Ce se întâmplă dacă uiți ușa deschisă la frigider sau congelator

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Vii cu sacoșele pline de alimente, le pui repede în frigider și pleci cu alte treburi prin casă, fără să închizi bine ușa frigiderului. Vin copiii de la joacă, își iau înghețata din congelator și nu sunt atenți să închidă ușa bine. Peste câteva minute sau chiar ore descoperi că frigiderul tău mergea cu ușa deschisă. Cât este de grav? Ce se întâmplă de fapt dacă uiți ușa deschisă la frigider sau la congelator?

Ți s-a întâmplat vreodată să fii grăbită, preocupată cu alte lucruri și să observi abia mai târziu că ușa frigiderului sau a congelatorului a rămas întredeschisă? Este o greșeală mai frecventă decât ne dăm seama. Însă ceea ce pare la prima vedere un simplu accident poate avea consecințe importante asupra aparatului, alimentelor și chiar asupra facturii la energie.

O ușă lăsată deschisă câteva minute poate părea inofensivă, dar dacă acest lucru se întâmplă mai des sau pentru o perioadă mai lungă, frigiderul este forțat să muncească mult mai mult pentru a reveni la temperatura normală. Iată ce consecințe poate avea acest obicei și cum poți evita problemele.

Crește consumul de energie și factura la electricitate

Atunci când ușa frigiderului sau a congelatorului rămâne deschisă, aerul cald din încăpere pătrunde în interiorul aparatului. Pentru că temperatura crește, sistemul de răcire trebuie să funcționeze mai intens pentru a menține nivelul rece necesar.

Practic, frigiderul începe să lucreze „peste program”, asemenea unui aparat de aer condiționat care încearcă să răcească o cameră cu geamul larg deschis. Cu cât ușa rămâne mai mult timp deschisă, cu atât compresorul va funcționa mai mult, iar consumul de energie va crește.

Rezultatul? Facturi mai mari la electricitate și risipă inutilă de energie.

Alimentele se pot strica mai repede

Aerul cald care intră în frigider afectează direct siguranța și prospețimea alimentelor. Produsele perisabile, precum carnea, lactatele, peștele, ouăle, fructele și legumele, sunt cele mai vulnerabile.

O temperatură mai ridicată favorizează dezvoltarea bacteriilor și grăbește procesul de alterare. De exemplu, un iaurt sau o bucată de carne care ar fi rezistat câteva zile în condiții normale poate începe să își piardă calitatea mai repede dacă frigiderul nu mai reușește să păstreze temperatura constantă.

În plus, alimentele aruncate înseamnă bani pierduți și mai multă risipă de mâncare.

Scade calitatea alimentelor

Nu doar siguranța alimentelor este afectată, ci și gustul și textura acestora.

Fructele și legumele pot deveni moi, își pot pierde prospețimea și textura crocantă. Salata, de exemplu, se poate ofili mai repede, iar unele fructe își pot schimba consistența.

Produsele lactate pot începe să se altereze sau să își schimbe textura, iar alimentele congelate pot suferi un proces de dezghețare parțială urmată de recongelare. Acest lucru poate afecta gustul și calitatea lor: înghețata poate deveni mai tare și capătă cristale de gheață, iar carnea congelată își poate pierde din frăgezime.

Se poate forma condens și gheață în exces

Când aerul cald intră în frigider sau congelator, apare condensul – acele mici picături de apă care se formează pe suprafețele reci.

Dacă ușa rămâne deschisă prea mult timp, umezeala acumulată poate duce la apariția gheții pe pereții interiori ai congelatorului. Stratul de gheață poate bloca circulația corectă a aerului rece și poate reduce eficiența aparatului.

În timp, această acumulare poate favoriza apariția mucegaiului în anumite zone și poate afecta funcționarea normală a frigiderului.

Aparatul se poate deteriora mai repede

Un frigider care trebuie să compenseze constant pierderile de temperatură este supus unui efort suplimentar. Compresorul – una dintre cele mai importante componente ale aparatului – poate funcționa mai mult decât este normal, ceea ce duce la uzură prematură.

În cazuri extreme, suprasolicitarea poate provoca defectarea compresorului, iar reparațiile pot fi costisitoare. Uneori, înlocuirea unei componente importante poate ajunge să coste atât de mult încât devine mai avantajoasă schimbarea aparatului.

Cum poți preveni această problemă

Pentru a evita aceste situații, câteva obiceiuri simple pot face diferența:

verifică întotdeauna dacă ușa s-a închis complet;

nu lăsa frigiderul deschis în timp ce te gândești ce să gătești;

organizează alimentele astfel încât să găsești mai repede ceea ce cauți;

curăță periodic garnitura de cauciuc a ușii, deoarece o etanșare slabă poate permite pierderea aerului rece;

dacă observi că ușa nu se închide bine, verifică balamalele și poziționarea aparatului.

Un gest mic, precum închiderea corectă a ușii frigiderului, poate ajuta la economisirea energiei, păstrarea alimentelor proaspete și prelungirea duratei de viață a aparatului.

Semne că frigiderul tău nu mai funcționează corect

Dacă uiți foarte rar ușa deschisă la frigider sau la congelator și o închizi după câteva minute, în afară de consumul mai mare de energie nu apar alte probleme grave. Dar, dacă se întâmplă des ca frigiderul sau congelatorul să meargă cu ușile deschise, este posibil ca aparatul tău să se defecteze curând. Iată ce semne îți indică faptul că frigiderul are nevoie de reparații.

1. Frigiderul nu mai răcește suficient

Cel mai evident semn al unei probleme este atunci când frigiderul nu mai păstrează temperatura obișnuită. Dacă alimentele nu mai sunt reci, se strică mai repede sau simți că aerul din interior este prea cald, este posibil să existe o defecțiune.

Cauzele pot fi mai multe:

termostatul nu mai funcționează corect;

sistemul de răcire are probleme;

există o pierdere de agent frigorific;

garnitura ușii nu mai închide bine;

ventilatorul sau senzorii de temperatură sunt defecți.

Cu cât problema este verificată mai repede, cu atât cresc șansele ca reparația să fie mai simplă. Dacă este ignorată, poate afecta compresorul, una dintre cele mai importante și costisitoare componente ale frigiderului.

2. Frigiderul nu răcește, dar congelatorul funcționează

Uneori apare o situație aparent ciudată: congelatorul își face treaba, dar partea de frigider rămâne caldă. Problema poate să apară și după ce uiți ușa deschisă la frigider de mai multe ori.

Acest lucru se întâmplă frecvent din cauza unor probleme precum:

acumularea de gheață care blochează circulația aerului rece;

ventilatorul interior care nu mai funcționează;

sistemul care distribuie aerul rece între congelator și frigider este blocat.

Problema poate părea minoră, dar este important să fie rezolvată rapid pentru ca întregul aparat să nu fie afectat.

3. Frigiderul face zgomote neobișnuite

Este normal ca un frigider să producă anumite sunete atunci când pornește sau răcește. Totuși, dacă apar zgomote noi sau mult mai puternice decât înainte, poate fi un semn că există o problemă.

Atenție la:

bâzâit continuu;

pocnituri;

ticăituri;

sunete metalice sau vibrații puternice.

Cauza poate fi un ventilator defect, un compresor suprasolicitat sau o piesă care s-a slăbit. O verificare făcută la timp poate preveni o defecțiune mai gravă.

4. Apare apă în interiorul frigiderului sau pe podea

Câteva picături de umezeală pot fi normale, pentru că procesul de răcire produce condens. Însă dacă găsești apă pe rafturi, în sertare sau sub frigider, este posibil să existe o problemă.

Cele mai întâlnite cauze sunt:

scurgerea pentru condens este blocată;

garnitura ușii nu mai etanșează corect;

există o acumulare de gheață care se topește anormal.

Dacă problema este ignorată, pot apărea mirosuri neplăcute, mucegai și un consum mai mare de energie.

5. Congelatorul este plin de gheață

Un congelator nu ar trebui să aibă un strat gros de gheață pe pereți sau pe alimente. Dacă pare că interiorul s-a transformat într-un mic „iglu”, ceva nu funcționează corect.

Posibile explicații:

ușa nu se închide complet;

intră aer cald din exterior;

sistemul de dezghețare are o problemă;

senzorii nu mai funcționează corect.

Pe lângă faptul că ocupă spațiu, gheața în exces obligă frigiderul să muncească mai mult și crește consumul de curent.

6. Frigiderul funcționează continuu și nu se mai oprește

Dacă auzi motorul pornit aproape tot timpul, este un semn că frigiderul încearcă să ajungă la temperatura dorită, dar nu reușește.

Acest lucru poate fi cauzat de:

pierderi de agent frigorific;

garnituri deteriorate;

probleme la termostat;

acumulări de murdărie în zona de răcire.

Funcționarea fără pauză crește factura la energie și poate uza rapid compresorul.

7. Persistă mirosurile neplăcute

Uneori, chiar și după o curățare atentă, frigiderul poate păstra un miros neplăcut. Dacă bicarbonatul, oțetul sau soluțiile speciale nu ajută, cauza poate fi ascunsă în interiorul aparatului.

Posibile motive:

scurgere murdară;

depuneri în zone greu accesibile;

filtru de aer încărcat;

apariția mucegaiului.

8. Lumina din frigider nu mai funcționează

Deși pare o problemă mică, lumina interioară poate indica o defecțiune mai importantă.

Cauzele pot fi:

bec ars;

LED defect;

senzorul ușii nu mai funcționează;

probleme la placa electronică.

Un senzor defect poate influența modul în care frigiderul gestionează răcirea, chiar dacă problema pare doar legată de lumină.

9. Simți miros de ars sau frigiderul este foarte fierbinte în spate

Acesta este unul dintre cele mai importante semne de alarmă. Dacă simți miros de plastic încins sau observi că partea din spate este mult prea fierbinte, este recomandat să scoți aparatul din priză și să ceri ajutor specializat.

Cauzele pot fi:

fire deteriorate;

compresor supraîncălzit;

condensator murdar sau blocat.

Foto: Shutterstock

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