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Ce rol are gaura din lingura pentru paste

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Tot mai multe gospodine folosesc lingura specială pentru paste. Aceasta este mult mai utilă, decât pare la prima vedere. Află care este lingura specială pentru paste, de ce are o formă deosebită și la ce folosește gaura din centrul acestei ustensile de bucătărie.

Fierberea pastelor pare una dintre cele mai simple activități din bucătărie, însă alegerea ustensilelor potrivite poate face diferența dintre un preparat reușit și unul dificil de manevrat.

De la oală și strecurătoare până la celebra lingură pentru spaghete, fiecare accesoriu are un rol bine definit și contribuie la obținerea unor paste gătite și servite impecabil.

Cum deosebești lingura pentru paste de celelalte ustensile

Dacă nu ai folosit până acum o lingură specială pentru paste și vrei să îți cumperi una, este destul de ușor să o deosebești de celelalte ustensile. De multe ori, noi folosim o simplă furculiță să scoatem pastele din apa fierbinte sau le aruncăm într-o strecurătoare largă. Dar lingura pentru paste este mult mai îndemânatică, te ajută să iei exact atâtea paste câte ai nevoie pentru o porție și nici nu există riscul să te frigi cu apa sau cu pastele fierbinți atunci când o folosești.

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Lingura pentru paste este ușor de distins în magazine printre celelalte ustensile, fiind singura lingură care:

– este dotată cu dinți pe margine

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– are o gaură în mijloc de mărimea unei nuci.

Bineînțeles, modelele diferă de la un producător la altul, dar lingura pentru paste de bună calitate trebuie să fie făcută din inox alimentar, să aibă acele gheruțe sau dinți pe margine și o gaură în mijloc.

Lingura de spaghete, accesoriul creat special pentru pastele lungi

Ce rol are gaura din lingura pentru paste

Lingura pentru paste a devenit tot mai populară și în bucătăria românească în ultimii ani. Așa cum scriam mai sus, este ușor de recunoscut datorită formei sale aparte. Aceasta are un mâner lung, iar capătul este prevăzut cu dinți pe margine și cu o gaură în mijloc.

Dacă ești un mare fan al pastelor și gătești frecvent diverse paste la prânz sau la cină, merită să ai această lingură în sertarul cu ustensile de bucătărie. Vei descoperi de la prima utilizare că este la fel de utilă pentru paste, așa cum este polonicul pentru ciorbe și supe. Odată ce ai lingura de paste la îndemână, nu vei mai folosi niciodată furculița sau lingura de ciorbă să scoți pastele din apa în care le-ai fiert.

Spre deosebire de o lingură obișnuită sau de un polonic, designul deosebit al acestei ustensile permite prinderea fermă a spaghetelor, tagliatellelor sau linguinelor, fără ca acestea să alunece.

Dinții de pe margine ajută la răsucirea și ridicarea pastelor direct din oală, în timp ce orificiul central lasă apa să se scurgă rapid înainte de servire. Astfel, pastele ajung în farfurie fără exces de lichid, iar riscul de a stropi blatul sau hainele este mult redus.

Un alt detaliu interesant este că, la multe modele, gaura din mijloc are dimensiunea potrivită pentru măsurarea unei porții de spaghete uscate, fiind un ghid util atunci când gătești pentru o singură persoană.

Un alt detaliu interesant este că, la multe modele, gaura din mijloc are dimensiunea potrivită pentru măsurarea unei porții de spaghete uscate, fiind un ghid util atunci când gătești pentru o singură persoană.

Ce alte ustensile sunt utile când fierbi pastele

Pe lângă lingura pentru spaghete, există câteva accesorii care merită să nu lipsească din bucătărie:

  • o oală încăpătoare, care oferă suficient spațiu pentru ca pastele să fiarbă uniform;
  • o strecurătoare metalică, rezistentă la temperaturi ridicate și ideală pentru scurgerea rapidă a apei;
  • un clește de bucătărie, foarte practic pentru pastele lungi, atunci când trebuie mutate direct din oală în tigaia cu sos;
  • o lingură din lemn sau silicon, utilă pentru amestecarea pastelor în primele minute de fierbere, când există riscul să se lipească între ele.

Comparativ cu o furculiță mare sau cu un polonic clasic, lingura pentru spaghete oferă un control mult mai bun și reduce riscul de rupere a pastelor.

De ce sunt atât de importanți dinții de pe marginea lingurii pentru paste

Dinții de pe marginea lingurii pentru paste nu au doar un rol estetic, ci sunt concepuți special pentru a face manipularea pastelor lungi mult mai ușoară. Diferite tipuri de paste, cum ar fi spaghetele, linguinele sau tagliatellele, sunt alunecoase după fierbere, iar o lingură obișnuită nu le poate prinde eficient.

Datorită acestor dinți, pastele sunt prinse ferm și pot fi ridicate fără să cadă înapoi în oală sau în farfurie. Totodată, marginile zimțate permit răsucirea ușoară a pastelor, ceea ce ajută la formarea unor porții uniforme și aspectuoase. Acest lucru este util atât acasă, cât și în restaurante, unde prezentarea preparatului contează la fel de mult ca gustul. În plus, dinții reduc riscul de a rupe pastele în timpul servirii, păstrând textura și forma lor intacte.

La ce folosește gaura din mijlocul lingurii pentru paste

Ce rol are gaura din lingura pentru paste

Orificiul aflat în centrul lingurii pentru paste este un detaliu ingenios, care îndeplinește mai multe funcții practice. În primul rând, permite scurgerea rapidă a apei atunci când ridici pastele direct din oală, astfel încât acestea ajung în farfurie fără exces de lichid.

Acest lucru este deosebit de util atunci când pastele sunt transferate imediat în tigaia cu sos, deoarece apa rămasă este doar în cantitatea necesară pentru a lega ingredientele și a obține un sos mai cremos. În plus, la multe modele, gaura are dimensiunea unei porții standard de spaghete uscate.

Dacă introduci spaghetele uscate prin acest orificiu până când îl umplu complet, vei obține aproximativ cantitatea recomandată pentru o singură persoană. Astfel, lingura devine nu doar un accesoriu pentru servire, ci și un instrument simplu care te ajută să gătești exact cât ai nevoie, evitând risipa alimentară.

Un truc mai puțin cunoscut! Cu această lingură poți scoate din oală și ouăle puse la fiert, găluștele sau bucățile de legume din supă.

De ce este important să scurgi foarte bine pastele înainte de a le amesteca cu sosul

Una dintre cele mai frecvente greșeli atunci când gătim paste este să le transferăm din oală direct în farfurie sau în tigaia cu sos, fără să le lăsăm să se scurgă suficient de bine. Excesul de apă poate dilua sosul, mai ales dacă este unul cremos, pe bază de smântână, unt, brânzeturi sau mascarpone, iar textura acestuia nu va mai fi la fel de fină și catifelată. În plus, apa fierbinte rămasă printre paste poate modifica echilibrul aromelor și poate face ca sosul să pară mai fad sau mai apos.

Lingura specială pentru paste este de mare ajutor în acest moment, deoarece dinții prind pastele ferm, iar gaura din mijloc permite scurgerea rapidă a unei mari cantități de apă înainte ca acestea să ajungă în tigaie sau în farfurie. Dacă folosești o strecurătoare, este bine să o scuturi ușor timp de câteva secunde, fără să lași pastele să se usuce complet.

Un alt truc folosit de bucătari este să păstrezi separat o cană cu apa în care au fiert pastele și să o adaugi în sos doar dacă este nevoie, în cantități mici. Astfel, controlezi consistența preparatului fără să îl diluezi. În acest fel, sosul rămâne bogat, aderă mai bine la paste, iar preparatul final își păstrează gustul intens și textura cremoasă pe care o dorești.

Trucuri de la bucătari pentru paste perfecte de fiecare dată

Ce rol are gaura din lingura pentru paste

Chiar dacă rețeta pare simplă, diferența dintre niște paste obișnuite și unele care au gust de restaurant stă în câteva reguli pe care bucătarii le respectă de fiecare dată. În primul rând, alege întotdeauna o oală suficient de încăpătoare și folosește multă apă. Regula generală este de aproximativ 1 litru de apă pentru fiecare 100 de grame de paste, astfel încât acestea să aibă spațiu să fiarbă uniform și să nu se lipească între ele.

Iată câteva recomandări pe care merită să le urmezi:

  • Adaugă sarea doar după ce apa începe să fiarbă. În acest fel, sarea se dizolvă mai repede și condimentează uniform pastele încă din timpul fierberii. Mulți bucătari spun că apa trebuie să fie „la fel de sărată ca marea”, fără a exagera însă cantitatea.
  • Nu adăuga ulei în apa de fierbere. Este un mit foarte răspândit. Uleiul nu împiedică lipirea pastelor, ci poate forma o peliculă care face ca sosul să nu mai adere bine la suprafața lor.
  • Amestecă pastele în primele două minute. Acesta este momentul în care există cel mai mare risc să se lipească unele de altele. După aceea, este suficient să le mai amesteci ocazional. Poți folosi lingura pentru paste pentru a le amesteca și vei vedea ce îndemânatică este.
  • Respectă timpul de fierbere indicat pe ambalaj, dar verifică pastele cu unul-două minute înainte. Ele trebuie să fie al dente, adică ușor ferme în interior, deoarece vor continua să se gătească încă puțin atunci când sunt amestecate cu sosul.

Un alt secret folosit în restaurante este păstrarea unei căni din apa în care au fiert pastele înainte de a le scurge. Această apă este bogată în amidon și poate transforma complet textura sosului. Dacă acesta este prea gros, adaugă una-două linguri de apă și amestecă energic. Sosul va deveni mai fin, mai lucios și se va lega perfect de paste.

La fel de important este să nu clătești pastele sub jet de apă rece, decât dacă le folosești într-o salată. Clătirea îndepărtează stratul fin de amidon care ajută sosul să se fixeze pe fiecare fir de spaghete sau pe fiecare bucată de penne.

De asemenea, încearcă să transferi pastele direct din oală în tigaia în care ai pregătit sosul și lasă-le să se gătească împreună încă unul-două minute. În acest timp, aromele se îmbină mult mai bine, iar preparatul capătă un gust intens și o consistență perfectă. Aceste mici trucuri, aparent nesemnificative, sunt cele care fac diferența dintre un preparat obișnuit și o porție de paste demnă de un restaurant italian.

Foto: Shutterstock

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Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
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