameni
Jobul plătit cu peste 2.600 de euro pe lună: trebuie să călătorești și să vorbești cu alți oameni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton