De ce să nu păstrezi cartofii lângă ceapă

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Cartofii și ceapa sunt nelipsiți din bucătăria românilor. Fie că pregătești o ciorbă, o tocăniță, cartofi copți sau o salată, cele două ingrediente ajung aproape întotdeauna în aceeași rețetă. Tocmai de aceea, multe persoane le depozitează împreună, într-un coș din cămară sau într-un sertar al bucătăriei, considerând că astfel economisesc spațiu.

Când păstrezi cartofii lângă ceapă faci una dintre cele mai frecvente greșeli de depozitare. Chiar dacă cele două legume preferă un loc răcoros și întunecos, ele nu ar trebui să stea niciodată una lângă cealaltă. Specialiștii în siguranță alimentară și conservarea produselor explică faptul că ceapa și cartofii influențează reciproc procesul de maturare și alterare, iar rezultatul este că ambele se strică mult mai repede.

Ce se întâmplă atunci când pui cartofii lângă ceapă

La prima vedere, cele două legume par să aibă nevoie de aceleași condiții de păstrare, dar între ele are loc un proces invizibil. Ceapa elimină în aer cantități mici de gaze naturale implicate în procesul de coacere și îmbătrânire al plantelor. Este vorba în special de etilenă. Această substanță stimulează cartofii să intre mai repede în procesul de încolțire. În loc să rămână fermi luni întregi, aceștia încep să dezvolte muguri, își pierd apa, se zbârcesc și devin moi.

În același timp, cartofii conțin multă apă. Pe măsură ce ”respiră”, ei elimină umiditate în jurul lor, iar aceasta afectează ceapa. Bulbii absorb umezeala, iar în timp încep să se înmoaie, să mucegăiască sau chiar să putrezească.

Practic, fiecare aliment contribuie la degradarea celuilalt. Fenomenul este și mai accentuat dacă sunt păstrate într-o pungă de plastic, într-un sertar fără ventilație sau într-un recipient închis, unde aerul nu circulă. În aceste condiții se creează un mediu cald și umed, perfect pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului.

Din punct de vedere științific, ceapa nu este un mare producător de etilenă comparativ cu merele, bananele sau avocado. Ca atare, motivul principal pentru care nu este bine să ții cartofii lângă ceapă este combinația dintre umiditate, circulația redusă a aerului și schimbul de gaze care accelerează degradarea reciprocă.

De ce încolțesc cartofii atât de repede

Mulți cred că încolțirea apare doar pentru că au cumpărat cartofi vechi. În realitate, modul în care sunt depozitați are un rol esențial. Cartoful este o legumă vie, care continuă să ”respire” și după recoltare. Dacă este expus la lumină, căldură sau la gazele produse de alte fructe și legume, începe să creadă că au apărut condițiile ideale pentru a produce o nouă plantă. Primele semne sunt apariția mugurilor albi sau mov și înmuierea tuberculului. Odată cu dezvoltarea mugurilor, cartoful consumă din propriile rezerve de amidon și apă, motiv pentru care își pierde textura și gustul.

Mai mult decât atât, dacă sunt expuși la lumină pentru perioade îndelungate, cartofii capătă o culoare verzuie. Acest lucru indică formarea unei cantități crescute de solanină, o substanță naturală care poate deveni toxică dacă este consumată în cantități mari. Din acest motiv, cartofii verzi sau foarte încolțiți nu ar trebui consumați.

Cum păstrezi corect cartofii pe termen lung

Dacă sunt depozitați în condiții potrivite, cartofii își pot păstra prospețimea chiar și timp de două-trei luni, iar unele soiuri rezistă și mai mult. Secretul este să le oferi un mediu cât mai apropiat de cel în care erau păstrați odinioară, în pivnițele răcoroase și bine aerisite.

Temperatura ideală este cuprinsă între 7 și 10 grade Celsius. În plus, spațiul trebuie să fie uscat, întunecos și să beneficieze de o bună circulație a aerului. Lumina este unul dintre cei mai mari dușmani ai cartofilor, deoarece stimulează producerea clorofilei, care colorează coaja în verde. Odată cu aceasta se formează și solanina, o substanță naturală care poate deveni toxică în cantități mari și conferă cartofilor un gust amar. Dacă observi că un cartof este puternic înverzit sau are numeroși muguri mari, este mai sigur să nu îl consumi.

La fel de important este recipientul în care îi depozitezi. Cartofii au nevoie să „respire”, iar pungile din plastic sau recipientele etanșe trebuie evitate, deoarece rețin umezeala și favorizează apariția mucegaiului și a putregaiului.

Cele mai bune recipiente sunt:

lăzile din lemn;

coșurile din sârmă;

sacii din iută sau din pânză;

cutiile perforate care permit circulația aerului.

Mulți oameni spală cartofii imediat după ce îi cumpără, însă acest obicei le poate scurta considerabil durata de păstrare. Umiditatea rămasă pe coajă creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor. Cel mai bine este să îi depozitezi exact așa cum au fost cumpărați și să îi speli doar înainte de a-i găti. Chiar și stratul subțire de pământ rămas pe coajă are un rol protector și contribuie la menținerea prospețimii.

Un alt aspect important este verificarea periodică a cartofilor. O dată la una sau două săptămâni este bine să îi sortezi și să îndepărtezi exemplarele care s-au înmuiat, au început să încolțească excesiv sau prezintă pete de mucegai. Un singur cartof alterat poate elibera umiditate și microorganisme care vor grăbi degradarea întregii cantități.

De asemenea, nu este recomandat să depozitezi cartofii direct pe podeaua rece din beton sau lipiți de pereții exteriori ai casei, unde se poate forma condens. Ideal este ca recipientul să fie așezat pe un raft sau pe un suport, astfel încât aerul să circule și pe dedesubt.

În sezonul cald, când temperaturile din locuință depășesc frecvent 25-26 de grade Celsius, durata de păstrare a cartofilor scade considerabil. Dacă nu ai o cămară sau o pivniță răcoroasă, alege cel mai întunecos și mai răcoros loc din casă, ferit de aragaz, cuptor, calorifer, mașina de spălat vase sau alte surse de căldură. Chiar și câteva grade în plus pot accelera încolțirea și deshidratarea lor.

În sfârșit, evită să depozitezi cartofii împreună cu fructe precum merele, bananele, perele sau avocado și, bineînțeles, alături de ceapă. Aceste produse accelerează procesul natural de maturare și pot reduce semnificativ perioada în care cartofii rămân fermi și gustoși. Organizarea corectă a cămării este unul dintre cele mai simple moduri de a preveni risipa alimentară și de a te bucura mai mult timp de cartofi proaspeți.

De ce frigiderul nu este cea mai bună alegere

Mulți oameni mută cartofii în frigider în timpul verii, crezând că temperaturile scăzute îi vor păstra proaspeți mai mult timp. În realitate, frigul excesiv transformă amidonul din cartofi în zaharuri. Acest proces modifică gustul și textura, iar la prăjire sau coacere cartofii se rumenesc prea repede și pot căpăta un gust dulceag.

De aceea, frigiderul este recomandat doar în situații excepționale, când temperatura din locuință depășește constant 28-30 de grade, iar nu există un alt spațiu răcoros disponibil.

Cum se păstrează corect ceapa

Ceapa are nevoie de un mediu uscat și foarte bine ventilat. Ideal este să fie păstrată într-o plasă, într-un coș metalic sau într-un recipient perforat. Aerul trebuie să circule permanent în jurul bulbilor pentru a împiedica acumularea umezelii.

Dacă observi că o ceapă începe să se înmoaie, să încolțească sau să prezinte pete maronii, scoate-o imediat dintre celelalte. Procesul de degradare se transmite foarte ușor și poate compromite întreaga cantitate.

Este bine de știut că ceapa întreagă nu trebuie ținută în frigider. Umiditatea ridicată îi reduce durata de viață și îi modifică textura. În schimb, ceapa tăiată trebuie păstrată la frigider, într-o caserolă închisă ermetic, și consumată în cel mult șapte zile.

Ce alte alimente nu ar trebui depozitate lângă cartofi

Puțini știu că nu doar ceapa afectează cartofii. Este recomandat să fie ținuți departe și de:

Aceste fructe produc etilenă, gazul natural care accelerează coacerea și favorizează încolțirea cartofilor. Dacă ai o cămară mică, încearcă să organizezi alimentele pe categorii. Cartofii ar trebui să stea într-un loc separat, iar fructele pe un alt raft, cât mai departe de ei.

Cum depozitezi corect ceapa și usturoiul

Există un mit potrivit căruia ceapa și usturoiul nu pot fi păstrate împreună. În realitate, acestea au cerințe foarte asemănătoare privind temperatura și ventilația și pot fi depozitate în aceeași zonă, cu condiția să existe suficient spațiu între ele și o bună circulație a aerului.

În schimb, nici usturoiul nu ar trebui așezat lângă cartofi, deoarece umiditatea și schimbul de gaze pot grăbi deteriorarea ambelor produse.

Cele mai frecvente greșeli de depozitare

Specialiștii spun că cele mai multe alimente ajung la gunoi nu pentru că au fost cumpărate în exces, ci pentru că sunt păstrate incorect.

Printre cele mai întâlnite greșeli se numără:

depozitarea cartofilor și a cepelor în aceeași pungă;

păstrarea lor în recipiente fără ventilație;

expunerea la lumina directă;

depozitarea lângă calorifer, cuptor sau aragaz;

spălarea cartofilor înainte de depozitare;

neîndepărtarea exemplarelor care au început să se altereze.

Foto: Shutterstock







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