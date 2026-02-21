  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum se curăţă şi se păstrează ustensilele de lemn din bucătărie

Cum se curăţă şi se păstrează ustensilele de lemn din bucătărie

Adina Zamfir
Ustensilele de lemn au rămas preferatele gospodinelor chiar și în cele mai moderne bucătării. În sertarul cu tacâmuri fine din inox se găsesc adesea linguri de lemn, sucitoare și tocătoare din lemn bine șlefuit. Iată cum să le igienizezi corect, când se înnegresc și capătă mirosuri neplăcute.

Lingurile și ustensilele din lemn se găsesc în orice bucătărie și lemnul va fi mereu apreciat, chiar dacă ustensilele făcute din lemn se deteriorează mai repede. Dacă știi cum să le întreții corect, cum să le cureți și să le păstrezi, le vei avea preț de câțiva ani.

Lingurile de lemn sunt ca niște amintiri din vremea bunicilor, dar până și bucătarii renumiți de azi se bazează pe aceste instrumente simple și de încredere. Cu siguranță, și tu le folosești foarte des. În România, toate gospodinele au linguri noi de lemn pentru maioneze sau pentru cremele de prăjituri. Ba chiar le cumpără în mod deosebit pentru a le oferi împreună cu pachetele de pomană, mai ales la moșii de vară.

Ce calități deosebite au lingurile din lemn

linguri-de-lemn

Le folosești de ani de zile, dar, poate, nu te-ai gândit niciodată la toate calitățile pe care le au lingurile din lemn și ustensilele de lemn, la modul general. Iată de ce rămâne lingura de lemn o vedetă în bucătărie:

  • Versatilitate incredibilă: Este instrumentul ideal pentru sarcini diverse, cu ea poți să amesteci aluaturi grele, dar și sosuri fine; iar când termini de gătit, poți răzui resturile de carne sau de ceapă caramelizate de pe fundul tigăii, fără să se strice nici lingura, nici tigaia;
  • Siguranță: Spre deosebire de metal, lemnul nu conduce căldura. Astfel, mânerul de lemn rămâne rece și tu ești protejată de arsurile accidentale, oricât de des amesteci în oala fierbinte;
  • Rezistență la temperaturi înalte: Nu trebuie să îți faci griji că lingura de lemn se va deforma sau se va topi atunci când gătești la foc iute, așa cum se întâmplă adesea cu ustensilele din plastic negru.
  • Protejează vasele de gătit: Lemnul este delicat cu suprafețele antiaderente (teflon sau ceramică), prevenind zgârieturile care pot distruge tigăile tale preferate.
  • Neutralitate chimică: Lemnul nu reacționează cu alimentele acide. Astfel, gustul delicat al preparatelor (precum sosul de roșii) rămâne pur, fără acel „iz metalic” neplăcut pe care îl lasă uneori ustensilele din fier.
  • Durabilitate și economie: Sunt unelte foarte accesibile ca preț și, dacă sunt îngrijite cu puțină dragoste, le poți folosi ani la rândul în bucătăria ta.

Ce inconveniente au ustensilele de lemn

În pofida calităților enumerate mai sus, ustensilele de lemn au și câteva inconveniente. Tocmai de aceea este bine să ai în bucătărie ustensile din diverse materiale, din silicon, inox și sticlă, pentru a le folosi pe fiecare în mod cât mai eficient.

  • Porozitatea: lemnul este poros, fie el salcâm, plop sau bambus. Iar lemnul poros reține ușor umezeala, grăsimea și mirosurile neplăcute; de aceea ustensilele de lemn trebuie igienizate periodic într-un mod diferit de tacâmurile din inox care se curăță doar cu apă și detergent;
  • Absorb mirosuri și arome: Lemnul este poros, ceea ce înseamnă că poate reține mirosul de usturoi, ceapă sau condimente puternice. În timp, aceste arome pot influența gustul altor preparate; spre exemplu nu este bine să folosești lingura de lemn cu care ai amestecat în tocănițe pentru a face maioneză sau spumă de vanilie.
  • Pot reține bacterii dacă nu sunt întreținute corect: dacă nu sunt spălate și uscate bine, lingurile din lemn pot deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, mai ales dacă prezintă crăpături.
  • Se pot crăpa sau deforma: Expunerea repetată la apă fierbinte sau la variații mari de temperatură poate duce la fisuri, deformări sau exfolierea lemnului.
  • Nu pot fi spălate în mașina de vase: Temperaturile ridicate și ciclurile lungi de spălare deteriorează lemnul, reducând durata de viață a ustensilei; așadar nu se recomandă să speli ustensilele de lemn în mașina de vase;
  • Necesită întreținere periodică: Pentru a preveni uscarea și crăparea, lingurile din lemn trebuie unse ocazional cu ulei alimentar (de exemplu, ulei mineral alimentar sau ulei de in).
  • Se pot păta ușor: sosurile colorate (roșii, curry, sfeclă) pot lăsa urme persistente pe suprafața lemnului, care nu mai pot fi curățate, indiferent ce ai face.

Cu o îngrijire adecvată, lingurile din lemn rămân o alegere practică și estetică, dar este bine să ținem cont de aceste limitări. Lemnul se înnegrește când este folosit în oalele și cratițele încinse și când este spălat foarte des. Dar el are farmecul lui rustic și elegant, iar multe gospodine nu vor renunța niciodată la lingurile din lemn, solide, mari și îndemânatice.

Ce preparate preferă lingurile din lemn

Mai mult bune, decât rele, cu siguranță apelezi și tu adesea la o lingură din lemn când gătești anumite preparate. Poate că nu o folosești la ciorbă, dar s-ar putea să fie mult mai potrivită pentru orezul cu lapte. Ba chiar se spune că maioneza are gust mai bun când este făcută cu o lingură de lemn, la fel și icrele.

Citim uneori în rețetele dulci sau mai pretențioase recomandarea de a folosi linguri sau spatule din lemn în detrimentul tacâmurilor din inox.

Iată la ce preparate este mai bine să folosești lingurile din lemn, decât pe cele din metal.

  • maioneză
  • salata de icre
  • dulcețuri fine
  • compoturi din fructe
  • tocănița de vită
  • salatele cu zeamă de lămâie
  • salatele cu ulei de măsline
  • cremele pentru prăjituri
  • bezeaua
  • mămăliga
  • sarmalele

Cum se întrețin lingurile și ustensilele de lemn

Pe cât de apreciate sunt, lingurile sau spatulele din lemn sunt dificil de întreținut. Ele își schimbă culoarea, se înnegresc și capătă mirosuri amestecate de la diverse mâncăruri.

Este bine să folosești anumite linguri sau spatule pentru tocănițe sau mămăligă și altele noi pentru cremele de prăjituri. Nu amesteca niciodată în crema de ciocolată cu lingura de lemn pe care ai folosit-o la sosul de ceapă. Izul greu de ceapă, usturoi sau condimente picante se păstrează multă vreme în ustensilele din lemn și trece în celelalte mâncăruri, dacă nu sunt curățate foarte bine.

  • Curăță-le cu ingrediente simple din cămară: pentru a rămâne curate și pentru a nu se înnegri, spală ustensilele de lemn din când în când cu puțină sare sau cu bicarbonat de sodiu. Acestea au puterea de a albi lemnul și de a scoate murdăria din profunzime.
  • Igienizează lemnul folosind cuptorul: o dată pe lună, este bine să „coci” ustensilele pentru a scăpa de microbi. Încinge cuptorul, unge bine lemnul cu ulei și lasă lingurile pe grătarul dinăuntru doar 2-3 minute. Căldura va deschide fibra lemnului, permițându-i să absoarbă uleiul, ceea ce le va face mult mai rezistente.
  • Spală-le imediat după folosire: Nu lăsa resturile de mâncare să se usuce pe ele. Cel mai bine este să le speli imediat cu apă în care ai pus puțin oțet sau bicarbonat. Evită să folosești detergent, deoarece detergentul poate pătrunde în fisurile lemnului și apoi ajunge în mâncare.
  • Lasă-le să se usuce bine la aer: Aceasta este poate cea mai importantă regulă. După spălare, așază-le într-un loc bine aerisit până când sunt complet uscate.
  • Nu le depozita umede: Nu pune niciodată lingurile de lemn în sertar sau în cutii dacă mai sunt încă jilave. Umezeala închisă favorizează apariția bacteriilor și strică lemnul mult mai repede.

Când este cazul să renunți la tacâmurile din lemn

Lingurile de lemn trebuie aruncate în momentul în care apar crăpături în care se adună resturi de mâncare și grăsime. După primele zgârieturi și arsuri, ustensilele de lemn nu mai pot fi curățate și igienizate corespunzător și este mult mai bine să le arunci și să cumperi altele noi.

Cum igienizezi tocătoarele din lemn

tocator de lemn

Tocătoarele de lemn capătă mirosuri neplăcute și persistente de ceapă sau de usturoi, dar mai ales de cărnuri crude sau pește. De îndată ce începi să folosești un tocător, oricât de bun ar fi, apar microfisuri în care se adună grăsime din carne și resturi infime de legume. În aceste fisuri, proliferează diverse bacterii și microbi care ajung apoi pe mâinile tale și uneori în mâncare.

Multe gospodine spală tocătoarele din lemn cu apă fierbinte și detergent, dar detergentul de vase ajunge și el în fisurile lemnului și de acolo în alimentele tale. Tocătoarele și ustensilele de lemn nu se lasă niciodată la înmuiat în chiuvetă, deoarece dezvoltă bacterii, se umflă și se deteriorează mai repede.

Este mult mai indicat să folosești soluții naturale pentru a igieniza tocătorul, cum ar fi:

  • Lămâia și sarea
  • Bicarbonatul de sodiu și apa fierbinte
  • Oțetul și apa fierbinte

Cum elimini mirosurile neplăcute

Un tocător de lemn poate fi curățat cu sare grunjoasă și lămâie. Trebuie să insiști câteva minute și să cureți bine pe toată suprafața tocătorului cu sare. Aceasta are proprietatea de a distruge peste 90% din bacteriile aflate în lemn, iar acidul din lămâie ajută sarea să ajungă în toate fisurile. Pe de altă parte, sarea grunjoasă albește lemnul și combate mirosul neplăcut de ceapă sau de usturoi.

Iar la final, poți unge tocătorul cu puțină cafea fiartă concentrată. Aceasta va da un aspect mai plăcut lemnului, mai ales dacă sunt tot felul de tăieturi și fisuri superficiale, și va alunga toate mirosurile neplăcute. Cafeaua este o soluție bună să recondiționezi tocătoarele din lemn uzate.

Foto: Shutterstock

