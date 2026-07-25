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Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele

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Plantele au mai multă nevoie de apă pe timp de caniculă, fie că sunt în grădină, în seră sau în ghivecele din balcon. Apa le ajută să reziste pe timp de caniculă, dar este important să știi când să le uzi, câtă apă este necesară și cum să le protejezi de temperaturile extreme.

Cu cât ai mai multe plante, cu atât este mai dificil și costisitor să le uzi pe timp de caniculă. De aceea, este bine să ții cont de câteva reguli care te învață cum să uzi plantele cât mai eficient și cum să le ajuți să absoarbă toată umiditatea de care au nevoie. Iată un ghid simplu al udărilor pe timp de caniculă.

Alegerea momentului din zi în care udăm plantele și asigurarea cantității corecte de apă sunt cele două decizii cheie care pot face diferența între niște plante sănătoase și unele ofilite și stresate.

Fie că este vorba despre plante din grădină sau despre cele din ghivece, există lecții de învățat în ceea ce privește regulile stricte ale udării pe timp de caniculă. Trebuie să te asiguri că orice udare este efectuată eficient și că o proporție cât mai mare din acea apă este absorbită de plante. Cea mai simplă și, de departe, cea mai eficientă metodă de a garanta acest lucru este să udați în cel mai bun moment al zilei.

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Când trebuie udate plantele pe timp de caniculă

Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele

Majoritatea iubitoarelor de flori respectă o regulă simplă în zilele caniculare: plantele se udă după apusul soarelui. Este eficient sau nu? Sigur că da. Seara, după apus, când pământul începe să se răcorească poți uda plantele, în grădină sau în ghivecele care stau în spații însorite.

Dar această regulă este bună mai degrabă pentru persoanele care nu au timp decât seara să se ocupe de plante sau pentru cele care nu sunt matinale.

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În realitate, cel mai bun moment al zilei să uzi plantele pe caniculă este dimineața devreme, până la ora 8. Iată și de ce:

  • pământul se răcorește peste noapte;
  • rădăcinile sunt mai active;
  • plantele absorb mai bine umezeala.

Udarea plantelor la prima oră a dimineții, în special, le poate ajuta să se pregătească pentru a înfrunta vremea mai caldă din orele următoare. Deși dimineața devreme este cel mai bine, udarea de seară este și ea o opțiune bună. Cu toate acestea, ea vine cu un risc pe care puțini îl cunosc: frunzișul poate rămâne umed peste noapte, ceea ce poate favoriza apariția mucegaiului și a bolilor fungice.

Evită să uzi plantele la orele prânzului pe caniculă

Așadar, fie că uzi grădina de legume sau gazonul, cel mai bun sfat este să o faci dimineața devreme sau seara târziu. Dacă uzi plantele, legumele sau florile, în timpul prânzului, când soarele și căldura sunt la apogeu, acest lucru nu aduce niciun beneficiu nici ție, nici plantelor. Nu doar că stai în plin soare și va trebui, eventual, să cari stropitori grele prin căldură, dar acest lucru nu face bine plantelor și le poate produce arsuri.

Dacă uzi plantele vara după orele 10 sau 11 dimineața, când deja temperaturile sunt foarte ridicate, apa se evaporă repede, rădăcinile nu se bucură de umezeală și rămân uscate. Picăturile de apă care ajung pe frunze pot acționa ca niște lupe, care amplifică razele soarelui și produc arsuri pe frunze.

Udă plantele doar la bază

Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele

Pentru a evita arsurile foliare, trebuie să uzi plantele întotdeauna la bază. Îndreaptă stropitoarea sau furtunul către partea inferioară a plantelor, mai degrabă decât să uzi frunzișul. Udarea frunzelor nu doar că poate duce la arsuri, dar poate face plantele mai sensibile la boli fungice.

Udă din abundență, să intre apa profund în sol

Când uzii plantele pe vreme caldă, acestea vor beneficia întotdeauna mai mult dacă faci o udare profundă. Indiferent dacă este cald sau nu, ține minte că udările mai rare, dar abundente, sunt mai bune decât cele frecvente și superficiale.

Prin udarea profundă a plantelor, acestea sunt încurajate să își dezvolte rădăcini mai puternice și mai adânci; acest lucru le face mai rezistente la secetă, deoarece acele rădăcini pot căuta umiditatea mai adânc în sol. Udarea profundă crește, de asemenea, șansele ca apa să pătrundă în zona în care se află rădăcinile înainte de a se evapora și ajută la menținerea solului umed pentru mai mult timp pe parcursul verii.

Nu uda solul doar la suprafață

Dacă uzi doar la suprafață, în loc să uzi bine solul în profunzime, acest lucru poate cauza multiple probleme plantelor. În primul rând, cantitatea mică de apă nu va hidrata suficient rădăcinile, iar planta nu va putea tolera temperaturile crescute.

Pe timp de caniculă, nu merge deloc rețeta: uzi puțin și des. Poate fi un obicei relativ bun pentru plantele la ghivece, care nu au nevoie de prea multă apă, dar în niciun caz pentru plantele din grădină. Este mult mai bine să uzi la două zile, dar profund sau chiar zilnic și profund când temperaturile ating aproape 40 de grade la soare.

Menținerea solului umed va preveni stresul termic, care se observă prin ofilirea frunzișului. Dacă solul se usucă și apa se pierde, starea plantelor se va înrăutăți, iar ele vor deveni maronii și uscate.”

Cealaltă problemă a udării exclusiv la suprafață este că plantele își vor dezvolta rădăcini superficiale. Aceste rădăcini nu doar că nu vor putea căuta apă dincolo de zona de suprafață a solului, dar vor face planta și mai predispusă la smulgere sau la ruperea rădăcinilor în caz de vânt puternic.

Sfaturi practice să uzi corect plantele

Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele

Udă profund dimineața devreme

Udarea abundentă înainte de temperaturile ridicate este ideală. Pentru majoritatea plantelor, cel mai bine este să fie udate dimineața sau seara.

Ține cont totuși de faptul că apa rămasă pe frunze seara poate favoriza apariția bolilor fungice la unele plante (trandafiri, dovlecei, castraveți, ardei etc), motiv pentru care udarea majorității plantelor dimineața este varianta ideală.

Adaugă mulci sau folosește plase de umbrire

Adăugarea unui strat de mulci pe suprafața solului ajută la menținerea umidității în pământ. Mutarea plantelor la ghiveci în zone umbroase sau montarea unei plase de umbrire pe durata valului de căldură poate fi de mare ajutor.

Mai multă apă pentru plantele tinere

Plantele recent cultivate sau plantele tinere reprezintă una dintre prioritățile maxime pentru udare pe timp de caniculă. Aceste plante nu s-au înrădăcinat complet în pământ și prezintă un risc mai mare de uscare în perioadele de căldură excesivă. Udă noile plante abundent, fie cu stropitoare, cu furtunuri de picurare, sisteme de irigare prin picurare sau aspersoare.

Cât timp se udă plantele prin picurare

Ghidul udării corecte pe timp de caniculă: când, cât şi cum udăm plantele

Udarea abundentă (profundă) presupune irigarea într-un ritm lent, pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât apa să pătrundă adânc în sol, acolo unde se află rădăcinile. Deseori, acest lucru înseamnă udarea timp de 30-60 de minute o dată, de 2-3 ori pe săptămână, până când plantele se prind bine.

Când temperaturile revin la normal, continuă cu udarea profundă, dar rărește frecvența la 1 – 2 ori pe săptămână.

Umbrirea zonelor cu plante tinere folosind umbrele sau plasă de umbrire poate ajuta foarte mult la reducerea stresului termic.

Cum uzi plantele din ghivece și jardiniere

Plantele din ghivece și jardiniere se usucă mai repede decât cele care cresc direct în pământ, iar în timpul unui val de căldură, mai ales dacă stau în zone însorite. Ele ar putea avea nevoie de udare de mai multe ori pe zi. Când știi că urmează o perioadă de căldură extremă, poate fi util să muți ghivecele mai mici în zone umbroase doar pe durata caniculei.

Coșurile suspendate pot fi protejate dacă le așezi direct pe sol, la umbra unor pomi. Coșurile suspendate și ghivecele cu plante anuale își pierd o mare parte din nutrienți atunci când sunt udate atât de des, așa că este o idee bună să le aplici îngrășământ după ce valul de căldură a trecut.

Atenție la plantele care nu iubesc apa în exces

Oricât de mult ne-am dori să protejăm plantele pe timp de caniculă și le udăm abundent, unele dintre ele preferă solul uscat, decât umezeala în exces. Și nu este vorba doar despre cactuși sau plante suculente.

Fii atentă la plantele tale și la cum reacționează ele când primesc prea multă apă. Unele preferă foarte puțină apă în timpul verii (cum ar fi manzanita, ceanothus sau cistus), în timp ce altele se ofilesc chiar și atunci când au apă din abundență (hortensia, rododendronul). Prin urmare, ajustează cantitatea de apă în funcție de reacțiile plantelor tale.

În mod cert, legumele, verdețurile, trandafirii și florile de grădină este bine să fie udate abundent dimineața devreme, cât timp pământul este răcorit după noapte. Florile din ghivece precum mușcatele, margaretele, petuniile sau cercelușii pot fi mutate la umbră și udate până când apa ajunge în farfurioare. Plantele decorative mari cum ar fi ficusul, dipladenia sau iasomia de Madagascar au nevoie de apă din abundență la 2 zile pe timp de caniculă. Dar plantele care încep să se îngălbenească după câteva zile de udări abundente îți arată că au nevoie de pauză și trebuie să aștepți ca substratul lor să se usuce la suprafață.

Foto: Shutterstock

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Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
De ce furtunile nu rezolvă seceta: un meteorolog spune că doar ploaia mocănească mai poate regla pământul uscat din Europa
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
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