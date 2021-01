Mango, fructul care previne cancerul și susține imunitatea

Fructele de mango au o pulpă suculentă delicioasă, atunci când sunt bine coapte. Ele se numără printre cele mai parfumate fructe exotice, drept pentru care fructele de mango sunt folosite și în industria cosmetică, la fel de mult precum în industria alimentară.



Cuprins 1 Proprietățile specifice ale fructului de mango

2 Calitățile nutritive ale fructelor de mango

3 Beneficiile pentru sănătate ale fructelor de mango

4 Pulpa de mango, de ajutor pentru piele și ten

5 Cum să alegi un mango bun și cum să îl cureți

Fructele de mango sunt roadele pomului Mangifera indica, numit la noi manghier sau arbore de mango. Este un copac masiv, care poate atinge 40 de metri înălțime, cu frunzișul mereu verde, deosebit de rezistent și prolific.

Arborele de mango este originar din sudul Asiei, dar în zilele noastre cele mai mari producții de mango vin din India, unde acest fruct este considerat un fruct național.

Arborele de mango este înrudit cu arborele de caju. Frunzele sale sunt rozalii când sunt tinere, apoi capătă nuanțe de roșu intens și verde strălucitor pe măsură ce se maturizează. Florile cresc sub formă de ciorchine și este nevoie de aproximativ 5 luni de la apariția bobocilor de floare până la dezvoltarea și coacerea fructului de mango.

Proprietățile specifice ale fructului de mango

Mango este fruct național în India, Pakistan și Filipine și este considerat un fruct sacru, datorită numeroaselor sale beneficii pentru sănătate, datorită gustului și parfumului său deosebit de plăcut, aproape divin.

Fructele de mango pot fi verzi, galbene sau roșii, dar când sunt bine coapte au culoarea roșie și sunt deosebit de dulci și parfumate. Ele se numără printre cele mai gustoase fructe exotice.

Sâmburele oval, de dimensiuni mari, nu este bine delimitat de pulpa fructului, dar este ușor de înlăturat cu un cuțit deoarece are o structură fibroasă și dură.

Coaja este groasă, lucioasă, aproape cauciucată și se înlătură când fructele sunt tăiate și porționate, deși ea poate fi consumată și conține o concentrație mai mare de vitamine și acizi benefici decât pulpa.

Calitățile nutritive ale fructelor de mango

Fructul de mango este bogat în fibre și antioxidanți, are procente semnificative din vitaminele A, C, E, B6 și K. Este un fruct care conține un procent important de Cupru. Acest fruct are 17 aminoacizi esențiali, Omega 3 și 6, zinc, pectine și amidon.

Ce conține o porție de 100 g de mango

60 kilocalorii

15g carbohidrați

13 g zaharuri

7% din necesarul zilnic de vitamina A

11% din necesarul zilnic de folați (vitamina B9)

44% din necesarul zilnic de vitamina C

6% din necesarul zilnic de vitamina E

4% din necesarul zilnic de vitamina K

11 mg de calciu

10 mg de magneziu

14 mg de fosfor

168 mg de potasiu

Beneficiile pentru sănătate ale fructelor de mango

Mango are o concentrație mare de betacaroten, similară cu fructele de papaya, este bogat în fibre care ajută digestia și întregul sistem digestiv, reglează nivelul de glucoză din sânge, stimulează producerea de colagen necesar pentru articulații și ajută la echilibrarea tensiunii arteriale.

Datorită procentului semnificativ de vitamina A, mango este un fruct care ajută imunitatea, ajută la regenerarea pielii, menține sănătatea ochilor și elasticitatea țesuturilor.

Fibrele dietetice bune din fructele de mango ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și stimulează digestia, acest fruct fiind recomandat în mod deosebit persoanelor care suferă de stomac și de constipație.

Enzimele și zaharurile din mango, precum și aroma lui deosebite ajută în condiții de stres și sunt benefice pentru a combate oboseala, insomnia și stările de anxietate.

Polifenolii și antioxidanții din mango sunt de ajutor în combaterea celulelor canceroase. Au fost realizate studii care au demonstrat că substanțele active din mango ajută la prevenirea cancerului de sân și a celui de colon. Flavonoidele din aceste fructe sunt și ele active în lupta împotriva mai multor tipuri de cancer.

Tot mango este recomandat în dietele de slăbit, fiind un fruct care combate depunerea grăsimilor și formarea țesuturilor grase într-un mod similar cu fructele negre care conțin resveratrol.

Pulpa de mango, de ajutor pentru piele și ten

Consum de mango este excelent pentru piele, pentru elasticitatea și tinerețea tenului. Dar și măștile cu pulpă de mango care se aplică pe față și pe decolteu au un efect excelent, dacă sunt folosite în mod regulat timp de o lună de zile.

Poți face o mască din pulpa acestui fruct combinată cu suc de portocale sau de lămâie și miere pentru petele de pe ten. Sau poți aplica o mască în combinație cu iaurt natural pentru hidratarea pielii și prevenirea ridurilor.

Decoctul de mango și pulpa acestui fruct este folosită în zonele de origine din vremuri vechi pentru protejarea pielii, pentru a atenua iritațiile, inflamațiile locale și arsurile solare.

Cum să alegi un mango bun și cum să îl cureți

Cele mai dulci fructe de mango sunt cele care au coaja portocalie sau roșie. Există și soiuri cu coaja verzuie sau galbenă, dar acestea sunt mai puțin dulci.

Alege un fruct cu pulpa rotundă și plină, cu un parfum specific și cu o consistență ușor moale la palpare, asemeni piersicilor coapte.

De cele mai multe ori, fructele de mango din magazinele noastre sunt încă tari și trebuie lăsate în pungi de hârtie să se mai coacă aproximativ 3 – 5 zile.

Când se taie, fructul se împarte în două sau trei părți aproximativ egale, se îndepărtează pulpa de sâmbure și apoi se taie în cubulețe, pentru a fi ușor de desprins de coaja tare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro