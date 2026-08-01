  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum păstrăm brânza fără să mucegăiască

Cum păstrăm brânza fără să mucegăiască

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Brânza este unul dintre alimentele care se strică cel mai repede dacă nu este păstrată corect. De multe ori, mucegaiul apare nu pentru că produsul este vechi, ci din cauza umezelii excesive, a temperaturii nepotrivite sau a ambalajului greșit. Cu câteva reguli simple, poți păstra brânza proaspătă mai mult timp, îi poți menține gustul și poți evita risipa alimentară.

Brânza este unul dintre alimentele care nu lipsesc din frigiderul multor români. Totuși, puțini știu că modul în care este depozitată poate influența nu doar gustul și textura, ci și durata de păstrare.

O brânză ținută în condiții nepotrivite se poate usca, poate mucegăi sau poate prelua mirosurile celorlalte alimente din frigider. Din fericire, câteva reguli simple te ajută să te bucuri mai mult timp de prospețimea ei și să reduci risipa alimentară.

Alege ambalajul potrivit pentru fiecare tip de brânză

Cum păstrăm brânza fără să mucegăiască

Nu toate brânzeturile au aceleași nevoi atunci când vine vorba despre depozitare. Unele au nevoie de aer și de un mediu echilibrat, altele trebuie ferite de umezeală sau păstrate în lichid pentru a-și menține textura. Alegerea recipientului potrivit este unul dintre cele mai importante detalii pentru a preveni uscarea, apariția mucegaiului sau schimbarea gustului.

Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Recomandarea zilei

Brânzeturile proaspete – recipiente etanșe pentru protecție și prospețime

Brânzeturile proaspete, precum brânza de vaci, urda, ricotta, mascarpone sau brânza proaspătă de capră, au un conținut ridicat de apă și sunt mai sensibile la contaminare. Din acest motiv, nu este recomandat să fie lăsate în ambalajul deschis sau acoperite doar cu folie alimentară.

Cea mai bună soluție este un recipient de sticlă sau plastic alimentar cu capac etanș, care împiedică pătrunderea aerului și a mirosurilor din frigider.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Recomandarea zilei

De exemplu:

  • brânza de vaci cumpărată la caserolă poate fi transferată într-o cutie cu capac bine fixat imediat după deschidere;
  • ricotta este ideal să fie păstrată în recipientul original, dacă acesta poate fi închis, sau într-un vas mic de sticlă cu capac;
  • urda trebuie acoperită bine, deoarece se poate usca rapid și poate absorbi mirosurile alimentelor din apropiere.

Un truc simplu este să pui pe fundul recipientului un șervețel de hârtie alimentar, care să absoarbă excesul de umezeală. Acesta trebuie schimbat periodic pentru a evita acumularea apei.

Brânzeturile maturate și tari – au nevoie să respire

Brânzeturile tari și maturate, precum pecorino, cheddar maturat, gouda veche, grana padano, parmezanul, se păstrează diferit față de cele proaspete. Deși multe persoane le învelesc direct în folie alimentară, aceasta nu este întotdeauna cea mai bună alegere, deoarece poate favoriza acumularea umezelii și poate modifica aroma.

Cel mai potrivit ambalaj este hârtia cerată, hârtia pergament sau hârtia specială pentru brânzeturi, care permite schimbul de aer, dar împiedică uscarea excesivă.

O metodă eficientă este:

  1. înfășoară bucata de brânză în hârtie pergament;
  2. fixează ușor ambalajul;
  3. adaugă deasupra o folie alimentară sau pune brânza într-o pungă cu închidere, fără să o sigilezi complet.

Exemple:

  • o bucată de parmezan se păstrează mai bine în hârtie cerată decât într-o pungă de plastic închisă ermetic;
  • un calup de gouda maturată își menține textura dacă este protejat de aer, dar nu este sufocat complet;
  • cheddarul poate fi păstrat în hârtie de copt, apoi într-o cutie pentru brânzeturi.

Brânzeturile moi – cutii speciale pentru echilibrul de umiditate

Brânzeturile moi, precum Brie, Camembert, Neufchâtel sau brânzeturile moi din lapte de capră, au nevoie de un echilibru delicat. Dacă sunt lăsate descoperite, se usucă, iar dacă sunt închise într-un ambalaj care nu permite deloc aerisirea, pot dezvolta mirosuri neplăcute.

Cea mai bună variantă este un recipient din plastic sau sticlă cu capac, suficient de încăpător pentru ca brânza să nu fie presată.

Exemple:

  • o bucată de Brie poate fi păstrată în cutia originală, dacă aceasta se poate închide, sau într-o cutie pentru alimente cu capac;
  • Camembertul poate fi învelit în hârtia proprie și apoi pus într-un recipient etanș;
  • brânza moale de capră se păstrează cel mai bine într-un borcan sau într-o cutie mică, pentru a evita uscarea marginilor.

Nu este recomandat să pui aceste sortimente lângă alimente cu miros puternic, precum ceapa, usturoiul sau peștele, deoarece textura lor poroasă absoarbe foarte ușor aromele din frigider.

Brânzeturile în saramură – lichidul este secretul prospețimii

Telemeaua, feta, mozzarella sau alte brânzeturi păstrate în lichid au nevoie de un tratament special. Saramura nu este doar un element de conservare, ci și cea care menține textura fragedă și gustul specific.

După deschiderea ambalajului:

  • păstrează brânza în lichidul original, dacă acesta este curat și suficient;
  • dacă saramura s-a vărsat, pregătește una nouă din apă și sare;
  • folosește un recipient din sticlă sau plastic cu capac pentru a evita contaminarea.

Exemple:

  • telemeaua se păstrează într-un borcan cu saramură, nu învelită în folie, deoarece se va usca și va deveni sfărâmicioasă;
  • feta trebuie lăsată în lichidul sărat până în momentul consumului;
  • mozzarella proaspătă trebuie păstrată în apa proprie, iar lichidul trebuie schimbat dacă nu este consumată rapid; chiar dacă nu ai zer, poți face o saramură ușoară cu puțină sare pentru a păstra mozzarella în condiții bune.

De ținut minte!

Un detaliu important: recipientele pentru brânză trebuie să fie întotdeauna curate și uscate înainte de folosire. Resturile de alimente sau umezeala excesivă pot accelera apariția mucegaiului.

Un sfat important: nu depozita niciodată mai multe tipuri de brânză în același ambalaj. Aromele se amestecă, iar fiecare își poate pierde gustul specific.

Temperatura și umiditatea fac diferența

Brânza se păstrează cel mai bine la o temperatură constantă, între 4 și 8 grade Celsius. Fluctuațiile de temperatură îi afectează textura și accelerează alterarea. Specialiștii recomandă să eviți depozitarea pe ușa frigiderului, unde temperatura se modifică de fiecare dată când deschizi aparatul.

Cel mai potrivit loc din frigider unde poți depozita brânza este:

  • compartimentul pentru legume sau fructe, unde temperatura este mai constantă;
  • un raft aflat în partea de jos a frigiderului, ferit de curenții reci.

La fel de importantă este și umiditatea. Dacă mediul este prea umed, brânza poate mucegăi. Dacă este prea uscat, se întărește și își pierde aroma.

Un truc util este să pui în recipient un șervețel de hârtie care să absoarbă excesul de umezeală. Există și o metodă mai puțin cunoscută: un cub de zahăr așezat în cutia închisă poate absorbi surplusul de umiditate și împiedică apariția condensului.

Cum păstrezi corect fiecare tip de brânză

Cum păstrăm brânza fără să mucegăiască

În funcție de sortiment, regulile diferă:

  • Parmezan, Pecorino, Gouda maturată – în hârtie pergament sau cerată, apoi într-un strat lejer de folie alimentară.
  • Cheddar, Gruyere, Emmentaler – în folie alimentară sau într-o cutie bine închisă.
  • Gorgonzola și Roquefort – în folie alimentară schimbată după fiecare utilizare.
  • Brie și Camembert – în recipiente etanșe, fără a fi presate.
  • Mozzarella, Feta și telemeaua – în lichidul original sau în saramură, care se schimbă periodic dacă este necesar.

Greșeli care pot favoriza apariția mucegaiului

Pentru ca brânza să rămână gustoasă cât mai mult timp, evită aceste obiceiuri:

  • o lași în ambalajul desfăcut după fiecare utilizare;
  • o depozitezi lângă ceapă, pește sau alte alimente cu miros puternic;
  • tai cantități mari dintr-o dată – bucățile mici se usucă mult mai repede;
  • nu verifici periodic aspectul și mirosul produsului;
  • păstrezi aceeași folie alimentară timp de mai multe zile.

Dacă observi modificări evidente de culoare, miros neplăcut sau mucegai pe brânzeturile care nu sunt în mod natural maturate cu mucegai, este mai sigur să le arunci.

Cum reduci risipa alimentară

Dacă ai cumpărat mai multă brânză decât poți consuma în câteva zile, există câteva soluții simple:

  • porționeaz-o imediat după deschiderea ambalajului;
  • congelează doar sortimentele care suportă bine congelarea, precum telemeaua sau unele brânzeturi tari;
  • folosește resturile în omlete, sufleuri, paste, pizza, plăcinte sau gratinuri.

În plus, este recomandat să scoți brânza din frigider cu aproximativ 30 – 60 de minute înainte de servire. La temperatura camerei își dezvoltă mult mai bine aroma și textura, iar diferența se simte imediat.

Respectând aceste reguli simple, brânza își va păstra gustul autentic mai mult timp, iar tu vei economisi bani și vei reduce risipa alimentară, fără niciun efort suplimentar.

Cum păstrezi brânza la congelator

Congelarea poate fi o soluție foarte bună atunci când ai cumpărat mai multă brânză decât poți consuma la timp sau când vrei să eviți risipa alimentară. Totuși, nu toate sortimentele suportă temperaturile scăzute la fel de bine. Unele își păstrează aroma și textura după decongelare, în timp ce altele devin apoase, sfărâmicioase sau își pierd consistența cremoasă.

Ce tipuri de brânză pot fi congelate

Cele mai potrivite pentru congelare sunt brânzeturile tari și semi-tari, care au un conținut mai redus de apă și o structură mai densă. Printre acestea se numără:

  • parmezanul, pecorino și grana padano – pot fi congelate atât bucăți întregi, cât și rase, fiind ideale ulterior pentru paste, sosuri, supe sau preparate gratinate;
  • cheddarul, gouda, emmentalerul sau cașcavalul – rezistă bine la congelare și își păstrează cea mai mare parte din gust;
  • telemeaua, cașcavalul și brânza de burduf – pot fi congelate, mai ales dacă urmează să fie folosite ulterior în plăcinte, mămăligă, aperitive sau preparate gătite.

Și unele brânzeturi moi, precum feta sau mozzarella, pot fi congelate, însă după decongelare textura lor se poate modifica. De aceea, sunt mai potrivite pentru preparate termice decât pentru consum simplă, în salate sau pe platouri.

În schimb, brânzeturile foarte proaspete, cu multă apă, precum brânza de vaci, ricotta, mascarpone sau cremele de brânză, nu sunt cele mai bune candidate pentru congelare. După dezghețare pot deveni granulate, apoase și își pot pierde textura fină.

Cele mai bune ambalaje sunt:

  • folia alimentară, înfășurată strâns în jurul bucății de brânză, pentru a limita contactul cu aerul;
  • pungile speciale pentru congelator, din care este eliminat cât mai mult aer înainte de închidere;
  • recipientele ermetice din plastic sau sticlă, potrivite mai ales pentru brânza rasă sau bucățile mici;
  • ambalarea dublă – hârtie pergament sau hârtie de copt la interior, urmată de folie alimentară sau pungă de congelare la exterior, pentru brânzeturile tari.

Cât timp poate fi păstrată brânza la congelator

Durata de păstrare depinde de tipul de brânză și de calitatea ambalării:

  • brânzeturile tari și maturate (parmezan, pecorino, cheddar maturat) pot rezista aproximativ 6-8 luni la congelator;
  • cașcavalul și brânzeturile semi-tari se păstrează în general între 3 și 6 luni;
  • telemeaua și brânza de burduf pot fi congelate aproximativ 2-4 luni, pentru un gust și o textură cât mai bune;
  • mozzarella și feta rezistă aproximativ 2-3 luni, fiind recomandate mai ales pentru gătit după decongelare.

Chiar dacă brânza poate fi păstrată și mai mult timp la temperaturi foarte scăzute, calitatea ei începe treptat să scadă: aroma devine mai puțin intensă, iar textura poate fi afectată.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Fanatik
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani
GSP.ro
Tabloidele scriu despre o nouă idilă: „Irina Shayk se iubește cu starul mai mic cu 11 ani”
Tabloidele scriu despre o nouă idilă: „Irina Shayk se iubește cu starul mai mic cu 11 ani”
Click.ro
Imagini din casa Danielei Crudu. Ce obiect din locuință a costat 7.000 de lei?
Imagini din casa Danielei Crudu. Ce obiect din locuință a costat 7.000 de lei?
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Citește și...
100 de milioane de euro pentru Gică Hagi! Anunțul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul „Regelui” la Real Madrid
Ce este bine să faci în Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Obiceiuri păstrate în multe zone din România
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mai multe restricții pentru petreceri. S-a schimbat legea
Cum îţi laşi casa în siguranţă înainte de a pleca în concediu
Ce rol are gaura din lingura pentru paste
De ce să nu păstrezi cartofii lângă ceapă
Un copil din Brăila a fost rănit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta. Ce spune poliția
Cum arată casa de vacanță a Mirelei Stelea din Snagov. Seamănă cu celebrele locuințe din Toscana: Vacanţele petrecute în Spania, Italia şi Grecia şi-au pus amprenta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Daniela Gyorfi, mărturisiri emoționante despre perioada în care și-a îngrijit mama paralizată: "Aveam 10 ani, dar pentru mine nu a fost o povară!"
Daniela Gyorfi, mărturisiri emoționante despre perioada în care și-a îngrijit mama paralizată: "Aveam 10 ani, dar pentru mine nu a fost o povară!"
Prima imagine cu Laura Cosoi și a cincea fetiță, Nina: „Pur și simplu nu mă satur să o privesc”
Prima imagine cu Laura Cosoi și a cincea fetiță, Nina: „Pur și simplu nu mă satur să o privesc”
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare
Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare
Horoscop 2 august 2026. E urmărită de ghinion. O zodie are o zi de coșmar cu tensiuni, incertitudini și decizii dificile
Horoscop 2 august 2026. E urmărită de ghinion. O zodie are o zi de coșmar cu tensiuni, incertitudini și decizii dificile
Răzvan Kovacs spune că nu și-a mai văzut copiii de o lună. "Nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt!" Ce a dezvăluit despre Ema Oprișan
Răzvan Kovacs spune că nu și-a mai văzut copiii de o lună. "Nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt!" Ce a dezvăluit despre Ema Oprișan
Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2
Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2
Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Cabiria Morgenstern, imagini rare cu Adrian Ciobanu, tatăl fiului ei. „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Observator News
"Operaţiunea Ceuta". Cum au trecut 60.000 de migranţi pe teritoriul Spaniei: s-au pregătit zile întregi
"Operaţiunea Ceuta". Cum au trecut 60.000 de migranţi pe teritoriul Spaniei: s-au pregătit zile întregi
Libertatea pentru Femei
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cardul european pentru dizabilitate: unde poate fi folosit în 2026 și ce avantaje oferă
Cardul european pentru dizabilitate: unde poate fi folosit în 2026 și ce avantaje oferă
Patru zodii intră sub o protecție astrală rară în august. Norocul apare exact când se așteaptă mai puțin
Patru zodii intră sub o protecție astrală rară în august. Norocul apare exact când se așteaptă mai puțin
Semnele cancerului ovarian după menopauză. Balonarea persistentă nu trebuie ignorată
Semnele cancerului ovarian după menopauză. Balonarea persistentă nu trebuie ignorată
Psihologii avertizează: Dacă auzi des aceste 7 replici, cineva încearcă să te manipuleze subtil, fără să-ți dai seama
Psihologii avertizează: Dacă auzi des aceste 7 replici, cineva încearcă să te manipuleze subtil, fără să-ți dai seama
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
Libertatea
De ce să nu conduci desculț sau cu șlapi. Un expert explică ce se întâmplă în cazul unui accident
De ce să nu conduci desculț sau cu șlapi. Un expert explică ce se întâmplă în cazul unui accident
Imagini de colecție cu Nicoleta Luciu la 20 de ani. Era asistentă medicală și își dorea să devină moașă. Vedeta arată la fel de bine și la 45 de ani
Imagini de colecție cu Nicoleta Luciu la 20 de ani. Era asistentă medicală și își dorea să devină moașă. Vedeta arată la fel de bine și la 45 de ani
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Cod roșu de caniculă pentru trei județe din România: temperaturi de 40 de grade la umbră. Prognoza ANM pentru 1-5 august
Cod roșu de caniculă pentru trei județe din România: temperaturi de 40 de grade la umbră. Prognoza ANM pentru 1-5 august
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton