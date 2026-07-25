Topul alimentelor cu conţinut mare de apă pentru o hidratare optimă vara

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În zilele toride de vară, hidratarea nu depinde doar de cantitatea de apă pe care o bei, ci și de alimentele pe care le pui în farfurie. Fructele și legumele bogate în apă sunt aliați de nădejde împotriva deshidratării, oferind în același timp vitamine și minerale esențiale. Descoperă care sunt cele mai hidratante alimente pe care merită să le consumi cât mai des în sezonul cald.

Soarele puternic, temperaturile ridicate și timpul petrecut în aer liber în timpul verii pot duce rapid la pierderea unei cantități importante de apă din organism. Apa reprezintă aproximativ 60% din greutatea corpului uman și este esențială pentru funcționarea optimă a tuturor organelor și sistemelor. În zilele caniculare, transpirația abundentă accelerează pierderea lichidelor, ceea ce poate favoriza deshidratarea dacă acestea nu sunt înlocuite la timp.

Vestea bună este că nu trebuie să bei cantități uriașe de apă pentru a rămâne hidratat. O parte importantă din necesarul zilnic de lichide poate proveni și din alimentele pe care le consumi, în special din fructe și legume proaspete.

De ce este importantă hidratarea

Deși este ușor să o considerăm un lucru banal, apa este indispensabilă pentru sănătate. Ea contribuie la reglarea temperaturii corpului, transportă nutrienții către celule, ajută la eliminarea toxinelor și susține buna funcționare a sistemului imunitar.

În același timp, hidratarea influențează și sănătatea creierului. Un aport insuficient de lichide poate afecta calitatea somnului, memoria, capacitatea de concentrare și procesarea informațiilor, dar poate avea și un impact negativ asupra stării de spirit.

Semne că organismul începe să se deshidrateze

Deshidratarea nu apare brusc, ci se instalează treptat, iar organismul transmite o serie de semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le ignori. Primele simptome pot apărea chiar înainte să simți o sete puternică, motiv pentru care este important să fii atentă la orice schimbare a stării tale generale.

Printre cele mai frecvente semne se numără constipația, senzația de gură uscată, buzele crăpate, pielea lipsită de strălucire și elasticitate, oboseala accentuată, amețelile ușoare și durerile de cap. De asemenea, este posibil să observi că urinezi mai rar decât de obicei, iar urina are o culoare galben închis și un miros mai puternic – unul dintre cele mai clare indicii că organismul are nevoie de mai multe lichide.

Primele simptome ale deshidratării pot apărea chiar înainte să simți o sete puternică. Printre cele mai frecvente se numără:

constipația;

senzația de gură uscată;

pielea lipsită de strălucire și elasticitate;

oboseala accentuată;

durerile de cap.

Dacă aceste simptome persistă, este important să crești aportul de lichide și să eviți expunerea prelungită la temperaturi foarte ridicate.

Cum îți dai seama că nu ești bine hidratată

Un mod simplu de a verifica dacă ești bine hidratată este să fii atentă la felul în care te simți pe parcursul zilei. Dacă îți este greu să te concentrezi, te simți lipsită de energie fără un motiv evident, ai senzația că ți se usucă gura sau observi că pielea își revine mai greu după ce o ciupești ușor între degete, este posibil ca organismul să fie deja afectat de lipsa apei.

În cazurile mai severe, pot apărea simptome grave precum:

palpitații,

crampe musculare,

stare de confuzie,

amețeli puternice sau chiar leșin, în special în zilele caniculare sau după un efort fizic intens.

De aceea, specialiștii recomandă să nu aștepți să apară setea pentru a bea apă, deoarece aceasta este deja un semn că organismul a început să se deshidrateze. Hidratarea constantă pe parcursul zilei este cea mai eficientă metodă de prevenire a acestor simptome și de menținere a unei stări generale de bine.

Câtă apă ar trebui să bei zilnic

Potrivit nutriționiștilor, necesarul zilnic de apă este cuprins între aproximativ 15 și 30 ml pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Cantitatea optimă diferă însă de la o persoană la alta și depinde de factori precum greutatea, nivelul de activitate fizică, temperatura mediului și starea generală de sănătate.

Deși această recomandare poate părea dificil de atins, trebuie să știi că nu toate lichidele trebuie să provină din apa plată. Cafeaua, ceaiul, apa minerală sau apa aromatizată fără zahăr contribuie și ele la hidratare, iar organismul își procură o parte din necesarul de apă și din alimentație.

Vara este excelentă apa infuzată cu fructe (portocale, lămâi, căpșuni), limonadele în care poți adăuga mentă sau ghimbir. De asemenea, se recomandă ceaiurile din plante aromatice precum menta, cimbrul, ghimbirul sau lămâia, răcite la temperatura camerei.

Alimentele care contribuie la hidratarea organismului

În medie, aproximativ 20% din cantitatea zilnică de apă de care are nevoie organismul provine din alimente. Cele mai bogate în apă sunt fructele și legumele consumate crude.

O alimentație bogată în produse proaspete nu doar că ajută la hidratare, ci furnizează și vitamine, minerale, antioxidanți și fibre esențiale pentru sănătate.

În general, toate fructele și legumele care conțin peste 80% apă reprezintă alegeri excelente. Totuși, există câteva alimente care depășesc 92% conținut de apă și sunt considerate unele dintre cele mai eficiente surse naturale de hidratare.

1. Castraveții (96% apă)

Castraveții ocupă primul loc în topul celor mai hidratante alimente, fiind alcătuiți în proporție de aproximativ 96% din apă. Sunt extrem de răcoritori, au foarte puține calorii și contribuie la refacerea rezervelor de lichide pierdute prin transpirație în zilele caniculare. În plus, conțin potasiu, vitamina K și antioxidanți care susțin sănătatea organismului.

Cum îi consumi vara: Castraveții sunt delicioși în salate alături de roșii și verdețuri, în sandvișuri, în sosuri pe bază de iaurt sau transformați într-o supă rece. De asemenea, pot fi adăugați în apă infuzată împreună cu lămâie și mentă, obținând o băutură răcoritoare și hidratantă.

2. Salata iceberg (96% apă)

Deși nu este la fel de bogată în vitamine precum salatele cu frunze verzi închise, salata iceberg este una dintre cele mai bune surse de hidratare datorită conținutului foarte ridicat de apă. Textura crocantă și gustul delicat o fac ideală pentru mesele de vară.

Cum o consumi vara: Pregătește salate generoase cu roșii, castraveți, ardei și brânză slabă sau folosește frunzele ca înlocuitor pentru lipii și chifle. Astfel vei obține mese mai ușoare și mai răcoritoare.

3. Țelina apio (95% apă)

Țelina apio este recunoscută pentru efectul său hidratant și pentru aportul important de fibre, care susțin digestia. Conține potasiu și alți electroliți ce ajută organismul să mențină echilibrul lichidelor, fiind o alegere excelentă în perioadele foarte călduroase.

Cum o consumi vara: Bețele de țelină pot fi servite ca gustare alături de hummus, cremă de brânză sau unt de arahide. De asemenea, sunt excelente în salate, smoothie-uri verzi sau în sucuri naturale proaspăt preparate.

4. Ridichile (95% apă)

Ridichile sunt crocante, răcoritoare și foarte sărace în calorii. Sunt bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți, contribuind la susținerea sistemului imunitar și la combaterea stresului oxidativ provocat de temperaturile ridicate.

Cum le consumi vara: Adaugă-le în salate de sezon, feliază-le foarte subțire pentru sandvișuri sau combină-le cu iaurt și verdețuri pentru o garnitură ușoară și răcoritoare.

5. Salata romaine (95% apă)

Salata romaine este mai nutritivă decât icebergul și oferă cantități importante de vitaminele A și C, acid folic și fibre. Conținutul ridicat de apă ajută la hidratarea organismului, iar nutrienții contribuie la menținerea sănătății pielii în timpul expunerii la soare.

Cum o consumi vara: Este baza ideală pentru salatele de vară cu pui la grătar, ton, avocado, ouă fierte sau legume proaspete. Poate fi folosită și în wrap-uri sau tacos sănătoși.

6. Roșiile (94% apă)

Deși sunt considerate adesea legume, roșiile sunt, din punct de vedere botanic, fructe și reprezintă una dintre cele mai bune surse naturale de apă. În plus, sunt bogate în licopen, un antioxidant puternic care protejează celulele împotriva efectelor radicalilor liberi și poate contribui la protejarea pielii împotriva efectelor razelor UV.

Cum le consumi vara: Savurează-le în salate, gazpacho, bruschete, salsa sau alături de brânzeturi proaspete și busuioc. Roșiile cherry reprezintă și o gustare perfectă în zilele călduroase.

7. Dovleceii (94% apă)

Dovleceii sunt foarte ușor de digerat și își păstrează conținutul ridicat de apă atât cruzi, cât și gătiți. Sunt bogați în vitamina C, potasiu și antioxidanți, fiind ideali pentru mesele ușoare din sezonul cald.

Cum îi consumi vara: Pot fi preparați pe grătar, sotați rapid, transformați în tăiței vegetali (zoodles), adăugați în salate sau în supe reci.

8. Sparanghelul (92% apă)

Sparanghelul este apreciat pentru efectul său diuretic natural și pentru conținutul de fibre, acid folic și vitamine din complexul B. Deși are o textură fermă, conține o cantitate impresionantă de apă.

Cum îl consumi vara: Gătește-l rapid pe grătar, la cuptor sau la abur și servește-l cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie. Se potrivește perfect în salatele estivale.

9. Ardeiul gras (92% apă)

Toate tipurile de ardei gras sunt bogate în apă, însă cel verde conține cea mai mare cantitate. În plus, sunt o sursă excelentă de vitamina C și antioxidanți, care contribuie la întărirea sistemului imunitar și la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ.

Cum îl consumi vara: Este delicios crud, în salate, cu hummus, în sandvișuri sau umplut cu brânză proaspătă și verdețuri.

10. Varza (92% apă)

Varza este o legumă foarte hidratantă și bogată în fibre, vitamina C și compuși cu proprietăți antioxidante. Preparată termic, conținutul său de apă poate crește ușor, devenind și mai ușor de digerat.

Cum o consumi vara: Salata de varză proaspătă este una dintre cele mai răcoritoare garnituri pentru mesele de vară. Poți prepara și coleslaw într-o variantă mai sănătoasă, cu iaurt în loc de maioneză.

11. Conopida (92% apă)

Conopida oferă fibre, vitamina C și numeroși antioxidanți, iar conținutul său de apă este foarte ridicat. Este sățioasă fără a avea multe calorii, ceea ce o recomandă în alimentația de vară.

Cum o consumi vara: Poate fi adăugată crudă în salate, transformată în „orez” de conopidă sau preparată la cuptor cu ierburi aromatice și puțin ulei de măsline.

12. Ciupercile (92% apă)

Ciupercile impresionează prin conținutul ridicat de apă și prin aportul de vitamine din complexul B, seleniu și antioxidanți. Sunt sățioase și reprezintă o alternativă excelentă la preparatele mai grele în zilele călduroase.

Cum le consumi vara: Se pot adăuga crude în salate, trase rapid la tigaie, pe grătar sau în omlete și preparate ușoare.

13. Spanacul (92% apă)

Spanacul este unul dintre cele mai nutritive alimente ale verii. Pe lângă conținutul mare de apă, furnizează fier, magneziu, calciu, potasiu și vitamina K, nutrienți importanți pentru funcționarea normală a organismului.

Cum îl consumi vara: Folosește-l în salate, smoothie-uri verzi, wrap-uri sau combină-l cu fructe precum kiwi și ananas pentru un smoothie extrem de răcoritor și hidratant.

14. Căpșunile (92% apă)

Căpșunile sunt printre cele mai iubite fructe ale verii. Au puține calorii, dar sunt bogate în apă, vitamina C, fibre și antioxidanți care ajută organismul să combată efectele temperaturilor ridicate.

Cum le consumi vara: Sunt perfecte ca gustare, în salate de fructe, iaurturi, smoothie-uri sau în apă infuzată împreună cu lămâie și frunze de mentă pentru un plus de prospețime.

15. Pepenele roșu (92% apă)

Pepenele verde este, fără îndoială, simbolul verii. Conține aproximativ 92% apă și este una dintre cele mai eficiente surse naturale de hidratare. Totodată, este bogat în licopen, vitamina C și vitamina A, nutrienți care contribuie la sănătatea pielii și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cum îl consumi vara: Poate fi servit simplu, foarte rece, în salate cu brânză feta și mentă, în smoothie-uri sau transformat într-o apă infuzată alături de lime și frunze de mentă. Pentru un desert sănătos și răcoritor, îl poți congela și transforma într-un sorbet natural, fără zahăr adăugat.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News