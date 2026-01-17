  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > De ce cad frunzele la crăciuniță

De ce cad frunzele la crăciuniță

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Crăciunița a devenit în ultimi ani floarea cea mai îndrăgită de Crăciun. Cu steaua ei mare din frunze roșii atrăgătoare, crăciunița este planta pe care o dăruim cel mai des sau o primim în dar în preajma Sărbătorilor de iarnă. De multe ori, însă, imediat după Crăciun, planta își pierde frunzele și culoarea strălucitoare. Află de ce cad frunzele la crăciuniță, cum trebuie îngrijită corect și ce poți face pentru a avea din nou steaua roșie anul viitor.

Crăciunița este adesea numită și Steaua Crăciunului datorită frunzelor mari, intens colorate în roșu, dispuse în formă de stea. Crăciunița, pe numele ei științitic Euphorbia pulcherrima, mai poartă numele de Poinsettia, botezată după naturalistul Joel R. Poinsett, cel care a descoperit planta și a introdus-o în floricultură.

Crăciunița sau Poinsettia nu trebuie confundată cu cealaltă crăciuniță îndrăgită de la noi, dar care face parte din familia plantelor suculente și anume Sclumbergera. Aceasta din urmă mai este numită și Cactusul de Crăciun, deși nu este un cactus.

Revenind la crăciunița cu frunze mari și roșii, trebuie menționat că ea face parte din familia de plante Euphorbiaceae, iar în mediul ei natural crește asemeni unui mic arbust și înflorește pe timpul iernii. Florile sunt foarte mici, de culoare crem, și greu de observat. În schimb, frunzele din jurul florilor capătă culoarea roșie, ceea ce îi conferă tot farmecul acestei plante.

Crăciunița, origine și semnificație

Poinsettia este originară din Mexic și America Centrală, unde crește în zone umede, împădurite sau pe versanți stâncoși. Deși în plac zonele mai înalte, ea se dezvoltă în regiuni calde și umede, astfel că este destul de sensibilă la frigul din țara noastră.

O plantă cu frunze sensibile

Crăciunița a fost descoperită de Joel R. Poinsett, care a adus planta în Statele Unite ale Americii spre mijlocul anilor 1800 și a început să o cultive în ghivece. În mediul ei natural, Crăciunița se dezvoltă ca un arbust cu brațe viguroase, care pot ajunge până la 3 metri înălțime. Dar în ghivece abia depășește jumătate de metru înălțime.

Acomodarea în ghivece nu este tocmai fericită pentru această plantă care are de suferit la fiecare schimbare de mediu. Nu este de mirare de ce cad frunzele la crăciuniță, în condițiile în care trebuie să știi că este o plantă destul de sensibilă.

O plantă cu semnificație spirituală

Forma de stea a frunzelor ei roșii are o semnificație mistică profundă, fiind asociată cu lumina divină, renașterea și protecția spirituală. Forma frunzelor sale colorate, dispuse ca o stea, simbolizează Steaua din Betleem, călăuză sacră spre speranță și adevăr.

În tradițiile spirituale, poinsettia este considerată o plantă a purificării energetice, care alungă energiile negative și aduce armonie în casă. Culoarea roșie reprezintă iubirea sacră, sacrificiul și forța vitală, în timp ce varietățile albe sunt asociate cu puritatea, pacea și protecția divină.

Mistic, poinsettia este văzută ca un simbol al miracolului născut din simplitate – o amintire că darurile oferite din inimă au putere spirituală, chiar și atunci când sunt modeste. Se spune că amplasată în casă în perioada sărbătorilor, planta atrage binecuvântări, prosperitate și echilibru emoțional, protejând familia și întărind legăturile dintre cei dragi.

De ce se colorează puternic frunzele de crăciuniță

Așa cum spuneam, Poinsettia este o plantă sensibilă la schimbările de mediu și mai ales este sensibilă la echilibrul dintre lumină și întuneric. În mediul natural, ea înflorește iarna tocmai pentru că scade lumina zilei.

Acele frunze roșii dispuse în formă de stea sunt de fapt bractee care înconjoară florile mici și galbene. Ele se colorează în roșu sau crem pentru a semnaliza polenizatorilor că au apărut micuțele flori care nu au un parfum anume pentru a atrage insectele.

Pe măsură ce se scurtează zilele, planta produce o cantitate mai mare de antocianine, pigmenți care îi dau culoarea roșie. Bracteele roșii arată că planta a înflorit și poate intra în repaus după înflorire. Acest lucru se întâmplă pentru a proteja planta de lumina slabă, iar colorarea marchează faza de reproducere, transformând bracteele din verzi în vibrantele frunze roșii de Crăciun. 

Cu alte cuvinte, crăciunița este o plantă sensibilă la întuneric și are nevoie de nopți lungi (aproximativ 12-14 ore de întuneric neîntrerupt) pentru a înflori și a-și colora bracteele (frunzele modificate). Pigmenții ei pot avea și alte nuanțe. În ultimii ani au apărut și crăciunițe roz, albe sau crem, dar cele cu frunze roșii rămân cele mai spectaculoase.

De ce cad frunzele la crăciuniță

O plantă provenită din regiuni calde este destul de sensibilă la temperaturile scăzute de la noi, precum și la apa rece sau la excesul de apă din sol. Ea iubește solul ușor umed, dar excesul de apă duce la putrezirea rădăcinilor.

Frunzele de poinsettia cad din cauza stresului provocat de udarea necorespunzătoare (atât excesul de apă, cât și lipsa acesteia), de temperaturile extreme (curenți reci sau aer fierbinte de la surse de încălzire), de curenți de aer și de lipsa luminii puternice, dar indirecte.

De obicei, căderea frunzelor începe de la bază și avansează spre vârf, semn că planta suferă din cauza mediului. Pentru a remedia problema, asigură temperaturi constante (18–24°C), ține planta departe de surse de căldură sau frig, ud-o doar când solul este ușor uscat și oferă-i suficientă lumină.

Cauze frecvente

  • Traumă termică: Schimbările bruște de temperatură, curenții reci (lângă uși sau ferestre) ori aerul cald provenit de la calorifere și guri de ventilație pot provoca pierderea rapidă a frunzelor. Planta trebuie să stea departe de calorifere sau cuptoare, dar și departe de geamurile pe care le deschizi frecvent iarna.
  • Probleme de udare: Atât solul îmbibat cu apă (care duce la putrezirea rădăcinilor), cât și solul prea uscat pot cauza ofilirea și căderea frunzelor. Verifică la fiecare două zile starea substratului din ghiveci. Dacă este îmbibat de apă, așteaptă să se usuce în mod natural. Dacă vezi că este uscat, udă planta treptat, cu cantități mici de apă, până când absoarbe toată umezeala.
  • Lumină insuficientă: Lipsa luminii puternice, dar indirecte, slăbește planta, ducând la îngălbenirea și căderea frunzelor. Un spațiu slab luminat face ca planta să sufere. Ea nu suportă soarele direct, dar are nevoie de multă lumină naturală în mijlocul zilei.
  • Șoc de mediu: Mutarea plantei din magazin acasă sau transportul ei în condiții de frig poate produce stres. Dacă planta a plecat sănătoasă din seră, dar a stat zile întregi pe transport în frig și apoi a fost ținută în depozite foarte reci, ea va suferi și frunzele vor începe să cadă după ce ajunge la tine acasă.
  • Aer uscat: Aerul interior foarte uscat poate afecta negativ poinsettia. Este o plantă care iubește solul și aerul ușor umede. Uscăciunea favorizează apariția dăunătorilor și face ca frunzele să se îngălbenească și să cadă.

Ce semnal îți transmit frunzele când se ofilesc

Dacă frunzele Crăciuniței (poinsettia) încep să cadă, nu este neapărat un semn că planta este pierdută. De cele mai multe ori, problema poate fi corectată dacă intervenim la timp și ajustăm condițiile de îngrijire. Poinsettia este o plantă sensibilă, care reacționează rapid la schimbările din mediul ei, însă, odată stabilizată, își poate păstra bracteele roșii spectaculoase chiar și câteva luni.

Când îngălbenesc frunzele, acestea indică stresul cauzat de udarea excesivă sau de temperaturile nepotrivite. Rădăcinile suferă atunci când solul rămâne constant umed, iar planta „răspunde” prin îngălbenirea frunzelor. Soluția este să verifici drenajul ghiveciului, să elimini apa din farfurie și să uzi doar când stratul superior al pământului este uscat. Temperatura ideală este între 18 și 22°C, fără variații bruște.

Când cad frunzele la crăciuniță, deși sunt verzi, este un semn clar de deshidratare sau de expunere la curenți de aer. Poinsettia nu tolerează aerul rece de la ferestrele deschise sau căldura directă de la calorifer. Așaz-o într-un loc luminos, dar ferit de curenți, și asigură-i udări regulate, fără exces.

Căderea masivă a frunzelor imediat după cumpărare apare adesea din cauza șocului termic suferit în timpul transportului sau a lipsei de lumină din locuință. Este recomandat să o protejezi de frig pe drumul spre casă și să o așezi rapid într-un spațiu bine luminat, cu lumină indirectă.

Observarea atentă a acestor semnale și mici ajustări pot face diferența dintre o plantă care se ofilește și una care rămâne decorativă mult timp după Sărbători.

Cum îngrijești corect crăciunița

Cunoscând acum diversele cauze care îți arată de ce cad frunzele la crăciuniță, este bine să știi cum trebuie îngrijită în mod corect.

1. Oferă-i un spațiu ferit de soare și căldură artificială, dar bine luminat în timpul zilei și răcoros. Un balcon orientat către vest sau nord este ideal.

2. Udă planta moderat când substratul de la suprafața ghiveciului este ușor uscat.

3. Ferește planta de curenții reci de aer, atunci când aerisești.

4. Verifică frunzele pe partea anterioară, să nu apară insecte dăunătoare.

5. Ține planta departe de aragaz sau de spațiul unde se fumează, deoarece este sensibilă la gazele toxice și la fum.

6. Ține planta departe de soare și ai grijă să o pulverizezi cu apă rece vara, în perioadele toride. De asemenea, vara trebuie udată mai des, astfel ca substratul din ghiveci să rămână ușor umed în fiecare zi.

