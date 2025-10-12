De ce se usucă plantele de apartament?

De câte ori uzi plantele de apartament și cât de cald este la tine în casă? Motivele pentru care se usucă plantele de apartament sunt variate, dar de cele mai multe ori este vorba de modul în care le uzi și de temperatura din casă. Ține cont de fiecare specie în parte și învață cum să le uzi corect, în funcție de necesitățile lor.

Cele mai multe plante de apartament sunt plante exotice, venite din regiuni tropicale. Acestea au cu totul alte necesități decât florile tradiționale întâlnite prin apartamente și balcoane precum mușcatele sau violetele. Unele plante vor mai multă apă, altele nu suportă umezeala excesivă. Respectă fiecare specie în parte și învață să le uzi corect, deoarece apa în exces sau lipsa ei reprezintă principalele motive pentru care se usucă plantele de apartament.

5 factori care pot afecta profund plantele de apartament

Multe iubitoare de flori au obiceiul să fie prea grijulii și udă prea des plantele din ghivece. Excesul de apă, combinat și cu un sol argilos, prin care apa nu se scurge prea bine, se află în top motive pentru care se usucă plantele de apartament. Prea multă apă determină putrezirea rădăcinilor, iar plantele cu greu mai pot fi salvate.

Iată cei mai importanți factori care contribuie la ofilirea și moartea plantelor tale.

Udarea incorectă

Ține cont de faptul că multe plante nu suportă apa în exces. Sunt prea puține plantele care au nevoie de mai multă umezeală, iar acestea sunt planta păianjen, monstera, speciile de ficuși cu frunze mari, alocasia și calathea. Toate celelalte plante crescute în ghivece, inclusiv orhideele, au nevoie de apă moderat, poate doar o dată la cinci zile sau o dată pe săptămână, cu o frecvență de udare mai mare doar în lunile toride.

Lipsa luminii naturale

Se spune despre unele plante că preferă spațiile slab luminate, cum ar fi planta ZZ (zamioculcas) sau crinul păcii. În realitate, nicio plantă nu rezistă prea mult fără lumină naturală. Este indicat să le ții departe de soarele torid al verii, dar lumina soarelui și lumina naturală a zilei trebuie să ajungă la plante, la unele indirect, la altele mai puternic. Dacă ai ținut prea mult timp o plantă într-un colț întunecat al dormitorului sau al holului, să nu te miri că se usucă după câteva luni.

Majoritatea florilor de apartament iubesc lumina și căldura. Nu se simt deloc bine dacă le ții prin colțuri întunecoase sau dacă stau între geamuri și uși, unde este curent. De multe ori încep să se îngălbenească din cauza curenților de aer rece.

Căldura și umiditatea din aer

Aerul foarte uscat și temperaturile ridicate din casă, fie în lunile iulie-august, fie iarna când dogoresc caloriferele pot afecta grav multe plante de apartament. Nicio plantă nu iubește căldura în exces și aerul foarte uscat, în afară de cactuși. Ai grijă să menții o atmosferă echilibrată în casă și să le pulverizezi cu apă când este necesar.

Solul tare și compact

Evită solul universal sau pământul din grădină, dacă ai plante la ghiveci. Caută un sol special pentru fiecare specie în parte. Solul din ghivece trebuie să fie afânat, permeabil, îmbogățit cu perlit pentru a permite scurgerea apei, îmbogățit cu turbă, nisip și îngrășăminte naturale. Adaugă compost de calitate și pregătește un sol bine aerat. Un sol compact, care se usucă precum betonul între două udări, pur și simplu omoară plantele cu zile.

Dăunătorii

Primăvara și vara, de cele mai multe ori, insectele dăunătoare sunt o cauză majoră pentru care se usucă plantele de apartament. Afidele, păduchii de plante sau tripșii sunt o adevărată pacoste. Dacă observi mici insecte ascunse pe spatele frunzelor, ia imediat măsuri.

Frunzele galbene sau uscate indică uneori că planta poate fi atacată de insectele dăunătoare. Afidele, păianjenii sau puricii de plante se răspândesc rapid în ghivece. Verifică frunzele să nu fie găurite sau mâncate pe margini, verifică pe spatele lor să nu fie ouă de insecte și mici puncte albe sau galbene. Semnele unei infestări sunt evidente și tot ce ai de făcut este să mergi la o florărie și să ceri soluții împotriva dăunătorilor.

Dintre soluțiile naturale bune împotriva insectelor, apa cu oțet și apa cu tutun se numără printre cele mai eficiente. Mai poți căuta la plafar ulei de liliac indian sau ulei de neem, care este foarte bun pentru combaterea insectelor fără să dăuneze plantelor.

Când și cât de des se udă plantele din ghivece

Insectele dăunătoare sau lipsa luminii naturale sunt cauze mai rare pentru care se usucă plantele de apartament. În schimb, apa în exces și solul de proastă calitate ocupă primele locuri în topul cauzelor care determină ofilirea plantelor.

Așadar, ține cont de fiecare specie în parte și transplantează florile în solul cel mai potrivit pentru ele. Azi găsești ușor de cumpărat combinații de sol, turbă și compost special făcute pentru toate tipurile de plante de apartament. Adaugă la fiecare câte o mână de boabe de perlit și vei obține un sol bine aerat, care nu reține apa și nu favorizează putrezirea rădăcinilor. În plus, ai grijă cum le uzi pe viitor, după ce le schimbi pământul.

Când este cel mai bine să uzi plantele de apartament? În general, plantele de interior se udă la fiecare trei zile sau mai des pe timpul verii, dacă sunt ținute în spații calde și însorite.

Trebuie să mai știi că plante precum ficușii, dracena, plantele cățărătoare, potos, crotonul, impatiens, begonia, caladium, hoya, planta care se roagă sau orhideele au nevoie de mai multă apă decât multe alte plante de interior.

Dimineața devreme, înainte ca soarele să prindă putere, este cel mai bun moment să uzi plantele din grădină sau de pe terasă. Chiar și plantele din ghivece, crescute în casă, se simt mai bine dacă sunt udate dimineața. Apa le ajută peste zi, le fortifică și le hrănește în timp ce ele fac fotosinteza. Dacă le uzi seara, după ce apune soarele, apa rămâne pe frunze sau stagnează în ghivece, deoarece rădăcinile nu o mai absorb la fel de bine precum ziua.

Cum poți ajuta plantele ofilite

În cazul în care găsești florile aproape uscate în ghivece, poți încerca mai multe soluții pentru a le readuce la viață. Plantele robuste și mature pot fi salvate mai ușor, decât cele tinere. Dar pentru fiecare există soluții!

Când pleci de acasă mai multă vreme, există riscul să găsești florile aproape uscate în ghivece, dacă nu are cine să le îngrijească. Riscul este cu atât mai mare, dacă plantele tale stau aproape de ferestre în plin soare, toată ziua. Dacă au început să se usuce din cauza căldurii, există totuși soluții. Plantele mature și rezistente, cu tulpini groase, pot fi salvate mai ușor. Cele tinere și fragile, cu lujeri subțiri, sunt mai sensibile, dar și ele pot fi salvate, dacă seva circulă prin ramurile și frunzele de la bază.

Taie părțile uscate

Plantele încep să se usuce când nu au suficientă apă. Taie părțile uscate și sapă bine pământul de la suprafața ghiveciului, să aerisești mai bine rădăcinile.

Îndepărtează frunzele galbene și udă plantele moderat, în două reprize, cu apă călduță ca de la soare, nu cu apa rece. Lasă plantele să își revină singure și în două zile ar trebui să vezi că frunzele tinere sunt mai bine hidratate.

Folosește leacuri simple

Dacă apa simplă nu le ajută, peste două zile poți adăuga în apa de udat:

o ceșcuță de apă minerală

câțiva stropi de zeamă de lămâie

jumătate de linguriță de zahăr

soluție nutritivă specială pentru soiul respectiv

Ce apă să folosești, dacă se usucă plantele de apartament

Apa de la robinet miroase uneori puternic a clor și multe iubitoare de flori se feresc să o folosească pentru plantele lor din ghivece. Chiar dacă sunt udate corect, uneori apa cu clor de la robinet usucă plantele de apartament. Dar există soluții prin care o poți îmbunătăți.

Apa de ploaie, cea mai bună pentru plante

Dacă locuiești la casă, colectează apa de ploaie, filtreaz-o printr-o pânză simplă de tifon și folosește-o pentru plante. Apa de ploaie poate fi înmulțită cu apa de la robinet și va fi excelentă pentru florile din ghivece.

Cu toate acestea, trebuie să ții cont de faptul că apa de ploaie poate fi acidă, dacă locuiești într-o zonă puternic poluată. Dacă florile și legumele din curte se pătează după ploaie, atunci poți să fii sigură că ploaia a fost acidă și nu este indicat să o folosești pentru plantele din ghivece.

Apa de turbă

Îmbogățește apa de la robinet cu pastile de turbă. Aceste mici pastile compacte din turbă se găsesc în magazinele de bricolaj și au aproximativ mărimea unei linguri. Învelește o pastilă de turbă în tifon și pune-o într-un recipient cu 5 litri de apă de la robinet, timp de 24 de ore. Apoi udă florile din ghivece cu această apă în care se dizolvă tot felul de săruri minerale benefice, existente în turbă.

Apa în care ai fiert ouă sau legume

Apa de la robinet devine mult mai bună pentru plantele din ghivece dacă este combinată cu apa în care ai fiert ouă, cartofi, morcovi sau țelină. Ține minte să nu adaugi sare în apa în care fierbi aceste alimente. Sărurile de calciu din coaja ouălor, sărurile de potasiu și de magneziu din legume constituie o hrană bună pentru florile tale de cameră.

foto: Shutterstock

