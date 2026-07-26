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De ce unele fructe se coc mai repede lângă banane

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Adina Zamfir
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Ține minte fructele care se coc mai repede dacă sunt depozitate lângă banane. Acest simplu truc de bucătărie te ajută să obții fructe mai moi și mai dulci în cel mult două zile. Află cum se depozitează corect fructele în frigider și ce fructe pot fi depozitate împreună cu bananele.

Știm deja că nu toate fructele sunt perfect coapte atunci când le cumperi. Unele dintre ele continuă să se coacă și după ce au fost culese, datorită unui hormon natural numit etilenă. Aceste fructe devin mai dulci, mai aromate și mai zemoase dacă sunt lăsate câteva zile la temperatura camerei.

Dacă știi cum să le alegi și cum să le depozitezi, te poți bucura de ele exact atunci când sunt în cea mai bună formă.

Ce fructe continuă să se coacă după ce au fost culese

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Bananele

Bananele sunt printre cele mai cunoscute fructe care se coc după recoltare. Dacă vrei să le consumi peste câteva zile, alege fructe cu coaja verde sau verde-gălbuie. La temperatura camerei, acestea ajung la maturitate în aproximativ o săptămână.

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Cum grăbești coacerea: Pune bananele într-o pungă de hârtie împreună cu un măr sau o pară. Fructele eliberează etilenă, iar procesul de coacere se accelerează.

Cum încetinești coacerea: După ce au ajuns la maturitatea dorită, mută bananele în frigider. Coaja se va înnegri, însă pulpa va rămâne bună pentru consum timp de 2 – 3 zile.

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Piersicile, nectarinele, prunele și caisele

Aceste fructe de vară sunt adesea culese înainte de a fi complet coapte pentru a rezista mai bine la transport. În două-trei zile petrecute pe masa din bucătărie, ele devin mai parfumate și mai dulci.

Este recomandat să cumperi fructe aflate în stadii diferite de coacere, astfel încât să le poți consuma pe parcursul mai multor zile.

Cum îți dai seama că sunt coapte: Fructele trebuie să cedeze ușor la apăsare, fără să fie moi sau lovite. După ce s-au copt, pot fi păstrate la frigider între trei și cinci zile.

Perele

Perele sunt culese atunci când au ajuns la maturitate, dar înainte de a fi complet coapte. Acasă, ele continuă să se coacă în mod natural.

Cum grăbești coacerea: Așază perele lângă mere sau banane.

Cum îți dai seama că sunt gata de consum: Pulpa devine ușor moale în zona codiței, iar aroma este mai intensă. După coacere, perele rezistă la frigider aproximativ cinci zile.

Kiwi

Kiwi este un alt fruct care se coace după cumpărare. Dacă este foarte tare la atingere, mai are nevoie de câteva zile.

Timp de coacere: Trei-cinci zile la temperatura camerei, mai ales dacă este păstrat lângă banane sau mere.

Cum îl recunoști: Fructul devine ușor elastic la apăsare și capătă un parfum dulce. După coacere poate fi păstrat la frigider până la o săptămână.

Mango

Deși este un fruct exotic, mango este prezent în majoritatea supermarketurilor din România și continuă să se coacă după cumpărare.

Timp de coacere: Între trei și opt zile la temperatura camerei.

Cum îl recunoști: Are un miros dulce și cedează ușor la apăsare. Dacă nu îl consumi imediat, îl poți păstra la frigider pentru a încetini coacerea.

Avocado

Avocado nu se coace în copac, ci după ce este cules. De aceea, este normal să fie foarte tare atunci când îl cumperi.

Timp de coacere: Trei-cinci zile la temperatura camerei.

Cum grăbești procesul: Pune-l într-o pungă de hârtie împreună cu o banană sau un măr.

Cum îți dai seama că este copt: Coaja devine mai închisă la culoare, iar fructul cedează ușor la apăsare. După coacere, trebuie consumat în una-trei zile.

Merele

Deși nu devin mult mai dulci după recoltare, unele soiuri de mere continuă să își îmbunătățească textura și aroma în primele săptămâni după ce au fost culese. În plus, merele sunt printre cele mai mari producătoare de etilenă și sunt folosite pentru a grăbi coacerea altor fructe.

Gutuile

Toamna, gutuile continuă să se matureze după recoltare. Pe măsură ce trec zilele, ele devin mai parfumate și capătă culoarea galben-intens caracteristică. De aceea, multe gospodine le lasă câteva zile în cămară înainte de a le transforma în dulceață sau compot.

Roșiile

Din punct de vedere botanic, roșiile sunt fructe și continuă să se coacă după ce au fost culese. Dacă sunt recoltate ușor verzi, în câteva zile vor deveni roșii și mai aromate dacă sunt ținute la temperatura camerei. Frigiderul încetinește procesul și poate afecta gustul.

Pepenele galben

Pepenele galben continuă să se înmoaie și să își intensifice aroma după recoltare, mai ales dacă este cumpărat puțin necopt. Totuși, conținutul de zahăr nu mai crește semnificativ, astfel că este important să alegi un fruct care are deja un parfum plăcut.

Smochinele

Smochinele culese înainte de maturitatea completă mai continuă să se înmoaie și să se coacă timp de una-două zile. Sunt însă foarte perisabile și trebuie consumate rapid după ce au ajuns la maturitate.

Cum poți grăbi coacerea fructelor

  • Pune fructele într-o pungă de hârtie împreună cu un măr sau o banană.
  • Păstrează-le la temperatura camerei, ferite de soarele direct.
  • Evită pungile din plastic, deoarece favorizează condensul și apariția mucegaiului.

Cum încetinești coacerea

După ce fructele au ajuns la maturitatea dorită, mută-le în frigider. Temperaturile scăzute încetinesc eliberarea etilenei și prelungesc perioada în care fructele își păstrează gustul și textura.

Important: Nu toate fructele se coc după recoltare. Cireșele, vișinele, căpșunile, zmeura, afinele, murele, strugurii, citricele și pepenele verde nu devin mai dulci după ce au fost culese. Acestea trebuie cumpărate deja bine coapte, deoarece după recoltare își păstrează doar prospețimea pentru o perioadă limitată, fără să își îmbunătățească gustul.

De ce se coc unele fructe mai repede lângă banane

Dacă ai citit mai sus că o piersică, o pară sau un avocado se coc mai repede atunci când sunt ținute lângă o banană, nu este doar o întâmplare. Explicația ține de un proces natural care are loc în toate plantele.

Bananele produc cantități mari de etilenă, un gaz natural incolor și inodor care funcționează ca un hormon vegetal. Acesta are rolul de a declanșa și accelera procesul de coacere al fructelor. Pe măsură ce banana se maturizează, eliberează tot mai multă etilenă în aer, iar fructele aflate în apropiere „detectează” acest gaz și încep să se coacă mai repede.

Din punct de vedere biologic, etilena activează o serie de enzime care transformă amidonul din fruct în zaharuri simple, ceea ce face fructele mai dulci. În același timp, sunt descompuși acizii care dau gustul acrișor, iar pereții celulari se înmoaie, motiv pentru care fructele devin mai fragede și mai zemoase. Tot etilena stimulează formarea pigmenților care schimbă culoarea cojii și intensifică aroma specifică fiecărui fruct.

Acest fenomen apare doar în cazul fructelor climaterice, adică acelea care continuă să se coacă și după ce au fost culese, așa cum am prezentat mai sus. Din această categorie fac parte bananele, perele, merele, piersicile, prunele, caisele, nectarinele, avocado, kiwi și mango.

În schimb, fructele precum cireșele, căpșunile, zmeura, afinele, strugurii, citricele sau pepenele verde nu reacționează în același mod. Ele nu mai dezvoltă un gust mai dulce după recoltare, deoarece procesul lor de maturare se încheie în mare parte cât timp sunt încă pe crengile pomilor.

De aceea, dacă vrei să grăbești coacerea unui avocado, a unei pere sau a unor piersici, este suficient să le pui într-o pungă de hârtie împreună cu o banană. Punga reține etilena în jurul fructelor, crescând concentrația gazului și accelerând procesul natural de coacere. Totuși, fructele trebuie verificate zilnic, deoarece o concentrație prea mare de etilenă poate duce la coacerea excesivă și la alterarea lor într-un timp foarte scurt.

Cum se păstrează corect fructele în frigider

De ce unele fructe se coc mai repede lângă banane

Felul în care depozitezi fructele în frigider poate face diferența dintre un produs care rezistă câteva zile și unul care se strică peste noapte. În general, fructele se păstrează cel mai bine în sertarele speciale pentru fructe și legume, unde temperatura și umiditatea sunt mai stabile decât pe rafturile frigiderului. Este recomandat să nu le speli înainte de depozitare, deoarece umezeala favorizează dezvoltarea mucegaiului. Spală-le doar înainte de consum.

Fructele moi și foarte sensibile, precum căpșunile, zmeura, murele, afinele, cireșele și vișinele, se păstrează cel mai bine în caserole perforate sau în recipientele originale, dacă acestea permit circulația aerului. Aerisirea reduce acumularea de condens și împiedică apariția mucegaiului. Dacă observi un fruct alterat, îndepărtează-l imediat, deoarece mucegaiul se poate răspândi rapid la celelalte.

Merele, perele și gutuile și unele fructe autohtone rezistă foarte bine în sertarul pentru fructe, însă pot fi păstrate și în pungi de hârtie, care absorb excesul de umiditate și permit fructelor să respire. Același lucru este recomandat și pentru piersici, nectarine, caise și prune, dar numai după ce s-au copt complet la temperatura camerei. Pungile de hârtie sunt preferabile celor din plastic, deoarece reduc riscul formării condensului.

Bananele, avocado, kiwi și mango, care fac perte din categoria fructe exotice, nu trebuie puse în frigider cât timp sunt necoapte. Lasă-le mai întâi la temperatura camerei până ajung la maturitatea dorită. Abia apoi le poți muta în frigider pentru a încetini procesul de coacere și a le prelungi prospețimea cu câteva zile. Bananele sunt o excepție: frigul înnegrește coaja, însă pulpa rămâne bună pentru consum.

Un alt aspect important este să nu depozitezi toate fructele împreună. Merele, perele și bananele eliberează cantități mari de etilenă, un gaz natural care accelerează coacerea. Dacă sunt ținute lângă fructe sensibile, precum căpșunile, zmeura sau cireșele, acestea se pot înmuia și altera mai repede. Separarea fructelor în funcție de tipul lor le ajută să își păstreze gustul, textura și prospețimea pentru mai mult timp.

Foto: Shutterstock

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Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
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De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
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O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
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