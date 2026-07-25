  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ce este batch cooking și cum îți poate simplifica mesele săptămânale

Ce este batch cooking și cum îți poate simplifica mesele săptămânale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dacă îți plac trucurile care îți simplifică viața sau pur și simplu vrei să petreci mai puțin timp în bucătărie, batch cooking este una dintre cele mai eficiente soluții. Fie că ești la început și vrei să înveți această metodă, fie că o practici deja și cauți idei noi, gătitul în avans te poate ajuta să economisești ore întregi în fiecare săptămână.

Batch cooking nu înseamnă doar mai puțin timp petrecut la aragaz, ci și mai puțin stres în zilele aglomerate, mai puțină risipă alimentară și un control mai bun asupra bugetului și alimentației.

Ce este batch cooking?

Conceptul de batching presupune să grupezi mai multe activități similare și să le faci într-o singură etapă, pentru a câștiga timp și eficiență.

Un exemplu simplu este gestionarea e-mailurilor. În loc să verifici fiecare mesaj imediat ce apare și să îți întrerupi activitatea de zeci de ori pe zi, le poți citi pe toate într-un interval dedicat. Rezultatul? Mai multă concentrare și mai puține întreruperi.

Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Recomandarea zilei

Același principiu poate fi aplicat și în bucătărie. Batch cooking înseamnă să gătești o cantitate mai mare de mâncare decât ai nevoie pentru o singură masă, iar surplusul să îl păstrezi pentru zilele următoare sau să îl congelezi. În cazul celor mai multe rețete, timpul necesar pentru a dubla cantitatea este aproape același ca pentru o singură porție.

Astfel, în loc să gătești zilnic de la zero, mare parte din mâncarea ta este deja pregătită. Tot ce mai ai de făcut este să încălzești preparatul sau să adaugi o garnitură proaspătă. Pentru multe familii, acest obicei devine rapid o rutină. De exemplu, atunci când pregătesc lasagna, supă, tocănițe, sosuri sau chilli, gătesc automat două sau chiar trei porții mari, dintre care una ajunge direct în congelator. În serile în care timpul nu permite gătitul, aceste preparate devin adevărate salvări.

Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Recomandarea zilei

Batch cooking fără să te plictisești

femeie care gateste legume

La prima vedere, ideea de a găti o singură dată și de a avea mesele pregătite pare ideală. Totuși, mulți renunță deoarece nu vor să mănânce același preparat mai multe zile la rând. Din fericire, există câteva metode simple prin care meniul rămâne variat și interesant.

Alternează preparatele

Dacă ai pregătit o cantitate mai mare dintr-un fel de mâncare, nu îl consuma în fiecare zi. Planifică mesele astfel încât să îl servești o dată la două zile.

De exemplu, dacă ai copt mai mulți cartofi dulci, îi poți servi luni ca garnitură lângă carne, miercuri într-o salată consistentă, iar vineri îi poți transforma într-o cremă fină sau într-un piure aromat. Astfel, ai impresia că mănânci preparate complet diferite.

Transformă același ingredient în rețete diferite

Unul dintre cele mai mari avantaje ale batch cooking-ului este că aceeași bază poate fi reinventată.

De exemplu, dacă pregătești o tavă mare de morcovi copți:

  • într-o zi îi poți servi drept garnitură lângă friptură;
  • câteva zile mai târziu îi transformi într-o supă-cremă;
  • iar restul îi poți adăuga într-un piure sau într-o salată caldă.

La fel se întâmplă și cu marinatele. Un sos cu lămâie și ierburi aromatice poate fi folosit inițial pentru piept de pui, iar câteva zile mai târziu pentru somon sau legume la cuptor. Schimbând doar ingredientul principal, obții preparate cu un gust complet diferit.

Gătește ingredientele, nu neapărat întreaga masă

Batch cooking nu presupune obligatoriu să pregătești meniuri complete. O metodă foarte practică este să gătești doar câteva ingrediente de bază pe care să le combini ulterior în funcție de poftă.

Poți prepara în avans:

  • o cantitate mare de orez sau quinoa;
  • legume coapte;
  • piept de pui la grătar;
  • ouă fierte;
  • fasole sau năut;
  • cartofi copți.

Pe parcursul săptămânii, aceste ingrediente pot fi combinate în salate, boluri nutritive, wrap-uri, garnituri sau supe, fără să ai impresia că repeți aceeași masă. Aceasta este una dintre cele mai ușoare metode de a începe batch cooking dacă ești începător.

Profită la maximum de congelator

Ce este batch cooking și cum îți poate simplifica mesele săptămânale

Congelatorul este cel mai bun aliat al celor care practică batch cooking. Ori de câte ori pregătești un preparat care rezistă bine la congelare, dublează cantitatea și pune jumătate deoparte.

Printre cele mai potrivite preparate se numără:

  • supele;
  • tocănițele;
  • sosurile pentru paste;
  • chilli;
  • lasagna;
  • musacaua;
  • sarmalele;
  • curry-urile.

După o lună, când vei scoate preparatul din congelator, acesta va părea aproape la fel de apetisant ca în ziua în care a fost gătit și îți va economisi ore întregi petrecute în bucătărie. Nu uita însă să etichetezi fiecare recipient cu numele preparatului și data congelării. În acest fel vei ști întotdeauna ce ai în congelator și ce trebuie consumat primul.

Batch cooking – un obicei care îți schimbă rutina

Batch cooking nu este doar o metodă de a găti mai eficient, ci un stil de organizare care poate transforma complet rutina unei familii. Cu doar câteva ore dedicate gătitului în weekend, poți avea mese variate, sănătoase și gata de servire pentru întreaga săptămână.

În plus, economisești timp, reduci risipa alimentară și ai mereu la îndemână o alternativă sănătoasă la mâncarea comandată sau la produsele semipreparate. Astfel, nu vei fi nevoit să mănânci același fel de mâncare zile la rând. Preparatele pot fi împărțite în porții și păstrate la congelator, pentru a fi consumate atunci când ai nevoie de o masă rapidă și gustoasă. În plus, această metodă te ajută să faci cumpărături mai organizate, să reduci cheltuielile și să eviți comenzile costisitoare de mâncare în zilele aglomerate.

O singură rețetă, mai multe preparate delicioase

Ce este batch cooking și cum îți poate simplifica mesele săptămânale

Secretul batch cooking-ului constă în alegerea unei baze culinare versatile, care poate fi reinventată în funcție de preferințe.

Pui în sos cremos

O rețetă simplă cu pui și sos cremos poate deveni cu ușurință trei preparate complet diferite:

  • paste gratinate cu pui și praz;
  • plăcintă cu pui și broccoli, acoperită cu piure de cartofi;
  • supă-cremă de pui cu porumb dulce.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga ierburi precum cimbru, pătrunjel sau tarhon, iar fiecare preparat va avea un gust diferit, fără să fie nevoie să gătești de la zero.

Carne tocată în sos de roșii

Carnea tocată gătită într-un sos bogat de roșii este una dintre cele mai practice baze pentru mesele din timpul săptămânii.

Din ea poți pregăti:

  • un sos ragù pentru paste;
  • un chilli cu fasole neagră și condimente afumate;
  • o plăcintă cottage pie cu piure de cartofi dulci.

Dacă prepari o cantitate mai mare, poți folosi aceeași bază și pentru lasagna, ardei umpluți sau chiar tacos, schimbând doar garnitura și condimentele.

Conopidă și dovleac copți

Și vegetarienii au numeroase opțiuni. Conopida și dovleacul copți la cuptor pot deveni:

  • un curry vegan aromat cu lapte de cocos;
  • o budincă gratinată cu orzo și brânză;
  • chifteluțe de legume servite cu sos de iaurt, mentă și brânză feta.

Aceste legume sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți, iar coacerea lor intensifică aroma naturală și le oferă o textură perfectă pentru numeroase rețete.

Planifică mesele din timp, mai ales dacă ai copii

Înainte de a începe să gătești, analizează programul pentru următoarea săptămână sau chiar pentru întreaga lună și stabilește ce preparate ai vrea să ai la îndemână. Verifică mai întâi ce ingrediente ai deja în cămară și în frigider, apoi întocmește o listă de cumpărături. În acest fel vei evita achizițiile inutile și vei economisi bani.

Este recomandat să faci și puțin loc în congelator înainte de sesiunea de gătit. Recipientele bine organizate îți vor permite să păstrezi preparatele în cele mai bune condiții și să le găsești rapid atunci când ai nevoie de ele. O idee utilă este să notezi combinațiile de rețete care au funcționat bine. În timp, îți vei crea propriul plan de batch cooking, pe care îl vei putea repeta ori de câte ori ai o perioadă aglomerată.

Cele mai importante 5 reguli pentru batch cooking

Ce este batch cooking și cum îți poate simplifica mesele săptămânale

1. Pregătește toate ingredientele înainte să începi

Cântărește ingredientele, spală legumele și taie-le înainte de a porni aragazul. Această tehnică, cunoscută și în bucătăriile profesionale sub numele de mise en place, reduce stresul din timpul gătitului și te ajută să lucrezi mai rapid și mai eficient. În plus, vei evita situațiile în care uiți un ingredient sau gătești prea mult un preparat în timp ce pregătești altul.

2. Fă ordine pe parcurs

Dacă pregătești mai multe feluri de mâncare în aceeași zi, încearcă să speli vasele și ustensilele imediat după folosire. La finalul sesiunii de gătit vei avea o bucătărie curată și vei evita acumularea unui teanc de vase murdare. În plus, un spațiu ordonat face procesul de gătit mai plăcut și mai sigur.

3. Lasă preparatele să se răcească înainte de congelare

După ce mâncarea este gata, las-o să ajungă complet la temperatura camerei înainte de a o pune în recipiente și de a o congela. Introducerea preparatelor fierbinți în congelator poate ridica temperatura din interiorul acestuia și poate afecta celelalte alimente. De asemenea, răcirea completă ajută la păstrarea texturii și a gustului după decongelare.

Majoritatea preparatelor pot fi congelate fără probleme, însă există câteva excepții. Sosurile pe bază de smântână sau ouă își pot modifica textura după decongelare, devenind apoase sau tăiate. În schimb, tocănițele, supele, curry-urile și sosurile pe bază de roșii rezistă foarte bine la congelare.

4. Pregătește garniturile proaspete

Pentru cele mai bune rezultate, gătește în avans doar felul principal. Orezul, pastele sau cartofii sunt mai gustoși dacă sunt preparați în ziua în care servești masa. În plus, pastele și orezul își pot modifica textura după congelare și reîncălzire, devenind prea moi. În schimb, felul principal poate fi decongelat și încălzit în doar câteva minute, iar masa va avea un gust aproape identic cu cel al unui preparat proaspăt gătit.

5. Organizează inteligent congelatorul

După câteva sesiuni de batch cooking, congelatorul va deveni o adevărată rezervă de mâncare gătită în casă. Etichetează fiecare recipient cu denumirea preparatului și data la care a fost gătit. Majoritatea preparatelor își păstrează calitatea timp de aproximativ trei luni, dacă sunt depozitate corespunzător.

Pentru a evita risipa alimentară, așază porțiile cele mai noi în spatele congelatorului și mută în față preparatele mai vechi, astfel încât să fie consumate primele. Această regulă simplă, folosită și în restaurante și magazine alimentare, te ajută să ai mereu o evidență clară a alimentelor și să nu uiți porții ascunse în congelator.

Batch cooking, soluția ideală pentru un stil de viață aglomerat

Batch cooking nu înseamnă doar economie de timp, ci și o alimentație mai echilibrată. Atunci când ai deja preparate sănătoase pregătite în congelator, tentația de a comanda fast-food sau de a sări peste mese este mult mai mică. Cu puțină organizare și câteva ore dedicate gătitului în weekend, îți poți asigura mese variate, gustoase și hrănitoare pentru întreaga săptămână.

Pentru a spori gustul și a face mesele și mai delicioase, preparatele de bază pe care le scoți din congelator pot fi combinate cu salate de legume, iaurturi sănătoase, nuci sau bastonașe de legume crocante. Astfel, vei reuși să mănânci mult mai sănătos, decât să comanzi o pizza sau să cumperi o tavă de lasagna din comerț, plină de grăsimi hidrogenate.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Fanatik
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
GSP.ro
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
Click.ro
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Citește și...
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Cum îți poți recupera permisul de conducere mai repede în 2026. Cele trei condiții obligatorii după schimbarea regulilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
„Uniunea Europeană nu va mai exista peste 25 de ani”. Previziunea lansată din România și argumentele aduse de Viktor Orban
Cum păstrăm verdețurile proaspete ca să reziste o săptămână
Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele
Motorina standard se apropie de 10 lei/l, vineri, 24 iulie 2026. Cât costă litrul de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Vlăduța Lupău s-a întors în casa bunicilor din Maramureș. Camerele mici si mobilierul vechi recreează atmosfera autentică a unei gospodării de odinioară

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv
Ruby a dezvăluit cine este omul fără de care nu-și poate imagina viața: „A fost și va rămâne stâlpul meu” / Exclusiv
Corina Ciriblan va deveni mamă pentru prima dată. Influencerița a dat vestea cea mare la câteva luni după ce a pierdut o sarcină
Corina Ciriblan va deveni mamă pentru prima dată. Influencerița a dat vestea cea mare la câteva luni după ce a pierdut o sarcină
Proiecte speciale
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Elle
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”
Horoscop 26 iulie 2026. Saturn retrograd. Lecția încrederii pierdute. O zodie e trădată chiar de oamenii dragi
Horoscop 26 iulie 2026. Saturn retrograd. Lecția încrederii pierdute. O zodie e trădată chiar de oamenii dragi
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celebrei Adela Mărculescu. Artista a murit la 87 de ani 
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celebrei Adela Mărculescu. Artista a murit la 87 de ani 
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
O recunoști? Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are 30 de ani de carieră și milioane de fani
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.500 de euro
Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.500 de euro
Observator News
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
Libertatea pentru Femei
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce beau copiii astăzi le poate afecta sănătatea la maturitate. Studiul care a urmărit peste 25.000 de persoane
Ce beau copiii astăzi le poate afecta sănătatea la maturitate. Studiul care a urmărit peste 25.000 de persoane
Un ciclu început în urmă cu 18 ani se încheie pe 12 august. Patru zodii primesc acum răspunsul final
Un ciclu început în urmă cu 18 ani se încheie pe 12 august. Patru zodii primesc acum răspunsul final
O banală infecție urinară a ajuns să invadeze creierul unei femei. Cum a fost posibil
O banală infecție urinară a ajuns să invadeze creierul unei femei. Cum a fost posibil
Cine poate ieși mai devreme la pensie fără penalizare. Condițiile care permit reducerea vârstei de pensionare
Cine poate ieși mai devreme la pensie fără penalizare. Condițiile care permit reducerea vârstei de pensionare
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
De necrezut ce refuză să mai mănânce Andreea Esca! Regula strictă care o ajută să se mențină în formă după ce a slăbit 9 kilograme
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton